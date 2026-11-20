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Η εταιρεία που υπόσχεται να αλλάξει τον κόσμο, και στην ίδια ανάσα απειλεί ότι μπορεί να τον καταστρέψει είναι πλέον δημόσια. Η τιμή της μετοχής εκτοξεύτηκε έως και 30%, δίνοντας αποτίμηση πάνω από 1,2 τρισ. στην πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσής της. Και ας διαπραγματεύεται 153 φορές τα κέρδη της. Και ας αντιμετωπίζει ανταγωνισμό από φτηνά κινεζικά μοντέλα. Και ας είναι η ιστορία ενάντια στους επενδυτές, με τις αρχικές δημόσιες προσφορές (IPO). Από τις μεγάλες IPO της περιόδου 2021-26, μόλις το 27% ξεπέρασε τον δείκτη της αγοράς του στο πρώτο εξάμηνο. Η τυπική (διάμεση) νέα μετοχή υστέρησε κατά περίπου 20 ποσοστιαίες μονάδες.

Και από την άλλη, το υπερωκεάνιο της NVIDIA, της εταιρείας που αποτελεί την αιχμή της τεχνολογίας και τη βασικότερη υποδομή της επανάστασης της Τεχνητής Νοημοσύνης, φαίνεται να έχει χτυπήσει παγόβουνο. Βρίσκεται 39% κάτω από τα πρόσφατα υψηλά της, και διαπραγματεύεται οριακά σε διψήφιο αριθμό τα κέρδη της (10 φορές την 19η Νοεμβρίου). Παρά την κερδοφορία ρεκόρ πριν από δυο μέρες. Παρά την αδιαμφισβήτητη ηγεσία της στην αγορά των data centers, χωρίς τα οποία βέβαια δεν υπάρχει Anthropic (ούτε «σύννεφο», Microsoft κ.λπ.). Χωρίς δε να υπάρχει υπόνοια σκανδάλου στα οικονομικά της. Η πίεση για την επαναφορά του κ. Huang αυξάνεται μέρα με τη μέρα.

Βίοι αντίθετοι. Για να είμαι σαφής, δεν υπονοώ ότι η μια είναι «ευκαιρία» και η άλλη υπερεκτιμημένη. Είναι φυσιολογικό την ημέρα που η Anthropic τράβηξε $100 δισ. από την αγορά, οι υπόλοιπες μετοχές τεχνολογίας να υποφέρουν (ο Nasdaq κάτω 2,2%).

Αλλά γεγονός είναι πως αυτές οι δυο μετοχές λένε δυο διαμετρικά αντίθετες ιστορίες: η μια ότι το ράλι της τεχνολογίας μπαίνει στην πιο «καυτή» φάση του, και η άλλη ότι το πάρτι τελείωσε. Μόνο μια από τις δύο ιστορίες ισχύει.

Οι αγορές, βραχυπρόθεσμα, διαπραγματεύονται με συναίσθημα και ροές, όχι με θεμελιώδη μεγέθη. Μπορεί να πανικοβάλλονται, και να πανικοβάλλουν ακόμα και τους πιο έμπειρους επενδυτές.

Όμως δεν επενδύουμε βραχυπρόθεσμα. Είναι η μεγαλύτερη δοκιμασία για έναν επενδυτή να βλέπει την αγορά να πηγαίνει κόντρα στα θεμελιώδη. Πηγαίνει με το κοπάδι, τους αλγορίθμους και τα hedge funds; Ή πηγαίνει με την ψυχρή λογική, τη θεωρία, την εμπειρία και τον μακροπρόθεσμο ορίζοντα; Η απάντηση είναι εύκολη.

Η πιο δύσκολη είναι να διακρίνει ποια από τις δυο ιστορίες τελικά ισχύει; Είμαστε στην αρχή του τέλους, ή το τέλος της αρχής;