 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(22) "Technology & Computing"
    [1]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(23) "Artificial Intelligence"
    [1]=>
    string(19) "Technology Industry"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(22) "Technology & Computing"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(12) "A & E: Music"
}

Spotify: Νέα υπηρεσία για remix και AI διασκευές με ορίζοντα το 2027

Η υπηρεσία streaming Spotify σχεδιάζει να χρεώνει τους χρήστες έως και 5 δολάρια τον μήνα για τη χρήση της λειτουργίας

Tέχνη και Ζωή 30.10.2026, 22:41
Σχολιάστε
Spotify: Νέα υπηρεσία για remix και AI διασκευές με ορίζοντα το 2027
Επιμέλεια Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Μια νέα υπηρεσία τεχνητής νοημοσύνης σχεδιάζει να λανσάρει στις αρχές του 2027, η Spotify, η οποία θα επιτρέπει στους συνδρομητές της να δημιουργούν remix και διασκευές γνωστών τραγουδιών. Η εταιρεία στοχεύει στο πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους, με πιθανή παρουσίαση γύρω από την τελετή απονομής των Grammy τον Φεβρουάριο. Παράλληλα, η εταιρεία εξετάζει το ενδεχόμενο πρόσθετης χρέωσης 4 έως 5 δολαρίων τον μήνα για την πρόσβαση στη λειτουργία.

Η υπηρεσία θα δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα να μεταμορφώνουν υπάρχοντα τραγούδια με τη βοήθεια της δημιουργικής τεχνητής νοημοσύνης: να μετατρέπουν, για παράδειγμα, μια folk σύνθεση σε χορευτικό κομμάτι ή να δημιουργούν μια εκδοχή στην οποία ένας καλλιτέχνης ερμηνεύει τραγούδι κάποιου άλλου. Η ημερομηνία κυκλοφορίας και η τιμολόγηση δεν έχουν οριστικοποιηθεί, ενώ η Spotify δεν έχει σχολιάσει τις πληροφορίες.

Το εγχείρημα αποτελεί σημαντική δοκιμασία για τη μουσική βιομηχανία: μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να εξελιχθεί σε νέα πηγή εσόδων, χωρίς να προκαλέσει περαιτέρω αντιδράσεις από τους δημιουργούς; Η απάντηση θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις συμφωνίες αδειοδότησης, αλλά και από το κατά πόσο οι ίδιοι οι καλλιτέχνες θα δεχθούν να συμμετάσχουν.

Η Spotify έχει ήδη εξασφαλίσει συμφωνίες με τη Universal Music Group, τη Merlin, που εκπροσωπεί ανεξάρτητες δισκογραφικές εταιρείες, και τη γαλλική Believe. Συνεχίζει, ωστόσο, τις διαπραγματεύσεις με τη Sony Music και τη Warner Music. Ακόμη και όταν μια δισκογραφική εταιρεία συμφωνεί, οι καλλιτέχνες θα έχουν τη δυνατότητα να αποφασίζουν ατομικά αν επιθυμούν να διαθέσουν τη μουσική τους για τη νέα υπηρεσία.

Η εξασφάλιση της συμμετοχής μεγάλων σύγχρονων ονομάτων αποδεικνύεται δυσκολότερη από την προσέγγιση ορισμένων παλαιότερων καλλιτεχνών. Ενδεικτική είναι η στάση της Olivia Rodrigo, η οποία έχει συμβόλαιο με τη Universal και έχει εκφράσει κατηγορηματικά την αντίθεσή της στη χρήση τεχνητής νοημοσύνης στη μουσική της. «Δεν θα το έκανα ποτέ», δήλωσε πρόσφατα, ξεκαθαρίζοντας ότι πρόκειται για μια αδιαπραγμάτευτη θέση.

Spotify

Η ευρύτερη στρατηγική αύξησης εσόδων της Spotify

Για τη Spotify, το νέο προϊόν εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική αύξησης των εσόδων ανά συνδρομητή. Η εταιρεία αναζητεί πρόσθετες υπηρεσίες για τους πιο αφοσιωμένους ακροατές, όπως προνομιακή πρόσβαση σε εισιτήρια συναυλιών πριν από τη γενική διάθεσή τους και διευρυμένες δυνατότητες ακρόασης audiobooks. Έχει θέσει ως στόχο ετήσια αύξηση εσόδων της τάξης του 15%, περίπου, έως το 2030, γεγονός που εντείνει την ανάγκη για νέα εμπορικά προϊόντα.

Η νέα υπηρεσία θα διαφοροποιείται από πλατφόρμες όπως η Suno, οι οποίες δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια με βάση γραπτές εντολές. Αντίθετα, η Spotify θα εστιάζει στην επεξεργασία ήδη υπαρχόντων έργων, με τη συγκατάθεση των δημιουργών και των δικαιούχων. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, τα δικαιώματα από τα remixes που θα δημιουργούν οι χρήστες θα επιστρέφουν στους αρχικούς καλλιτέχνες.

Επιπλέον, η εταιρεία εξετάζει τρόπους ώστε οι νέες εκδοχές να εντάσσονται σε playlists, ενώ οι ακροάσεις τους να συνυπολογίζονται στην απήχηση των πρωτότυπων τραγουδιών στα charts της πλατφόρμας. Ο συνδιευθύνων σύμβουλος Gustav Söderström έχει υποστηρίξει ότι η δυνατότητα δημιουργίας remixes από τους ίδιους τους θαυμαστές μπορεί να αυξήσει τα έσοδα των καλλιτεχνών, ιδίως εκείνων που έγιναν γνωστοί τις δεκαετίες του 1980 και του 1990.

Το κατά πόσο αυτό το μοντέλο θα γίνει αποδεκτό παραμένει ανοιχτό. Η Spotify ποντάρει σε μια αγορά όπου οι ακροατές δεν θα περιορίζονται πλέον στην επιλογή τραγουδιών, αλλά θα συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωσή τους. Ωστόσο, η εμπορική επιτυχία της υπηρεσίας θα κριθεί από μια κρίσιμη ισορροπία: την ελευθερία δημιουργικού πειραματισμού των χρηστών, την προστασία των δικαιωμάτων και τον έλεγχο που θα διατηρούν οι καλλιτέχνες πάνω στο έργο τους.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Μεγάλες διαδηλώσεις και σήμερα στη Γαλλία
Κόσμος

Μεγάλες διαδηλώσεις και σήμερα στη Γαλλία
Αγροτικό πετρέλαιο: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι – Τα βήματα
AGRO

Αγροτικό πετρέλαιο: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι - Τα βήματα
Φάρσα ή Κέρασμα; Η Ιστορία του Halloween
Κόσμος

Φάρσα ή Κέρασμα; Η Ιστορία του Halloween
Φάρμακα: 3-4 φορές πάνω η συμμετοχή των Ελλήνων ασθενών σε σχέση με την Ε.Ε.
Υγεία

Φάρμακα: Στα ύψη η συμμετοχή των Ελλήνων έναντι της Ε.Ε
Τραμπ: Σχεδιάζει να χτυπήσει το Ιράν στις 4 Νοεμβρίου
Κόσμος

Ο Τραμπ σχεδιάζει να χτυπήσει το Ιράν στις 4 Νοεμβρίου
«Πράσινο φως» για τη συνεδρίαση της ΕΧΑΕΘ για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου
Ενέργεια

«Πράσινο φως» για τη συνεδρίαση της ΕΧΑΕΘ για το GSI

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Enron: Η κατηγορία κατά του Άντριου Φάστοου και η αποκάλυψη ενός από τα μεγαλύτερα εταιρικά σκάνδαλα
World

Ο Άντριου Φάστοου και ο ρόλος του στη πτώση της Enron

Στις 31 Οκτωβρίου 2002 κάθησε στο εδώλιο ο άνθρωπος πίσω από τις σύνθετες οικονομικές συναλλαγές που χρεοκόπησαν την Enron

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Allianz Global Investors: Τι «βλέπει» για τις οικονομίες και τις αγορές
Markets

Allianz Global Investors: Τι «βλέπει» για τις οικονομίες και τις αγορές

Ποια επενδυτική στρατηγική προτείνει η Allianz Global Investors για μετοχές, ομόλογα

Τάσος Μαντικίδης
Σούπερ μάρκετ: Τα μερίδια των Σκλαβενίτη, ΑΒ, Metro, Μασούτη και Γαλαξία στην «πίτα» των 16 δισ.
Business

Πώς μοιράζεται η πίτα των 16 δισ. στα σούπερ μάρκετ [γραφήματα]

Το 71% του οργανωμένου λιανεμπορίου αντιπροσώπευσαν οι έξι κορυφαίοι παίκτες του κλάδου το 2025, ενώ οι τρεις πρώτοι κατέχουν το 56% της αγοράς σούπερ μάρκετ

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Halloween: Μια «τρομακτικά» μεγάλη επιχείρηση 13,5 δισ. δολαρίων για την αμερικανική οικονομία
World

Halloween: Μια «τρομακτικά» μεγάλη επιχείρηση 13,5 δισ. δολαρίων

To Halloween είναι μια τεράστια παγκόσμια οικονομική βιομηχανία δισεκατομμυρίων, η οποία εξαπλώνεται όλο και περισσότερο και στην Ελλάδα μέσα από θεματικές εκδηλώσεις, καταστήματα και επιχειρηματικές δράσεις

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Μεγάλου (Πειραιώς): Ανεβάζει τον πήχη για τα αποτελέσματα του 2027 
Τράπεζες

Μεγάλου (Πειραιώς): Ανεβάζει τον πήχη για το 2027 

Η ισχυρή επίδοση του εννεαμήνου δημιουργεί προϋποθέσεις υπέρβασης των στόχων για το 2026 και υψηλότερων αποδόσεων για την επόμενη χρονιά, είπε ο Χρήστος Μεγάλου

Αγης Μάρκου
Hedge funds: Ο κλάδος αλλάζει ριζικά
World

Hedge funds: Ποιος θα κερδίσει τη μάχη των 4,6 τρισ. δολ.

Οι πέντε διαρθρωτικές δυνάμεις αναμορφώνουν τον κλάδο των hedge funds - Στα 4,6 τρισ. δολάρια υπό διαχείριση κεφάλαια και μια νέα εποχή θεσμικών επενδύσεων

Γρηγόρης Τραγγανίδας
Citi για Ελλάδα: Ανάπτυξη 1,8% το 2026 και το 2027 – Χρέος και έλλειμμα στο επίκεντρο
Economy

Citi για Ελλάδα: Ανάπτυξη 1,8% το 2026 και το 2027

H Citi εντοπίζει αδυναμίες στο μεγάλο έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών, το οποίο εκτιμά ότι θα διευρυνθεί περαιτέρω το 2026

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Κριστίν Λαγκάρντ: Το αποτύπωμα μιας οκταετούς θητείας στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η πρόωρη αποχώρηση
World

Λαγκάρντ: Η τραπεζίτης των κρίσεων και η κληρονομιά της

Η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, θα αποχωρήσει πριν από τη λήξη της οκταετούς θητείας της τον Οκτώβριο του 2027

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Περισσότερα από Tέχνη και Ζωή
Spotify: Νέα υπηρεσία για remix και AI διασκευές με ορίζοντα το 2027
Tέχνη και Ζωή

Spotify: Νέα υπηρεσία για remix με AI

Η υπηρεσία streaming Spotify σχεδιάζει να χρεώνει τους χρήστες έως και 5 δολάρια τον μήνα για τη χρήση της λειτουργίας

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Πάμπλο Πικάσο: Η ζωή, η επανάσταση στην τέχνη και η οικονομική αυτοκρατορία πίσω από το όνομά του
Tέχνη και Ζωή

Πικάσο: Η ζωή, η επανάσταση στην τέχνη και το... ταμείο

Από τη Μάλαγα του 1881 έως την κορυφή της παγκόσμιας αγοράς τέχνης, ο Ισπανός δημιουργός άλλαξε ριζικά τη Τέχνη, άφησε δεκάδες χιλιάδες έργα και δημιούργησε κληρονομιά με ανυπολόγιστη πολιτιστική και οικονομική αξία.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Τεχνητή νοημοσύνη: Μπορούν οι ψηφιακοί ηθοποιοί να αντικαταστήσουν τους ανθρώπους;
Tέχνη και Ζωή

Μπορούν οι ψηφιακοί ηθοποιοί να αντικαταστήσουν τους ανθρώπους;

Οι ταινίες που παράγονται εξ ολοκλήρου με AI φέρνουν το Χόλιγουντ μπροστά σε ένα κρίσιμο ερώτημα: μπορεί η τεχνολογία να αναπαράγει όχι μόνο την εικόνα, αλλά και την αληθινή ανθρώπινη ερμηνεία;

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΥΠΕΝ: Συμμετοχή Ελλάδας στην 20ή Διεθνή Έκθεση Αρχιτεκτονικής της Βενετίας
Κοινωνία

ΥΠΕΝ: Συμμετοχή Ελλάδας στην 20ή Διεθνή Έκθεση Αρχιτεκτονικής της Βενετίας

Το θέμα της 20ής Διεθνούς Έκθεσης Αρχιτεκτονικής, με τίτλο «Do Architecture – For the Possibility of Coexistence Facing a Real Reality», έχει επιλεγεί από τους διεθνούς φήμης αρχιτέκτονες Wang Shu και Lu Wenyu, οι οποίοι έχουν αναλάβει την επιμέλεια της διοργάνωσης

Όπερα του Σίδνεϊ: Πώς ένα τολμηρό αρχιτεκτονικό όραμα έγινε παγκόσμιο σύμβολο
Tέχνη και Ζωή

Πώς ένα τολμηρό αρχιτεκτονικό όραμα έγινε παγκόσμιο σύμβολο

Στις 20 Οκτωβρίου 1973, η βασίλισσα Ελισάβετ Β΄ εγκαινίασε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κτίρια στον κόσμο

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Μουσεία στο στόχαστρο: Το κύμα θεαματικών ληστειών στην Ευρώπη
Tέχνη και Ζωή

Το «φαινόμενο του Λούβρου» και το κύμα ληστειών στην Ευρώπη

Περισσότερα από 14 μουσεία έχουν γίνει στόχος διαρρηκτών από τις αρχές του 2025. Χρυσός, πολύτιμοι λίθοι και αρχαιολογικοί θησαυροί προσελκύουν εγκληματίες, ενώ οι επιθέσεις είναι ταχύτερες και τεχνολογικά προηγμένες

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο: Στην τελική ευθεία για την ολική μεταμόρφωση
Tέχνη και Ζωή

Στην τελική ευθεία για την ολική μεταμόρφωσή του το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

Τις μελέτες για την αναβάθμιση και επέκταση του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου ενέκριναν τα δύο Κεντρικά Συμβούλια του υπουγείου Πολιτισμού

Latest News
Μεγάλες διαδηλώσεις και σήμερα στη Γαλλία
Κόσμος

Μεγάλες διαδηλώσεις και σήμερα στη Γαλλία

Οι αρχές στη Γαλλία αναμένουν ότι εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι θα συμμετάσχουν και πάλι στις διαδηλώσεις

Αγροτικό πετρέλαιο: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι – Τα βήματα
AGRO

Αγροτικό πετρέλαιο: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι - Τα βήματα

Από την Κυριακή 1η Νοεμβρίου χωρίς ΕΦΚ στην αντλία το αγροτικό πετρέλαιο - Το QR που μειώνει την τιμή

Φάρσα ή Κέρασμα; Η Ιστορία του Halloween
Κόσμος

Φάρσα ή Κέρασμα; Η Ιστορία του Halloween

Από το αρχαίο κελτικό Samhain και τον θρύλο της φωτισμένης κολοκύθας μέχρι την Αμερική και την επιστροφή του Halloween στην Ευρώπη

Σωτηρία Δημητρίου
Φάρμακα: 3-4 φορές πάνω η συμμετοχή των Ελλήνων ασθενών σε σχέση με την Ε.Ε.
Υγεία

Φάρμακα: Στα ύψη η συμμετοχή των Ελλήνων έναντι της Ε.Ε

1 στους 3 δεν μπορεί να πληρώσει τα φάρμακα και τη νοσηλεία του και καταστρέφεται οικονομικά

Άννα Παπαδομαρκάκη
Τραμπ: Σχεδιάζει να χτυπήσει το Ιράν στις 4 Νοεμβρίου
Κόσμος

Ο Τραμπ σχεδιάζει να χτυπήσει το Ιράν στις 4 Νοεμβρίου

Ελπίζοντας ότι θα τελειώσει ο πόλεμος, ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται έτοιμος να πλήξει το Ιράν ακόμη και την επομένη των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ

«Πράσινο φως» για τη συνεδρίαση της ΕΧΑΕΘ για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου
Ενέργεια

«Πράσινο φως» για τη συνεδρίαση της ΕΧΑΕΘ για το GSI

Προχωρούν οι εργασίες για το καλώδιο - Ακολουθεί και η NAVTEX χωρίς καθυστέρηση

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ιράν: Πλήγμα και πυρκαγιά σε πλοίο νότια του νησιού Λαβάν
Κόσμος

Ιράν: Πλήγμα και πυρκαγιά σε πλοίο νότια του νησιού Λαβάν

Πυρκαγιά ξέσπασε σε πλοίο που δέχτηκε πλήγμα ενώ βρισκόταν σε απόσταση 40 ναυτικών μιλίων νότια του ιρανικού νησιού Λαβάν, τα μέλη του πληρώματος ωστόσο είναι ασφαλή, σύμφωνα με βρετανική πηγή.

Φυσικό αέριο: Ποιος ελέγχει τις εγκαταστάσεις σε σπίτια, σχολεία και δημόσια κτίρια
Φυσικό αέριο

Φυσικό αέριο: Ποιος ελέγχει τις δημόσιες εγκαταστάσεις;

Από τα σχολεία έως τις κατοικίες, στο επίκεντρο οι έλεγχοι και οι ευθύνες για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου. Δύο φορές τον χρόνο ελέγχεται από τον Διαχειριστή το δίκτυο διανομής, καλύπτοντας ετησίως το 200% της έκτασής του

Μάχη Τράτσα
Hotel Brain: Επέκταση σε Ελλάδα και εξωτερικό με νέες εταιρείες και επενδύσεις
Τουρισμός

Hotel Brain: Η Κύπρος και ο στόχος για 30 ξενοδοχεία στις Κυκλάδες

Η Hotel Brain παρουσίασε αύξηση κύκλου εργασιών - Η ανάπτυξη στην Κύπρο και η νέα ετιαρεία για 30 καταλύματα στις Κυκλάδες

Λάμπρος Καραγεώργος
Βουλή: Αποσύρθηκε η διάταξη του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τις διμερείς ρυθμίσεις με τράπεζες και servicers
Economy

Ρυθμίσεις δανείων: Αποσύρθηκε η διάταξη μετά τις αντιδράσεις

Η απόσυρση βάζει φρένο σε μια παρέμβαση που θα συντόμευε τη διαδρομή από την απώλεια της ρύθμισης στην αναγκαστική εκτέλεση

Αθανασία Ακρίβου
Halloween: Μια «τρομακτικά» μεγάλη επιχείρηση 13,5 δισ. δολαρίων για την αμερικανική οικονομία
World

Halloween: Μια «τρομακτικά» μεγάλη επιχείρηση 13,5 δισ. δολαρίων

To Halloween είναι μια τεράστια παγκόσμια οικονομική βιομηχανία δισεκατομμυρίων, η οποία εξαπλώνεται όλο και περισσότερο και στην Ελλάδα μέσα από θεματικές εκδηλώσεις, καταστήματα και επιχειρηματικές δράσεις

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Omnibus: Επαναπροσδιορίζοντας το πλαίσιο βιωσιμότητας
Experts

Εποπτική ατζέντα

Στο επίκεντρο του Omnibus βρίσκεται η αναθεώρηση των απαιτήσεων εταιρικής αναφοράς βιωσιμότητας και δέουσας επιμέλειας

Νατάσα Στάμου
Μείωσε το ρίσκο το ΧΑ, το «μαξιλάρι» της Barclays, το Supercan της Coca Cola HBC, το στοίχημα της ΔΕΗ, στη Θεσσαλονίκη η Euronext Athens, ο αποχαιρετισμός της Γκεοργκίεβα
Inside Stories

Μείωσε το ρίσκο το ΧΑ, το «μαξιλάρι» της Barclays, το Supercan της Coca Cola HBC, το στοίχημα της ΔΕΗ, στη Θεσσαλονίκη η Euronext Athens, ο αποχαιρετισμός της Γκεοργκίεβα

Ο Οκτώβριος έσπασε το ανοδικό σερί

Λάμψα: «Κλείδωσε» η μίσθωση ακινήτου του ΕΦΚΑ στο Κολωνάκι για 30 χρόνια
Τουρισμός

Επένδυση στην Κριεζώτου για τον Ομιλο Λάμψα

Η σύμβαση μίσθωσης ειναι διάρκειας 30 ετών, με μηνιαίο μίσθωμα 65.000 ευρώ

Λάμπρος Καραγεώργος
Τουρισμός: Οι διεθνείς ξενοδοχειακές αλυσίδες ενισχύουν την παρουσία τους στην Ελλάδα
Τουρισμός

Tα διεθνή brands ψηφίζουν Ελλάδα

Νέες εξαγορές και ξενοδοχειακές επενδύσεις - Στα 402 τα ξενοδοχεία με ξένο σήμα στην Ελλάδα

Λάμπρος Καραγεώργος
Enron: Η κατηγορία κατά του Άντριου Φάστοου και η αποκάλυψη ενός από τα μεγαλύτερα εταιρικά σκάνδαλα
World

Ο Άντριου Φάστοου και ο ρόλος του στη πτώση της Enron

Στις 31 Οκτωβρίου 2002 κάθησε στο εδώλιο ο άνθρωπος πίσω από τις σύνθετες οικονομικές συναλλαγές που χρεοκόπησαν την Enron

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies