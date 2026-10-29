Μασκ: Ο Πούτιν εξάρει την «ιδιοφυΐα» του Ίλον, εν μέσω σχεδίων για ρωσικό Starlink

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Τον Ίλον Μασκ εξήρε ο Βλαντίμιρ Πούτιν, χαρακτηρίζοντάς τον «πραγματική ιδιοφυΐα», ενώ αποκάλυψε ότι βρίσκεται σε επαφή μαζί του, την ώρα που η Ρωσία προσπαθεί να αναπτύξει το δικό της δορυφορικό δίκτυο επικοινωνιών για στρατιωτική χρήση. Η αναφορά του Ρώσου προέδρου στο Starlink αναδεικνύει τη στρατηγική σημασία των δορυφορικών επικοινωνιών στον πόλεμο της Ουκρανίας, αλλά και την εξάρτηση των σύγχρονων επιχειρήσεων από ιδιωτικές τεχνολογικές υποδομές.

Μιλώντας σε σύνοδο κορυφής με Αφρικανούς ηγέτες στη Μόσχα, ο Πούτιν συνέκρινε το δίκτυο της SpaceX με το ρωσικό πρόγραμμα «Rassvet», το οποίο βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης. «Ο Έλον Μασκ είναι ιδιοφυΐα, μια πραγματική ιδιοφυΐα», δήλωσε, σύμφωνα με το πρακτορείο Tass, προσθέτοντας ότι η Ρωσία έχει ακόμη πολύ δρόμο να διανύσει. Ενώ ο ίδιος αναφέρθηκε σε περισσότερους από 5.000 δορυφόρους, οι εκτιμήσεις για τον πραγματικό αριθμό των ενεργών δορυφόρων της SpaceX κάνουν λόγο για περίπου 10.000.

Το Starlink παρέχει ευρυζωνική σύνδεση στο διαδίκτυο μέσω δορυφόρων χαμηλής τροχιάς και έχει αποκτήσει κρίσιμο ρόλο στις ουκρανικές στρατιωτικές επικοινωνίες. Η σημασία του έγινε ιδιαίτερα εμφανής στα μέσα Οκτωβρίου, όταν περιορισμοί στη λειτουργία της στρατιωτικής εκδοχής του συστήματος, Starshield, φέρεται να εμπόδισαν ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και να δυσχέραναν τη λειτουργία ορισμένων συστημάτων αεράμυνας κατά drones.

Αρχικά, ο Μασκ, στενός σύμμαχος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, αρνήθηκε ότι έδωσε εντολή για επιβράδυνση της σύνδεσης. Αργότερα, ωστόσο, δήλωσε ότι έκλεισε ένα «παραθυράκι» που επέτρεπε τη στρατιωτική χρήση του πολιτικού δικτύου Starlink. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε στη συνέχεια ότι οι λειτουργίες Starlink και Starshield είχαν αποκατασταθεί και ότι οι ταχύτητες είχαν επανέλθει στα προβλεπόμενα επίπεδα.

Ο Πούτιν, ο Μασκ, το Starlink και η Ουκρανία

Ο Πούτιν δήλωσε ότι η Μόσχα βρίσκεται σε στενή επαφή με τους Αμερικανούς εταίρους της, συμπεριλαμβανομένου του Μασκ, υποστηρίζοντας ότι είναι σημαντικό να διατηρηθούν κανόνες και τάξη στο διάστημα. Το Starlink δεν λειτουργεί επισήμως στη Ρωσία, ενώ η χρήση του από ρωσικές δυνάμεις σε ουκρανικά εδάφη έχει περιοριστεί. Το εναλλακτικό ρωσικό σύστημα Rassvet διαθέτει, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται, μόλις 26 λειτουργικούς δορυφόρους, γεγονός που καταδεικνύει το χάσμα δυνατοτήτων.

Η υπόθεση εξελίσσεται παράλληλα με τις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι ελπίζει να πραγματοποιηθούν τριμερείς συνομιλίες Ουκρανίας, Ρωσίας και ΗΠΑ στο Άμπου Ντάμπι, μεταξύ 6 και 10 Νοεμβρίου, μετά τις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές. Τόνισε ότι αναμένει τις απαντήσεις της Ουάσιγκτον για την επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων.

Την ίδια ώρα, η Βρετανία ανακοίνωσε πρόσθετη χρηματοδότηση 10 δισ. λιρών για την Ουκρανία σε βάθος τριετίας, καθώς και άμεση βοήθεια 500 εκατ. λιρών για συστήματα αεράμυνας. Η Ολλανδία δεσμεύτηκε να προσφέρει στρατιωτική στήριξη 500 εκατ. ευρώ για τον χειμώνα και επιπλέον 1,2 δισ. ευρώ σε μη στρατιωτική βοήθεια, μεταξύ άλλων για την επισκευή ενεργειακών και άλλων κρίσιμων υποδομών.

Ο Ζελένσκι χαρακτήρισε την πρόσθετη βρετανική βοήθεια ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η Ουκρανία προετοιμάζεται για έναν ακόμη δύσκολο χειμώνα. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ρωσία έχει εκτοξεύσει περισσότερους από 100 βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον του Κιέβου και της ευρύτερης περιοχής από τα μέσα Οκτωβρίου, πλήττοντας ενεργειακές εγκαταστάσεις και άλλους κρίσιμους στόχους.

Η αντιπαράθεση γύρω από το Starlink καταδεικνύει ότι οι δορυφορικές επικοινωνίες δεν αποτελούν πλέον απλώς εμπορική υπηρεσία, αλλά κρίσιμο παράγοντα στρατιωτικής ισχύος και διπλωματικής επιρροής. Για τη Ρωσία, η ανάπτυξη ενός εγχώριου δικτύου αποτελεί προσπάθεια περιορισμού της τεχνολογικής εξάρτησης. Για την Ουκρανία, η διασφάλιση αξιόπιστων επικοινωνιών παραμένει ουσιώδης προϋπόθεση για τη συνέχιση των επιχειρήσεων και την προστασία των υποδομών της.