 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(27) "Telecommunications Industry"
    [1]=>
    string(26) "Business Banking & Finance"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(16) "Personal Finance"
}

ΟΤΕ: Στα 21,6 ευρώ ανεβάζει την τιμή στόχο η JP Morgan

Η JP Morgan περιμένει επίτευξη των στόχων κερδοφορίας - Ελκυστική η αποτίμηση του ΟΤΕ

Τηλεπικοινωνίες 04.08.2026, 11:39
Σχολιάστε
ΟΤΕ: Στα 21,6 ευρώ ανεβάζει την τιμή στόχο η JP Morgan
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Πιο επιφυλακτική για την πορεία των εσόδων του ΟΤΕ, εμφανίζεται η JP Morgan, μετά τα αποτελέσματα δεύτερου τριμήνου, διατηρώντας ωστόσο τη σύσταση Neutral για τη μετοχή και αυξάνοντας την τιμή-στόχο στα 21,6 ευρώ από 20,2 ευρώ προηγουμένως.

Σύμφωνα με την ανάλυση της αμερικανικής τράπεζας, τα έσοδα του ΟΤΕ στο δεύτερο τρίμηνο διαμορφώθηκαν χαμηλότερα των εκτιμήσεων της αγοράς, κατά περίπου 1%, ενώ καταγράφηκε επιβράδυνση στους βασικούς τομείς δραστηριότητας.

Η JP Morgan εκτιμά ότι η εικόνα αυτή αντανακλά κυρίως την πίεση στο retail fixed, στις υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας και στη δυναμική των εσόδων κινητής.

Επιβράδυνση σε σταθερή και κινητή τηλεφωνία

Τα έσοδα από υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας προς λιανικούς πελάτες αυξήθηκαν μόλις κατά 0,3% σε ετήσια βάση στο δεύτερο τρίμηνο, έναντι αύξησης 1,1% στο πρώτο τρίμηνο.

Παράλληλα, τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας αυξήθηκαν κατά 2,3% σε ετήσια βάση, παρουσιάζοντας σημαντική επιβράδυνση σε σχέση με το +5,5% του πρώτου τριμήνου.

Η JP Morgan επισημαίνει επίσης ότι τα έσοδα χονδρικής (Wholesale), εξαιρουμένης της επίδρασης από το διεθνές roaming, εμφανίζουν υποκείμενη πτώση περίπου 4% στο πρώτο εξάμηνο του 2026.

Μείωση εκτιμήσεων για τα έσοδα του 2026

Με βάση τα νέα δεδομένα, η JP Morgan αναθεωρεί ελαφρώς χαμηλότερα τις προβλέψεις της για τα έσοδα του ΟΤΕ το 2026. Οι εκτιμήσεις για τα συνολικά έσοδα μειώνονται κατά 0,3%, κυρίως λόγω των χαμηλότερων κατά 7% εκτιμήσεων για τον τομέα Wholesale και κατά 0,5% των εκτιμήσεων για τα έσοδα από υπηρεσίες σταθερής και κινητής λιανικής.

Η αρνητική επίδραση αντισταθμίζεται εν μέρει από την πρόβλεψη για 3% υψηλότερα έσοδα στον τομέα Other Fixed, λόγω της συνεισφοράς των υπηρεσιών System Solutions.

Η JP Morgan περιμένει επίτευξη των στόχων κερδοφορίας

Παρά τις πιέσεις στα έσοδα, η αμερικανική τράπεζα εκτιμά ότι ο ΟΤΕ θα επιτύχει την ετήσια καθοδήγηση (guidance) για το 2026.

Συγκεκριμένα, αναμένει αύξηση του EBITDAaL περίπου 3% σε ετήσια βάση, χάρη στη διατήρηση της ανθεκτικότητας των εσόδων, στις εξοικονομήσεις κόστους από προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης και στα σταδιακά οφέλη από την αξιοποίηση τεχνητής νοημοσύνης και ψηφιοποίησης.

Η JP Morgan σημειώνει ότι τα μεγέθη EBITDAaL και καθαρών κερδών για το 2026 παραμένουν ουσιαστικά αμετάβλητα.

Οι κίνδυνοι

Παρά τη θετική εκτίμηση για την κερδοφορία, η JP Morgan εξακολουθεί να βλέπει κινδύνους για τον ΟΤΕ. Ο βασικός προβληματισμός αφορά το ανταγωνιστικό περιβάλλον τιμών.

Η πίεση στις τιμές στην ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών αποτελεί παράγοντα που μπορεί να περιορίσει τα περιθώρια ανάπτυξης.

Η πιθανή συνεργασία ΔΕΗ–Vodafone στις οπτικές ίνες

Η JP Morgan αναφέρει ότι η συμφωνία ΔΕΗ–Vodafone για κοινή ανάπτυξη δικτύου οπτικών ινών (fiber JV) δεν έχει ακόμη δεσμευτικό χαρακτήρα.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει ουσιαστική επίδραση στις μετακινήσεις πελατών της Vodafone προς το δίκτυο FTTH χονδρικής του ΟΤΕ.

Ωστόσο, η αμερικανική τράπεζα προειδοποιεί ότι η πίεση στη χονδρική αγορά μπορεί να αυξηθεί μεσοπρόθεσμα, ανάλογα με το εύρος ανάπτυξης παράλληλων δικτύων.

Σταθερή ανάπτυξη στο FWA – Αναμένονται εξελίξεις για το φάσμα

Κατά την πρόσφατη τηλεδιάσκεψη της διοίκησης του ΟΤΕ με τους αναλυτές, η εταιρεία επανέλαβε την εμπιστοσύνη της για αύξηση EBITDAaL περίπου 3% το 2026, ενώ δεν βλέπει σημαντική επίδραση από την τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΗ στη λιανική. Θεωρεί ότι η υπηρεσία FWA (Fixed Wireless Access) παραμένει σημαντικός μοχλός ανάπτυξης.

Παράλληλα, η διοίκηση αναμένει περισσότερες πληροφορίες για τη δημοπρασία φάσματος που προγραμματίζεται για τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο.

Η JP Morgan σημειώνει επίσης ότι τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου ενισχύθηκαν κατά περίπου 3 εκατ. ευρώ από πωλήσεις χαλκού, ενώ παρόμοιες κινήσεις ενδέχεται να επαναληφθούν στο μέλλον.

Ελκυστική η αποτίμηση του ΟΤΕ

Η JP Morgan διατηρεί τη σύσταση Neutral για τη μετοχή του ΟΤΕ, με νέα τιμή-στόχο 21,6 ευρώ έως τον Δεκέμβριο του 2027.

Με βάση τις εκτιμήσεις για το 2026, η μετοχή διαπραγματεύεται περίπου στις 13 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη (P/E), με απόδοση ελεύθερων ταμειακών ροών (EFCF yield) περίπου 8% και με συνολική απόδοση προς τους μετόχους περίπου 7%.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Business
ΕΒΕΠ: Δέσμευση για αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών της Δυτ. Αττικής
Business

ΕΒΕΠ: Δέσμευση για αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών της Δυτ. Αττικής
Εθνική Τράπεζα: Αναβαθμίζει τις εκτιμήσεις η UBS
Τράπεζες

Αναβαθμίζει τις εκτιμήσεις για την Εθνική Τράπεζα η UBS
ΟΤΕ: Στα 21,6 ευρώ ανεβάζει την τιμή στόχο η JP Morgan
Τηλεπικοινωνίες

JP Morgan για ΟΤΕ: Στα 21,6 ευρώ ανεβάζει την τιμή στόχο
Ελληνικές τράπεζες: Ισχυρές παρά τους γεωπολιτικούς κινδύνους, λέει η Morningstar DBRS 
Τράπεζες

Γιατί οι ελληνικές τράπεζες είναι ισχυρές απέναντι στο γεωπολιτικό σοκ 
UBS: «Σπάνια επενδυτική ευκαιρία» η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Business

UBS: Σπάνια επενδυτική ευκαιρία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ - Τιμή στόχος στα 55 ευρώ
Kayak: Διψήφια αύξηση πωλήσεων το 2025 – Η επόμενη μέρα από το Halcyon
Business

Τι φέρνει η νέα εποχή Kayak με «σύμμαχο» τo Halcyon

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Εξαγωγές: Τα πλέον δημοφιλή ελληνικά προϊόντα στη Σουηδία
Economy

Εισάγουμε ΙΧ, εξάγουμε φέτα - Το ισοζύγιο με Σουηδία [γραφήματα]

Από μετρητές αερίων, σύρματα, καλώδια και ενδύματα έως ελαιόλαδο και φέτα περιλαμβάνουν οι ελληνικές εξαγωγές προς τη σουηδική αγορά

Μαρία Σιδέρη
Εθνική Τράπεζα: Αναβαθμίζει τις εκτιμήσεις η UBS
Τράπεζες

Αναβαθμίζει τις εκτιμήσεις για την Εθνική Τράπεζα η UBS

Η UBS διατήρησε τη σύσταση «Buy» και την τιμή-στόχο στα 18,70 ευρώ ανά μετοχή για την Εθνική Τράπεζα

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Kayak: Διψήφια αύξηση πωλήσεων το 2025 – Η επόμενη μέρα από το Halcyon
Business

Τι φέρνει η νέα εποχή Kayak με «σύμμαχο» τo Halcyon

Οι πωλήσεις της Kayak ξεπέρασαν τα 13 εκατ. ευρώ - Οι κινήσεις με Chillbox, Goatit και Da Vinci Artisan Gelato

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Εμπόριο: Οι Βέλγοι τρώνε ελληνικές ελιές και αγοράζουν ελληνικά σπίτια
Economy

Οι Βέλγοι τρώνε ελληνικές ελιές και αγοράζουν ελληνικά σπίτια

Το Βέλγιο είναι ο 10ος ημαντικότερος προορισμός των ελληνικών εξαγωγών στην ΕΕ

Γρηγόρης Τραγγανίδας
Τράπεζες: Καταλύτης η ισχυρή πιστωτική επέκταση για την κερδοφορία του 2026
Τράπεζες

Οι τράπεζες πατούν γκάζι στα δάνεια – Προς νέο ρεκόρ τα έσοδα

Ποιοι είναι οι στόχοι που θέτουν οι τράπεζες - Τα συνολικά καθαρά έσοδα από τόκους και προμήθειες διαμορφώθηκαν σε 5,66 δισ. ευρώ στο α΄ εξάμηνο του 2026,

Αγης Μάρκου
Αντιπαροχή: Πόσο πωλείται η γη στην Αττική – Οι περιοχές [πίνακας]
Ακίνητα

Το ιερό δισκοπότηρο του real estate - Οι hot περιοχές [πίνακας]

Οι αλλαγές στον ΝΟΚ επηρεάζουν άμεσα και την αγορά αντιπαροχής - Τι δείχνουν τα στοιχεία

Ανδρομάχη Παύλου
Πληθωρισμός: Η μεγάλη επιμονή της ακρίβειας – Τα ανησυχητικά σενάρια
Economy

Η μεγάλη επιμονή της ακρίβειας – Τα ανησυχητικά σενάρια

Πώς «βλέπουν» οι αναλυτές ότι θα κινηθεί ο πληθωρισμός στην Ελλάδα - Ποιες οι «παγίδες»

Γιάννης Αγουρίδης
Puma: Παραμένει στο κόκκινο – Αναζητείται διέξοδος
World

Αναζητείται διέξοδος για την Puma - Γιατί παραμένει στο κόκκινο

Από τη ριζική αναδιάρθρωση της χονδρικής πώλησης της Puma μέχρι το αποτύπωμα της Μέσης Ανατολής, το πρόβλημα παραμένει

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Περισσότερα από Τηλεπικοινωνίες
ΕΒΕΠ: Δέσμευση για αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών της Δυτ. Αττικής
Business

ΕΒΕΠ: Δέσμευση για αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών της Δυτ. Αττικής

Οι ζημιές σε κατοικίες, επιχειρήσεις και φυσικό περιβάλλον επιβαρύνουν σημαντικά τον κοινωνικό και παραγωγικό ιστό της περιοχής, αναφέρει το ΕΒΕΠ

ΟΤΕ: Στα 21,6 ευρώ ανεβάζει την τιμή στόχο η JP Morgan
Τηλεπικοινωνίες

JP Morgan για ΟΤΕ: Στα 21,6 ευρώ ανεβάζει την τιμή στόχο

Η JP Morgan περιμένει επίτευξη των στόχων κερδοφορίας - Ελκυστική η αποτίμηση του ΟΤΕ

Ελληνικές τράπεζες: Ισχυρές παρά τους γεωπολιτικούς κινδύνους, λέει η Morningstar DBRS 
Τράπεζες

