Αποστολάκη: Σε άτακτη φυγή η κυβέρνηση – Αναγκάστηκε να αποσύρει το προκλητικό άρθρο 23 υπέρ των τραπεζών και των servicers

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Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας «αναγκάστηκε να αποσύρει το απαράδεκτο άρθρο 23» του νομοσχεδίου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, σημειώνει η υπεύθυνη Κ.Τ.Ε. Τραπεζών και Ιδιωτικού Χρέους του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, κάνοντας λόγο για μια διάταξη «που επιχειρούσε να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη θέση των τραπεζών και των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων εις βάρος των δανειοληπτών».

Με τη συγκεκριμένη ρύθμιση, όπως εξηγεί η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, προβλεπόταν ότι οι συμβάσεις ρύθμισης οφειλών θα αποτελούσαν αυτόματα εκτελεστούς τίτλους, παρέχοντας στους πιστωτές ένα πρόσθετο ισχυρό μέσο αναγκαστικής εκτέλεσης και στερώντας τους οφειλέτες από στάδια δικαστικής προστασίας.

Και προσθέτει πως είχε προηγηθεί «η παρεμπόδιση της κλήσης της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων, προκειμένου να φιμωθεί η θεσμική αντίδραση του νομικού κόσμου της χώρας».

«Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ζήτησε την απόσυρση της διάταξης, η οποία και επιβλήθηκε στην κυβέρνηση, μετά την παρέμβαση της αντιπολίτευσης και όσων φορέων τοποθετήθηκαν στην Επιτροπή», υπογραμμίζει η Μιλένα Αποστολάκη, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται τη νομοθετική διαδικασία – «πρώτα επιχειρεί να θεσμοθετήσει ευνοϊκές ρυθμίσεις για τους ισχυρούς και στη συνέχεια, όταν προκαλούνται αντιδράσεις, υποχωρεί άτακτα».

Όπως τονίζει, ωστόσο, «η απόσυρση της προκλητικής διάταξης δεν είναι αρκετή. Η κυβέρνηση οφείλει να τροποποιήσεις μια σειρά από διατάξεις που καθιστούν την σχέση οφειλέτη – πιστωτή εξαιρετικά ετεροβαρή και δεν διασφαλίζουν μια πραγματική και βιώσιμη δεύτερη ευκαιρία για τον αδύναμο και συνεπή δανειολήπτη».

Το ΠΑΣΟΚ, επισημαίνει, «επιμένει στην ανάγκη ουσιαστικής προστασίας των δανειοληπτών, αποκατάστασης της ισορροπίας μεταξύ πιστωτών και οφειλετών και θέσπισης αποτελεσματικών εγγυήσεων απέναντι στην αυθαιρεσία και καλεί τον Πρόεδρο της Βουλής να φέρει στην Ολομέλεια προς συζήτηση και ψήφιση την πρόταση νόμου που έχουμε καταθέσει».

Πηγή: in.gr