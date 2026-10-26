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Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Επιφυλακτικότητα εν αναμονή της Fed και της ΕΚΤ – Τι αποφάσισε η Moody’s

Η αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου προσφέρει προσωρινή ανακούφιση στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια - Μπροστά σε δύσκολο δίλημμα οι διεθνείς κεντρικές τράπεζες

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια 26.10.2026, 10:43
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Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Επιφυλακτικότητα εν αναμονή της Fed και της ΕΚΤ – Τι αποφάσισε η Moody’s
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Έντονη νευρικότητα εμφανίζουν σήμερα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με την επιφυλακτικότητα να παραμένει, ενόψει ενός ιδιαίτερα κρίσιμου οικονομικού και επιχειρηματικού ημερολογίου, με τα αποτελέσματα κορυφαίων εταιρειών τεχνολογίας και τις αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών να βρίσκονται στο επίκεντρο.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται κατά 0,11% στις 636 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 καταγράφει κέρδη 0,36% στις 10.728 μονάδες, ο γερμανικός DAX σημειώνει άνοδο 0,42% στις 25.288 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κινείται υψηλότερα κατά 0,60% στις 7.829 μονάδες.

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ανησυχία παρά την αποκλιμάκωση στο πετρέλαιο

Η αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου προσφέρει προσωρινή ανακούφιση στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, οι οποίες επηρεάζονται άμεσα από το αυξημένο κόστος εισαγωγής ενέργειας.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου υποχωρούν κατά περίπου 1% σήμερα, μετά από πληροφορίες ότι διαμεσολαβητές από το Κατάρ βρίσκονταν την Κυριακή στην Τεχεράνη, συντονίζοντας επαφές με την Ουάσιγκτον με στόχο την αποκλιμάκωση των περιφερειακών εντάσεων.

Η υποχώρηση έρχεται έπειτα από μια ιδιαίτερα ισχυρή εβδομαδιαία άνοδο. Τα συμβόλαια του Brent, του διεθνούς δείκτη αναφοράς για το πετρέλαιο, ενισχύθηκαν κατά 6,2% την προηγούμενη εβδομάδα, καταγράφοντας την υψηλότερη εβδομαδιαία τιμή διακανονισμού από τα μέσα του 2022.

Παρά τη διόρθωση των τιμών, οι αγορές εξακολουθούν να ανησυχούν ότι μια νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να προκαλέσει νέο ενεργειακό σοκ, επιβαρύνοντας τον πληθωρισμό και περιορίζοντας τα περιθώρια χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής.

Ένα δύσκολο δίλημμα

Στο μεταξύ, οι διεθνείς κεντρικές τράπεζες βρίσκονται αντιμέτωπες με ένα δύσκολο δίλημμα. Από τη μία πλευρά, καλούνται να συγκρατήσουν τις πληθωριστικές πιέσεις και, από την άλλη, να αποφύγουν μια υπερβολικά περιοριστική πολιτική που θα μπορούσε να επιβαρύνει την οικονομική δραστηριότητα.

Οι αγορές χρήματος εκτιμούν ότι η Federal Reserve (Fed) θα διατηρήσει αμετάβλητο το βασικό της επιτόκιο στο εύρος του 3,75%-4,00% κατά τη συνεδρίαση αυτής της εβδομάδας. Ωστόσο, τα συμβόλαια ανταλλαγής επιτοκίων αποτυπώνουν πλέον πιθανότητα περίπου 80% για αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης τον Δεκέμβριο.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και η Bank of Japan (BoJ) αναμένεται, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αγοράς, να διατηρήσουν αμετάβλητα τα επιτόκιά τους αυτή την εβδομάδα, χωρίς να αποκλείεται η πραγματοποίηση νέων αυξήσεων έως το τέλος του έτους ή στις αρχές του επόμενου τριμήνου, εφόσον οι ενεργειακές ανατιμήσεις συνεχίσουν να τροφοδοτούν τον πληθωρισμό.

Τι αποφάσισε η Moody’s

Υποστηρικτικά πάντως λειτουργεί το γεγονός ότι η Moody’s δεν υποβάθμισε τη Γαλλία, αν και οι πολιτικές αναταράξεις και το αδιέξοδο γύρω από τον προϋπολογισμό που προωθεί ο πρόεδρος Emmanuel Macron εξακολουθούν να προκαλούν ανησυχία στους επενδυτές.

Την Παρασκευή ο οίκος αξιολόγησης Moody’s αποφάσισε να μην προχωρήσει σε υποβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης του γαλλικού Δημοσίου.

Η απόφαση προσέφερε προσωρινό περιθώριο σταθεροποίησης στην αγορά κρατικών ομολόγων της Γαλλίας, καθώς οι αποδόσεις των δεκαετών τίτλων είχαν ξεπεράσει την προηγούμενη εβδομάδα το ψυχολογικό όριο του 5%, φθάνοντας στα υψηλότερα επίπεδα από το 2002.

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