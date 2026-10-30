 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(8) "Business"
    [1]=>
    string(24) "Mergers and Acquisitions"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  NULL
}

Τεχνητή νοημοσύνη: Ο Τζόσουα Κούσνερ εξαγοράζει την ADT έναντι 7,6 δισ. δολαρίων

Η Thrive Holdings επενδύει σε μια εταιρεία ασφάλειας κατοικιών με ιστορία 150 ετών, επιδιώκοντας να αξιοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη για να αναβαθμίσει τις υπηρεσίες της, αναδεικνύοντας μια νέα επενδυτική στρατηγική

World 30.10.2026, 23:00
Σχολιάστε
Τεχνητή νοημοσύνη: Ο Τζόσουα Κούσνερ εξαγοράζει την ADT έναντι 7,6 δισ. δολαρίων
Επιμέλεια Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Την ADT, την αμερικανική εταιρεία συστημάτων ασφαλείας με ιστορία άνω των 150 ετών συμφώνησε να αποκτήσει σε μία από τις μεγαλύτερες κινήσεις του στον χώρο των εξαγορών, ο επενδυτής Τζος Κούσνερ, κινούμενος πέρα από τη μέχρι τώρα επενδυτική δραστηριότητα στην τεχνητή νοημοσύνη. Η εξαγορά θα πραγματοποιηθεί από τη Thrive Holdings, επενδυτική εταιρεία που συνδέεται με την Thrive Capital του Κούσνερ, έναντι 7,6 δισ. δολαρίων σε μετρητά ως αξία μετοχικού κεφαλαίου. Η συνολική αξία της συναλλαγής, συμπεριλαμβανομένου του χρέους, ανέρχεται σε περίπου 15,3 δισ. δολάρια.

Με βάση τους όρους της συμφωνίας, οι μέτοχοι της ADT θα λάβουν 10 δολάρια ανά μετοχή, τίμημα που αντιστοιχεί σε premium 45,6% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της μετοχής στις 27 Οκτωβρίου 2026. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο τρίμηνο του 2027, εφόσον εξασφαλιστούν οι απαραίτητες εγκρίσεις από τους μετόχους και τις αμερικανικές ρυθμιστικές αρχές. Μέχρι τότε, η ADT θα συνεχίσει να λειτουργεί ανεξάρτητα. Μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς, θα αποχωρήσει από το χρηματιστήριο και θα περάσει σε ιδιωτικό καθεστώς, μεταδίδει η Wall Street Journal.

τεχνητή νοημοσύνη

Η επενδυτική λογική πίσω από τη συμφωνία

Η κίνηση αντανακλά μια διαφορετική προσέγγιση στην αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης. Αντί να επενδύει αποκλειστικά σε νεοφυείς επιχειρήσεις που αναπτύσσουν νέα μοντέλα και εφαρμογές AI, η Thrive Holdings εξαγοράζει ήδη εδραιωμένες εταιρείες και επιχειρεί να βελτιώσει τη λειτουργία και την κερδοφορία τους μέσω της τεχνολογίας.

Ο συνιδρυτής της, Ανουτζ Μεχιντιράτα, περιέγραψε στην Journal το επενδυτικό μοντέλο ως αντίστοιχο εταιρειών συμμετοχών όπως η Danaher και η Berkshire Hathaway: επιχειρήσεις που αποκτούν εταιρείες, τις διατηρούν μακροπρόθεσμα και επανεπενδύουν τα έσοδά τους για την ανάπτυξή τους, αντί να επιδιώκουν μια γρήγορη μεταπώληση.

