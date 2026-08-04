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Κίνα: Η επιβράδυνση της οικονομίας πλήττει και τον εγχώριο τουρισμό

Η αδυναμία του κλάδου υποδηλώνει μείωση της ζήτησης, καθώς οι τιμές δωματίων σε τουριστικά δημοφιλή μέρη στην Κίνα μειώνονται

World 04.08.2026, 22:45
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Κίνα: Η επιβράδυνση της οικονομίας πλήττει και τον εγχώριο τουρισμό
Επιμέλεια Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

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Η εγχώρια τουριστική αγορά στη Κίνα επιβραδύνεται ταχύτερα από ό,τι ανέμενε η αγορά, αφαιρώντας μία από τις λίγες φωτεινές εξαιρέσεις της υποτονικής καταναλωτικής οικονομίας της χώρας.

Η Hilton China αναθεώρησε προς τα κάτω τις προβλέψεις της για το 2026, εκτιμώντας πλέον ότι τα έσοδα ανά διαθέσιμο δωμάτιο (RevPAR) θα υποχωρήσουν κατά χαμηλό μονοψήφιο ποσοστό, αντί να παραμείνουν σταθερά όπως προέβλεπε στις αρχές του έτους. Μετά από αύξηση 1,3% το πρώτο τρίμηνο, το RevPAR πέρασε σε πτώση 2,2% το δεύτερο τρίμηνο.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Hilton, Κρίστοφερ Νασέτα, μιλώντας στο CNBC απέδωσε την εξέλιξη στη γενικότερη επιβράδυνση της κινεζικής οικονομίας, σημειώνοντας ότι η χώρα εξακολουθεί να αναπτύσσεται, αλλά με ρυθμούς αισθητά χαμηλότερους από εκείνους που χαρακτήριζαν την προηγούμενη δεκαετία.

Η πίεση στις τιμές είναι πλέον εμφανής. Σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, όπως το Νταλί της επαρχίας Γιουνάν, μια διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο της Hilton κοστίζει περίπου 173 δολάρια, ενώ στην ίδια περιοχή υπάρχουν πολλές εναλλακτικές επιλογές με τιμές κάτω από τα 50 δολάρια.

Τα στοιχεία της Smith Travel Research, τα οποία επικαλείται η Goldman Sachs, δείχνουν ότι το RevPAR των ξενοδοχείων σε ολόκληρη την Κίνα μειώθηκε κατά 6% έως τα τέλη Ιουλίου σε σύγκριση με έναν χρόνο πριν, καθώς η πληρότητα υποχώρησε κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες και οι μέσες ημερήσιες τιμές μειώθηκαν κατά 1%.

Κίνα

Το τέλος της τουριστικής άνθησης στη Κίνα

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί το τέλος της μεταπανδημικής τουριστικής άνθησης, καθώς η ασθενέστερη οικονομική ανάπτυξη, η επιβράδυνση των λιανικών πωλήσεων και η συγκρατημένη αύξηση των εισοδημάτων οδηγούν τα νοικοκυριά σε πιο προσεκτικές επιλογές.

Ο ανώτερος οικονομολόγος της Natixis, Γκάρι Ενγκ, επισημαίνει ότι από το δεύτερο εξάμηνο του 2025 καταγράφεται αισθητή μείωση της κατά κεφαλήν τουριστικής δαπάνης. Όπως σημειώνει, ο τουρισμός παραμένει ένας από τους πιο ανθεκτικούς κλάδους της κινεζικής οικονομίας, αλλά δεν μπορεί να μείνει ανεπηρέαστος από τη γενικότερη οικονομική επιβράδυνση. Παράλληλα, οι καταναλωτές στρέφονται ολοένα και περισσότερο σε πιο εξειδικευμένες ή πολυτελείς ταξιδιωτικές εμπειρίες, αντί για μαζικά ταξίδια.

Τα στοιχεία της Trip.com καταδεικνύουν έντονο ανταγωνισμό στις τιμές ακόμη και στους δημοφιλέστερους καλοκαιρινούς προορισμούς, όπως η Σαγκάη, η Σιντζιάνγκ και η Γιουνάν. Παρότι υπάρχουν πολυτελή καταλύματα που κοστίζουν χιλιάδες γιουάν ανά διανυκτέρευση, οι περισσότερες διαθέσιμες επιλογές είναι πλέον ιδιαίτερα οικονομικές, γεγονός που αντανακλά τις πιέσεις στη ζήτηση.

Η εικόνα συνάδει με τη γενικότερη πορεία της κινεζικής οικονομίας. Οι λιανικές πωλήσεις παραμένουν υποτονικές μετά την πανδημία, ενώ ο πληθωρισμός εξακολουθεί να κινείται σε χαμηλά επίπεδα. Σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Κίνας, ο υποδείκτης ταξιδιών του δείκτη τιμών καταναλωτή υποχώρησε κατά 0,6% τον Ιούνιο σε μηνιαία βάση, με τον επικεφαλής στατιστικολόγο Ντονγκ Λικουάν να αποδίδει τη μείωση κυρίως στις χαμηλότερες τιμές ξενοδοχείων και αεροπορικών εισιτηρίων.

Στήριγμα ο εισερχόμενος τουρισμός

Παρά τη δυσμενή εικόνα στην εγχώρια αγορά, ο εισερχόμενος τουρισμός προσφέρει μια σημαντική πηγή στήριξης στον ξενοδοχειακό κλάδο.

Η διεύρυνση του προγράμματος απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης εισόδου για πολίτες ευρωπαϊκών και άλλων χωρών έχει οδηγήσει σε σημαντική αύξηση των αφίξεων ξένων επισκεπτών, οι οποίοι διαθέτουν κατά κανόνα υψηλότερη αγοραστική δύναμη από τους εγχώριους ταξιδιώτες.

Η Hyatt ανακοίνωσε ότι το δεύτερο τρίμηνο οι αφίξεις Αμερικανών πελατών στα ξενοδοχεία της στην Κίνα αυξήθηκαν κατά 18%, ενώ οι επισκέπτες από την Ευρώπη σημείωσαν άνοδο 24%.

Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η εικόνα στον κλάδο της πολυτελούς φιλοξενίας. Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Hyatt, Μαρκ Χόπλαμαζιαν, δήλωσε στο CNBC ότι τα πολυτελή ξενοδοχεία της εταιρείας στην Κίνα κατέγραψαν αύξηση εσόδων κατά 11% το τελευταίο τρίμηνο, με βασικό μοχλό τη ζήτηση για ταξίδια υψηλού επιπέδου. Συνολικά, το RevPAR της Hyatt στην ευρύτερη κινεζική αγορά αυξήθηκε κατά 7,2% σε ετήσια βάση.

Παρά τη θετική αυτή εξέλιξη, οι ξένοι επισκέπτες εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν μόλις το 12%-13% των συνολικών τουριστικών δαπανών στην Κίνα, γεγονός που σημαίνει ότι η πορεία του κλάδου εξακολουθεί να εξαρτάται κυρίως από την ανάκαμψη της εγχώριας κατανάλωσης.

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