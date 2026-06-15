Palantir: Η αγωγή κατά ελβετικού ερευνητικού περιοδικού γύρισε μπούμερανγκ

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Η Palantir έχασε δικαστική διαμάχη μέσω της οποίας επιχειρούσε να αναγκάσει ελβετικό περιοδικό να δημοσιεύσει απαντήσεις της σε άρθρα που περιέγραφαν πώς η κυβέρνηση απέρριψε επανειλημμένα τις υπηρεσίες της. Η υπόθεση έχει αναθερμάνει τον έλεγχο της τεχνολογίας της.

Σε απόφαση που εξέδωσε την Παρασκευή, το εμπορικό δικαστήριο της Ζυρίχης απέρριψε 22 από τα 23 αιτήματα αντιπαράθεσης που υπέβαλε η αμερικανική εταιρεία ανάλυσης δεδομένων και η ελβετική θυγατρική της, διαπιστώνοντας ότι μόνο ένα απόσπασμα σε ένα άρθρο δικαιολογούσε δημοσιευμένη απάντηση από την εταιρεία, της οποίας προεδρεύει ο συνιδρυτής της Πίτερ Τιλ.

Η διαμάχη προέκυψε από δύο άρθρα της Republik που ανέφεραν πώς οι κυβερνητικές υπηρεσίες είχαν αρνηθεί να υιοθετήσουν το λογισμικό της εταιρείας και εξέφρασαν ανησυχίες για ζητήματα όπως η κυριαρχία των δεδομένων και η νομική συμμόρφωση.

Οι εκθέσεις, που δημοσιεύθηκαν τον Δεκέμβριο και βασίζονται κυρίως σε αιτήματα για ελευθερία πληροφόρησης, εξέτασαν τις πολυετείς προσπάθειες της Palantir να εξασφαλίσει συναλλαγές με τις ελβετικές ομοσπονδιακές αρχές.

Η αγωγή είχε το αντίθετο από το αναμενόμενο αποτέλεσμα, προσελκύοντας ευρύτερη προσοχή στις αναφορές της Republik και στα έγγραφα της ελβετικής κυβέρνησης που περιέγραφαν λεπτομερώς επανειλημμένες επίσημες ανησυχίες σχετικά με την υιοθέτηση της τεχνολογίας της Palantir.

Προσέλκυσε την προσοχή πέρα ​​από την Ελβετία, επειδή άγγιξε ευρύτερες ευρωπαϊκές ανησυχίες σχετικά με την εξάρτηση από αμερικανικούς παρόχους τεχνολογίας για ευαίσθητες κρατικές λειτουργίες.

Η Palantir, της οποίας το λογισμικό χρησιμοποιείται ευρέως από τις αμερικανικές υπηρεσίες άμυνας και πληροφοριών, έχει αντιμετωπίσει αυξανόμενο έλεγχο σε χώρες της Ευρώπης, καθώς οι κυβερνήσεις επανεκτιμούν την εξάρτησή τους από αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας.

Η Palantir στο μικροσκόπιο ευρωπαϊκών αρχών

Η εταιρεία έχει αντιμετωπίσει επιβράδυνση της ανάπτυξης των διεθνών δραστηριοτήτων της εν μέσω ευρωπαϊκής αντίδρασης. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η συμφωνία της ύψους 330 εκατομμυρίων λιρών με την Εθνική Υπηρεσία Υγείας έχει υποβληθεί σε σημαντικό έλεγχο, ενώ ο δήμαρχος του Λονδίνου, Σαντίκ Καν, άσκησε βέτο σε μια σύμβαση ύψους 50 εκατομμυρίων λιρών με την Μητροπολιτική Αστυνομία της πόλης.

Οι ένοπλες δυνάμεις της Γερμανίας έχουν αποκλείσει την Palantir από συμβάσεις, ενώ αξιωματούχοι στη Δανία και την Ολλανδία έχουν εκφράσει ομοίως την επιθυμία να αποσυνδεθούν από την αμερικανική εταιρεία λογισμικού.

Η αγωγή της Palantir δεν ζητούσε αποζημίωση ούτε ισχυριζόταν δυσφήμιση. Η εταιρεία υποστήριξε ότι ο ελβετικός νόμος για τα μέσα ενημέρωσης της δίνει το δικαίωμα να δημοσιεύει αντιρρήσεις που να αντιμετωπίζουν αυτό που χαρακτήρισε ως ανακριβή ή παραπλανητική αναφορά.

Το δικαστήριο απέρριψε ως επί το πλείστον αυτά τα επιχειρήματα. Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα περισσότερα από τα αμφισβητούμενα αποσπάσματα αποτελούσαν δημοσιογραφικές ερμηνείες, αξιολογικές κρίσεις, χαρακτηρισμούς ή αναφορές ισχυρισμών τρίτων, παρά πραγματικούς ισχυρισμούς που θα μπορούσαν να ενεργοποιήσουν το δικαίωμα απάντησης.

Οι δικαστές διαπίστωσαν επίσης ότι πολλές από τις προτεινόμενες αντιρρήσεις της Palantir υπερέβαιναν την άμεση αμφισβήτηση των ισχυρισμών των άρθρων και αντ’ αυτού κατέληγαν σε ευρύτερη αυτοάμυνα ή εταιρική αυτοπαρουσίαση.

Η μόνη εξαίρεση αφορούσε μια δήλωση στο άρθρο της Republik με τίτλο «Γιατί η Palantir γίνεται κίνδυνος για την Ελβετία», στην οποία υποστηριζόταν ότι η πλατφόρμα λογισμικού Foundry της Palantir είχε αρχικά αναπτυχθεί για επιχειρήσεις των ΗΠΑ κατά των εξεγέρσεων στο Αφγανιστάν και το Ιράκ. Το δικαστήριο διέταξε την Republik να δημοσιεύσει μια σύντομη αντίρρηση της Palantir που αμφισβητούσε αυτόν τον ισχυρισμό.

Η Palantir δήλωσε: «Χαιρετίζουμε το γεγονός ότι το Εμπορικό Δικαστήριο της Ζυρίχης επιβεβαίωσε το δικαίωμά μας να δημοσιεύσουμε μια αντέγκληση. Είναι κρίσιμο μέρος της ανοιχτής συζήτησης στην κοινωνία μας να ακούμε και τις δύο πλευρές για σημαντικά θέματα».

Η απόφαση σημαίνει ότι η Republik επικράτησε σε περίπου 95% της υπόθεσης. Το δικαστήριο διέταξε την Palantir να πληρώσει το 95% των δικαστικών εξόδων ύψους 9.000 ελβετικών φράγκων (11.000 δολάρια ΗΠΑ) και να καταβάλει στη Republik 9.900 ελβετικά φράγκα σε δικαστικά έξοδα.