Γιατί οι ελληνικές τράπεζες είναι ισχυρές απέναντι στο γεωπολιτικό σοκ 

Τι λέει για τις ελληνικές τράπεζες η Morningstar DBRS και τις αντοχές στις διεθνείς αναταράξεις - Η «ασπίδα» που διαθέτουν

Αλεξάνδρα Τόμπρα
UBS: «Σπάνια επενδυτική ευκαιρία» η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Business

UBS: Σπάνια επενδυτική ευκαιρία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ - Τιμή στόχος στα 55 ευρώ

Η UBS ξεκινά την κάλυψη της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και βάζει τον πήχη στα 55 ευρώ - Τι δίνει αξία στον όμιλο

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Kayak: Διψήφια αύξηση πωλήσεων το 2025 – Η επόμενη μέρα από το Halcyon
Business

Τι φέρνει η νέα εποχή Kayak με «σύμμαχο» τo Halcyon

Οι πωλήσεις της Kayak ξεπέρασαν τα 13 εκατ. ευρώ - Οι κινήσεις με Chillbox, Goatit και Da Vinci Artisan Gelato

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Τράπεζα Κύπρου: Κέρδη μετά φόρων 252 εκατ. το α’ εξάμηνο
Τράπεζες

Κύπρου: Κέρδη 252 εκατ. το α’ εξάμηνο - Προμέρισμα 0,24 ευρώ

Η κερδοφορία παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα, με την απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων να ανέρχεται στο 18,8% - Το μήνυμα Νικολάου Πανίκου

Τράπεζες: Καταλύτης η ισχυρή πιστωτική επέκταση για την κερδοφορία του 2026
Τράπεζες

Οι τράπεζες πατούν γκάζι στα δάνεια – Προς νέο ρεκόρ τα έσοδα

Ποιοι είναι οι στόχοι που θέτουν οι τράπεζες - Τα συνολικά καθαρά έσοδα από τόκους και προμήθειες διαμορφώθηκαν σε 5,66 δισ. ευρώ στο α΄ εξάμηνο του 2026,

Αγης Μάρκου
Latest News
ΕΒΕΠ: Δέσμευση για αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών της Δυτ. Αττικής
Business

ΕΒΕΠ: Δέσμευση για αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών της Δυτ. Αττικής

Οι ζημιές σε κατοικίες, επιχειρήσεις και φυσικό περιβάλλον επιβαρύνουν σημαντικά τον κοινωνικό και παραγωγικό ιστό της περιοχής, αναφέρει το ΕΒΕΠ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Βρίσκει στηρίγματα για το θετικό πρόσημο
Xρηματιστήριο Αθηνών

Βρίσκει στηρίγματα για το θετικό πρόσημο το ΧΑ

Το Χρηματιστήριο Αθηνών διαχειρίζεται με αξιοσημείωτη ψυχραιμία τις κινήσεις κατοχύρωσης κερδών που εκδηλώνονται στη σημερινή συνεδρίαση

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ενοίκιο: «Ασφυκτική» η Αθήνα για εργένηδες – Τι λέει νέα ευρωπαϊκή έρευνα
Ακίνητα

Απλησίαστα τα ενοίκια στην Αθήνα για εργένηδες - Νέα ευρωπαϊκή έρευνα

Για να ζήσει αξιοπρεπώς ένας εργένης ή μια εργένισσα στην Αθήνα, πληρώνοντας ενοίκιο, θα χρειαστεί σχεδόν το 100% ενός μέσου καθαρού μισθού 1.150 ευρώ

Αφροδίτη Τζιαντζή
Ιράν: Για πόσο καιρό θα χρησιμοποιεί το Ορμούζ ως όπλο
World

Για πόσο καιρό το Ιράν θα κρατά το Ορμούζ ως όπλο;

Το Ιράν μπορεί να κράταει τον έλεγχο του Ορμούζ για περισσότερο από όσο ελπίζει ο υπόλοιπος κόσμος

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Εξοχικές κατοικίες: Ακριβό το τ.μ. σε Μύκονο, Σαντορίνη και Πάρο [πίνακες]
Ακίνητα

Πόσο πάει το τ.μ. «στου ονείρου τα νησιά» [πίνακες]

Αυξημένες είναι και φέτος οι τιμές στις εξοχικές κατοικίες - Οι μεγάλοι «πρωταγωνιστές»

