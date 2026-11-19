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Σε μια προσπάθεια να περιορίσει την αναστάτωση στο εσωτερικό της, η Nvidia επισπεύδει τις μισθολογικές αυξήσεις και τις πρόσθετες παροχές σε μετοχές προς τους εργαζομένους της. Η προσωρινή διευθύνουσα σύμβουλος, Κολέτ Κρες, ανακοίνωσε σε εσωτερική συνάντηση την Τετάρτη ότι οι σχετικές παροχές θα δοθούν τον Δεκέμβριο, αρκετούς μήνες νωρίτερα από τον συνήθη ετήσιο κύκλο αξιολόγησης και αναπροσαρμογής των αποδοχών, ο οποίος πραγματοποιείται την άνοιξη.

Η απόφαση έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για τον αμερικανικό κολοσσό των ημιαγωγών, σημειώνουν οι Financial Times. Η αποχώρηση του ιδρυτή και επί χρόνια επικεφαλής του, Τζένσεν Χουάνγκ, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις μεταξύ εργαζομένων και επενδυτών, ενώ η πτώση της μετοχής έχει δημιουργήσει πρόσθετες ανησυχίες για όσους αμείβονται εν μέρει μέσω μετοχικών προγραμμάτων. Από την ανακοίνωση της αποχώρησής του, η μετοχή έχει υποχωρήσει κατά 13%, μειώνοντας τη χρηματιστηριακή αξία της Nvidia κατά περίπου 500 δισ. δολάρια.

Η προσωρινή διευθύνουσα σύμβουλος, Κολέτ Κρες

Μήνυμα ενότητας από τη νέα διοίκηση της Nvidia

Η εσωτερική συνάντηση, στην οποία συμμετείχαν η Κρες και κορυφαία στελέχη της εταιρείας, είχε ως βασικό στόχο να καθησυχάσει το προσωπικό και να δείξει ότι η διοίκηση παραμένει ενωμένη. Η ανακοίνωση των αυξήσεων αποτέλεσε κεντρικό μέρος αυτής της προσπάθειας, καθώς οι εργαζόμενοι φοβούνται ότι η υποχώρηση της μετοχής θα περιορίσει την αξία των αποδοχών τους που συνδέονται με την εταιρική συμμετοχή.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε μία ημέρα μετά την πρώτη παρουσία της Κρες ως επικεφαλής της εταιρείας στην τηλεδιάσκεψη για τα τριμηνιαία αποτελέσματα. Η Nvidia παρουσίασε θετικά οικονομικά μεγέθη και αναθεώρησε προς τα πάνω την πρόβλεψή της για τις πωλήσεις, επιχειρώντας να υπογραμμίσει ότι η επιχειρηματική της πορεία παραμένει ισχυρή παρά την αλλαγή ηγεσίας.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν επίσης ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, Χάρβεϊ Τζόουνς, καθώς και ιστορικά στελέχη, μεταξύ των οποίων ο συνιδρυτής Κρις Μαλακόφσκι και ο Ίαν Μπακ, επικεφαλής του τομέα κέντρων δεδομένων. Σύμφωνα με παρευρισκομένους, η συνάντηση ολοκληρώθηκε με ένα συμβολικό μήνυμα συσπείρωσης, καθώς οι εργαζόμενοι άναψαν τους φακούς των κινητών τους και τραγούδησαν το «I Won’t Back Down» του Τομ Πέτι.

Η παραίτηση Χουάνγκ και η συζήτηση για επιστροφή

Η αποχώρηση του Χουάνγκ έχει διχάσει μέρος του προσωπικού. Ο ιδρυτής της Nvidia θεωρούνταν ιδιαίτερα δημοφιλής στο εσωτερικό της εταιρείας, η οποία διατηρεί ασυνήθιστα χαμηλή κινητικότητα εργαζομένων σε σύγκριση με άλλους τεχνολογικούς ομίλους. Η παραίτησή του, μετά από αναφορές για προσωπική σχέση με γυναίκα που φέρεται να είχε δεσμούς με κινεζική υπηρεσία κατασκοπείας, καθώς και με υφισταμένη του, προκάλεσε έντονη συζήτηση.

Την Τρίτη, ο Χουάνγκ δήλωσε δημόσια ότι είναι διαθέσιμος να αναλάβει ξανά την ηγεσία, επικαλούμενος την υποστήριξη που, όπως είπε, δέχθηκε από εργαζομένους, επενδυτές, συνεργάτες και πελάτες. Είχε προηγηθεί διαδικτυακή εκστρατεία υπέρ της επιστροφής του, στην οποία συμμετείχαν στελέχη της τεχνολογικής βιομηχανίας και επενδυτές, μεταξύ των οποίων ο Έλον Μασκ.

Ωστόσο, ο Τζόουνς απέκλεισε κατηγορηματικά ένα τέτοιο ενδεχόμενο, υποστηρίζοντας ότι ο Χουάνγκ παραιτήθηκε οικειοθελώς, αφού γνωστοποίησε συμπεριφορά που δεν συνάδει με τον κώδικα δεοντολογίας και τις εταιρικές αξίες. Το διοικητικό συμβούλιο αναζητεί νέο διευθύνοντα σύμβουλο, εξετάζοντας εσωτερικούς και εξωτερικούς υποψηφίους, ενώ παράλληλα διεξάγει ανεξάρτητη έρευνα υπό την εποπτεία πρώην ομοσπονδιακού εισαγγελέα.

Για την Κρες, η άμεση προτεραιότητα είναι να διασφαλίσει τη συνέχεια της λειτουργίας και να διατηρήσει τη δέσμευση του προσωπικού σε μια περίοδο αβεβαιότητας. Η επιτάχυνση των αυξήσεων αποτελεί έτσι όχι μόνο οικονομική παροχή, αλλά και προσπάθεια να αποτραπεί η εσωτερική κρίση από το να επηρεάσει τη λειτουργία της εταιρείας.