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Αεροσκάφη: Με φειδώ τα παράθυρα αεροσκαφών από κατασκευαστές και συνεργεία επισκευών

Η εξέλιξη αναγκάζει κατασκευαστές αεροσκαφών, αεροπορικές εταιρείες και εταιρείες συντήρησης να περιορίσουν τη χρήση των διαθέσιμων αποθεμάτων

World 04.08.2026, 22:32
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Αεροσκάφη: Με φειδώ τα παράθυρα αεροσκαφών από κατασκευαστές και συνεργεία επισκευών
Επιμέλεια Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

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Σημαντικές πιέσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα της αεροδιαστημικής προκαλεί η έλλειψη σε παράθυρα για αεροσκάφη, μετά τη διακοπή της παραγωγής σε εργοστάσιο της GKN Aerospace στην Καλιφόρνια. Η εξέλιξη αναγκάζει κατασκευαστές αεροσκαφών, αεροπορικές εταιρείες και εταιρείες συντήρησης να περιορίσουν τη χρήση των διαθέσιμων αποθεμάτων, προκειμένου να εξασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία των στόλων.

Η GKN Aerospace, ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές παραθύρων πιλοτηρίου και καμπίνας επιβατών παγκοσμίως, ανέστειλε την παραγωγή στα τέλη Μαΐου στο εργοστάσιό της στα προάστια του Λος Άντζελες, μεταδίδει το Reuters.

Η απόφαση ελήφθη έπειτα από περιστατικό υπερθέρμανσης σε δεξαμενή του εργοστασίου, το οποίο προκάλεσε φόβους για έκρηξη και οδήγησε στην προληπτική εκκένωση περίπου 50.000 κατοίκων της περιοχής για αρκετές ημέρες.

Παρότι το περιστατικό δεν έχει προκαλέσει μέχρι στιγμής καθυστερήσεις στην παραγωγή νέων αεροσκαφών ή προβλήματα στις πτήσεις, σύμφωνα με στελέχη του κλάδου και πηγές της αγοράς, έχει δημιουργήσει ανησυχίες για τη διαθεσιμότητα ανταλλακτικών και ειδικότερα των παραθύρων, τα οποία απαιτούνται τόσο για την κατασκευή νέων αεροσκαφών όσο και για τη συντήρηση όσων βρίσκονται ήδη σε υπηρεσία.

Η Boeing ενημέρωσε τους πελάτες της για μέτρα διαχείρισης των διαθέσιμων αποθεμάτων. Σύμφωνα με πηγή από μεγάλη αεροπορική εταιρεία της Βόρειας Αμερικής, η αμερικανική κατασκευάστρια έκανε συστάσεις περί του ότι οι αντικαταστάσεις παραθύρων θα πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητες για λόγους ασφάλειας και όχι για αισθητικούς λόγους. Η εταιρεία ανέφερε ότι συνεργάζεται στενά με τον προμηθευτή της, λαμβάνοντας μέτρα για τον περιορισμό των επιπτώσεων.

Η GKN προμηθεύει παράθυρα για αρκετά μοντέλα της Boeing, μεταξύ των οποίων το 737 MAX, αλλά και για αεροσκάφη της Airbus, όπως τα A220 και A350. Η μητρική της εταιρεία, Melrose Industries, ανακοίνωσε ότι το εργοστάσιο έχει επαναλειτουργήσει μερικώς και στόχος είναι η πλήρης αποκατάσταση της παραγωγής έως τα τέλη του 2026.

αεροσκάφη

Η εφοδιαστική αλυσίδα για αεροσκάφη παραμένει ευάλωτη

Η κρίση αναδεικνύει ότι, παρά τη βελτίωση που έχει σημειωθεί φέτος στη διαθεσιμότητα εξαρτημάτων, η εφοδιαστική αλυσίδα της αεροναυπηγικής βιομηχανίας εξακολουθεί να εμφανίζει αδυναμίες που χρονολογούνται από την περίοδο της πανδημίας.

Όπως επισημαίνουν αναλυτές, η αυξανόμενη ζήτηση από τους κατασκευαστές αεροσκαφών, οι οποίοι επιδιώκουν να αυξήσουν την παραγωγή τους, συμπίπτει με την αυξημένη ανάγκη των εταιρειών συντήρησης για ανταλλακτικά, δημιουργώντας πιέσεις αντίστοιχες με εκείνες που έχουν ήδη παρατηρηθεί στην αγορά κινητήρων αεροσκαφών.

«Η ζήτηση δεν προέρχεται μόνο από την παραγωγή νέων αεροσκαφών, αλλά και από τη μεγάλη αγορά ανταλλακτικών για τη συντήρηση των υπαρχόντων στόλων», εξήγησε στο Reuters ο Ματέο Περάλντο, εταίρος της AlixPartners στον τομέα της αεροναυπηγικής και της άμυνας.

Η Airbus έχει επίσης αντιμετωπίσει περιορισμούς στην προμήθεια παραθύρων για το πρόγραμμα του A220, χωρίς όμως να επηρεαστεί μέχρι στιγμής ο ρυθμός παραγωγής. Εκπρόσωπος του προγράμματος ανέφερε ότι η επανεκκίνηση της παραγωγής από την GKN αποτελεί θετική εξέλιξη που φέρνει την εταιρεία πιο κοντά στην πλήρη αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας.

Παρόμοια εικόνα καταγράφεται και στον κλάδο της συντήρησης αεροσκαφών. Η Lufthansa Technik επισημαίνει ότι οι χρόνοι παράδοσης παραθύρων έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, ενώ το κόστος προμήθειας έχει εκτοξευθεί. Για πολλά αεροσκάφη της Boeing, η αντικατάσταση παραθύρων πραγματοποιείται πλέον μόνο όταν είναι απαραίτητη για να επιστρέψει ένα καθηλωμένο αεροσκάφος σε επιχειρησιακή λειτουργία.

Οι επιπτώσεις επεκτείνονται και στην αγορά των επιχειρηματικών αεροσκαφών. Η Bombardier παραδέχθηκε ότι οι ελλείψεις αποτελούν μία από τις βασικές προκλήσεις που καλείται να διαχειριστεί στην αλυσίδα εφοδιασμού της, καθώς η GKN κατασκευάζει παράθυρα για το νέο Global 8000.

Ανάλογες δυσκολίες αντιμετωπίζει και η Embraer. Σύμφωνα με πηγές της αγοράς, οι περιορισμοί στην προμήθεια παραθύρων προϋπήρχαν, ενώ το περιστατικό στο εργοστάσιο της GKN επιδείνωσε περαιτέρω την κατάσταση. Μάλιστα, ο πρόεδρος της Flexjet, Κεν Ρίτσι, είχε δηλώσει ήδη από τον Φεβρουάριο ότι οι καθυστερήσεις στις παραδόσεις αεροσκαφών της Embraer οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στις ελλείψεις παραθύρων, αναδεικνύοντας ένα πρόβλημα που πλέον επηρεάζει ολόκληρη την αεροναυπηγική βιομηχανία.

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