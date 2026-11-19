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Ο Άντριου Μπέιλι μπορεί να περνά τις ημέρες του παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ ή στις αμερικανικές χρηματιστηριακές αγορές, αναζητώντας ενδείξεις αναταράξεων στην παγκόσμια οικονομία, ωστόσο, ο διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας έχει να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα ύψους 160 εκ. λιρών (191 εκ. ευρώ) το οποίο διαμορφώνεται πολύ πιο κοντά του.

Ένα εκτεταμένο και περιβεβλημένο με μυστικότητα σχέδιο ανακαίνισης της ιστορικής έδρας της Τράπεζας, στην καρδιά του Σίτι του Λονδίνου, αποτελεί μια μεγάλη δοκιμασία για τις διαχειριστικές και οργανωτικές ικανότητες του Μπέιλι.

Η κεντρική τράπεζα, η αξιοπιστία της οποίας βασίζεται στη φήμη ότι διαχειρίζεται με σχολαστικότητα και σύνεση ακόμη και την τελευταία δεκάρα των χρημάτων της χώρας, θα θελήσει πάση θυσία να αποφύγει καθυστερήσεις, υπερβάσεις του προϋπολογισμού ή οποιαδήποτε ομοιότητα με την πολυδάπανη ανακαίνιση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed).

Το τελευταίο αυτό έργο είχε οδηγήσει τον πρώην ομόλογο του Μπέιλι, Τζερόμ Πάουελ, σε μια άβολη δημόσια αντιπαράθεση με τον Ντόναλντ Τραμπ, μπροστά στις κάμερες.

Ο Μπέιλι και τα ανώτερα στελέχη της Τράπεζας εκτιμούν ότι μπορούν να εκσυγχρονίσουν το διατηρητέο κτίριο και τους εσωτερικούς χώρους της, που έχουν χαρακτηριστεί ως μνημείο αρχιτεκτονικής κληρονομιάς πρώτης κατηγορίας (Grade I-listed), χωρίς να διακοπεί η εργασία των 3.500 υπαλλήλων που εξακολουθούν να εργάζονται στις εγκαταστάσεις της.

Έως το καλοκαίρι του 2028, οι 1.400 υπάλληλοι της Τράπεζας που εργάζονται σε γειτονικό κτίριο γραφείων, στην οδό Moorgate 20, είτε θα έχουν μεταφερθεί στην ιστορική έδρα της Τράπεζας, στην οδό Threadneedle Street, είτε θα έχουν αποχωρήσει μέσω προγράμματος εθελουσίας εξόδου είτε θα τους έχει προσφερθεί εναλλακτική θέση εργασίας στο νέο παράρτημα της Τράπεζας στο Λιντς, το οποίο βρίσκεται επίσης υπό ανακαίνιση.

Πρόκειται, όπως φαίνεται, για ένα πρωτόγνωρο εγχείρημα για τον κατασκευαστικό κλάδο της Βρετανίας, ο οποίος αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες: την πλήρη αναμόρφωση ενός συγκροτήματος με διεθνώς αναγνωρίσιμη εξωτερική όψη, με ταυτόχρονη διατήρηση των ρωμαϊκών ψηφιδωτών δαπέδων, των πέτρινων κιόνων και των θολωτών, περίτεχνα διακοσμημένων οροφών του. Και όλα αυτά, με τα ακριβή σχέδια της εσωτερικής διαρρύθμισης να παραμένουν απόρρητα, υπό τον φόβο τρομοκρατικών επιθέσεων.

Περικοπές για την ανακαίνιση

Η ίδια η Τράπεζα ξεκίνησε τη λειτουργία της το 1694 σε μισθωμένες εγκαταστάσεις, προτού μεταφερθεί, το 1734, στην οδό Threadneedle Street. Έμεινε γνωστή με το προσωνύμιο «Η Γηραιά Κυρία της Threadneedle Street» (The Old Lady of Threadneedle Street), εμπνευσμένο από μια σατιρική γελοιογραφία του Γουίλιαμ Πιτ του νεότερου.

Έκτοτε, το κτίριό της έχει υποστεί αλλεπάλληλες αναμορφώσεις και ανακατασκευές: αρχικά από τον σερ Τζον Σόουν, κατά την περίοδο 1788-1833, και στη συνέχεια, εκ νέου, τη δεκαετία του 1920, όταν το εσωτερικό του κατεδαφίστηκε σε μεγάλο βαθμό και ανακατασκευάστηκε.

Το κτίριο ανήκει στην ίδια την Τράπεζα, η οποία απέκτησε την ανεξαρτησία της ως προς τον καθορισμό των επιτοκίων το 1997, με απόφαση του τότε υπουργού Οικονομικών, Γκόρντον Μπράουν. Μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, ο τότε υπουργός Οικονομικών Τζορτζ Όσμπορν της ανέθεσε επιπλέον την εποπτεία και τη ρύθμιση του τραπεζικού τομέα.

Η χρηματοδότηση του σχεδίου θα προέλθει από εξοικονομήσεις που εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε 100 εκατ. λίρες ετησίως επί τρία χρόνια. Σύμφωνα με την Τράπεζα, οι εξοικονομήσεις αυτές θα προκύψουν από την κατάργηση 450 θέσεων εργασίας, μέσω προγραμμάτων εθελουσίας εξόδου, καθώς και από άλλες περικοπές δαπανών.

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε στον «Guardian» ένας εργαζόμενος της Τράπεζας: «Είναι σαν να γίνεται κάθε εβδομάδα και ένα αποχαιρετιστήριο πάρτι για κάποιον που φεύγει».

Μην το κάνεις όπως η Fed

Αυτό που θέλει πάση θυσία να αποφύγει η Τράπεζα είναι να επαναληφθεί το σκηνικό των καθυστερήσεων και των υπερβάσεων του κόστους που σημάδεψαν το έργο ανακαίνισης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Federal Reserve) στην Ουάσιγκτον και οδήγησαν τον Ντόναλντ Τραμπ να απειλήσει την αμερικανική κεντρική τράπεζα με δικαστικές ενέργειες.

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου ανακαίνισης της Fed, το κατασκευαστικό κόστος εκτοξεύτηκε.

Ο αρχικός προϋπολογισμός, ύψους 921 εκατ. δολαρίων (696 εκατ. λιρών) τον Φεβρουάριο του 2020, αναθεωρήθηκε επανειλημμένα, προτού φτάσει τα 2 δισ. δολάρια τον Δεκέμβριο του 2024.

Οι εργασίες επρόκειτο αρχικά να ολοκληρωθούν στα μέσα του 2024, ωστόσο πλέον εκτιμάται ότι θα παραταθούν έως τον Δεκέμβριο του 2027. Το τελικό κόστος του έργου αναμένεται να προσεγγίσει τα 2,5 δισ. δολάρια.

Το σχέδιο της Τράπεζας είναι σαφώς μικρότερης κλίμακας και ωχριά μπροστά στο κόστος που ενδέχεται να φτάσει τις 60 δισ. λίρες για την ανακαίνιση του Παλατιού του Ουέστμινστερ (Palace of Westminster), όπου στεγάζεται το βρετανικό Κοινοβούλιο. Περισσότερο θυμίζει το έργο αποκατάστασης του Πύργου της Ελίζαμπεθ (Elizabeth Tower), ύψους 80 εκατ. λιρών.

Αυτό που θα θελήσει να αποφύγει ο Μπέιλι είναι να βρεθεί αντιμέτωπος με τον ίδιο κοινοβουλευτικό έλεγχο που δέχθηκε το έργο αποκατάστασης του Πύργου της Ελίζαμπεθ, όπου βρίσκεται το Μπιγκ Μπεν, όταν ο αρχικός προϋπολογισμός διπλασιάστηκε και στη συνέχεια αυξήθηκε κατά 20% επιπλέον.

Η εξέλιξη αυτή έδωσε επιχειρήματα στους επικριτές της Τράπεζας, οι οποίοι εδώ και καιρό την κατηγορούν ότι δεν ανταποκρίνεται επαρκώς στον βασικό της ρόλο: τη συμβολή στη διαχείριση της οικονομίας, μέσω του καθορισμού των επιτοκίων στο κατάλληλο επίπεδο.

Το έργο της Τράπεζας ανακοινώθηκε για πρώτη φορά τον Ιούλιο του 2025 και οι εργασίες επρόκειτο να ξεκινήσουν αυτόν τον μήνα. Ωστόσο, μόλις τον Οκτώβριο, έναν μόλις μήνα πριν από την προγραμματισμένη έναρξη, ανατέθηκε η εργολαβία στην κατασκευαστική εταιρεία Sir Robert McAlpine.

Το έργο, το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως «εξαιρετικά σύνθετο», φιλοδοξεί να μεταμορφώσει το νεοκλασικό κτίριο, που βρίσκεται απέναντι από το Royal Exchange και δίπλα στο Mansion House, σε έναν σύγχρονο χώρο εργασίας, κατά τα πρότυπα των εγκαταστάσεων της Google.

Ορισμένοι εργαζόμενοι της Τράπεζας ευελπιστούν ότι οι νέοι χώροι θα διαθέτουν φιλικά και ευχάριστα διαμορφωμένα γραφεία, χώρους χαλάρωσης και ανεπίσημων συναντήσεων, καθώς και καφέ εντός του κτιρίου.

Η Τράπεζα υποστηρίζει ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν καθυστερήσεις, επικαλούμενη τον διορισμό των αρχιτεκτόνων ήδη από τον περασμένο Νοέμβριο. Παράλληλα, έχουν αναλάβει δράση ένας διαχειριστής έργου, ένας σύμβουλος κοστολόγησης και μια εταιρεία μηχανικών, οι οποίοι έχουν ήδη ξεκινήσει την αξιολόγηση του προϋπολογισμού και του χρονοδιαγράμματος των εργασιών.

Εκπρόσωπος της Τράπεζας της Αγγλίας δήλωσε: «Στο πλαίσιο των σχεδίων μας για τη διατήρηση της ιστορικής έδρας μας στην οδό Threadneedle Street, εξετάζουμε τον καλύτερο τρόπο ανακαίνισης των εγκαταστάσεων, με παράλληλη βελτιστοποίηση των λειτουργικών μας δαπανών. Όλες οι διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων που ακολουθούμε έχουν ως στόχο τη διασφάλιση της καλύτερης δυνατής αξιοποίησης των χρημάτων μας».

Η ομάδα του Μπέιλι, η οποία στεγάζεται σε ένα επιβλητικό τμήμα της Τράπεζας, γνωστό ως «Parlours» (Αίθουσες Υποδοχής), θα πρέπει να αξιολογήσει τις οικονομικές επιπτώσεις από την ανάγκη συμμόρφωσης με τους νέους κανονισμούς πυρασφάλειας, προσβασιμότητας και ελέγχου των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Στη μνήμη όλων παραμένει ακόμη νωπή η πυρκαγιά στην Παναγία των Παρισίων, η οποία εκδηλώθηκε ενώ βρίσκονταν σε εξέλιξη εργασίες ανακαίνισης του καθεδρικού ναού.

Στον σχεδιασμό θα πρέπει επίσης να συνυπολογιστούν η ανανέωση των υδραυλικών εγκαταστάσεων, καθώς και η ανάγκη το κτίριο να γίνει πιο φιλικό προς το περιβάλλον, με σύστημα θέρμανσης που θα βασίζεται σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Τα θησαυροφυλάκια

Και όλα αυτά χωρίς καν να συνυπολογίζεται το ζήτημα της ασφάλειας του κτιρίου κατά τη διάρκεια των εργασιών. Ο Μπέιλι θα ανησυχεί ιδιαίτερα για την προστασία των 400.000 ράβδων χρυσού, αξίας άνω των 200 δισ. λιρών, καθώς και των τραπεζογραμματίων αξίας 100 εκατ. λιρών που φυλάσσονται στα θησαυροφυλάκια της Τράπεζας, ώστε να παραμείνουν ασφαλή από τρομοκρατικές επιθέσεις και απόπειρες κλοπής.

Μια ακόμη περιπλοκή αφορά την τύχη του μουσείου της Τράπεζας, το οποίο είναι σήμερα ανοιχτό στο κοινό και βρίσκεται σε έναν σχετικά απομονωμένο χώρο στο πλάι του κτιρίου, με πρόσοψη προς την οδό Bartholomew Lane.

Ορισμένα ανώτερα στελέχη είχαν προτείνει τη μεταφορά του μουσείου στην κεντρική εσωτερική αυλή του κτιρίου, ώστε οι περίπου 100.000 επισκέπτες που δέχεται κάθε χρόνο – στην πλειονότητά τους μαθητές σχολείων – να εισέρχονται από την κεντρική είσοδο και να διέρχονται από τον κύριο χώρο του κτιρίου. Άλλοι, πάλι, υποστήριζαν ότι κοντά στην είσοδο θα έπρεπε να δημιουργηθεί χώρος καφέ, προκειμένου η Τράπεζα να αποκτήσει μια πιο σύγχρονη και φιλόξενη εικόνα για τους επισκέπτες της.

Η Βίβιεν Γκράφτον, εκτελεστική διευθύντρια κεντρικών λειτουργιών της Τράπεζας, δήλωσε στο περιοδικό «Architects’ Journal»: «Πρόκειται για μια ευκαιρία να δώσουμε νέα πνοή σε ένα ιστορικό κτίριο, όχι μέσα από μια ριζική αναδιαμόρφωσή του, αλλά μέσω μιας προσεκτικά μελετημένης και έξυπνης παρέμβασης».

Ωστόσο, τα αρχιτεκτονικά σχέδια δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί σε συνεννόηση με τις αρμόδιες αρχές: τον Δήμο του Σίτι του Λονδίνου (City of London Corporation) και τον οργανισμό Historic England, ο οποίος είναι αρμόδιος για την προστασία της ιστορικής κληρονομιάς της Αγγλίας. Η έγκρισή του είναι απαραίτητη για τις προτεινόμενες εργασίες σε ένα κτίριο που θεωρείται θεμέλιος λίθος του χρηματοπιστωτικού κέντρου της Βρετανίας.

Η Άννα Τζόιντ, ανώτερη αρχιτέκτονας και ειδική σε θέματα προστασίας της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς στο αρχιτεκτονικό γραφείο Allies and Morrison του Λονδίνου, δήλωσε ότι είναι συνηθισμένο, σε μεγάλα και σύνθετα έργα ανακαίνισης ιστορικών κτιρίων, να ξεκινούν οι προπαρασκευαστικές εργασίες προτού εξασφαλιστούν όλες οι απαιτούμενες εγκρίσεις.

«Μπορεί να έχουν ήδη διαμορφωθεί οι βασικοί άξονες του μελλοντικού σχεδιασμού, χωρίς όμως το συνολικό σχέδιο να έχει ωριμάσει αρκετά ώστε να υποβληθεί προς έγκριση η επέμβαση στο διατηρητέο κτίριο. Μια τέτοια διαδικασία απαιτεί την υποβολή πολλών και λεπτομερών στοιχείων», εξήγησε.

«Είναι αρκετά συνηθισμένο να διαχωρίζονται οι απλούστερες αρχικές εργασίες προετοιμασίας και να εξασφαλίζεται η σχετική άδεια εκ των προτέρων, πριν από την έγκριση του κύριου έργου. Με αυτόν τον τρόπο, οι εργασίες μπορούν να ξεκινήσουν νωρίτερα και να εξοικονομηθούν χρήματα, καθώς όσο περισσότερο καθυστερεί κανείς τόσο αυξάνεται το κόστος».

Στο μεταξύ, έχουν ήδη σημειωθεί ορισμένες απτές πρόοδοι στην υλοποίηση του σχεδίου. Η οροφή του κεντρικού προπύλου έχει καλυφθεί με ικριώματα, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες επισκευές. Επίσης, πέρυσι η Τράπεζα εξασφάλισε πολεοδομική άδεια για την ανακαίνιση ενός μικρού τμήματος του κτιρίου, γνωστού ως τα πρώην γραφεία των γραμματέων του διοικητή. Στον συγκεκριμένο χώρο θα αφαιρεθούν οι διαχωριστικοί τοίχοι από γυψοσανίδα, ώστε να δημιουργηθεί ένας πιο ενιαίος, ανοιχτός και σύγχρονος χώρος.

Όσο για το υπόλοιπο συγκρότημα, που εκτείνεται σε έκταση 1,4 εκταρίων (3,5 στρεμμάτων), οι εργαζόμενοι θα πρέπει προς το παρόν να περιμένουν και να δουν πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.