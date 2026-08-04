Στις φλόγες για 5η μέρα η Δυτική Αττική – Λούμπα, Άγιος Νεκτάριος, Μονή Παναχράντου τα κρίσιμα μέτωπα

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Στο πέμπτο 24ωρο εισέρχεται η καταστροφική πορεία των πυρκαγιών που ξεκίνησαν από τη Βοιωτία και επεκτάθηκαν στη Δυτική Αττική, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν αδιάκοπα τη μάχη για τον περιορισμό των πύρινων μετώπων.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, αυτή την ώρα, οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην Λούμπα, νότια της Ψάθας, στον Άγιο Νεκτάριο και στην περιοχή κοντά στη Μονή Παναχράντου, στους πρόποδες του Όρους Πατέρα. Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν τις πτήσεις τα εναέρια πυροσβεστικά μέσα. Μέχρι στιγμής επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα.

Το βράδυ, η μάχη με τις φλόγες επικεντρώθηκε στην περιοχή της Ψάθας, όπου κάηκαν σπίτια ενώ οι πυροσβέστες παραμένουν σε επιφυλακή ώστε τα «καντηλάκια» να μην εξελιχθούν σε νέα μέτωπα.

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