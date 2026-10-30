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ΑΑΔΕ: Καταβολή σε αγρότες της τρίτης επιστροφής ΕΦΚ πετρελαίου έτους 2026

Καταβολή 33,9 εκατ. ευρώ σε 117.198 αγρότες για την τρίτη καταβολή επιστροφής ΕΦΚ πετρελαίου έτους 2026

Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις 30.10.2026, 20:31
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ΑΑΔΕ: Καταβολή σε αγρότες της τρίτης επιστροφής ΕΦΚ πετρελαίου έτους 2026
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Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προχωρά σήμερα στην τρίτη καταβολή επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) πετρελαίου κίνησης σε 117.198 δικαιούχους αγρότες.

Η πληρωμή αφορά αγορές πετρελαίου κίνησης που πραγματοποιήθηκαν κατά το τρίτο τρίμηνο του 2026 και έχουν διαβιβαστεί στην ΑΑΔΕ μέσω των ψηφιακών εφαρμογών myDATA και e-send.

Το συνολικό ποσό που πιστώνεται στους λογαριασμούς των δικαιούχων ανέρχεται σε 33.937.935,33 ευρώ.

Συνολικά, μέχρι σήμερα, για το 2026 έχουν καταβληθεί 79.839.664,46 ευρώ σε 126.997 δικαιούχους αγρότες.

Υπενθυμίζεται ότι, μέσω της εφαρμογής «Επιστροφή ΕΦΚ Αγροτών 2026», η οποία είναι διαθέσιμη στην πλατφόρμα myBusinessSupport, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται αναλυτικά για τα στοιχεία των αγορών πετρελαίου που έχουν ληφθεί υπόψη για τον υπολογισμό της επιστροφής, καθώς και για τα ποσά που τους έχουν καταβληθεί ανά πληρωμή.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:

  •  Τηλεφωνικά στο 1521, χωρίς χρέωση, τις εργάσιμες ημέρες από 07:00 έως 20:00.
  •  Ψηφιακά μέσω του my1521, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, επιλέγοντας: Θέματα Τελωνείων > Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης > Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης – Επιστροφές ΕΦΚ.

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