Η ADT θεωρείται κατάλληλη για αυτή τη στρατηγική, καθώς διαθέτει εκτεταμένο δίκτυο τεχνικών, μακροχρόνιες σχέσεις με πελάτες και σημαντική παρουσία στην αγορά οικιακής ασφάλειας. Η Thrive εκτιμά ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να περιορίσει τους λανθασμένους συναγερμούς, να παρέχει πληρέστερες πληροφορίες στα συνεργεία που ανταποκρίνονται σε περιστατικά έκτακτης ανάγκης και να εντοπίζει νωρίτερα προβλήματα στον εξοπλισμό, με στόχο τη μείωση του λειτουργικού κόστους και τη βελτίωση της αξιοπιστίας των υπηρεσιών.

Ένα ευρύτερο επενδυτικό σχέδιο

Η εξαγορά της ADT εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο επέκτασης. Η Thrive Holdings ιδρύθηκε το 2025 και έχει ήδη αποκτήσει περισσότερες από 75 επιχειρήσεις στους τομείς των λογιστικών υπηρεσιών, της πληροφορικής και των υπηρεσιών που συνδέονται με κτίρια και υποδομές. Τον Αύγουστο άντλησε 2 δισ. δολάρια από επενδυτές, μεταξύ των οποίων η SoftBank, η D1 Capital Partners και η Altimeter, με αποτίμηση περίπου 12 δισ. δολαρίων.

Η εταιρεία διαθέτει ομάδα περίπου 30 μηχανικών, οι οποίοι συνεργάζονται με επαγγελματίες των επιχειρήσεων που εξαγοράζει. Η αποστολή τους είναι να εντοπίζουν λειτουργικά εμπόδια και να αναπτύσσουν τεχνολογικές λύσεις που απλοποιούν τις διαδικασίες και αυξάνουν την αποδοτικότητα.

Η στρατηγική αυτή δεν περιορίζεται στη Thrive. Επενδυτικά κεφάλαια όπως η Lightspeed Venture Partners στρέφονται επίσης σε εξαγορές παραδοσιακών επιχειρήσεων με στόχο την ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης.

Puck Building στη Νέα Υόρκη έδρα της Thrive Capital

Από τις νεοφυείς στην τεχνητή νοημοσύνη στις καθιερωμένες εταιρείες

Ο Τζος Κούσνερ, αδελφός του Τζάρεντ Κούσνερ (γαμπρού και στενού συνεργάτη του Ντόναλντ Τραμπ), ίδρυσε την Thrive Capital το 2009. Η εταιρεία διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία άνω των 65 δισ. δολαρίων και έχει επενδύσει σε επιχειρήσεις όπως η OpenAI, η Databricks και η Wiz. Παράλληλα, μέσω της Thrive Eternal, ο Κούσνερ επενδύει σε περιουσιακά στοιχεία όπως αθλητικές ομάδες και συλλεκτικά αντικείμενα, τα οποία θεωρεί λιγότερο εκτεθειμένα στην τεχνολογική αυτοματοποίηση.

Η εξαγορά της ADT αποτυπώνει έτσι μια ευρύτερη μετατόπιση: η επενδυτική αξία της τεχνητής νοημοσύνης δεν βρίσκεται μόνο στη δημιουργία νέων τεχνολογικών προϊόντων, αλλά και στη δυνατότητα μετασχηματισμού επιχειρήσεων που λειτουργούν εδώ και δεκαετίες. Το ζητούμενο για τη Thrive είναι να αποδείξει ότι η τεχνολογία μπορεί να ανανεώσει μια παραδοσιακή δραστηριότητα χωρίς να υπονομεύσει το βασικό της πλεονέκτημα: την εμπιστοσύνη των πελατών.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Halloween: Μια «τρομακτικά» μεγάλη επιχείρηση 13,5 δισ. δολαρίων για την αμερικανική οικονομία
World

Halloween: Μια «τρομακτικά» μεγάλη επιχείρηση 13,5 δισ. δολαρίων
Enron: Η κατηγορία κατά του Άντριου Φάστοου και η αποκάλυψη ενός από τα μεγαλύτερα εταιρικά σκάνδαλα
World

