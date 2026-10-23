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Τραμπ: Κάλεσε Μασκ για άρση των περιορισμών στο Starlink στην Ουκρανία

Βελτιώθηκε η λειτουργία του δορυφορικού δικτύου μετά την επικοινωνία Τραμπ - Μασκ, χωρίς να έχει αποκατασταθεί πλήρως η πρόσβαση για όλες τις ουκρανικές στρατιωτικές μονάδες

Κόσμος 23.10.2026, 22:47
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Τραμπ: Κάλεσε Μασκ για άρση των περιορισμών στο Starlink στην Ουκρανία
Newsroom

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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επικοινώνησε την Τετάρτη με τον Ίλον Μασκ, ζητώντας του να άρει τους περιορισμούς που είχαν επιβληθεί στη στρατιωτική έκδοση του δορυφορικού συστήματος Starlink στην Ουκρανία, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται η Wall Street Journal.

Το σύστημα παρουσίασε βελτιωμένη λειτουργία την Πέμπτη, λίγο μετά την επικοινωνία των δύο ανδρών, όπως ανέφεραν Αμερικανοί και Ουκρανοί αξιωματούχοι. Ωστόσο, η αποκατάσταση δεν ήταν πλήρης: ορισμένες ουκρανικές στρατιωτικές μονάδες εξακολουθούσαν να αντιμετωπίζουν περιορισμούς, ενώ άλλες κατέγραψαν υψηλότερες ταχύτητες σύνδεσης.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Τραμπ εξέφρασε την ενόχλησή του για το γεγονός ότι η ταχύτητα παρέμενε περιορισμένη περίπου στα 100 μίλια την ώρα, δηλαδή περίπου 161 χιλιόμετρα. Το όριο αυτό είχε πρακτικές συνέπειες για τα ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τόσο εκείνα που χρησιμοποιούνται για επιθέσεις όσο και τα αναχαιτιστικά drones που επιχειρούν να αντιμετωπίσουν ρωσικές επιθέσεις.

«Το επόμενο βήμα είναι να απομακρυνθεί ο περιορισμός», δήλωσε ουσιαστικά ο Αμερικανός πρόεδρος, αποφεύγοντας να επιβεβαιώσει ευθέως αν είχε τηλεφωνήσει ο ίδιος στον Μασκ. «Το σημαντικό είναι ότι το επανέφερε», ανέφερε την Πέμπτη.

SpaceX

Αβεβαιότητα για το ποιος έδωσε την εντολή

Η υπόθεση έχει προκαλέσει αντιπαράθεση σχετικά με το ποιος αποφάσισε την επιβράδυνση του δικτύου και αν υπήρξε παρέμβαση της αμερικανικής κυβέρνησης. Προηγούμενο δημοσίευμα της Wall Street Journal ανέφερε ότι ο Μασκ είχε εγκρίνει τον περιορισμό. Η SpaceX και ο Λευκός Οίκος, ωστόσο, έχουν παρουσιάσει διαφορετικές εκδοχές για τον ρόλο της εταιρείας και της κυβέρνησης.

Ο Τραμπ έχει αρνηθεί επανειλημμένα ότι έδωσε την εντολή ή ότι γνώριζε ποιος την εξέδωσε. Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δήλωσε ότι είναι κατανοητό ο Μασκ να μη θέλει να εμπλακεί σε έναν πόλεμο χωρίς σαφείς οδηγίες από την αμερικανική κυβέρνηση.

Οι τοποθετήσεις αυτές διαφέρουν από όσα έχουν υποστηρίξει ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, οι οποίοι έχουν αναφέρει ότι η SpaceX διαθέτει την εξουσία να εφαρμόζει τους όρους χρήσης της υπηρεσίας της. Η εταιρεία δεν απάντησε σε αιτήματα για σχολιασμό.

Starlink

Επιπτώσεις στο πεδίο της μάχης και πολιτικές προεκτάσεις

Η αποκατάσταση της σύνδεσης έχει άμεση επιχειρησιακή σημασία για την Ουκρανία, η οποία βασίζεται στο Starlink για επικοινωνίες στο μέτωπο και για τη λειτουργία μη επανδρωμένων συστημάτων. Ο ειδικός σε θέματα πολέμου Μάικλ Κόφμαν, του Carnegie Endowment for International Peace, εκτίμησε ότι η άρση των περιορισμών θα ενισχύσει τις δυνατότητες πληγμάτων σε μεγαλύτερο βάθος και την ανάπτυξη ταχύτερων αναχαιτιστικών drones.

Η διακοπή ή η υποβάθμιση της υπηρεσίας επιβάρυνε, παράλληλα, τις ήδη τεταμένες σχέσεις Ουάσιγκτον και Κιέβου. Η αντιπαράθεση εκτυλίσσεται ενώ η κυβέρνηση Τραμπ πιέζει για τον τερματισμό του πολέμου και έχει επικρίνει τις ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια, τις οποίες συνδέει με την άνοδο των τιμών ενέργειας.

Την Πέμπτη, ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Ρίτσαρντ Μπλούμενταλ ανακοίνωσε έρευνα για την υποβάθμιση της υπηρεσίας χωρίς προηγούμενη ενημέρωση της Ουκρανίας, καθώς και για τις συνέπειες της εξάρτησης του Πενταγώνου από τη SpaceX για κρίσιμες δορυφορικές επικοινωνίες.

Παρά τη βελτίωση, η πλήρης αποκατάσταση της λειτουργίας δεν είχε επιβεβαιωθεί για όλες τις μονάδες, ενώ παρέμεναν αναπάντητα ερωτήματα για την ευθύνη και τη διαδικασία λήψης της αρχικής απόφασης.

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