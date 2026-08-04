Τραμπ: Επίθεση σε Exxon και Chevron για υπερβολικά κέρδη

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Επίθεση σε ExxonMobil και Chevron εξαπέλυσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατηγορώντας τους δύο πετρελαϊκούς κολοσσούς ότι αποκομίζουν υπερβολικά κέρδη από τις υψηλές τιμές των καυσίμων και καλώντας τους να «επιστρέψουν μέρος αυτών στο κοινό». Η παρέμβασή του συνιστά μια ασυνήθιστη διαφοροποίηση από τη μέχρι σήμερα στενή σχέση του με τη βιομηχανία πετρελαίου.

«Δεν μου αρέσει αυτό που βλέπω. Η Chevron βγάζει πάρα πολλά χρήματα. Η ExxonMobil επίσης. Πάρα πολλά χρήματα», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους, λίγες ημέρες αφότου οι δύο εταιρείες ανακοίνωσαν ιδιαίτερα ισχυρά αποτελέσματα δεύτερου τριμήνου, τα οποία ευνοήθηκαν από τις υψηλές τιμές του πετρελαίου εν μέσω της συνεχιζόμενης κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επανειλημμένα χρησιμοποιήσει τη δημόσια πίεση ως μέσο επηρεασμού των επιχειρηματικών αποφάσεων, είτε μέσω αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είτε με δημόσιες δηλώσεις. Κατά την πρώτη του θητεία είχε ασκήσει πιέσεις σε αυτοκινητοβιομηχανίες να διατηρήσουν την παραγωγή στις ΗΠΑ, είχε επικρίνει αμυντικούς εργολάβους για το υψηλό κόστος και είχε ζητήσει από τις φαρμακευτικές εταιρείες να μειώσουν τις τιμές των φαρμάκων. Την ίδια τακτική ακολουθεί και στη δεύτερη θητεία του, επιχειρώντας να επηρεάσει εταιρικές αποφάσεις χωρίς απαραίτητα να καταφεύγει σε θεσμικές παρεμβάσεις.

Νωρίτερα, ο Τραμπ είχε στραφεί προσωπικά κατά του διευθύνοντος συμβούλου της Chevron, Μάικ Γουίρθ, με αφορμή τηλεοπτική του συνέντευξη στο Fox News, υποστηρίζοντας ότι παρέλειψε να αναγνωρίσει τη συμβολή της κυβέρνησής του στη στήριξη του πετρελαϊκού κλάδου.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο πρόεδρος ανέφερε ότι «χωρίς την ιδιοφυΐα, την προνοητικότητα και τη σταθερότητα της κυβέρνησης Τραμπ, η αμερικανική πετρελαϊκή βιομηχανία θα ήταν νεκρή», προσθέτοντας ότι χάρη στις δικές του παρεμβάσεις η Chevron επέστρεψε στη Βενεζουέλα «ισχυρότερη από ποτέ».

Ο Τραμπ αποδίδει τα κέρδη των πετρελαϊκών στις δικές του ενέργειες

Η Chevron δραστηριοποιείται στη Βενεζουέλα εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα και παρέμεινε στη χώρα ακόμη και μετά την εθνικοποίηση πετρελαϊκών έργων από τον Ούγκο Τσάβες το 2007. Αντίθετα, η ExxonMobil και η ConocoPhillips είχαν αποχωρήσει από τη χώρα εκείνη την περίοδο.

Απαντώντας στις επικρίσεις του Τραμπ, εκπρόσωπος του Αμερικανικού Ινστιτούτου Πετρελαίου (API) υποστήριξε ότι οι υψηλές τιμές των καυσίμων δεν οφείλονται στις εταιρείες αλλά στις διεθνείς συνθήκες της αγοράς.

«Οι σημερινές υψηλές τιμές καθορίζονται από την παγκόσμια προσφορά και ζήτηση, καθώς και από τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα γύρω από το Στενό του Ορμούζ και άλλες κρίσιμες θαλάσσιες οδούς, όχι από τις αποφάσεις μιας μεμονωμένης εταιρείας», ανέφερε.

Παράλληλα, ο Τραμπ επανέλαβε ότι επιθυμεί χαμηλότερες τιμές στην αντλία, παρότι έχει θέσει ως βασικό στόχο της ενεργειακής του πολιτικής την αύξηση της παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου στις ΗΠΑ. Η στάση αυτή αναδεικνύει την αντίφαση ανάμεσα στην επιδίωξη μεγαλύτερης παραγωγής και στην απαίτηση οι εταιρείες να συγκρατούν τα κέρδη τους όταν οι τιμές εκτοξεύονται.

«Καλύτερα να μειώσουν τις τιμές για τους καταναλωτές», δήλωσε, εκφράζοντας παράλληλα την εκτίμηση ότι οι τιμές του πετρελαίου θα υποχωρήσουν αισθητά μόλις τερματιστεί η σύγκρουση με το Ιράν.

Οι υψηλές τιμές της βενζίνης αποτελούν πολιτικό πονοκέφαλο για τον Λευκό Οίκο ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου. Η μέση τιμή λιανικής στις ΗΠΑ διαμορφώνεται περίπου στα 4,10 δολάρια ανά γαλόνι, αυξημένη κατά περισσότερο από 30% από την έναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν νωρίτερα φέτος.

Παρότι οι διεθνείς τιμές του αργού υποχώρησαν μετά την ακύρωση από τον Τραμπ μιας προγραμματισμένης μεγάλης στρατιωτικής επιχείρησης, οι τιμές στα πρατήρια συνήθως ακολουθούν με χρονική υστέρηση.

Τα πρόσφατα οικονομικά αποτελέσματα των ExxonMobil, Chevron, Valero Energy και Marathon Petroleum επιβεβαίωσαν ότι οι υψηλότερες τιμές του πετρελαίου και τα αυξημένα περιθώρια διύλισης ενίσχυσαν σημαντικά την κερδοφορία του κλάδου. Η Valero ανακοίνωσε τα ισχυρότερα τριμηνιαία κέρδη της από την ενεργειακή κρίση του 2022, ενώ η Chevron κατέγραψε τα υψηλότερα κέρδη εξαετίας.