Ο Άντριου Φάστοου και ο ρόλος του στη πτώση της Enron
Meta: Στο μικροσκόπιο ο ρόλος της στις βραζιλιάνικες εκλογές
World

Στο μικροσκόπιο ο ρόλος της Meta στις βραζιλιάνικες εκλογές
Τεχνητή νοημοσύνη: Ο Τζόσουα Κούσνερ εξαγοράζει την ADT έναντι 7,6 δισ. δολαρίων
World

Ο Τζόσουα Κούσνερ εξαγοράζει την ADT έναντι 7,6 δισ. δολαρίων
Βρετανία: Ο Αντι Μπέρναμ θα ήθελε έναν πιο ριζοσπαστικό προϋπολογισμό
World

Ο Αντι Μπέρναμ λέει ότι θα ήθελε έναν πιο ριζοσπαστικό προϋπολογισμό
Λόγκαν (Fed): Δύο ακόμα αυξήσεις επιτοκίων και μετά παύση
World

Λόγκαν (Fed): Δύο ακόμα αυξήσεις επιτοκίων και μετά παύση

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Enron: Η κατηγορία κατά του Άντριου Φάστοου και η αποκάλυψη ενός από τα μεγαλύτερα εταιρικά σκάνδαλα
World

Ο Άντριου Φάστοου και ο ρόλος του στη πτώση της Enron

Στις 31 Οκτωβρίου 2002 κάθησε στο εδώλιο ο άνθρωπος πίσω από τις σύνθετες οικονομικές συναλλαγές που χρεοκόπησαν την Enron

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Allianz Global Investors: Τι «βλέπει» για τις οικονομίες και τις αγορές
Markets

Allianz Global Investors: Τι «βλέπει» για τις οικονομίες και τις αγορές

Ποια επενδυτική στρατηγική προτείνει η Allianz Global Investors για μετοχές, ομόλογα

Τάσος Μαντικίδης
Σούπερ μάρκετ: Τα μερίδια των Σκλαβενίτη, ΑΒ, Metro, Μασούτη και Γαλαξία στην «πίτα» των 16 δισ.
Business

Πώς μοιράζεται η πίτα των 16 δισ. στα σούπερ μάρκετ [γραφήματα]

Το 71% του οργανωμένου λιανεμπορίου αντιπροσώπευσαν οι έξι κορυφαίοι παίκτες του κλάδου το 2025, ενώ οι τρεις πρώτοι κατέχουν το 56% της αγοράς σούπερ μάρκετ

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Halloween: Μια «τρομακτικά» μεγάλη επιχείρηση 13,5 δισ. δολαρίων για την αμερικανική οικονομία
World

Halloween: Μια «τρομακτικά» μεγάλη επιχείρηση 13,5 δισ. δολαρίων

To Halloween είναι μια τεράστια παγκόσμια οικονομική βιομηχανία δισεκατομμυρίων, η οποία εξαπλώνεται όλο και περισσότερο και στην Ελλάδα μέσα από θεματικές εκδηλώσεις, καταστήματα και επιχειρηματικές δράσεις

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Μεγάλου (Πειραιώς): Ανεβάζει τον πήχη για τα αποτελέσματα του 2027 
Τράπεζες

Μεγάλου (Πειραιώς): Ανεβάζει τον πήχη για το 2027 

Η ισχυρή επίδοση του εννεαμήνου δημιουργεί προϋποθέσεις υπέρβασης των στόχων για το 2026 και υψηλότερων αποδόσεων για την επόμενη χρονιά, είπε ο Χρήστος Μεγάλου

Αγης Μάρκου
Hedge funds: Ο κλάδος αλλάζει ριζικά
World

Hedge funds: Ποιος θα κερδίσει τη μάχη των 4,6 τρισ. δολ.

