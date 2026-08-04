ΟΤΕ: Στα 21,6 ευρώ ανεβάζει την τιμή στόχο η JP Morgan

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Πιο επιφυλακτική για την πορεία των εσόδων του ΟΤΕ, εμφανίζεται η JP Morgan, μετά τα αποτελέσματα δεύτερου τριμήνου, διατηρώντας ωστόσο τη σύσταση Neutral για τη μετοχή και αυξάνοντας την τιμή-στόχο στα 21,6 ευρώ από 20,2 ευρώ προηγουμένως.

Σύμφωνα με την ανάλυση της αμερικανικής τράπεζας, τα έσοδα του ΟΤΕ στο δεύτερο τρίμηνο διαμορφώθηκαν χαμηλότερα των εκτιμήσεων της αγοράς, κατά περίπου 1%, ενώ καταγράφηκε επιβράδυνση στους βασικούς τομείς δραστηριότητας.

Η JP Morgan εκτιμά ότι η εικόνα αυτή αντανακλά κυρίως την πίεση στο retail fixed, στις υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας και στη δυναμική των εσόδων κινητής.

Επιβράδυνση σε σταθερή και κινητή τηλεφωνία

Τα έσοδα από υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας προς λιανικούς πελάτες αυξήθηκαν μόλις κατά 0,3% σε ετήσια βάση στο δεύτερο τρίμηνο, έναντι αύξησης 1,1% στο πρώτο τρίμηνο.

Παράλληλα, τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας αυξήθηκαν κατά 2,3% σε ετήσια βάση, παρουσιάζοντας σημαντική επιβράδυνση σε σχέση με το +5,5% του πρώτου τριμήνου.

Η JP Morgan επισημαίνει επίσης ότι τα έσοδα χονδρικής (Wholesale), εξαιρουμένης της επίδρασης από το διεθνές roaming, εμφανίζουν υποκείμενη πτώση περίπου 4% στο πρώτο εξάμηνο του 2026.

Μείωση εκτιμήσεων για τα έσοδα του 2026

Με βάση τα νέα δεδομένα, η JP Morgan αναθεωρεί ελαφρώς χαμηλότερα τις προβλέψεις της για τα έσοδα του ΟΤΕ το 2026. Οι εκτιμήσεις για τα συνολικά έσοδα μειώνονται κατά 0,3%, κυρίως λόγω των χαμηλότερων κατά 7% εκτιμήσεων για τον τομέα Wholesale και κατά 0,5% των εκτιμήσεων για τα έσοδα από υπηρεσίες σταθερής και κινητής λιανικής.

Η αρνητική επίδραση αντισταθμίζεται εν μέρει από την πρόβλεψη για 3% υψηλότερα έσοδα στον τομέα Other Fixed, λόγω της συνεισφοράς των υπηρεσιών System Solutions.

Η JP Morgan περιμένει επίτευξη των στόχων κερδοφορίας

Παρά τις πιέσεις στα έσοδα, η αμερικανική τράπεζα εκτιμά ότι ο ΟΤΕ θα επιτύχει την ετήσια καθοδήγηση (guidance) για το 2026.

Συγκεκριμένα, αναμένει αύξηση του EBITDAaL περίπου 3% σε ετήσια βάση, χάρη στη διατήρηση της ανθεκτικότητας των εσόδων, στις εξοικονομήσεις κόστους από προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης και στα σταδιακά οφέλη από την αξιοποίηση τεχνητής νοημοσύνης και ψηφιοποίησης.

Η JP Morgan σημειώνει ότι τα μεγέθη EBITDAaL και καθαρών κερδών για το 2026 παραμένουν ουσιαστικά αμετάβλητα.

Οι κίνδυνοι

Παρά τη θετική εκτίμηση για την κερδοφορία, η JP Morgan εξακολουθεί να βλέπει κινδύνους για τον ΟΤΕ. Ο βασικός προβληματισμός αφορά το ανταγωνιστικό περιβάλλον τιμών.

Η πίεση στις τιμές στην ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών αποτελεί παράγοντα που μπορεί να περιορίσει τα περιθώρια ανάπτυξης.

Η πιθανή συνεργασία ΔΕΗ–Vodafone στις οπτικές ίνες

Η JP Morgan αναφέρει ότι η συμφωνία ΔΕΗ–Vodafone για κοινή ανάπτυξη δικτύου οπτικών ινών (fiber JV) δεν έχει ακόμη δεσμευτικό χαρακτήρα.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει ουσιαστική επίδραση στις μετακινήσεις πελατών της Vodafone προς το δίκτυο FTTH χονδρικής του ΟΤΕ.

Ωστόσο, η αμερικανική τράπεζα προειδοποιεί ότι η πίεση στη χονδρική αγορά μπορεί να αυξηθεί μεσοπρόθεσμα, ανάλογα με το εύρος ανάπτυξης παράλληλων δικτύων.

Σταθερή ανάπτυξη στο FWA – Αναμένονται εξελίξεις για το φάσμα

Κατά την πρόσφατη τηλεδιάσκεψη της διοίκησης του ΟΤΕ με τους αναλυτές, η εταιρεία επανέλαβε την εμπιστοσύνη της για αύξηση EBITDAaL περίπου 3% το 2026, ενώ δεν βλέπει σημαντική επίδραση από την τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΗ στη λιανική. Θεωρεί ότι η υπηρεσία FWA (Fixed Wireless Access) παραμένει σημαντικός μοχλός ανάπτυξης.

Παράλληλα, η διοίκηση αναμένει περισσότερες πληροφορίες για τη δημοπρασία φάσματος που προγραμματίζεται για τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο.

Η JP Morgan σημειώνει επίσης ότι τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου ενισχύθηκαν κατά περίπου 3 εκατ. ευρώ από πωλήσεις χαλκού, ενώ παρόμοιες κινήσεις ενδέχεται να επαναληφθούν στο μέλλον.

Ελκυστική η αποτίμηση του ΟΤΕ

Η JP Morgan διατηρεί τη σύσταση Neutral για τη μετοχή του ΟΤΕ, με νέα τιμή-στόχο 21,6 ευρώ έως τον Δεκέμβριο του 2027.

Με βάση τις εκτιμήσεις για το 2026, η μετοχή διαπραγματεύεται περίπου στις 13 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη (P/E), με απόδοση ελεύθερων ταμειακών ροών (EFCF yield) περίπου 8% και με συνολική απόδοση προς τους μετόχους περίπου 7%.