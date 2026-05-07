Πετρελαϊκές: Ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν από την κρίση στη Μέση Ανατολή

Όλες οι πετρελαϊκές ευδοκιμούν στην ενεργειακή κρίση – ή μήπως όχι; Το χάσμα κερδών μεταξύ αμερικανικών και ευρωπαϊκών κολοσσών

Πετρέλαιο 07.05.2026, 23:35
Σχολιάστε
Πετρελαϊκές: Ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν από την κρίση στη Μέση Ανατολή
Επιμέλεια Κωνσταντίνος Δημητρίου

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Με τον πόλεμο στο Ιράν να συνεχίζεται, η… ασφυξία στην εφοδιαστική αλυσίδα συνεχίζεται, αφού τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά.

Στην κατάσταση, κάποιοι «θησαυρίζουν» και άλλοι έχουν χασούρα.

Για παράδειγμα, ευνοημένες εμφανίζονται οι ευρωπαϊκές πετρελαϊκές –ήδη σήμερα η Greenpeace «εξήρε» τις επιδόσεις των big four: Shell, TotalEnergies, BP and Equinor– ενώ τα κέρδη των Αμερικανών ανταγωνιστών πλήττωνται σημαντικά.

Πιο ειδικά, οι αμερικανικές Chevron και ExxonMobil κατέγραψαν στο πρώτο τρίμηνο του 2026 καθαρά κέρδη της τάξης των 2,2 δισ. και 4,2 δισ. δολαρίων αντίστοιχα.

Συγκριτικά με την ίδια περίοδο πέρσι, οι αριθμοί είναι αισθητά χαμηλότεροι: η Chevron είχε φτάσει τα 3,5 δισ. κέρδη ενώ η ExxonMobil παρουσίασε 7,7 δισ. δολάρια κέρδη.

Η παγίδα του hedging

Σύμφωνα με τον Economist, μια εξήγηση για την προαναφερθείσα αρνητική εικόνα μπορεί να δώσει η θέση αντιστάθμισης (hedging position).

Ειδικότερα, οι μεγάλες πετρελαϊκές συνήθως καθορίζουν τις πωλήσεις τους εβδομάδες ή και μήνες νωρίτερα, πριν παραδόσουν τα προϊόντα τους. Και για να προστατευθούν από τυχόν διακυμάνσεις στις τιμές, προχωρούν σε μέτρα αντιστάθμισης (hedging).

Όταν όμως οι τιμές εκτοξεύονται, τα hedges χάνουν την αξία τους, προκαλώντας έτσι λογιστικές ζημίες. Επί παραδείγματι, οι ζημιές ανήλθαν σε 2,9 δισ. δολάρια για τη Chevron και σε 3,9 δισ. δολάρια για την Exxon κατά το α’ τρίμηνο του 2026, όπως αναφέρει ο Economist.

Αφ’ ης στιγμής ολοκληρωθούν οι πωλήσεις, οι ζημιές αντισταθμίζονται από τα έσοδα, αλλά το αμερικανικό νομικό σύστημα απαιτεί την άμεση καταγραφή των ζημιών από την αντιστάθμιση κινδύνου. Έπειτα, οι αμερικανικές εταιρείες συνήθως καταβάλλουν μεγαλύτερα ποσά για το hedging σε σχέση με τους Ευρωπαίους ανταγωνιστές τους.

Τα μέτρα διασφάλισης εναντίον της διακύμανσης των τιμών επιβάρυναν σημαντικά τις Exxon και Chevron κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, ενώ

Έπειτα, οι ζημίες από την αντιστάθμιση κινδύνου της Exxon και της Chevron κατά το πρώτο τρίμηνο ήταν ασυνήθιστα υψηλές, αλλά αν οι τιμές συνεχίσουν να αυξάνονται, τα συμβόλαια αντιστάθμισης κινδύνου θα επιβαρύνουν τα κέρδη τους περισσότερο από ό,τι τις ανταγωνιστικές εταιρείες.

Πετρελαϊκές

Τι διαφορετικό κάνουν οι ευρωπαϊκές πετρελαϊκές

Από την άλλη πλευρά, οι ευρωπαϊκές εταιρίες πετρελαίου έχουν διαφοροποιήσει τα κανάλια πωλήσεών τους.

Διαθέτουν ισχυρά τμήματα συναλλαγών, τα οποία αγοράζουν και πουλάνε αργό πετρέλαιο, διυλισμένα προϊόντα πετρελαίου και φυσικό αέριο, προκειμένου να αποκομίζουν κέρδη από τις διαφορές τιμών ανά περιοχή, αλλά και ανά χρονική περίοδο.

