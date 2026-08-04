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Βρετανία: Στο έλεος της ξηρασίας οι αγρότες – Καμπανάκι για ελλείψεις τροφίμων

Οι αγρότες στη Βρετανία δίνουν μάχη για να διασώσουν ό,τι μπορούν από τις σοδειές τους

AGRO 04.08.2026, 06:45
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Βρετανία: Στο έλεος της ξηρασίας οι αγρότες – Καμπανάκι για ελλείψεις τροφίμων
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Σήμα κινδύνου ότι η Βρετανία μπορεί να αντιμετωπίσει ελλείψεις σε ορισμένα τρόφιμα μετά από μια εξοντωτική ξηρασία σε περιοχές της Αγγλίας, εκπέμπει η Εθνική Ένωση Αγροτών (NFU), καθώς η χώρα βρίσκεται εν αναμονή ενός νέου καύσωνα και την επόμενη εβδομάδα.

Ειδικότερα, η Υπηρεσία Ασφάλειας Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (UKHSA) εξέδωσε προειδοποιήσεις για την υγεία λόγω ζέστης σε οκτώ περιφέρειες της Αγγλίας, με τις θερμοκρασίες να αναμένεται να ξεπεράσουν τους 30°C σε διάφορα μέρη της χώρας.

Τα δημητριακά, όπως το σιτάρι και το κριθάρι, έχουν πληγεί ιδιαίτερα

Οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις σε ολόκληρη τη χώρα επλήγησαν από πλημμύρες κατά τη διάρκεια του χειμώνα, καθιστώντας τη φύτευση εξαιρετικά δύσκολη, και τώρα σε πολλές περιοχές δεν έχουν πρόσβαση σε νερό, καθώς η άρδευση περιορίζεται λόγω της ξηρασίας.

Πρόκειται, όπως αναφέρεται στο «The Guardian» για την τρίτη ξηρασία μέσα σε πέντε χρόνια και οι αγροτικές ομάδες λένε ότι αυτή είναι η νέα κανονικότητα για τη γεωργία στη Βρετανία. Οι καλλιεργητές σιταριού λένε ότι η σοδειά τους έχει φτάσει στο μισό του κανονικού της ύψους, ενώ η Αγγλία βιώνει την πιο πρώιμη συγκομιδή στην ιστορία της, καθώς οι αγρότες δίνουν μάχη για να σώσουν ό,τι μπορούν από την παραγωγή τους.

Θα υπάρξουν ελλείψεις σε προϊόντα στη Βρετανία;

Σε ορισμένες περιοχές δεν έχει βρέξει για πάνω από ένα μήνα, ενώ οι καύσωνες που φέτος έσπασαν ρεκόρ έχουν πλήξει τη χώρα από τις αρχές του καλοκαιριού, ξηραίνοντας το έδαφος.

Ο Tom Bradshaw, πρόεδρος της NFU, δήλωσε ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε ελλείψεις τροφίμων και ότι είχε ζητήσει από τον πρωθυπουργό να αναλάβει δράση. Ο ίδιος δήλωσε στο BBC Radio 4 ότι θα πρέπει να δοθούν φορολογικές ελαφρύνσεις στους αγρότες για να κατασκευάσουν συστήματα αποθήκευσης νερού στη γη τους, ώστε να προετοιμαστούν για τα επόμενα χρόνια.

«Και άλλες χώρες σε όλο τον κόσμο στις οποίες βασιζόμαστε επί του παρόντος για την παραγωγή των τροφίμων και των λαχανικών μας, τα κλίματα τους, επίσης, αλλάζουν», τόνισε, εκφράζοντας την ανησυχία του ότι «φαίνεται πράγματι ότι θα υπάρξουν κάποιες ελλείψεις σε προϊόντα διατροφής».

Ο πιο ξηρός Ιούλιος

Η κλιματική κρίση επιδεινώνει τα ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως οι ξηρασίες. Φέτος το καλοκαίρι, η Μετεωρολογική Υπηρεσία (Met Office) ανέφερε ότι η Αγγλία κατέγραψε μόλις το 8% της μέσης βροχόπτωσης για τον Ιούλιο και είναι πιθανό να επιβεβαιωθεί ως ο πιο ξηρός Ιούλιος που έχει καταγραφεί ποτέ.

Περίπου 23 εκατομμύρια άνθρωποι σε ολόκληρη την Αγγλία και την Ουαλία βρίσκονται υπό απαγόρευση χρήσης λάστιχου ποτίσματος. Ο ξηρός καιρός πυροδότησε καταστροφικές πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα, με πιο πρόσφατη αυτή στο Σάφολκ.

Ποιες καλλιέργειες έχουν πληγεί

Τα δημητριακά, όπως το σιτάρι και το κριθάρι, έχουν πληγεί ιδιαίτερα, ανέφερε το Συμβούλιο Ανάπτυξης Γεωργίας και Οπωροκηπευτικών (AHDB).

Η πρώτη έκθεση συγκομιδής του 2026 ανέφερε ότι ο ζεστός καιρός είχε ως αποτέλεσμα την πιο πρώιμη συγκομιδή από τότε που ξεκίνησαν τα αρχεία το 2006, με πολλούς αγρότες σε όλη τη νότια και ανατολική Αγγλία να ολοκληρώνουν τη συγκομιδή δύο έως τρεις εβδομάδες νωρίτερα από τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο.

Ο Anthony Hopkins, διευθυντής δημητριακών και ελαιούχων σπόρων του AHDB, δήλωσε: «Σε μεγάλο μέρος του Ηνωμένου Βασιλείου, οι θεριστικές μηχανές (combines) κινούνται νωρίτερα από το συνηθισμένο φέτος, με πολλούς αγρότες να εργάζονται όλη τη νύχτα για να αποφύγουν τις πιο ακραίες θερμοκρασίες της ημέρας. Οι αποδόσεις των δημητριακών γενικά κυμαίνονται κάτω από τον μέσο όρο της 10ετίας μέχρι στιγμής, με ορισμένες αγροτικές εκμεταλλεύσεις να καταγράφουν σημαντικές μειώσεις. Μετά από διαδοχικά χρόνια δύσκολων καιρικών συνθηκών και αυξανόμενου κόστους, οι οικονομικές πιέσεις γίνονται ολοένα και πιο οξείες για τις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί περισσότερο».

Η γεωργία καθίσταται μη κερδοφόρα καθώς η κυβέρνηση καταργεί τις επιδοτήσεις που προέρχονται από την ΕΕ και οι οποίες κάποτε κρατούσαν τον κλάδο στη ζωή, ενώ η κρίση του κλίματος προκαλεί ακραία καιρικά φαινόμενα που μπορούν να εξαφανίσουν τυχόν κέρδη από τις καλλιέργειες. Μια πρόσφατη έκθεση διαπίστωσε ότι το ένα τρίτο των Βρετανών αγροτών είχαν ζημίες ή απλώς έφερναν τα έσοδα ίσα βάρκα με τα έξοδα.

Χαρακτηριστική είναι η προειδοποίηση και από την Ένωση Υπαίθρου, Γης και Επιχειρήσεων, με τον πρόεδρο της να κρούει το καμπανάκι του κινδύνου ότι για πολλούς αγρότες αυτή θα μπορούσε να είναι η τελευταία τους συγκομιδή.

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