Κεραμέως: Τα τρία πιθανά σενάρια για το μέλλον της Pizza Fan

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«Το υπουργείο Εργασίας και η κυβέρνηση θα σταθεί δίπλα στους εργαζόμενους, θα τους στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις και βεβαίως είμαστε σε πάρα πολύ στενή επαφή με τους εκπροσώπους των εργαζομένων, σε όλη αυτή η διαδικασία, σε ό,τι αφορά την Pizza Fan», δήλωσε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκης Κεραμέως σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Mega.

Αναφερόμενη στις εξελίξεις στην Pizza Fan, η Ν. Κεραμέως διευκρίνισε ότι δεν προκύπτει εντολή για κλείσιμο της επιχείρησης. «Δεν φαίνεται καμία εντολή, διοικητική ή άλλη, που να οδηγεί στο κλείσιμο της επιχείρησης», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «Αυτό σημαίνει ότι όλες οι συμβάσεις εργασίας είναι ενεργές».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις υποχρεώσεις της εργοδοσίας απέναντι στους εργαζομένους, σημειώνοντας ότι «η επιχείρηση έχει μια υποχρέωση, με βάση την εργατική νομοθεσία, να πληρώσει. Να καταβάλει, δηλαδή, τις απολαβές των εργαζομένων, τις ασφαλιστικές εισφορές, πρέπει να συμμορφωθεί με όλες αυτές τις υποχρεώσεις».

Τρία πιθανά σενάρια

Η Υπουργός παρουσίασε τρία πιθανά ενδεχόμενα για την επόμενη ημέρα της επιχείρησης: τη συνέχιση της λειτουργίας της, την ενδεχόμενη εξαγορά της και το κλείσιμό της. Για το τελευταίο ενδεχόμενο ανέφερε ότι «αυτομάτως καταγγέλλονται οι συμβάσεις εργασίας» και ότι η Πολιτεία θα προχωρήσει σε ό,τι χρειαστεί, με άμεση εφαρμογή της προστασίας του επιδόματος ανεργίας.

«Άρα λοιπόν έχουμε τρία διαφορετικά ενδεχόμενα, το μείζον αυτή τη στιγμή είναι ότι όσο οι συμβάσεις εργασίας είναι ενεργές ο εργοδότης έχει ευθύνη, το τονίζω έχει ευθύνη να πληρώσει μισθούς και ασφαλιστικές εισφορές», υπογράμμισε η υπουργός.

Αντίστοιχα, για την επιχείρηση Χωριάτικο, επεσήμανε ότι «δεν φαίνεται καμία διοικητική εντολή οποιασδήποτε φύσης για κλείσιμο» και ότι «συνεπώς κι εκεί οι συμβάσεις είναι ενεργές και εκεί οφείλονται οι μισθοί και οι ασφαλιστικές εισφορές στο τέλος του μήνα».

Ερωτηθείσα για την πρόταση της αντιπολίτευσης σχετικά με την ενεργοποίηση μέτρων ειδικού σκοπού, η Υπουργός διευκρίνισε ότι το συγκεκριμένο πλαίσιο αφορά περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή φυσικών καταστροφών, όπως η πανδημία και οι πλημμύρες Daniel.

Η κα Κεραμέως έκανε λόγο για δέσμευση του υπουργείου να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και να βρίσκεται δίπλα στους εργαζομένους. «Εμείς παρακολουθούμε βήμα-βήμα. Θα είμαστε δίπλα τους. Το λέω, ζυγίζω κάθε λέξη, θα είμαστε δίπλα τους. Θα τους στηρίξουμε αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε οι άνθρωποι αυτοί έχουν ενεργές συμβάσεις και οφείλει η διοίκηση της εταιρίας να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που απορρέουν εκ της εργατικής νομοθεσίας», τόνισε.