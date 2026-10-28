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Ασιατικά χρηματιστήρια: Άνοδος τεχνολογικού κλάδου σε όλη την Ασία

Το άλμα της SK Hynix Inc. ωθεί επενδυτές σε δυναμική επιστροφή στην ΑΙ

Ασία 28.10.2026, 09:45
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Ασιατικά χρηματιστήρια: Άνοδος τεχνολογικού κλάδου σε όλη την Ασία
Επιμέλεια Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

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Άνοδο σημείωσαν οι μετοχές του τεχνολογικού κλάδου σε όλη την Ασία, με πρωτοστάτες εκείνες της Νότιας Κορέας, καθώς τα εξαιρετικά οικονομικά αποτελέσματα του κολοσσού ημιαγωγών SK Hynix Inc. ώθησαν τους επενδυτές να επιστρέψουν δυναμικά στις επενδύσεις που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Ο δείκτης Kospi —που αποτελεί βαρόμετρο για τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης— ενισχύθηκε κατά 6,6%, οδεύοντας προς τη μεγαλύτερη άνοδό του εδώ και τρεις μήνες. Οι μετοχές της SK Hynix εκτινάχθηκαν κατά 11%, αφότου η εταιρεία ανακοίνωσε σχέδια για την επιστροφή επιπλέον ποσού περίπου 45 δισεκατομμυρίων δολαρίων στους μετόχους της. Η Samsung Electronics Co. σημείωσε άνοδο 9%, συμβάλλοντας στην ενίσχυση του ευρύτερου δείκτη MSCI Asia Pacific κατά 1,3%, αναφέρει το Bloomberg.

Η εμπιστοσύνη στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης έχει αποκατασταθεί μετά την πρόσφατη υποχώρηση των μετοχών του κλάδου των ημιαγωγών, ενώ τα οικονομικά αποτελέσματα των μεγάλων τεχνολογικών ομίλων, που αναμένονται τις επόμενες ημέρες, θα αποτελέσουν κριτήριο για το αν αυτή η ανάκαμψη έχει διάρκεια.

Εν αναμονή της Fed

Η απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ αργότερα την Τετάρτη θα αποτελέσει ένα ακόμη κρίσιμο τεστ, καθώς οι επενδυτές αναζητούν ενδείξεις για την πορεία των επιτοκίων, σε ένα περιβάλλον όπου οι υψηλές αποδόσεις των ομολόγων και ο επίμονος πληθωρισμός καθιστούν λιγότερο πιθανή τη μείωση του κόστους δανεισμού.

Κατά περίπου 1,3%Ο Nikkei ενισχύθηκε, στις 64.087 μονάδες, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal. Στήριξη προσέφεραν οι μετοχές ημιαγωγών, καθώς οι επενδυτές προσδοκούν ότι η ζήτηση που συνδέεται με την τεχνητή νοημοσύνη θα ενισχύσει τα εταιρικά κέρδη. Η αγορά, ωστόσο, παραμένει προσεκτική ενόψει της απόφασης της Fed και της συνεδρίασης της Τράπεζας της Ιαπωνίας.

Στην Ινδία, οι μετοχές της Jio Platforms Ltd. κατέγραψαν άλμα 21% κατά το ντεμπούτο τους στο χρηματιστήριο. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) του δείκτη Nasdaq 100 ενισχύθηκαν κατά 0,5%, δίνοντας περαιτέρω ώθηση στον τεχνολογικό κλάδο ενόψει της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων από τις Alphabet Inc. και Microsoft Corp. Αντιθέτως, τα συμβόλαια για τις ευρωπαϊκές αγορές προμήνυαν μικρή πτώση, μετά από μια σειρά ανακοινώσεων οικονομικών αποτελεσμάτων από τραπεζικά ιδρύματα.

Ο Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ κινήθηκε αντίθετα, υποχωρώντας κατά 0,7%, υπογραμμίζοντας ότι η άνοδος των τεχνολογικών μετοχών δεν μεταφέρεται ομοιόμορφα σε όλες τις ασιατικές αγορές. Οι επενδυτές εξακολουθούν να αξιολογούν τις προοπτικές των κινεζικών επιχειρήσεων και την πορεία της οικονομικής δραστηριότητας.

Ο βασικός δείκτης της Σαγκάης ενισχύθηκε κατά 0,5%, σύμφωνα με το Associated Press. Η άνοδος ήταν πιο συγκρατημένη από εκείνη της Νότιας Κορέας και της Ιαπωνίας. Η πορεία της κινεζικής αγοράς εξαρτάται επίσης από τις οικονομικές προοπτικές της χώρας, τις εταιρικές επιδόσεις και τις εξελίξεις στις εμπορικές σχέσεις με τις ΗΠΑ.

Τι παρακολουθούν οι επενδυτές

Στο επίκεντρο βρίσκεται η απόφαση της Fed, η οποία αναμένεται να επηρεάσει το δολάριο, τις διεθνείς ροές κεφαλαίων και τις αποτιμήσεις των μετοχών. Παράλληλα, τα αποτελέσματα μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών, όπως η Alphabet και η Microsoft, θα δοκιμάσουν κατά πόσο οι υψηλές επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη μετατρέπονται σε αντίστοιχα έσοδα και κέρδη.

Ένας ακόμη σημαντικός παράγοντας είναι το πετρέλαιο. Οι υψηλές τιμές αυξάνουν το κόστος εισαγωγών για οικονομίες που εξαρτώνται από την ενέργεια του εξωτερικού και ενδέχεται να ενισχύσουν τον πληθωρισμό, περιορίζοντας τα περιθώρια χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής.

Σύμφωνα με την Wall Street Journal, σε γενικές γραμμές, η σημερινή εικόνα των ασιατικών χρηματιστηρίων είναι ανοδική σε Ιαπωνία, Νότια Κορέα και ηπειρωτική Κίνα, αλλά αρνητική στο Χονγκ Κονγκ. Η άνοδος των μετοχών ημιαγωγών αποτελεί βασικό μοχλό, ενώ οι αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών, το κόστος ενέργειας και τα αποτελέσματα των τεχνολογικών ομίλων θα καθορίσουν το κλίμα στις επόμενες συνεδριάσεις.

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