Η BP, για παράδειγμα, πραγματοποιεί συναλλαγές περίπου 12 εκατ. βαρελιών πετρελαίου την ημέρα – μια ποσότητα σχεδόν 11 φορές μεγαλύτερη από την παραγωγή της, εξηγεί ο Economist.

Εκμεταλλευόμενοι την αστάθεια των αγορών, οι επενδυτές μπορούν να αποκομίσουν τεράστια κέρδη εκμεταλλευόμενοι τις διαφορές στις τιμές.

Ο τομέας στον οποίο υπάγεται το τμήμα συναλλαγών της BP απέφερε κέρδη 2,2 δισ. δολάρια το πρώτο τρίμηνο, ενώ πέρσι τα κέρδη ήταν ελάχιστα.

Μπορεί να κλείσει το χάσμα;

Tα τελευταία χρόνια, οι μεγάλες αμερικανικές πετρελαϊκές προσπαθούν να καλύψουν την απόσταση;

Η Chevron, για παράδειγμα, διοχετεύει την παραγωγή της μέσα από το εμπορικό της τμήμα, αντί να βασίζεται σε third-party εμπόρους. Έτσι, διαθέτει τα βαρέλια της όπου μπορεί να αποκομίσει υψηλότερα περιθώρια κέρδους, λέει ο Economist.

Θέλοντας να αξιοποιήσει τα δυιλιστήριά της στην Ασία –όπου η έλλειψη καυσίμων ξεπερνά το 80%–, η Chevron αναμένεται το επόμενο τρίμηνο να διαχειριστεί εσωτερικά πάνω από το 40% του αργού πετρελαίου της.

Όσο για την Exxon, εταιρεία αυτή έχει χτυπηθεί σκληρότερα από το κλείσιμο των Στενών, καθότι το ένα πέμπτο της παραγωγής της σε αέριο και πετρέλαιο βρίσκεται στη Μέση Ανατολή.

Πετρελαϊκές

Ενδεικτική είναι η παρατηρούμενη πτώση στην παραγωγή της: από τα 5 εκατ. βαρέλια την ημέρα έπεσε στα 4,6 εκατ. βαρέλια κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026. Αν η κατάσταση συνεχιστεί, επαπειλείται περαιτέρω πτώση, η οποία ενδέχεται να κυμαίνεται μεταξύ 4,1 και 4,3 εκατ. βαρελιών την ημέρα.

Όμως, το χάσμα άρα όλο και θα ανοίγει, όσο ο πόλεμος συνεχίζεται. Αναλυτές πιστεύουν ότι αν το γαλόνι της βενζίνης περάσει το όριο των 5 δολαρίων ανά γαλόνι, ο Τραμπ θα προχωρήσει σε απαγόρευση εξαγωγών πετραλαίου.

Όπως αναφέρει ο Economist, μια τέτοια κίνηση αναμέται να μειώσει τα κέρδη των αμερικανικών εταιρειών τόσο στον τομέα της παραγωγής όσο και στη διανομή, αφού τα εγχώρια δυιλιστήρια δεν θα μπορούν να πουλάνε σε διεθνείς τιμές.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Προς πλήρη απαγόρευση για ανηλίκους τα ηλεκτρικά πατίνια – Τι λένε ειδικοί
Κοινωνία

Προς πλήρη απαγόρευση για ανηλίκους τα ηλεκτρικά πατίνια – Τι λένε ειδικοί
Κοινωνική αντιπαροχή: Πού θα χτιστούν οι πρώτες κατοικίες
Ακίνητα

Έρχονται οι πρώτες φθηνές κατοικίες - Οι περιοχές
Greece Awaits Fitch Rating Amid Global Uncertainty
English Edition

Greece Awaits Fitch Rating Amid Global Uncertainty
Εθνική Τράπεζα: Η ακτινογραφία της Citi για τα αποτελέσματα α’ τριμήνου 2026
Τράπεζες

Citi για Εθνική: Τα 3 σημεία-κλειδιά και το deal με Allianz
Solidus για Metlen: Ισχυρή ανάκαμψη και σημαντικά περιθώρια ανόδου για τη μετοχή
Business

Solidus για Metlen: Έως 67% τα περιθώρια ανόδου της μετοχής
ΣΕΟ: Τρεις στρατηγικές αγορές επικυρώνουν τη διεθνή απήχηση του ελληνικού κρασιού
Τρόφιμα – ποτά