Οι πέντε διαρθρωτικές δυνάμεις αναμορφώνουν τον κλάδο των hedge funds - Στα 4,6 τρισ. δολάρια υπό διαχείριση κεφάλαια και μια νέα εποχή θεσμικών επενδύσεων

Γρηγόρης Τραγγανίδας
Citi για Ελλάδα: Ανάπτυξη 1,8% το 2026 και το 2027 – Χρέος και έλλειμμα στο επίκεντρο
Economy

Citi για Ελλάδα: Ανάπτυξη 1,8% το 2026 και το 2027

H Citi εντοπίζει αδυναμίες στο μεγάλο έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών, το οποίο εκτιμά ότι θα διευρυνθεί περαιτέρω το 2026

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Κριστίν Λαγκάρντ: Το αποτύπωμα μιας οκταετούς θητείας στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η πρόωρη αποχώρηση
World

Λαγκάρντ: Η τραπεζίτης των κρίσεων και η κληρονομιά της

Η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, θα αποχωρήσει πριν από τη λήξη της οκταετούς θητείας της τον Οκτώβριο του 2027

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Περισσότερα από World
Halloween: Μια «τρομακτικά» μεγάλη επιχείρηση 13,5 δισ. δολαρίων για την αμερικανική οικονομία
World

Halloween: Μια «τρομακτικά» μεγάλη επιχείρηση 13,5 δισ. δολαρίων

To Halloween είναι μια τεράστια παγκόσμια οικονομική βιομηχανία δισεκατομμυρίων, η οποία εξαπλώνεται όλο και περισσότερο και στην Ελλάδα μέσα από θεματικές εκδηλώσεις, καταστήματα και επιχειρηματικές δράσεις

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Meta: Στο μικροσκόπιο ο ρόλος της στις βραζιλιάνικες εκλογές
World

Στο μικροσκόπιο ο ρόλος της Meta στις βραζιλιάνικες εκλογές

Τα κοινωνικά δίκτυα του Μαρκ Ζάκερμπεργκ ευνόησαν αναφανδόν τον Φλάβιο Μπολσονάρο

Αλέξανδρος Καψύλης
Τεχνητή νοημοσύνη: Ο Τζόσουα Κούσνερ εξαγοράζει την ADT έναντι 7,6 δισ. δολαρίων
World

Ο Τζόσουα Κούσνερ εξαγοράζει την ADT έναντι 7,6 δισ. δολαρίων

Η Thrive Holdings επενδύει σε μια εταιρεία ασφάλειας κατοικιών με ιστορία 150 ετών, επιδιώκοντας να αξιοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη για να αναβαθμίσει τις υπηρεσίες της, αναδεικνύοντας μια νέα επενδυτική στρατηγική

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Βρετανία: Ο Αντι Μπέρναμ θα ήθελε έναν πιο ριζοσπαστικό προϋπολογισμό
World

Ο Αντι Μπέρναμ λέει ότι θα ήθελε έναν πιο ριζοσπαστικό προϋπολογισμό

Ο Άντι Μπέρναμ παραδέχτηκε ότι ο πρώτος προϋπολογισμός του ως πρωθυπουργού δεν ήταν τόσο ριζοσπαστικός όσο θα ήθελε, λόγω της οικονομικής αβεβαιότητας που αντιμετωπίζει η Βρετανία

Λόγκαν (Fed): Δύο ακόμα αυξήσεις επιτοκίων και μετά παύση
World

Λόγκαν (Fed): Δύο ακόμα αυξήσεις επιτοκίων και μετά παύση

Είναι σημαντικό η Fed να καταστήσει σαφή την κατεύθυνση της πολιτικής της εκτιμά η Λόγκαν

Ευρώπη: Τα προβλήματα χρέους «πνίγουν» την ευρωπαϊκή αγορά εμπορικών ακινήτων
World

Προβλήματα χρέους «πνίγουν» την ευρωπαϊκή αγορά εμπορικών ακινήτων

Οι συναλλαγές για γραφειακά ακίνητα υποχωρούν στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2009 κατά το τρίτο τρίμηνο

