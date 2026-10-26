Ασιατικά: Μικτά πρόσημα, με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή

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Με μικτές τάσεις κινήθηκαν σήμερα τα ασιατικά χρηματιστήρια, ενώ οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν μετά την πρόσφατη άνοδο που πυροδότησαν οι ανησυχίες για ενδεχόμενη στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν.

Οι δείκτες

Στην Ιαπωνία, ο δείκτης Nikkei 225 υποχώρησε κατά 0,1%, ενώ ο ευρύτερος Topix ενισχύθηκε κατά 0,54%.

Στη Νότια Κορέα, ο Kospi σημείωσε πτώση 0,21% και ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq υποχώρησε κατά 1,67%.

Στο Χονγκ Κονγκ, ο Hang Seng ενισχύθηκε κατά 0,66%, ενώ στην ηπειρωτική Κίνα ο CSI 300 έκλεισε με απώλειες 0,54%.

Πετρέλαιο

Στην αγορά πετρελαίου, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent υποχωρούν κατά 2,20%, στα 114,52 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό WTI σημειώνει πτώση 2,24%, στα 101,03 δολάρια. Την Παρασκευή, το Brent είχε φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο, μετά από δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ενδέχεται να σχεδιάζουν πλήγματα κατά του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.

Ινδονησία

Στην Ινδονησία, ο δείκτης Jakarta Composite υποχώρησε κατά 1%, καθώς οι επενδυτές εμφανίστηκαν επιφυλακτικοί παρά τα νέα μέτρα που ανακοίνωσαν οι αρχές για την ενίσχυση της εποπτείας της χρηματιστηριακής αγοράς. Τα μέτρα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη διεύρυνση επιτροπής που είναι αρμόδια για τον εντοπισμό μετοχών με συγκεντρωμένη μετοχική ιδιοκτησία.

Οι παρεμβάσεις ακολουθούν προειδοποίηση της MSCI νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Ο διεθνής πάροχος χρηματιστηριακών δεικτών είχε επισημάνει ότι η Ινδονησία ενδέχεται να υποβαθμιστεί σε καθεστώς αυτοτελούς αγοράς, λόγω ανησυχιών για τη διαφάνεια των συναλλαγών. Μια τέτοια εξέλιξη θα ήταν δυσμενέστερη από την υποβάθμιση σε αγορά μεθοριακού τύπου (frontier market) που είχε θέσει ως ενδεχόμενο τον Ιανουάριο.

Παράλληλα, η ρουπία της Ινδονησίας υποχώρησε κατά περίπου 0,39% έναντι του δολαρίου, στις 18.110 ρουπίες ανά δολάριο.