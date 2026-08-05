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Ευρωπαϊκά ομόλογα: Γιατί τα επιλέγουν οι επενδυτές κεφαλαίων

Τα ευρωπαϊκά ομόλογα αναδεικνύονται ως μια ασφαλέστερη επιλογή για τους διαχειριστές κεφαλαίων

Ομόλογα 05.08.2026, 07:00
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Ευρωπαϊκά ομόλογα: Γιατί τα επιλέγουν οι επενδυτές κεφαλαίων
Επιμέλεια Τζούλη Καλημέρη

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Καταφύγιο στα ευρωπαϊκά ομόλογα αναζητούν διαχειριστές κεφαλαίων καθώς η αβεβαιότητα διαχέεται στις μεγάλες αγορές ομολόγων.

Η UBS Asset Management και η Guinness Global Investors αγοράζουν γερμανικά ομόλογα, η Barings πούλησε αμερικανικά ομόλογα για να ενισχύσει την έκθεσή της στην Ιταλία, την Ισπανία και τη Γαλλία, και η Aviva Investors λέει ότι οι overweight θέσεις στην ευρωζώνη φαίνονται ελκυστικές, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Bloomberg.

«Υπάρχουν ισχυρά επιχειρήματα υπέρ της μείωσης της έκθεσής  σε αμερικανικά ομόλογα, της μείωσης της έκθεσής σε βρετανικά ομόλογα και της στροφής προς την Ευρώπη» εκτιμά ο Μπράιαν Μανγκουίρο, διαχειριστής επενδύσεων στην Barings. «Αν αναζητάτε ένα πιο σταθερό θεσμικό και πολιτικό περιβάλλον, με χαμηλή ανάπτυξη και πληθωρισμό, τότε η επιλογή σας είναι η Ευρώπη.»

Ενώ το χρέος της ευρωζώνης έχει πληγεί από το παγκόσμιο sell off που προκλήθηκε από τον πόλεμο στο Ιράν και την ενεργειακή κρίση που εξαπέλυσε, οι επενδυτές εκτιμούν ότι είναι πιο προβλέψιμες οι προοπτικές για τη δημοσιονομική και νομισματική πολιτική από ό,τι στις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιαπωνία, και αντικατοπτρίζονται καλύτερα στις τιμές της αγοράς.

Τα ιαπωνικά ομόλογα

Η έκδοση 10ετών κρατικών ομολόγων της Ιαπωνίας την Τρίτη κατέγραψε την πιο αδύναμη ζήτηση από τον Μάιο του 2025. Οι αποδόσεις των 30ετών κρατικών ομολόγων ανέβηκαν στο υψηλότερο επίπεδό τους από το 2007 την περασμένη εβδομάδα, υποαποδίδοντας σε απόδοση σε σχέση με το γερμανικό χρέος. Το spread μεταξύ τους έφτασε στο υψηλότερο σημείο του σε ένα χρόνο.

Το πετρέλαιο υπήρξε ο κύριος παράγοντας που προκάλεσε την αναπροσαρμογή των αποδόσεων φέτος και εξακολουθεί να παρουσιάζει άνοδο περίπου 15% από τα τέλη Φεβρουαρίου, αλλά και άλλοι παράγοντες προκαλούν ανησυχία στους επενδυτές όσον αφορά τη διακράτηση ομολόγων μακροπρόθεσμης διάρκειας. Η αύξηση των δαπανών για την άμυνα και τη φροντίδα του γηράσκοντος πληθυσμού ασκεί πίεση στα δημόσια οικονομικά, ενώ οι γεωπολιτικές αναταραχές, η κλιματική αλλαγή και τα εμπορικά εμπόδια ενδέχεται να διατηρήσουν τον πληθωρισμό σε υψηλά επίπεδα.

Τα αμερικανικά ομόλογα

Στις ΗΠΑ ο νέος πρόεδρος της Fed, Κέβιν Γουόρς  δημιουργεί αβεβαιότητα σχετικά με τον τρόπου που η κεντρική τράπεζα θα τιθασεύσει τις πληθωριστικές πιέσεις. Η σιωπή του και η ασάφεια έχουν ωθήσει τους επενδυτές να αμφισβητούν την δέσμευση του να φέρει τον πληθωρισμό στο 2%.

Η απόδοση των 30ετών ομολόγων εκτοξεύθηκε στο 5,2%, κατά την διάρκεια της συνέντευξης Τύπου την περασμένη εβδομάδα, το δολάριο αποδυναμώθηκε και οι μετοχές υποχώρησαν, ένας συνδυασμός που υποδηλώνει ανησυχία για τον πληθωρισμό και όχι εμπιστοσύνη στην ανάπτυξη. Οι δείκτες της αγοράς για τον αναμενόμενο πληθωρισμό τα επόμενα χρόνια σημείωσαν άνοδο, ανέφερε ο Μαρκ Καμπάνα, επικεφαλής της στρατηγικής επιτοκίων για τις ΗΠΑ στην Bank of America.

«Πρόκειται για ένα κλασικό πλήγμα στην αξιοπιστία της κεντρικής τράπεζας» εξηγεί ο Καμπάνα.

αμερικανικά ομόλογα

Τα βρετανικά ομόλογα

Στη Βρετανία η αλλαγή ηγεσίας στη Ντάουνινγκ Στριτ καθιστά τους επενδυτές επιφυλακτικούς έως ξεδιπλωθεί η οικονομική ατζέντα  του πρωθυπουργού Άντι Μπέρναμ στον πρώτο προϋπολογισμό της κυβέρνησής του, στις 28 Οκτωβρίου. Ο ίδιος καλείται να απαντήσει σε σημαντικά ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο χρηματοδότησης των αυξανόμενων στρατιωτικών δαπανών και της κοινωνικής φροντίδας ενηλίκων. Οι αποδόσεις των 30ετών βρετανικών ομολόγων είναι ήδη οι υψηλότερες στις ανεπτυγμένες αγορές.

Η Ευρώπη αντιμετωπίζει τις δικές της δημοσιονομικές πιέσεις και εκτίθεται στη συνεχιζόμενη μεταβλητότητα των τιμών της ενέργειας που απορρέει από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

«Η ΕΚΤ τείνει πράγματι να ασκεί λίγο μεγαλύτερη πίεση όσον αφορά τον έλεγχο του πληθωρισμού, σε βάρος μιας ενδεχόμενης πιο αδύναμης ανάπτυξης, και η πιο αδύναμη ανάπτυξη θα ήταν ευνοϊκή για τα ομόλογα» αναφέρει  ο Κρεγκ Βέισι, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στη Guinness Global Investors.

Στη τελευταία συνεδρίαση της υπήρξαν αξιωματούχοι που έθεσαν το ερώτημα αν είναι σωστή μια αύξηση των επιτοκίων παρά του ότι αποφάσισαν ομόφωνα να διατηρήσουν αμετάβλητο το κόστος δανεισμού, όπως ανέφερε η Κριστίν Λαγκάρντ αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για δράση τον Σεπτέμβριο.

Οι επενδυτές στοιχηματίζουν ότι η ΕΚΤ θα αυξήσει τα επιτόκια κατά 0,25% φέτος, ενώ, σύμφωνα με τις αγορές swap, εκτιμούν ότι η πιθανότητα να ακολουθήσει και άλλη αύξηση υπερβαίνει το 60%. Οι τιμές των αγορών αντανακλούν ελαφρώς μεγαλύτερη σύσφιγξη από την ΕΚΤ σε σύγκριση με την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ ή την Τράπεζα της Αγγλίας.

Περιορισμένος πληθωρισμός

Ο Κέβιν Ζάο, επικεφαλής του τμήματος παγκόσμιων κρατικών ομολόγων και νομισμάτων στην UBS Asset Management, αναφέρει ότι οι αγορές προσδοκούν υπερβολική σύσφιγξη στην Ευρώπη, και η άνοδος της απόδοσης των γερμανικών 10ετών ομολόγων πάνω από το 3% τον περασμένο μήνα προσφέρει μια καλή ευκαιρία για αγορά.

«Η Ευρώπη δεν έχει πρόβλημα πληθωρισμού. Αυτό τη διαφοροποιεί από το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ» σημειώνει ο Ζάο, ο οποίος θεωρεί τα γερμανικά ομόλογα (Bunds) ως μια ελκυστική αμυντική επένδυση. «Μακροπρόθεσμα, η Ευρώπη χαρακτηρίζεται από χαμηλή ανάπτυξη και χαμηλό πληθωρισμό, αλλά διαθέτει μια πολύ αξιόπιστη και ανεξάρτητη κεντρική τράπεζα.»

Την περασμένη εβδομάδα, οι αγορές χρήματος αποτιμούσαν αύξηση των επιτοκίων της ΕΚΤ κατά 70 μονάδες βάσης έως τα μέσα του επόμενου έτους. Η Aviva Investors θεωρεί ότι η κίνηση αυτή ήταν υπερβολική και ανέφερε ότι αυτό έκανε ελκυστική μια θέση «υπερβάρυνσης» στα ομόλογα της περιοχής.

Ωστόσο, δεν πρόκειται καθόλου για μια απλή επένδυση σε «ασφαλή καταφύγια», καθώς οι δανειακές ανάγκες και οι πολιτικοί κίνδυνοι διαφέρουν σημαντικά από χώρα σε χώρα στην περιοχή. Αφού οι επενδυτές επιλέξουν την Ευρώπη έναντι των αντίστοιχων αγορών σε παγκόσμιο επίπεδο, η πρόκληση συνίσταται στο να επιλέξουν το χρέος ποιας χώρας θα αγοράσουν.

Η Kim Crawford της JPMorgan Asset Management έχει περιορίσει την έκθεσή της σε ιταλικά ομόλογα μακροπρόθεσμης διάρκειας, θεωρώντας ότι οι διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό τον Σεπτέμβριο ενέχουν κίνδυνο, καθώς εμφανίζονται ρωγμές στον συνασπισμό της πρωθυπουργού Georgia Meloni. Αντ’ αυτού, διαβλέπει ένα πιθανό σημείο εισόδου στο γαλλικό χρέος, με τα 10ετή ομόλογα να αποδίδουν σχεδόν 80 μονάδες βάσης περισσότερο από τα αντίστοιχα γερμανικά.

«Η Ευρώπη είναι ελκυστική, αν και οι προοπτικές ανοδικής πορείας είναι μικρότερες από ό,τι στο Ηνωμένο Βασίλειο», ανέφερε. «Η νομισματική πολιτική βρίσκεται ήδη σε ουδέτερο επίπεδο στην Ευρώπη, ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται σε περιοριστικό έδαφος.»

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