Ανδρομάχη Παύλου
ΥΠΑΑΤ: Αποζημιώσεις 4,2 εκατ. ευρώ για θανατωθέντα ζώα λόγω ευλογιάς και αφθώδους πυρετού
AGRO

Αποζημιώσεις 4,2 εκατ. ευρώ για θανατωθέντα ζώα - Οι δικαιούχοι

Ολοκληρώθηκε από το ΥΠΑΑΤ η οριστικοποίηση των στοιχείων για 176 κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις

Κικίλιας: «Πάνω από 23,2 εκατ. ευρώ σε περισσότερους από 281.000 νησιώτες μέσω του Μεταφορικού Ισοδυνάμου»
Ακτοπλοΐα

Μεταφορικό ισοδύναμο: Πάνω από 23 εκατ. ευρώ σε 280 χιλ. νησιώτες

Μέσα στο 2026, έχουν καταβληθεί συνολικά περισσότερα από 60 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των νησιωτών

Deloitte: Οι CEOs αισιοδοξούν, οι γεωπολιτικές εξελίξεις πηγής ανησυχίας
Executive

Τα «θέλω» των CEOs εν μέσω διεθνούς αβεβαιότητας [γραφήματα]

Αποκαλυπτική η έρευνα Deloitte CEO Business Barometer 2026 - Ζητούν βελτιστοποίηση κόστους και τεχνητή νοημοσύνη

Έρευνα ΕΕΑ-Pulse: Το 83% των ερωτηθέντων στηρίζει τη μείωση ΦΠΑ σε βασικά αγαθά και ΕΦΚ στα καύσιμα
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Μείωση φόρων σε τρόφιμα και καύσιμα ζητούν οι πολίτες

Η ακρίβεια αποτελεί το σημαντικότερο πρόβλημα για τη συντριπτική πλειονότητα των πολιτών

Κοινωνικοί εταίροι: Ζητούν αύξηση του ορίου παροχής σίτισης στα 10 ευρώ
Economy

Κοινωνικοί εταίροι: Ζητούν αύξηση του ορίου παροχής σίτισης στα 10 ευρώ

Τι αναφέρουν σε επιστολή προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών οι κοινωνικοί εταίροι

Shein: Πολύτιμος ο Αύγουστος για την πλατφόρμα – Στην τελική ευθεία για την IPO
World

Όλα ή τίποτα για την Shein: Στοχεύει σε IPO με αποτίμηση μαμούθ

Η Shein επιδιώκει αποτίμηση 30-40 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την αρχική δημόσια προσφορά του Χονγκ Κονγκ τον Αύγουστο

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
HSBC: Επαναγορά μετοχών αξίας 1 δισ. δολαρίων
World

HSBC: Επαναγορά μετοχών αξίας 1 δισ. δολαρίων

Τα κέρδη προ φόρων της HSBC αυξήθηκαν στα 10,1 δισ. δολάρια

ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ: Παρατείνονται οι αιτήσεις για πιστοποίηση γεωργικών συμβούλων
AGRO

Παρατείνονται οι αιτήσεις για πιστοποίηση γεωργικών συμβούλων

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών: Ζητά μείωση του φόρου για επιχειρήσεις στο 20%
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Μείωση του φόρου για επιχειρήσεις στο 20% - Οι προτάσεις των λογιστών

Τι αναφέρει ο Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών λιγο πριν την 90η ΔΕΘ

Σούπερ μάρκετ: Μειώθηκαν οι τιμές τον Ιούλιο – Σε ποια προϊόντα έφτασε το -7%
Economy

Πτώση στις τιμές των σούπερ μάρκετ - Ποια προϊόντα έγραψαν -7%

Πώς διαμορφώνονται οι τιμές στα ράφια - Τι δείχνουν τα στοιχεία έρευνας του ΙΕΛΚΑ

Εθνική Τράπεζα: Αναβαθμίζει τις εκτιμήσεις η UBS
Τράπεζες

Αναβαθμίζει τις εκτιμήσεις για την Εθνική Τράπεζα η UBS

Η UBS διατήρησε τη σύσταση «Buy» και την τιμή-στόχο στα 18,70 ευρώ ανά μετοχή για την Εθνική Τράπεζα

Αλεξάνδρα Τόμπρα

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies