Χρηματιστήριο Αθηνών: Ανοδική αντίδραση με χαμηλό τζίρο

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Με σημαντικά κέρδη κινείται σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο, με τη βοήθεια κυρίως των τραπεζών, προσπαθεί να απομακρυνθεί από τη ζώνη των 2.500 μονάδων και να επανέλθει στη ζώνη των 2.600 μονάδων, όπου συσσώρευε το τελευταίο διάστημα.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει άνοδο 1,02% στις 2.556,38 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 109,2 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 18,9 εκατ. τεμάχια. Κέρδη 1,12% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 6.530,35 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός άνοδο 2,18% στις 2.894,11 μονάδες.

Αντίδραση με χαμηλό τζίρο και επίκεντρο τις τράπεζες

Απομακρύνεται ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών από το όριο των 2.500 μονάδων, ωστόσο οι πιέσεις σε επιλεγμένους τίτλους περιορίζουν τα περιθώρια ανάκαμψης. Η συναλλακτική δραστηριότητα παραμένει υποτονική, με το μεγαλύτερο μέρος του τζίρου να επικεντρώνεται στον τραπεζικό κλάδο, ο οποίος βρίσκει στηρίγματα και στη νέα ψήφο εμπιστοσύνης της KBW. Ο οίκος αναβάθμισε τις τιμές-στόχους για τις ελληνικές τράπεζες, εκτιμώντας ότι η πρόσφατη διόρθωση έχει δημιουργήσει ελκυστικά σημεία εισόδου για τους επενδυτές.

Σε τεχνικό επίπεδο, η εικόνα παραμένει επιβαρυμένη, καθώς το όριο διακοπής της πτωτικής τάσης (stop) σε ημερήσιο γράφημα για τον Γενικό Δείκτη έχει διαμορφωθεί στις 2.643 μονάδες, σε επίπεδο κλεισίματος. Παράλληλα, το νέο χαμηλό των 2.541 μονάδων αποτέλεσε έναυσμα για την ενεργοποίηση νέων πωλητών, ενισχύοντας τις πιέσεις στην αγορά.

Με αυτά τα δεδομένα, το βασικό πτωτικό σενάριο συγκεντρώνει πλέον μεγαλύτερες πιθανότητες, με επόμενο στόχο για τον Γενικό Δείκτη τη ζώνη των 2.434-2.450 μονάδων. Ωστόσο, η αγορά θα δείξει αν μπορεί να αλλάξει νωρίτερα την ημερήσια κατεύθυνσή της, με την τεχνική εικόνα και τα επίπεδα στήριξης και αντίστασης να αποτελούν τον βασικό οδηγό για τις επόμενες κινήσεις.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, οι Aegean, Eurobank, Πειραιώς, Κύπρου, Alpha Bank και ΔΕΗ σημειώνουν κέρδη που ξεπερνούν το 2%, ενώ άνω του 1% είναι η άνοδος σε Cenergy, Βιοχάλκο, Εθνική, Metlen και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Ήπια ανοδικά κινούνται οι Credia bank, Optima Bank, Jumbo, Aktro, ΕΥΔΑΠ και Τιτάν, ενώ ήπια πτωτικά κινούνται οι Λάμδα, ΟΤΕ, Helleniq Energy, Motor Oil, ΕΛΧΑ, ΔΑΑ και Coca Cola. Η Allwyn χάνει 4,30%.