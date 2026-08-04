Data centers: Ο εύκολος στόχος στον πόλεμο ΗΠΑ με Ιράν – Φόβοι για το ασφαλιστικό κόστος

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Στα data centers στρέφει τα πυρά του το Ιράν, στοχεύοντας σε εγκαταστάσεις που έχουν αναπτυχθεί σε γειτονικές χώρες του Κόλπου.

Αυτό πλήττει τόσο μια βιομηχανία που έχει επικεντρωθεί αποκλειστικά στην κατασκευή κέντρων δεδομένων σε όλο τον πλανήτη όσο και τις κυβερνήσεις που θεωρούν την AI κρίσιμο παράγοντα για την εθνική ασφάλεια και την οικονομική ανάπτυξή τους.

Σημειώνεται ότι στις πρώτες ημέρες του πολέμου το Ιράν ξεκαθάρισε ότι θεωρεί τα κέντρα δεδομένων ως δικαιολογημένους στρατιωτικούς στόχους.

Το IRGC δημοσίευσε μάλιστα μια λίστα με 29 περιφερειακούς τεχνολογικούς στόχους που σχεδίαζε να επιτεθεί, συμπεριλαμβανομένων ιστότοπων που ανήκουν στις Amazon, Google, Microsoft, Nvidia και Palantir.

Έκτοτε, Ιράν και ΗΠΑ έχουν επιτεθεί σε τουλάχιστον πέντε κέντρα δεδομένων στην περιοχή του Κόλπου. Στις επιθέσεις αυτές συμπεριλαμβάνεται μια δεύτερη ιρανική πυραυλική επίθεση σε ένα κέντρο δεδομένων της Amazon στο Μπαχρέιν, η οποία έγινε στα τέλη του περασμένου μήνα.

Η Amazon αρνήθηκε να σχολιάσει, αλλά ο πίνακας ελέγχου της Amazon Web Services έδειξε μια διακοπή λειτουργίας στην περιοχή, μετά την αρχική επίθεση της 30ής Απριλίου στο κέντρο δεδομένων, αναφέρει το CNN. Επιπρόσθετα, οι δορυφορικές εικόνες έδειξαν εκτεταμένες ζημιές στην εγκατάσταση της AWS.

Σε μια ανάρτηση στο Telegram μετά την επίθεσή του στις 21 Ιουλίου στο κέντρο δεδομένων της Amazon, το ιρανικό καθεστώς δήλωσε ότι έπληξε ξανά την εγκατάσταση, επειδή η Amazon είναι πάροχος cloud για τις προσπάθειες στρατιωτικών πληροφοριών των ΗΠΑ.

Επισημαίνεται ότι η Amazon έχει πολυάριθμες συμβάσεις με την κυβέρνηση των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένου μέρους του έργου Joint Warfighting Cloud Capability ύψους 9 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στο έργο συμμετέχουν επίσης οι Google, Microsoft και Oracle.

Τα data centers ως μοχλός ανάπτυξης…

Τα κέντρα δεδομένων στην περιοχής είναι σημαντικά όχι μόνο για τον αμερικανικό στρατό και τις βιομηχανίες τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και για την περιοχή του Κόλπου, η οποία φανταζόταν τον εαυτό της ως έναν τρίτο παγκόσμιο κόμβο τεχνητής νοημοσύνης, μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα.

Συνολικά, το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, το Ομάν, το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν δεσμευτεί να επενδύσουν περισσότερα από 2 τρισεκατομμύρια δολάρια σε επενδύσεις που σχετίζονται με την ΑΙ σε συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες – υπό την προϋπόθεση ότι θα αποεπενδύσουν και από την αντίστοιχη κινεζική τεχνολογία.

…και πλέον στρατιωτικός στόχος του Ιράν

Εφόσον η τεχνητή νοημοσύνη έχει καταστεί οικονομικά κρίσιμη για τις Ηνωμένες Πολιτείες και την περιοχή του Κόλπου, το Ιράν μπορεί να διαταράξει τα κέντρα δεδομένων με χαμηλό κόστος, μέσω drones.

«Τα κέντρα δεδομένων θα μπορούσαν να αποθηκεύουν δεδομένα σχετικά με τον στρατιωτικό τομέα και να χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα για σκοπούς που αφορούν την αγορά», δήλωσε στο CNN ο Andrew Reddie, καθηγητής δημόσιας πολιτικής στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, στο Μπέρκλεϊ.

Ως εκ τούτου, το Ιράν μπορεί νόμιμα να ισχυριστεί ότι τα κέντρα δεδομένων είναι στρατιωτικοί στόχοι.

«Αν είσαι το Ιράν και κοιτάς την Amazon, αυτή θα μπορούσε να έχει μια αμερικανική σημαία ζωγραφισμένη παντού», πρόσθεσε ο Reddie.

Το μέλλον των data centers – Αυξάνεται το ασφαλιστικό κόστος

Οι παραπάνω εξελίξεις δημιουργούν ένα δυσοίωνο κλίμα τόσο για τις εταιρείες που κατασκευάζουν κέντρα δεδομένων όσο και για τις κυβερνήσεις, ιδίως στο ασφαλιστικό κομμάτι.

Παρότι τα κράτη του Κόλπου παραμένουν πιστά στην AI, οι ξένες εταιρείες μπορεί να το ξανασκεφτούν πριν επενδύσουν περαιτέρω στην περιοχή, εάν φοβούνται ότι τα περιουσιακά τους στοιχεία δεν μπορούν να προστατευθούν επαρκώς, σημείωσε ο Andrew Reddie.

Και αυτό σε μια συνθήκη όπου το κόστος ασφάλισης κέντρων δεδομένων εκτοξεύεται ραγδαία.

«Ορισμένοι πελάτες εξετάζουν τα πρόσφατα γεγονότα και το σκέφτονται δύο και τρεις φορές για το αν θα επενδύσουν στην περιοχή. Ορισμένοι ασφαλιστές δεν αισθάνονται άνετα να αναλάβουν κινδύνους», ανέφερε στο CNN ο Joe Macejak, επικεφαλής ψηφιακής υποδομής ακινήτων στις ΗΠΑ στην ασφαλιστική εταιρεία Marsh.

Ακόμη και με την «ομπρέλα» της ασφαλιστικής κάλυψης, οι εταιρείες τεχνολογίας δεν μπορούν να μετακυλίσουν όλο τον κίνδυνο, σημείωσε ο Macejak. Με το κόστος για chips, υλικά και εργασία να εκτοξεύεται λόγω της ζήτησης για κέντρα δεδομένων, ο κίνδυνος που μια εταιρεία καλείται να αναλάβει είναι πλέον εξαιρετικά υψηλός.