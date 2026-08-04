Ιαπωνία: Προσελκύει όλο και περισσότερους νέους Νοτιοκορεάτες εργαζόμενους

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Όταν η Ιαπωνέζα επιχειρηματίας Μόε Κασουγκάι σπούδαζε στο Πανεπιστήμιο Yonsei της Σεούλ, διαπίστωσε ότι ακόμη και άριστοι απόφοιτοι δυσκολεύονταν να βρουν εργασία στη Νότια Κορέα. Έτσι, το 2019 ίδρυσε την KOREC, μια εταιρεία που συνδέει Νοτιοκορεάτες υποψηφίους με εργοδότες στην Ιαπωνία.

«Με εξέπληξε ότι τόσο ικανοί άνθρωποι δεν μπορούσαν να βρουν δουλειά. Πολλοί μιλούσαν ήδη ιαπωνικά, οπότε σκέφτηκα ότι ίσως η Ιαπωνία να ήταν καλύτερη επιλογή για αυτούς», δήλωσε η 35χρονη επιχειρηματίας στο Reuters, κατά τη διάρκεια διήμερης έκθεσης εργασίας που διοργάνωσε στη Σεούλ.

Η πρωτοβουλία της αντανακλά μια ευρύτερη τάση. Από τη μία πλευρά, η Νότια Κορέα αντιμετωπίζει χρόνια έλλειψη ελκυστικών θέσεων εισαγωγικού επιπέδου, καθώς μεγάλοι όμιλοι, όπως η Samsung, προτιμούν έμπειρους εργαζομένους, ενώ οι μεγαλύτερες ηλικίες παραμένουν περισσότερο στην αγορά εργασίας. Από την άλλη, η γηράσκουσα Ιαπωνία αναζητά νέους αποφοίτους για να στελεχώσει τα οργανωμένα προγράμματα εκπαίδευσης και ανάπτυξης προσωπικού που προσφέρουν οι επιχειρήσεις της.

Παρά το γεγονός ότι οι μέσοι μισθοί στη Νότια Κορέα έχουν πλέον ξεπεράσει οριακά εκείνους της Ιαπωνίας, η ζήτηση για εργασία στη γειτονική χώρα αυξάνεται. Εκτός από την KOREC, η κορεατική Wanted Lab και η ιαπωνική LAPRAS λάνσαραν φέτος αντίστοιχες υπηρεσίες διασύνδεσης ταλέντων με ιαπωνικές επιχειρήσεις, σε συνεργασία με τη Mynavi.

Η Σεούλ φιλοξένησε επίσης τουλάχιστον τρεις εκθέσεις εργασίας με αποκλειστικό προσανατολισμό στην ιαπωνική αγορά, στις οποίες συμμετείχαν εταιρείες όπως η Canon Imaging Systems και ο όμιλος βιομηχανικού αυτοματισμού Azbil.

Ελάχιστη ανεργία στην Ιαπωνία

Η διαφορά στις συνθήκες απασχόλησης είναι εμφανής. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ιουνίου, η ανεργία των νέων στη Νότια Κορέα διαμορφώθηκε στο 7%, έναντι μόλις 2,5% στην Ιαπωνία.

Σε αντίθεση με τους περισσότερους αλλοδαπούς εργαζομένους στην Ιαπωνία, οι οποίοι απασχολούνται κυρίως σε χειρωνακτικές εργασίες, οι περίπου 80.000 Νοτιοκορεάτες που εργάζονται στη χώρα καλύπτουν κατά κανόνα επαγγελματικές θέσεις στους τομείς της πληροφορικής, της ανάπτυξης λογισμικού και παιχνιδιών, καθώς και του λιανεμπορίου.

Η Υπηρεσία Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Κορέας ανακοίνωσε ότι 2.257 νέοι Κορεάτες βρήκαν πέρυσι εργασία στην Ιαπωνία μέσω κρατικών προγραμμάτων, αριθμός αυξημένος κατά 47% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Αντίθετα, οι τοποθετήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες μειώθηκαν κατά 29%.

Η αυξανόμενη κινητικότητα αντικατοπτρίζει και τη γενικότερη βελτίωση των σχέσεων των δύο χωρών, παρά το βεβαρημένο ιστορικό της ιαπωνικής αποικιοκρατίας στην Κορέα. Το 2025 καταγράφηκε σημαντική αύξηση των μικτών γάμων μεταξύ Ιαπώνων και Νοτιοκορεατών, ενώ οι Νοτιοκορεάτες αποτελούν πλέον τη μεγαλύτερη ομάδα ξένων τουριστών στην Ιαπωνία.

Για πολλούς νέους, η εργασία στην Ιαπωνία αποτελεί φυσική συνέχεια ενός ήδη υπάρχοντος ενδιαφέροντος για τη χώρα. Η φοιτήτρια Κιμ Σι-χαϊεόν, που συμμετείχε στην έκθεση της KOREC, εξήγησε ότι οι ιαπωνικές επιχειρήσεις εξακολουθούν να επενδύουν στους νέους αποφοίτους, προσφέροντας πρακτική εκπαίδευση και σαφείς προοπτικές εξέλιξης.

Ιδανικοί υποψήφιοι

«Οι κορεατικές εταιρείες προτιμούν όσους έχουν ήδη εμπειρία, ενώ οι ιαπωνικές συνεχίζουν να προσλαμβάνουν νέους πτυχιούχους», σημείωσε η τεταρτοετής φοιτήτρια Ιαπωνικών Σπουδών, η οποία αναζητά θέση στους τομείς της πληροφορικής και της τεχνητής νοημοσύνης.

Σύμφωνα με τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Ξένων Σπουδών Hankuk, Λι Τσανγκ-μιν, οι Νοτιοκορεάτες αποτελούν ιδιαίτερα ελκυστικό εργατικό δυναμικό για τις ιαπωνικές επιχειρήσεις. «Η γλωσσική τους επάρκεια και η πολιτισμική τους εξοικείωση είναι εξαιρετικά υψηλές. Λίγοι ξένοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα ιαπωνικά στο επίπεδο που απαιτεί η καθημερινή εργασία», ανέφερε.

Ανάλογη άποψη εξέφρασε και ο Τομόγια Χατόρι, επικεφαλής της συμβουλευτικής εταιρείας Energize, ο οποίος θεωρεί ότι οι Κορεάτες υποψήφιοι ξεχωρίζουν για την ανταγωνιστικότητα, την ταχύτητα και την εργατικότητά τους. «Αν υπάρχει ένας καλός υποψήφιος, θέλουμε να τον προσλάβουμε, ανεξάρτητα από την εθνικότητά του», είπε.

Ωστόσο, η προσέλκυση ξένων εργαζομένων δημιουργεί και προκλήσεις. Πολλοί Νοτιοκορεάτες αλλάζουν εργοδότη σχετικά γρήγορα αναζητώντας καλύτερες αποδοχές και επαγγελματική εξέλιξη, κάτι που συγκρούεται με την παραδοσιακή κουλτούρα μακροχρόνιας απασχόλησης των ιαπωνικών επιχειρήσεων.

Η Κασουγκάι, πάντως, πιστεύει ότι αυτή η νοοτροπία αλλάζει σταδιακά και στην Ιαπωνία. Για την ίδια, η διασύνδεση των δύο αγορών εργασίας έχει και μια ευρύτερη κοινωνική διάσταση.

«Όταν οι Κορεάτες εργάζονται στην Ιαπωνία, δημιουργούνται ανθρώπινες σχέσεις και αμοιβαία κατανόηση. Πολλοί Ιάπωνες συνάδελφοί τους ίσως δεν είχαν ποτέ πριν έναν Κορεάτη φίλο. Αυτές οι επαφές είναι κάτι που μπορεί να καλλιεργήσει μια ιδιωτική εταιρεία», καταλήγει.