Εθνική Τράπεζα Ελβετίας: Κέρδη 23 δισ. δολαρίων το τρίτο τρίμηνο
World

«Χρυσά» κέρδη για την Εθνική Τράπεζα της Ελβετίας

Η Ελβετική Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε κέρδη 44,2 δισεκατομμυρίων φράγκων για το πρώτο εννεάμηνο

Τζούλη Καλημέρη
Latest News
Μεγάλες διαδηλώσεις και σήμερα στη Γαλλία
Κόσμος

Μεγάλες διαδηλώσεις και σήμερα στη Γαλλία

Οι αρχές στη Γαλλία αναμένουν ότι εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι θα συμμετάσχουν και πάλι στις διαδηλώσεις

Αγροτικό πετρέλαιο: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι – Τα βήματα
AGRO

Αγροτικό πετρέλαιο: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι - Τα βήματα

Από την Κυριακή 1η Νοεμβρίου χωρίς ΕΦΚ στην αντλία το αγροτικό πετρέλαιο - Το QR που μειώνει την τιμή

Φάρσα ή Κέρασμα; Η Ιστορία του Halloween
Κόσμος

Φάρσα ή Κέρασμα; Η Ιστορία του Halloween

Από το αρχαίο κελτικό Samhain και τον θρύλο της φωτισμένης κολοκύθας μέχρι την Αμερική και την επιστροφή του Halloween στην Ευρώπη

Σωτηρία Δημητρίου
Φάρμακα: 3-4 φορές πάνω η συμμετοχή των Ελλήνων ασθενών σε σχέση με την Ε.Ε.
Υγεία

Φάρμακα: Στα ύψη η συμμετοχή των Ελλήνων έναντι της Ε.Ε

1 στους 3 δεν μπορεί να πληρώσει τα φάρμακα και τη νοσηλεία του και καταστρέφεται οικονομικά

Άννα Παπαδομαρκάκη
Τραμπ: Σχεδιάζει να χτυπήσει το Ιράν στις 4 Νοεμβρίου
Κόσμος

Ο Τραμπ σχεδιάζει να χτυπήσει το Ιράν στις 4 Νοεμβρίου

Ελπίζοντας ότι θα τελειώσει ο πόλεμος, ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται έτοιμος να πλήξει το Ιράν ακόμη και την επομένη των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ

«Πράσινο φως» για τη συνεδρίαση της ΕΧΑΕΘ για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου
Ενέργεια

«Πράσινο φως» για τη συνεδρίαση της ΕΧΑΕΘ για το GSI

Προχωρούν οι εργασίες για το καλώδιο - Ακολουθεί και η NAVTEX χωρίς καθυστέρηση

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ιράν: Πλήγμα και πυρκαγιά σε πλοίο νότια του νησιού Λαβάν
Κόσμος

Ιράν: Πλήγμα και πυρκαγιά σε πλοίο νότια του νησιού Λαβάν

Πυρκαγιά ξέσπασε σε πλοίο που δέχτηκε πλήγμα ενώ βρισκόταν σε απόσταση 40 ναυτικών μιλίων νότια του ιρανικού νησιού Λαβάν, τα μέλη του πληρώματος ωστόσο είναι ασφαλή, σύμφωνα με βρετανική πηγή.

Φυσικό αέριο: Ποιος ελέγχει τις εγκαταστάσεις σε σπίτια, σχολεία και δημόσια κτίρια
Φυσικό αέριο

Φυσικό αέριο: Ποιος ελέγχει τις δημόσιες εγκαταστάσεις;

Από τα σχολεία έως τις κατοικίες, στο επίκεντρο οι έλεγχοι και οι ευθύνες για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου. Δύο φορές τον χρόνο ελέγχεται από τον Διαχειριστή το δίκτυο διανομής, καλύπτοντας ετησίως το 200% της έκτασής του

Μάχη Τράτσα
Hotel Brain: Επέκταση σε Ελλάδα και εξωτερικό με νέες εταιρείες και επενδύσεις
Τουρισμός

