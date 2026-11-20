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Η Γερουσία της Αργεντινής ενέκρινε ομόφωνα χθες Πέμπτη σε ψηφοφορία της νόμο ο οποίος θεσπίζει νέο καθεστώς συντάξεων και επιδομάτων για τους ανθρώπους με αναπηρία, έπειτα από σειρά μαζικών κινητοποιήσεων εναντίον των περικοπών που είχε αποφασίσει ο ακραίος φιλελεύθερος πρόεδρος Χαβιέρ Μιλέι (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Tomas Cuesta, επάνω, «Κανείς δεν σώζεται μόνος του», γράφει το πλακάτ που κρατά η Ολγα Μπεατρίζ Γκονζάλες, 89 ετών, στη διάρκεια διαδήλωσης για υψηλότερες συντάξεις στο Μπουένος Αϊρες).

Υστερα από σχεδόν τρία χρόνια αγώνων, η κυβέρνηση της δεξιάς του προέδρου Μιλέι κατέληξε να αποδεχτεί πρωτοβουλία της καθολικής εκκλησίας, της αντιπολίτευσης και φορέων που πρόσκεινται σε αυτήν.

Η εξέταση αυτού του σχεδίου νόμου δεν συμβαίνει χάρη στη βούληση της κυβέρνησης, αλλά χάρη στη διαρκή κινητοποίηση των ανθρώπων

Το σχέδιο νόμου προβλέπει πως θα χορηγείται σύνταξη που θα φθάνει το 70% της κατώτερης, με άλλα λόγια θα ανέρχεται σε περίπου 300 δολάρια ΗΠΑ μηνιαίως.

Το όριο της φτώχειας στην Αργεντινή το τρέχον διάστημα έχει οριστεί στο εισόδημα των 348 αμερικανικών δολαρίων μηνιαίως, σύμφωνα με επίσημα δεδομένα.

«Αν εξετάζουμε αυτό το σχέδιο νόμου σήμερα, αυτό δεν συμβαίνει χάρη στη βούληση της κυβέρνησης, αλλά χάρη στη διαρκή κινητοποίηση των ανθρώπων με αναπηρία και των οικογενειών τους και χάρη στην επιμονή της αντιπολίτευσης», τόνισε ο αντιπολιτευόμενος γερουσιαστής Μαρτίν Σόρια κατά τη διάρκεια της συζήτησης.

Η επικεφαλής της προεδρικής συμμαχίας, η γερουσιαστής Πατρίσια Μπούλριτς, αναγνώρισε πως ο νόμος κατοχυρώνει «σημαντικά δικαιώματα», για τα οποία γινόταν «διαπραγμάτευση» τα τελευταία δυο και πλέον χρόνια.

Περικοπές και κινητοποιήσεις

Οι δημοσιονομικές περικοπές στις υπηρεσίες για τους ανθρώπους σε κατάσταση αναπηρίας συγκαταλέγονται στους κυριότερους λόγους των μαζικών κινητοποιήσεων εναντίον της πολιτικής του προέδρου Μιλέι αφότου ανέλαβε την εξουσία τον Δεκέμβριο του 2023.

Οι δημόσιες δαπάνες για τους ανάπηρους μειώθηκαν κατά 26% σε πραγματικές (σ.σ. αποπληθωρισμένες) τιμές τα τελευταία τρία χρόνια, σύμφωνα με το κέντρο πολιτικής οικονομίας της Αργεντινής (CEPA).

Πηγή: ΑΠΕ