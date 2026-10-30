ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Ολοκλήρωση απορρόφησης της ΑΝΟΞΑΛ

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Την ολοκλήρωση της συγχωνευσης με απορρόφηση της 100% θυγατρικής εταιρείας ΑΝΟΞΑΛ ΑΕ -ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ανακοινωσε η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ.

Ειδικότερα, η σχετική ανακοινωση της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ (ELVAL HALCOR) έχει ως εξής:

Συμβουλίων της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ και της, κατά 100% θυγατρικής αυτής, μη εισηγμένης Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ»), σε συνέχεια της από 24.09.2026 ανακοίνωσής της (https://athens.euronext.com/sites/default/files/hermes_3/2026-09/el/c2d67106-5e6b-4a61-9671-065e6b7a61a3/377_6907_2026_Greek_1.pdf) σχετικά με τις από 24.09.2026 αποφάσεις των Διοικητικών εταιρείας «ΑΝΟΞΑΛ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής «ΑΝΟΞΑΛ») για την έναρξη προπαρασκευαστικών ενεργειών για τη συγχώνευση με απορρόφηση της «ΑΝΟΞΑΛ» από την «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ», σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4601/2019, Ν.4548/2018 και Ν.5162/2024, όπως ισχύουν, ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι, στις 30.10.2026 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4311308, η υπ’ αριθμ. 4311308ΑΠ/30.10.2026 (ΑΔΑ: ΨΒ1646ΝΛΣΞ-9ΒΔ) απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς & Προστασίας Καταναλωτή, Διεύθυνσης Εταιρειών, Τμήματος Εισηγμένων Α.Ε.), με την οποία εγκρίθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση της ΑΝΟΞΑΛ από την ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, βάσει των ανωτέρω Νόμων, των από 26.10.2026 αποφάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων των συγχωνευομένων εταιρειών, και της υπ’ αριθμ. 8155/26.10.2026 συμβολαιογραφικής πράξης συγχώνευσης της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίνας Γ. Καραγεώργη.