Hotel Brain: Η Κύπρος και ο στόχος για 30 ξενοδοχεία στις Κυκλάδες

Η Hotel Brain παρουσίασε αύξηση κύκλου εργασιών - Η ανάπτυξη στην Κύπρο και η νέα ετιαρεία για 30 καταλύματα στις Κυκλάδες

Λάμπρος Καραγεώργος
Βουλή: Αποσύρθηκε η διάταξη του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τις διμερείς ρυθμίσεις με τράπεζες και servicers
Economy

Ρυθμίσεις δανείων: Αποσύρθηκε η διάταξη μετά τις αντιδράσεις

Η απόσυρση βάζει φρένο σε μια παρέμβαση που θα συντόμευε τη διαδρομή από την απώλεια της ρύθμισης στην αναγκαστική εκτέλεση

Αθανασία Ακρίβου
Halloween: Μια «τρομακτικά» μεγάλη επιχείρηση 13,5 δισ. δολαρίων για την αμερικανική οικονομία
World

Halloween: Μια «τρομακτικά» μεγάλη επιχείρηση 13,5 δισ. δολαρίων

To Halloween είναι μια τεράστια παγκόσμια οικονομική βιομηχανία δισεκατομμυρίων, η οποία εξαπλώνεται όλο και περισσότερο και στην Ελλάδα μέσα από θεματικές εκδηλώσεις, καταστήματα και επιχειρηματικές δράσεις

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Omnibus: Επαναπροσδιορίζοντας το πλαίσιο βιωσιμότητας
Experts

Εποπτική ατζέντα

Στο επίκεντρο του Omnibus βρίσκεται η αναθεώρηση των απαιτήσεων εταιρικής αναφοράς βιωσιμότητας και δέουσας επιμέλειας

Νατάσα Στάμου
Μείωσε το ρίσκο το ΧΑ, το «μαξιλάρι» της Barclays, το Supercan της Coca Cola HBC, το στοίχημα της ΔΕΗ, στη Θεσσαλονίκη η Euronext Athens, ο αποχαιρετισμός της Γκεοργκίεβα
Inside Stories

Μείωσε το ρίσκο το ΧΑ, το «μαξιλάρι» της Barclays, το Supercan της Coca Cola HBC, το στοίχημα της ΔΕΗ, στη Θεσσαλονίκη η Euronext Athens, ο αποχαιρετισμός της Γκεοργκίεβα

Ο Οκτώβριος έσπασε το ανοδικό σερί

Λάμψα: «Κλείδωσε» η μίσθωση ακινήτου του ΕΦΚΑ στο Κολωνάκι για 30 χρόνια
Τουρισμός

Επένδυση στην Κριεζώτου για τον Ομιλο Λάμψα

Η σύμβαση μίσθωσης ειναι διάρκειας 30 ετών, με μηνιαίο μίσθωμα 65.000 ευρώ

Λάμπρος Καραγεώργος
Τουρισμός: Οι διεθνείς ξενοδοχειακές αλυσίδες ενισχύουν την παρουσία τους στην Ελλάδα
Τουρισμός

Tα διεθνή brands ψηφίζουν Ελλάδα

Νέες εξαγορές και ξενοδοχειακές επενδύσεις - Στα 402 τα ξενοδοχεία με ξένο σήμα στην Ελλάδα

Λάμπρος Καραγεώργος
Enron: Η κατηγορία κατά του Άντριου Φάστοου και η αποκάλυψη ενός από τα μεγαλύτερα εταιρικά σκάνδαλα
World

Ο Άντριου Φάστοου και ο ρόλος του στη πτώση της Enron

Στις 31 Οκτωβρίου 2002 κάθησε στο εδώλιο ο άνθρωπος πίσω από τις σύνθετες οικονομικές συναλλαγές που χρεοκόπησαν την Enron

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies