Θεσσαλονίκη: Κλείνει για 6 ώρες τμήμα της περιφερειακής οδού λόγω Flyover

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Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν το βράδυ του Σαββάτου στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών του Flyover.

Συγκεκριμένα, από ώρα 23:30 έως τις 05:30 της επόμενης, θα εφαρμοσθεί αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στην κατεύθυνση προς Καβάλα – Κατερίνη της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού, στην περιοχή του Ανισόπεδου Κόμβου Κ10, στα Κωνσταντινοπολίτικα.

Πού θα εκτρέπονται τα οχήματα

Τα οχήματα που κινούνται στην εν λόγω κατεύθυνση θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην οδό Σταγειρίτη και θα μπορούν να επανέρχονται στην Περιφερειακή μέσω του Α/Κ Κ9, στο ύψος της Τούμπας και της οδού Διαγόρα.

«Οι οδηγοί παρακαλούνται να ακολουθούν την τοποθετημένη σήμανση για να εκτελούν τις προτεινόμενες παρακάμψεις, να τηρούν τα όρια ταχύτητας και να ακολουθούν τις υποδείξεις των οργάνων της Τροχαίας», σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση.