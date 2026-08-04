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Τραμπ: Επιμένει πώς διεξάγονται διαπραγματεύσεις με το Ιράν – Διαψεύδει η Τεχεράνη

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος επέμεινε πως γίνονται συνομιλίες «κατόπιν αιτήματος» της ιρανικής πλευράς και με την «υποστήριξη» της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και του Κατάρ

Κόσμος 04.08.2026, 08:41
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Τραμπ: Επιμένει πώς διεξάγονται διαπραγματεύσεις με το Ιράν – Διαψεύδει η Τεχεράνη
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Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες Δευτέρα πως διεξάγονται διαπραγματεύσεις «αυτή τη στιγμή», με το Ιράν, παρά την κατηγορηματική διάψευση της ιρανικής διπλωματίας λίγο νωρίτερα, προσθέτοντας πως οι υποτιθέμενες συνομιλίες αποτελούν την «τελευταία ευκαιρία» που έχει η Ισλαμική Δημοκρατία για να κλείσει «καλή» συμφωνία, κατ’ αυτόν.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος επέμεινε πως γίνονται συνομιλίες «κατόπιν αιτήματος» της ιρανικής πλευράς και με την «υποστήριξη» της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και του Κατάρ.

«Αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία που έχουν οι Ιρανοί να υπογράψουν καλό έγγραφο», διεμήνυσε.

Κατά τον Ντόναλντ Τραμπ, οι συνομιλίες αφορούν το άνοιγμα, πιθανό όπως είπε ακόμα και «από αύριο», του στενού του Ορμούζ.

Νωρίτερα, κατακεραύνωνε μέσω Truth Social την «απίστευτη διπροσωπία» των ιρανών ηγετών, χωρίς να ξεκαθαρίσει σε ποιους αναφέρεται.

«Ζητάνε συνάντηση, μερικοί θα έλεγαν ‘εκλιπαρούν’, οι συνομιλίες αρχίζουν, προβλέπονται άλλες στο άμεσο μέλλον, και μετά λένε δημόσια και με περηφάνια ότι δεν έχουν καμιά συζήτηση», υποστήριξε ο μεγιστάνας σε μήνυμά του μέσω του ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης που αποτελεί ιδιοκτησία του.

Την περασμένη εβδομάδα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ απείλησε ότι θα διατάξει να «χτυπηθεί δυνατά» η Ισλαμική Δημοκρατία, προτού ανακρούσει πρύμνα, ανακοινώσει πως ανέβαλε σχεδιαζόμενους μαζικούς βομβαρδισμούς σε συνεργασία με το Ισραήλ. Η νέα μεταβολή του Ντόναλντ Τραμπ είναι πάγια τακτική του, κινείται συχνά τελευταία στο εκκρεμές από τις απειλές στις αναγγελίες συνομιλιών.

Ένταση

Η απάντηση της Τεχεράνης δόθηκε κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας ενημέρωσης των διαπιστευμένων συντακτών στο υπουργείο Εξωτερικών.

«Δεν διαπραγματευόμαστε με τις ΗΠΑ αυτή τη στιγμή. Διαπραγματευόμαστε με το Ομάν, για να εγγυηθούμε την ασφαλή διέλευση από το στενό του Ορμούζ», είπε ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας Εσμαΐλ Μπαγαεΐ.

Ήδη την προηγουμένη, ο εκπρόσωπος αναφερόταν σε συμφωνία που κατ’ αυτόν μπορεί να κλειστεί σύντομα με το Ομάν, για να ανοίξει το θαλάσσιο πέρασμα καίριας σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο υδρογονανθράκων, που έκλεισε ξανά de facto η Τεχεράνη αφού η καταρχήν συμφωνία με την Ουάσιγκτον, το «μνημόνιο κατανόησης του Ισλαμαμπάντ», έγινε κομματάκια με την επανέναρξη των εχθροπραξιών στις αρχές Ιουλίου.

Η Τεχεράνη, που δεν θέλει επαναφορά στην προπολεμική κατάσταση, δεν επιτρέπει στα πλοία που θέλουν να διασχίσουν το στενό του Ορμούζ να ακολουθούν παρά μόνο μια πορεία, κατά μήκος των ακτών της. Εννοεί να διατηρήσει τον έλεγχο του στενού.

Το σουλτανάτο του Ομάν, το οποίο προκάλεσε οργή στο Ιράν δημιουργώντας νέο δρομολόγιο τον Ιούνιο, δεν έχει πάρει θέση δημόσια ως τώρα — δεν έχει επιβεβαιώσει, ούτε διαψεύσει.

«Είμαστε στο σημείο να καταλήξουμε σε συμφωνία για πορεία αποδεκτή κι από τα δυο μέρη –ούτε τη βόρεια, ούτε τη νότια–, με σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων κάθε χώρας και την εγγύηση των εθνικών συμφερόντων μας και της ασφάλειάς μας», συνόψισε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν Μπαγαεΐ προχθές Κυριακή μιλώντας στην ιρανική κρατική τηλεόραση.

Λίγο μετά τις 03:30 (ώρα Ελλάδας), η τιμή του βαρελιού της βορειοαμερικανικής ποικιλίας αργού WTI αυξανόταν κατά 0,49%, στα 80,73 δολάρια, αυτή του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας, ποικιλίας διεθνούς αναφοράς, κατά 0,60%, στα 82,47. Οι τιμές σημείωναν μικρή άνοδο έπειτα από τη μεγάλη υποχώρησή τους χθες, λόγω των ελπίδων πως θα γίνουν διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη.

Το Μπρεντ είχε ξεπεράσει ακόμη και τα 100 δολάρια στα τέλη Ιουλίου.

Εν αναμονή, η κατάσταση στο στενό του Ορμούζ συνεχίζει να χαρακτηρίζονται από υψηλή ένταση.

Βλήμα «άγνωστου» τύπου έπληξε φορτηγό πλοίο καθώς βρισκόταν στο στενό του Ορμούζ, γνωστοποίησε κατά τη διάρκεια της νύχτας η βρετανική υπηρεσία ενημέρωσης για την ασφάλεια της ναυτιλίας UKMTO, που υπάγεται στο υπουργείο Άμυνας, χωρίς να αναφερθεί σε τραυματισμούς ή ζημιές.

 «Νέο ψέμα»

Ο Ντόναλντ Τραμπ έθεσε ως προϋπόθεση για την αναστολή των βομβαρδισμών των ΗΠΑ τη σύναψη συμφωνίας με το Ιράν «γρήγορα», ιδίως για το στενό.

Χθες, διαβεβαίωσε πως η θαλάσσια οδός βρίσκεται υπό τον «πλήρη έλεγχο» του πολεμικού ναυτικού της χώρας του και πρόσθεσε πως ο αμερικανικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών στον Κόλπο δεν θα αρθεί παρά μόνο σε περίπτωση «συμφωνίας» ή «πλήρους παράδοσης» του Ιράν.

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, που ξέσπασε την 28η Φεβρουαρίου, με την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον του Ιράν, σταμάτησε τον Απρίλιο, προτού οι εχθροπραξίες ξαναρχίσουν στις αρχές Ιουλίου.

Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, η Ουάσιγκτον είχε καταρτίσει σχεδιασμούς για μαζικούς βομβαρδισμούς στο Ιράν το σαββατοκύριακο, εναντίον ιδίως ιρανικών ενεργειακών υποδομών, συμπεριλαμβανομένων διυλιστηρίων και ηλεκτροπαραγωγικών σταθμών.

Ανακοινώνοντας την απόφασή του να μη γίνουν, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε πως την έλαβε εξαιτίας αιτημάτων «χωρών της περιοχής», διαβεβαιώνοντας πως υπάρχει το «περίγραμμα» συμφωνίας.

Έκανε λόγο περί «αιτήματος» της Σαουδικής Αραβίας, των ΗΑΕ, του Κατάρ και του ίδιου του Ιράν.

Η Τεχεράνη διέψευσε πως υπέβαλε οποιοδήποτε τέτοιο αίτημα, κάνοντας λόγο για «νέο ψέμα» του αμερικανού προέδρου.

Η ένοπλη σύρραξη εξαπλώθηκε τις τελευταίες μέρες σε νέο μέτωπο, στην Ερυθρά θάλασσα, όπου το σιιτικό ένοπλο κίνημα Ανσαραλά –γνωστότερο στη Δύση με το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του, των Χούθι–, που πρόσκειται στο Ιράν, ανακοίνωσε αρχικά την επιβολή αποκλεισμού στα λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας, κατόπιν επιθέσεις εναντίον πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλοιων και λιμανιών του σουνιτικού βασιλείου με τις μεγαλύτερες εξαγωγές αργού στον πλανήτη.

Πηγή: in.gr

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