 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
    [1]=>
    string(22) "Technology & Computing"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(19) "Technology Industry"
    [1]=>
    string(9) "Computing"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "negative"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(32) "Negative News: Tech and Telecom2"
}

Palantir: Η αγωγή κατά ελβετικού ερευνητικού περιοδικού γύρισε μπούμερανγκ

Η Palantir μήνυσε το περιοδικό για αναφορές ότι η Ελβετία απέρριψε τις προσεγγίσεις της και η αγωγή της γύρισε μπούμερανγκ

Κόσμος 15.06.2026, 23:42
Σχολιάστε
Palantir: Η αγωγή κατά ελβετικού ερευνητικού περιοδικού γύρισε μπούμερανγκ
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η Palantir έχασε δικαστική διαμάχη μέσω της οποίας επιχειρούσε να αναγκάσει ελβετικό περιοδικό να δημοσιεύσει απαντήσεις της σε άρθρα που περιέγραφαν πώς η κυβέρνηση απέρριψε επανειλημμένα τις υπηρεσίες της. Η υπόθεση  έχει αναθερμάνει τον έλεγχο της τεχνολογίας της.

Σε απόφαση που εξέδωσε την Παρασκευή, το εμπορικό δικαστήριο της Ζυρίχης απέρριψε 22 από τα 23 αιτήματα αντιπαράθεσης που υπέβαλε η αμερικανική εταιρεία ανάλυσης δεδομένων και η ελβετική θυγατρική της, διαπιστώνοντας ότι μόνο ένα απόσπασμα σε ένα άρθρο δικαιολογούσε δημοσιευμένη απάντηση από την εταιρεία, της οποίας προεδρεύει ο συνιδρυτής της Πίτερ Τιλ.

Η διαμάχη προέκυψε από δύο άρθρα της Republik που ανέφεραν πώς οι κυβερνητικές υπηρεσίες είχαν αρνηθεί να υιοθετήσουν το λογισμικό της εταιρείας και εξέφρασαν ανησυχίες για ζητήματα όπως η κυριαρχία των δεδομένων και η νομική συμμόρφωση.

Οι εκθέσεις, που δημοσιεύθηκαν τον Δεκέμβριο και βασίζονται κυρίως σε αιτήματα για ελευθερία πληροφόρησης, εξέτασαν τις πολυετείς προσπάθειες της Palantir να εξασφαλίσει συναλλαγές με τις ελβετικές ομοσπονδιακές αρχές.

Η αγωγή είχε το αντίθετο από το αναμενόμενο αποτέλεσμα, προσελκύοντας ευρύτερη προσοχή στις αναφορές της Republik και στα έγγραφα της ελβετικής κυβέρνησης που περιέγραφαν λεπτομερώς επανειλημμένες επίσημες ανησυχίες σχετικά με την υιοθέτηση της τεχνολογίας της Palantir.

Προσέλκυσε την προσοχή πέρα ​​από την Ελβετία, επειδή άγγιξε ευρύτερες ευρωπαϊκές ανησυχίες σχετικά με την εξάρτηση από αμερικανικούς παρόχους τεχνολογίας για ευαίσθητες κρατικές λειτουργίες.

Η Palantir, της οποίας το λογισμικό χρησιμοποιείται ευρέως από τις αμερικανικές υπηρεσίες άμυνας και πληροφοριών, έχει αντιμετωπίσει αυξανόμενο έλεγχο σε χώρες της Ευρώπης, καθώς οι κυβερνήσεις επανεκτιμούν την εξάρτησή τους από αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας.

Palantir

Η Palantir στο μικροσκόπιο ευρωπαϊκών αρχών

Η εταιρεία έχει αντιμετωπίσει επιβράδυνση της ανάπτυξης των διεθνών δραστηριοτήτων της εν μέσω ευρωπαϊκής αντίδρασης. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η συμφωνία της ύψους 330 εκατομμυρίων λιρών με την Εθνική Υπηρεσία Υγείας έχει υποβληθεί σε σημαντικό έλεγχο, ενώ ο δήμαρχος του Λονδίνου, Σαντίκ Καν, άσκησε βέτο σε μια σύμβαση ύψους 50 εκατομμυρίων λιρών με την Μητροπολιτική Αστυνομία της πόλης.

Οι ένοπλες δυνάμεις της Γερμανίας έχουν αποκλείσει την Palantir από συμβάσεις, ενώ αξιωματούχοι στη Δανία και την Ολλανδία έχουν εκφράσει ομοίως την επιθυμία να αποσυνδεθούν από την αμερικανική εταιρεία λογισμικού.

Η αγωγή της Palantir δεν ζητούσε αποζημίωση ούτε ισχυριζόταν δυσφήμιση. Η εταιρεία υποστήριξε ότι ο ελβετικός νόμος για τα μέσα ενημέρωσης της δίνει το δικαίωμα να δημοσιεύει αντιρρήσεις που να αντιμετωπίζουν αυτό που χαρακτήρισε ως ανακριβή ή παραπλανητική αναφορά.

Το δικαστήριο απέρριψε ως επί το πλείστον αυτά τα επιχειρήματα. Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα περισσότερα από τα αμφισβητούμενα αποσπάσματα αποτελούσαν δημοσιογραφικές ερμηνείες, αξιολογικές κρίσεις, χαρακτηρισμούς ή αναφορές ισχυρισμών τρίτων, παρά πραγματικούς ισχυρισμούς που θα μπορούσαν να ενεργοποιήσουν το δικαίωμα απάντησης.

Οι δικαστές διαπίστωσαν επίσης ότι πολλές από τις προτεινόμενες αντιρρήσεις της Palantir υπερέβαιναν την άμεση αμφισβήτηση των ισχυρισμών των άρθρων και αντ’ αυτού κατέληγαν σε ευρύτερη αυτοάμυνα ή εταιρική αυτοπαρουσίαση.

Η μόνη εξαίρεση αφορούσε μια δήλωση στο άρθρο της Republik με τίτλο «Γιατί η Palantir γίνεται κίνδυνος για την Ελβετία», στην οποία υποστηριζόταν ότι η πλατφόρμα λογισμικού Foundry της Palantir είχε αρχικά αναπτυχθεί για επιχειρήσεις των ΗΠΑ κατά των εξεγέρσεων στο Αφγανιστάν και το Ιράκ. Το δικαστήριο διέταξε την Republik να δημοσιεύσει μια σύντομη αντίρρηση της Palantir που αμφισβητούσε αυτόν τον ισχυρισμό.

Η Palantir δήλωσε: «Χαιρετίζουμε το γεγονός ότι το Εμπορικό Δικαστήριο της Ζυρίχης επιβεβαίωσε το δικαίωμά μας να δημοσιεύσουμε μια αντέγκληση. Είναι κρίσιμο μέρος της ανοιχτής συζήτησης στην κοινωνία μας να ακούμε και τις δύο πλευρές για σημαντικά θέματα».

Η απόφαση σημαίνει ότι η Republik επικράτησε σε περίπου 95% της υπόθεσης. Το δικαστήριο διέταξε την Palantir να πληρώσει το 95% των δικαστικών εξόδων ύψους 9.000 ελβετικών φράγκων (11.000 δολάρια ΗΠΑ) και να καταβάλει στη Republik 9.900 ελβετικά φράγκα σε δικαστικά έξοδα.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Πιερρακάκης: Παρατείνεται η ρύθμιση του ελβετικού φράγκου
Economy

Πιερρακάκης: Παρατείνεται η ρύθμιση του ελβετικού φράγκου
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με νευρικότητα υποδέχτηκε τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν
Xρηματιστήριο Αθηνών

Ήπιο profit taking στο ΧΑ
Danone: Σε διαμάχη με ανταγωνιστή της – Η περιεκτικότητα πρωτεΐνης στο γιαούρτι το επίδικο
World

Πόλεμος στο γιαούρτι: Η Danone πάει στα δικαστήρια τη Chobani
Ευλογιά προβάτων: Σε συναγερμό η Αρκαδία – Εντοπίστηκε νέο κρούσμα
AGRO

Σε συναγερμό η Αρκαδία – Εντοπίστηκε κρούσμα ευλογιάς
Ανακαινίζω 2026: Σε λειτουργία η πλατφόρμα – Η παγίδα που πρέπει να προσέξετε
Ακίνητα

Ανακαινίζω: Η παγίδα που θα σας ζητήσει επιστροφή χρημάτων
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Στάση αναμονής μετά το ράλι
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Στάση αναμονής στις ευρωπαϊκές αγορές μετά το ράλι

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Coca-Cola HBC: Νέα επένδυση 35 εκατομμυρίων δολαρίων στην Αλεξάνδρεια – Γιατί ποντάρει στην Αφρική
World

Η νέα «φλέβα χρυσού» της Coca-Cola HBC - Ρίχνει 1 δισ. μέχρι το 2030

H Coca-Cola HBC επένδυσε περισσότερα από 1,1 δισ. δολάρια στην Αίγυπτο μεταξύ 2022 και 2025, ενώ σχεδιάζει να επενδύσει επιπλέον 1,28 δισ. δολάρια από το 2026 έως το 2030

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Όμιλος Τσιλεδάκη: Πράσινο φως για τη νέα επένδυση στα Χανιά
Τουρισμός

Πράσινο φως για την νέα επένδυση του Ομίλου Τσιλεδάκη στα Χανιά

Το νέο συγκρότημα του Ομίλου Τσιλεδάκη θα αναπτυχθεί σε έκταση 27 στρεμμάτων περίπου

Λάμπρος Καραγεώργος
Φορολογικές δηλώσεις: Έλεγχοι για αδήλωτα αναδρομικά ποσά
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Έλεγχοι για αδήλωτα αναδρομικά - Οι κωδικοί «φωτιά» στο Ε1

Νέος κύκλος διασταυρώσεων για τις φορολογικές δηλώσεις - Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο

Ανδρομάχη Παύλου
Ελληνικές εξαγωγές: To στοίχημα της Κίνας – Ποιοι κλάδοι έχουν προβάδισμα
Economy

Το στοίχημα των ελληνικών εξαγωγών στην Κίνα [γραφήματα]

Μπορεί το 2025 οι εξαγωγές στην Κίνα να αυξήθηκαν κατά 68,1%, πλην όμως δεν κατάφεραν να επιστρέψουν στα προ 6ετιας επίπεδα

Μαρία Σιδέρη
Starbucks: Γιατί οργανώνουν μαθήματα ιστορίας για τους εργαζόμενους
World

Μαθήματα κορεατικής ιστορίας από τα Starbucks

Η Starbucks Korea είχε περισσότερα από 2.000 καταστήματα στη χώρα στα τέλη του 2024, ενώ είναι η Νο. 1 αλυσίδα καφέ της χώρας

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
ΕΦΚΑ: Ενιαίος τρόπος είσπραξης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Πώς θα ανακτήσει ο ΕΦΚΑ όσα καταβλήθηκαν χωρίς προϋποθέσεις

Το ασφαλιστικό ταμείο θα ανακτά τα ποσά που χορηγήθηκαν χωρίς να πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις

Κώστας Παπαδής
Αποθήκευση ενέργειας: Από μπαταρίες λίγων ωρών στις αποθήκες πολλών ημερών
Αποθήκευση Ενέργειας

Το νέο στοίχημα της ενέργειας: Αποθήκευση για ημέρες, όχι για ώρες

Εξοικονόμηση 150-250 εκατ. τον χρόνο ανά γιγαβάτ από αποθήκευση ενέργειας μεγάλης διάρκειας, όπως η αντλησιοταμίευση, «βλέπει» νέα μελέτη των Eurelectric και AFRY

Μάχη Τράτσα
Πολυτελή ρολόγια: Ο πυρετός του χρυσού τα στέλνει στην… πυρά
World

Ο πυρετός του χρυσού στέλνει πολυτελή ρολόγια στην... πυρά

Γιατί κάποια κλασικά πολυτελή ρολόγια βγήκαν από συρτάρια και οδηγήθηκαν στην ανακύκλωση;

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Περισσότερα από Κόσμος
Δημόσιο: Ανατροπή στην αξιολόγηση των υπηρεσιών
Κοινωνία

Δημόσιο: Ανατροπή στην αξιολόγηση των υπηρεσιών

Ποια είναι η διαδικασία για τη… βαθμολόγηση του Δημοσίου και ποιοι συμμετέχουν

Εύη Σαλτού
Palantir: Η αγωγή κατά ελβετικού ερευνητικού περιοδικού γύρισε μπούμερανγκ
Κόσμος

Η αγωγή της Palantir κατά ελβετικού περιοδικο γύρισε μπούμερανγκ

Η Palantir μήνυσε το περιοδικό για αναφορές ότι η Ελβετία απέρριψε τις προσεγγίσεις της και η αγωγή της γύρισε μπούμερανγκ

Μέση Ανατολή: Υπέγραψαν το μνημόνιο κατανόησης Τραμπ, Βανς και Γκαλιμπάφ
Κόσμος

Υπέγραψαν το μνημόνιο κατανόησης Τραμπ, Βανς και Γκαλιμπάφ

Υπογράφηκε το μνημόνιο κατανόησης ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν, σύμφωνα με το Reuters – Πώς είναι η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ

Καθαρισμός οικοπέδων: Μέχρι τις 22 Ιουνίου ισχύει η παράταση για ολοκλήρωση των εργασιών
Κοινωνία

Ακαθάριστα οικόπεδα: Πότε λήγει η παράταση

Με τη νέα παράταση ως τις 22 Ιουνίου οι ιδιοκτήτες θα έχουν τον απαραίτητο χρόνο για να γίνει ο καθαρισμός οικοπέδων τους και να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις της αντιπυρικής περιόδου

Βουλή: Σήμερα συνέρχεται η επιτροπή αναθεώρησης του Συνταγματος – Αρνητική «ψήφος» από την αντιπολίτευση
Πολιτική

Ξεκινά τις εργασίες της η επιτροπή αναθεώρησης του Συντάγματος

Αρμοδιότητα της επιτροπής είναι να διαπιστώσει την ανάγκη της αναθεώρησης και να καθορίσει ειδικώς τις αναθεωρητέες διατάξεις

Κυβέρνηση: Ένα θερμό καλοκαίρι στο Μαξίμου – Τα «καυτά» έγγραφα της Intellexa και η οσμή διαφθοράς
Πολιτική

Κυβέρνηση: Ένα θερμό καλοκαίρι στο Μαξίμου – Τα «καυτά» έγγραφα της Intellexa και η οσμή διαφθοράς

Τα νέα στοιχεία στον Κυριακάτικο Τύπο για το σκάνδαλο των υποκλοπών και το παράνομο λογισμικό Predator σπάνε… θερμόμετρα

Μέση Ανατολή: Συμφωνία για τερματισμό του πολέμου – Επιβεβαιώνουν ΗΠΑ και Ιράν
Κόσμος

Συμφωνία για τερματισμό του πολέμου - Επιβεβαιώνουν ΗΠΑ και Ιράν

Την κατ' αρχην συμφωνία ανακοίνωσε το Πακιστάν - Επιβεβαιώνουν με ανακοινώσεις τους Ουάσινγκτος και Τεχεράνη

Latest News
Πιερρακάκης: Παρατείνεται η ρύθμιση του ελβετικού φράγκου
Economy

Πιερρακάκης: Παρατείνεται η ρύθμιση του ελβετικού φράγκου

Μέχρι σήμερα έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα σχεδόν το 50% όσων διαθέτουν στεγαστικά ή άλλα δάνεια συνδεδεμένα με το ελβετικό φράγκο, είπε ο Κυριάκος Πιερρακάκης

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με νευρικότητα υποδέχτηκε τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν
Xρηματιστήριο Αθηνών

Ήπιο profit taking στο ΧΑ

Σε φάση επαναξιολόγησης των δεδομένων λόγω συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν βρίσκονται οι αγορές - Πτωτικά κινείται ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Danone: Σε διαμάχη με ανταγωνιστή της – Η περιεκτικότητα πρωτεΐνης στο γιαούρτι το επίδικο
World

Πόλεμος στο γιαούρτι: Η Danone πάει στα δικαστήρια τη Chobani

Σύμφωνα με την Danone, η αμερικανική Chobani επέλεξε να μεγαλώσει τα δοχεία γιαουρτιού χωρίς να αυξήσει την ποσότητα σε γιαούρτι - Η τέταρτη αγωγή ως σήμερα

Ευλογιά προβάτων: Σε συναγερμό η Αρκαδία – Εντοπίστηκε νέο κρούσμα
AGRO

Σε συναγερμό η Αρκαδία – Εντοπίστηκε κρούσμα ευλογιάς

Εντείνει τους ελέγχους η Διεύθυνση Κτηνιατρικής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, έπειτα από κρούσμα ευλογιάς προβάτων στην ΠΕ Αρκαδίας

Ανακαινίζω 2026: Σε λειτουργία η πλατφόρμα – Η παγίδα που πρέπει να προσέξετε
Ακίνητα

Ανακαινίζω: Η παγίδα που θα σας ζητήσει επιστροφή χρημάτων

Χιλιάδες ιδιοκτήτες μπορούν να επωφεληθούν από το πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Στάση αναμονής μετά το ράλι
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Στάση αναμονής στις ευρωπαϊκές αγορές μετά το ράλι

Οι προοπτικές περαιτέρω ανόδου για τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια παραμένουν πιο περιορισμένες σε σύγκριση με άλλες μεγάλες αγορές, επισημαίνουν οι αναλυτές

Συντάξεις Ιουλίου: Σε δύο φάσεις οι πληρωμές – Οι δύο τελικές ημερομηνίες
Economy

Συντάξεις Ιουλίου: Σε δύο φάσεις οι πληρωμές – Οι δύο τελικές ημερομηνίες

Πώς θα καταβληθούν οι συντάξεις Ιουνίου - Ποιοι πληρώνονται πρώτοι

THEON: Συνεργασία με SAFRAN για ηλεκτρο-οπτικά συστήματα σε drones
Business

Συνεργασία THEON - SAFRAN για ηλεκτρο-οπτικά συστήματα σε drones

H κοινοπραξία ΤΗΕΟΝ και SAFRAN θα αξιοποιήσει τα συμπληρωματικά πλεονεκτήματα των δύο εταιριών για την ανάπτυξη προηγμένων οπτρονικών λύσεων νέας γενιάς

Premia Properties: Προχωρά σε πρόωρη εξόφληση κοινού ομολογιακού δανείου – Πώς θα γίνει η καταβολή
Business

Premia Properties: Πρόωρη εξόφληση κοινού ομολογιακού δανείου

Η καταβολή των οφειλόμενων ποσών προς τους Ομολογιούχους θα πραγματοποιηθεί από την Premia Properties την Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2026

Ασιατικά χρηματιστήρια: Μικτές τάσεις μετά τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν
Ασία

Μικτές τάσεις στα ασιατικά μετά τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν

Οι κινήσεις των αγορών ακολούθησαν την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ

HELLENiQ ENERGY: Επέκταση στρατηγικής συνεργασίας με τη Chevron στο Block 10
Φυσικό αέριο

HELLENiQ ENERGY: Επέκταση συνεργασίας με Chevron στο Block 10

Η επίσημη ανακοίνωση - Τι προβλέπει η συμφωνία HELLENiQ ENERGY και Chevron

Burger King: Άλμα πωλήσεων αλλά πτώση στα κέρδη – Θετικές προβλέψεις της SSP Ελλάς για το 2026
Business

Τι έγραψε το κοντέρ για Burger King και Starbucks στα αεροδρόμια

Ρεκόρ πωλήσεων κατέγραψαν τα εστιαστόρια που διαχειρίζεται η SSP Ελλάς στα ελληνικά αεροδρόμια (μεταξύ αυτών Burger King και Stabucks) - Τι προσδοκά από την τουριστική κίνηση

Κωνσταντίνος Δημητρίου
ΕΕ: Προσωρινή συμφωνία για νέους κανόνες στο φυτικό αναπαραγωγικό υλικό
AGRO

Προσωρινή συμφωνία για το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό

Νέα κοινά πρότυπα για την εναρμόνιση και την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς της ΕΕ

Eurobank: Διέθεσε 1,7 εκατ. μετοχές σε στελέχη
Τράπεζες

Eurobank: Διέθεσε 1,7 εκατ. μετοχές σε στελέχη

Η Eurobank ανακοίνωσε ότι προχώρησε στην υλοποίηση της απόφασης της γ.σ. των μετόχων της 28ης Απριλίου

Bally’s Intralot: Σύναψε συμφωνία ανταλλαγής συνολικής απόδοσης με ευρωπαϊκή τράπεζα
Business

Bally’s Intralot: Συμφωνία ανταλλαγής συνολικής απόδοσης με ευρωπαϊκή τράπεζα

Η διάρκεια της Σύμβασης έχει αναμενόμενη διάρκεια 12 μηνών - Οι όροι

BoJ: Αυξάνει τα επιτόκια στο 1% για πρώτη φορά από το 1995
World

Η BoJ αυξάνει τα επιτόκια στο 1% πρώτη φορά από το 1995

Η κεντρική τράπεζα BoJ αναφέρει ότι θα σταματήσει να μειώνει το επίπεδο των μηνιαίων αγορών ομολόγων από το επόμενο έτος

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies