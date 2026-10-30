Spotify: Νέα υπηρεσία για remix και AI διασκευές με ορίζοντα το 2027

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Μια νέα υπηρεσία τεχνητής νοημοσύνης σχεδιάζει να λανσάρει στις αρχές του 2027, η Spotify, η οποία θα επιτρέπει στους συνδρομητές της να δημιουργούν remix και διασκευές γνωστών τραγουδιών. Η εταιρεία στοχεύει στο πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους, με πιθανή παρουσίαση γύρω από την τελετή απονομής των Grammy τον Φεβρουάριο. Παράλληλα, η εταιρεία εξετάζει το ενδεχόμενο πρόσθετης χρέωσης 4 έως 5 δολαρίων τον μήνα για την πρόσβαση στη λειτουργία.

Η υπηρεσία θα δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα να μεταμορφώνουν υπάρχοντα τραγούδια με τη βοήθεια της δημιουργικής τεχνητής νοημοσύνης: να μετατρέπουν, για παράδειγμα, μια folk σύνθεση σε χορευτικό κομμάτι ή να δημιουργούν μια εκδοχή στην οποία ένας καλλιτέχνης ερμηνεύει τραγούδι κάποιου άλλου. Η ημερομηνία κυκλοφορίας και η τιμολόγηση δεν έχουν οριστικοποιηθεί, ενώ η Spotify δεν έχει σχολιάσει τις πληροφορίες.

Το εγχείρημα αποτελεί σημαντική δοκιμασία για τη μουσική βιομηχανία: μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να εξελιχθεί σε νέα πηγή εσόδων, χωρίς να προκαλέσει περαιτέρω αντιδράσεις από τους δημιουργούς; Η απάντηση θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις συμφωνίες αδειοδότησης, αλλά και από το κατά πόσο οι ίδιοι οι καλλιτέχνες θα δεχθούν να συμμετάσχουν.

Η Spotify έχει ήδη εξασφαλίσει συμφωνίες με τη Universal Music Group, τη Merlin, που εκπροσωπεί ανεξάρτητες δισκογραφικές εταιρείες, και τη γαλλική Believe. Συνεχίζει, ωστόσο, τις διαπραγματεύσεις με τη Sony Music και τη Warner Music. Ακόμη και όταν μια δισκογραφική εταιρεία συμφωνεί, οι καλλιτέχνες θα έχουν τη δυνατότητα να αποφασίζουν ατομικά αν επιθυμούν να διαθέσουν τη μουσική τους για τη νέα υπηρεσία.

Η εξασφάλιση της συμμετοχής μεγάλων σύγχρονων ονομάτων αποδεικνύεται δυσκολότερη από την προσέγγιση ορισμένων παλαιότερων καλλιτεχνών. Ενδεικτική είναι η στάση της Olivia Rodrigo, η οποία έχει συμβόλαιο με τη Universal και έχει εκφράσει κατηγορηματικά την αντίθεσή της στη χρήση τεχνητής νοημοσύνης στη μουσική της. «Δεν θα το έκανα ποτέ», δήλωσε πρόσφατα, ξεκαθαρίζοντας ότι πρόκειται για μια αδιαπραγμάτευτη θέση.

Η ευρύτερη στρατηγική αύξησης εσόδων της Spotify

Για τη Spotify, το νέο προϊόν εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική αύξησης των εσόδων ανά συνδρομητή. Η εταιρεία αναζητεί πρόσθετες υπηρεσίες για τους πιο αφοσιωμένους ακροατές, όπως προνομιακή πρόσβαση σε εισιτήρια συναυλιών πριν από τη γενική διάθεσή τους και διευρυμένες δυνατότητες ακρόασης audiobooks. Έχει θέσει ως στόχο ετήσια αύξηση εσόδων της τάξης του 15%, περίπου, έως το 2030, γεγονός που εντείνει την ανάγκη για νέα εμπορικά προϊόντα.

Η νέα υπηρεσία θα διαφοροποιείται από πλατφόρμες όπως η Suno, οι οποίες δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια με βάση γραπτές εντολές. Αντίθετα, η Spotify θα εστιάζει στην επεξεργασία ήδη υπαρχόντων έργων, με τη συγκατάθεση των δημιουργών και των δικαιούχων. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, τα δικαιώματα από τα remixes που θα δημιουργούν οι χρήστες θα επιστρέφουν στους αρχικούς καλλιτέχνες.

Επιπλέον, η εταιρεία εξετάζει τρόπους ώστε οι νέες εκδοχές να εντάσσονται σε playlists, ενώ οι ακροάσεις τους να συνυπολογίζονται στην απήχηση των πρωτότυπων τραγουδιών στα charts της πλατφόρμας. Ο συνδιευθύνων σύμβουλος Gustav Söderström έχει υποστηρίξει ότι η δυνατότητα δημιουργίας remixes από τους ίδιους τους θαυμαστές μπορεί να αυξήσει τα έσοδα των καλλιτεχνών, ιδίως εκείνων που έγιναν γνωστοί τις δεκαετίες του 1980 και του 1990.

Το κατά πόσο αυτό το μοντέλο θα γίνει αποδεκτό παραμένει ανοιχτό. Η Spotify ποντάρει σε μια αγορά όπου οι ακροατές δεν θα περιορίζονται πλέον στην επιλογή τραγουδιών, αλλά θα συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωσή τους. Ωστόσο, η εμπορική επιτυχία της υπηρεσίας θα κριθεί από μια κρίσιμη ισορροπία: την ελευθερία δημιουργικού πειραματισμού των χρηστών, την προστασία των δικαιωμάτων και τον έλεγχο που θα διατηρούν οι καλλιτέχνες πάνω στο έργο τους.