Μπουτάρης: Γιατί το ελληνικό κρασί κατακτά τις παγκόσμιες αγορές

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Jefferies για Εθνική: Καταλύτης η συμφωνία bancassurance με Allianz
Τράπεζες

Jefferies για Εθνική: Καταλύτης η συμφωνία bancassurance με Allianz

H νέα συμφωνία bancassurance με την Allianz ενισχύει σημαντικά τις προοπτικές αύξησης των εσόδων από προμήθειες, επισημαίνει η Jefferies

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Motor Oil – ΔΕΠΑ: Όχι υπερ-ρύθμιση στις αγορές υδρογόνου και βιομεθανίου
Ενέργεια

Motor Oil – ΔΕΠΑ: Όχι υπερ-ρύθμιση σε υδρογόνο και βιομεθάνιο

Η αγορά σε φάση εκκίνησης δεν αντέχει βαρύ αδειοδοτικό πλαίσιο, λένε οι δύο εταιρείες. Προειδοποιούν για το ρυθμιστικό βάρος που θα κρίνει επενδύσεις

Μάχη Τράτσα
ΟΛΠ: Επενδύσεις 150 εκατ. ευρώ το 2026 με δυο ξενοδοχεία στο κάδρο
Λιμάνια

ΟΛΠ: Επενδύσεις 150 εκατ. ευρώ το 2026 με δυο ξενοδοχεία στο κάδρο

Το επενδυτικό πλάνο του ΟΛΠ παρουσιάστηκε χθες στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών στο Euronext Athens

Λάμπρος Καραγεώργος
Εργοδοτικές εισφορές: Μείωση κατά μια ποσοστιαία μονάδα ετοιμάζει η κυβέρνηση
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Προς νέα μείωση εργοδοτικών εισφορών - Το σχέδιο

Θα ισχύσει από το νέο έτος και πιθανότατα θα προέλθει από εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ και ΔΥΠΑ

Κώστας Παπαδής
McDonald’s: Τελικά έχασε ή κέρδισε από τη νέα στρατηγική της;
World

Έχασε ή κέρδισε η McDonald's από τη νέα στρατηγική;

Ακρίβεια, πόλεμος, πληθωρισμός οδήγησαν σε διπλό μήνυμα από τα αποτελέσματα της McDonald's

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Hedge funds: Η τεχνολογική άνοδος φέρνει τα μεγαλύτερα κέρδη από το 2020
World

Τα hedge funds «θησαυρίζουν» στη σκιά του πολέμου

Ο κλάδος των hedge funds κατέγραψε αποδόσεις 5% τον Απρίλιο, καθώς μετοχές όπως οι Intel, Alphabet και AMD σημείωσαν άνοδο

Εθυύμιος Τσιλιόπουλος
ΗΠΑ: Ξεμένουν από χρήματα στο τέλος του μήνα – Καμπανάκι από CEOs
World

Συναγερμός στις ΗΠΑ από το ράλι της βενζίνης

Η εκτόξευση της τιμής της βενζίνης πιέζει τα χαμηλότερα εισοδήματα - Τι αλλάζουν στην καταναλωτική συμπεριφορά τους

Τζούλη Καλημέρη
Οι κυρώσεις για τις διαδικαστικές παραβάσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας [άρθρο 53 Ν.5104/2024] [Μέρος 4ο]
Experts

Οι κυρώσεις για τις διαδικαστικές παραβάσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Πότε επιβάλλονται τα πρόστιμα

Γιώργος Α. Κορομηλάς
Περισσότερα από Πετρέλαιο
ΗΠΑ: Ο Τραμπ έχει «πυρηνική επιλογή» για να μειώσει τις τιμές της βενζίνης
Πετρέλαιο

Η επικίνδυνη επιλογή των ΗΠΑ για μείωση της βενζίνης

Η τεράστια παραγωγή πετρελαίου των ΗΠΑ καλύπτει παγκόσμιες ανάγκες, θέτοντας το ερώτημα αν πρέπει να μείνουν στις ΗΠΑ για να ρίξουν τις τιμές στην αντλία

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Shell: Κέρδη ρεκόρ 6,92 δισ. από το ράλι τιμών λόγω του πολέμου
World

Το ράλι τιμών στο πετρέλαιο έφερε κέρδη-μαμούθ στη Shell

Ο πετρελαϊκός κολοσσός Shell ανακοίνωσε κέρδη-ρεκόρ ύψους 6,92 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το πρώτο τρίμηνο

Πετρέλαιο: Οι τιμές συνεχίζουν να πέφτουν, ο Τραμπ προαναγγέλλει πιθανή ειρηνευτική συμφωνία με Ιράν
Πετρέλαιο

Νέα πτώση για πετρέλαιο μετά την αναφορά Τραμπ για πιθανή συμφωνία

Το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ έχει οδηγήσει σε μείωση των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου και καυσίμων

Société Générale: Οι αγορές δεν έχουν καταλάβει το πραγματικό πρόβλημα με το πετρέλαιο
Πετρέλαιο

SoGen: Οι αγορές δεν έχουν καταλάβει το πραγματικό πρόβλημα με το πετρέλαιο

Αποθέματα πετρελαίου υπάρχουν… αλλά δεν κινούνται σύμφωνα με την Société Générale

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Καναδάς – ΗΠΑ: Πιο κοντά ο νέος αγωγός που θα αυξήσει 12% τη ροή πετρελαίου
Πετρέλαιο

Όλο και πιο κοντά ο νέος αγωγός πετρελαίου Καναδά - ΗΠΑ

Πρόταση για αγωγό που θα ξεκινά από την Αλμπέρτα του Καναδά και θα καταλήγει στο Ουαϊόμινγκ των ΗΠΑ

Κίνα: Οδηγία μη συμμόρφωσης στις αμερικανικές κυρώσεις για το ιρανικό πετρέλαιο
Πετρέλαιο

Κίνα: Οδηγία μη συμμόρφωσης στις αμερικανικές κυρώσεις για το ιρανικό πετρέλαιο

Οι αμερικανικές κυρώσεις περιορίζουν παράνομα το κανονικό εμπόριο με τρίτες χώρες και παραβιάζουν τους διεθνείς κανόνες υποστηρίζει η Κίνα

ΟΠΕΚ: Αυξάνει την παραγωγή, μετά την αποχώρηση των ΗΑΕ
Πετρέλαιο

Αύξηση της παραγωγής αποφάσισε ο ΟΠΕΚ χωρίς τα ΗΑΕ

Οι επτά χώρες του ΟΠΕΚ περιλαμβάνουν τη Σαουδική Αραβία, τη Ρωσία, το Ιράκ, το Κουβέιτ, το Καζακστάν, την Αλγερία και το Ομάν

Latest News
Προς πλήρη απαγόρευση για ανηλίκους τα ηλεκτρικά πατίνια – Τι λένε ειδικοί
Κοινωνία

Προς πλήρη απαγόρευση για ανηλίκους τα ηλεκτρικά πατίνια – Τι λένε ειδικοί

«Ο χειρισμός είναι ιδιαίτερος και δύσκολος, είναι μέσο φιλικό προς το περιβάλλον και πρέπει να βρούμε τρόπο να κινούνται σε ένα επίπεδο ασφάλειας» δήλωσε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης για τα ηλεκτρικά πατίνια

Κοινωνική αντιπαροχή: Πού θα χτιστούν οι πρώτες κατοικίες
Ακίνητα

Έρχονται οι πρώτες φθηνές κατοικίες - Οι περιοχές

Τι ορίζει η ΚΥΑ για την κοινωνική αντιπαροχή - Ο στόχος για την αντιμετώπιση του στεγαστικού ζητήματος

Ανδρομάχη Παύλου
Greece Awaits Fitch Rating Amid Global Uncertainty
English Edition

Greece Awaits Fitch Rating Amid Global Uncertainty

All major rating agencies have held Greece steady so far in 2026, but the country's high public debt and global uncertainty leave little room for an upgrade.

Εθνική Τράπεζα: Η ακτινογραφία της Citi για τα αποτελέσματα α’ τριμήνου 2026
Τράπεζες

Citi για Εθνική: Τα 3 σημεία-κλειδιά και το deal με Allianz

Γιατί η Εθνική Τράπεζα παρουσίασε επιδόσεις που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών – Τι αναφέρει η Citi

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Solidus για Metlen: Ισχυρή ανάκαμψη και σημαντικά περιθώρια ανόδου για τη μετοχή
Business

Solidus για Metlen: Έως 67% τα περιθώρια ανόδου της μετοχής

Η Solidus διατηρεί σύσταση «Buy» για τη μετοχή της Metlen - Προσφέρει σημαντικά περιθώρια ανόδου για επενδυτές με μεσαίο έως υψηλό προφίλ ανάληψης κινδύνου 

Αλεξάνδρα Τόμπρα
ΣΕΟ: Τρεις στρατηγικές αγορές επικυρώνουν τη διεθνή απήχηση του ελληνικού κρασιού
Τρόφιμα – ποτά

Μπουτάρης: Γιατί το ελληνικό κρασί κατακτά τις παγκόσμιες αγορές

Το ελληνικό κρασί ισχυροποιεί τη θέση του σε Ηνωμένο Βασίλειο και Σκανδιναβία – Οι δράσεις του ΣΕΟ κατέγραψαν μεγάλη προσέλευση επαγγελματιών

FAO: Αυξήσεις στις τιμές των τροφίμων για τρίτο σερί μήνα
AGRO

Αυξήσεις στις τιμές των τροφίμων για τρίτο σερί μήνα

Ο δείκτης τιμών τροφίμων του FAO επηρεάστηκε επίσης από τις αυξήσεις στις τιμές των δημητριακών, του ρυζιού και των φυτικών ελαίων

Εργασία: Κλειδί το personal branding – Τι έδειξε έρευνα της ManpowerGroup
Executive

To personal branding είναι το κλειδί για την σύγχρονη εργασία

Η αυθεντικότητα κάνει τη διαφορά στη σύγχρονη εργασία - Το personal branding στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης

Πληθωρισμός: Αύξηση 5,4% τον Απρίλιο του 2026
Economy

Ανάφλεξη στον πληθωρισμό - Στο 5,4% τον Απρίλιο

Ο πληθωρισμός «δείχνει ξανά τα δόντια του» - Άλμα στις τιμές ενέργειας και ανατιμήσεις στα τρόφιμα

HELLENiQ ENERGY: Παράταση έως τις 25 Μαΐου για τις αιτήσεις μεταπτυχιακών σπουδών
Business

HELLENiQ ENERGY: Παράταση στις αιτήσεις υποτροφιών για μεταπτυχιακά

Λόγω μεγάλου ενδιαφέροντος παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για υποτροφίες μεταπτυχιακών - καλύπτουν και δίδακτρα υπό προϋποθέσεις

Εθνική Τράπεζα: Τι κερδίζει από το deal με την Allianz για το bancassurance
Τράπεζες

Τι κερδίζει η Εθνική από το deal με την Allianz

Ο CEO της Εθνικής Παύλος Μυλωνάς δήλωσε απολύτως ικανοποιημένος για τη συμφωνία - Οι τραπεζικές εργασίες

Αγης Μάρκου
ΕΝΦΙΑ: Αναρτήθηκαν τα ειδοποιητήρια για πληγέντες από φυσικές καταστροφές
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Αναρτήθηκε ο νέος ΕΝΦΙΑ για πληγέντες από φυσικές καταστροφές

Οι νέες εκκαθαρίσεις ΕΝΦΙΑ αφορούν 48.622 φορολογούμενους, με το συνολικό ποσό της μείωσης του φόρου να ανέρχεται σε 5.769.301,29 ευρώ

UBS: Θετική αποτίμηση για την Coca-Cola HBC
Τρόφιμα – ποτά

UBS για Coca-Cola HBC: Τα καλύτερα έρχονται...

Πώς σχολιάζει τα αποτελέσματα και τις προοπτικές της Coca Cola HBC η UBS για το πρώτο τρίμηνο του 2026

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Jefferies για Εθνική: Καταλύτης η συμφωνία bancassurance με Allianz
Τράπεζες

Jefferies για Εθνική: Καταλύτης η συμφωνία bancassurance με Allianz

H νέα συμφωνία bancassurance με την Allianz ενισχύει σημαντικά τις προοπτικές αύξησης των εσόδων από προμήθειες, επισημαίνει η Jefferies

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Πρόστιμα: Ανατροπή σε όσα ισχύουν για τους λιποτάκτες – Πώς θα εισπράττονται
Economy

Ανατροπή στα πρόστιμα για λιποταξία - Οι παγίδες

Τι αλλάζει στον τρόπο επιβολής και είσπραξης όταν πρόκειται για πρόστιμα σε περιπτώσεις λιποταξίας ή ανυπακοής

Τραμπ: Εμπορικό deal με ΕΕ ως τις 4 Ιουλίου – Αλλιώς έρχονται υψηλότεροι δασμοί
World

Τραμπ: Απειλεί την ΕΕ με νέους δασμούς

Με αυξημένους δασμούς απειλεί την ΕΕ ο Τραμπ στην περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί ως τις 4 Ιουλίου η εμπορική συμφωνία που είχε προαναγγελθεί πέρσι στη Σκωτία

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Cookies