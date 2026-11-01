Πορτογαλία: Εξετάζει να αυξήσει το μερίδιό της στην πετρελαϊκή εταιρεία Galp

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Η κυβέρνηση της Πορτογαλίας εξετάζει το ενδεχόμενο να αυξήσει το μερίδιό της, που ανέρχεται σε 8%, στην πετρελαϊκή εταιρεία Galp Energia μετά την αποτυχία των συνομιλιών για συγχώνευση με την ισπανική Moeve, όπως δήλωσε ο υπουργός Οικονομίας την Κυριακή, στο πλαίσιο των προσπαθειών της χώρας να διαφυλάξει στρατηγικά περιουσιακά στοιχεία, μεταξύ των οποίων και το μοναδικό διυλιστήριο της χώρας.

Η κρατική εταιρεία συμμετοχών της Πορτογαλίας Parpublica αγόρασε μερίδιο 5,3% στον διαχειριστή δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου REN από την ασφαλιστική εταιρεία Fidelidade

Οι δύο εταιρείες ακύρωσαν την περασμένη εβδομάδα τη συγχώνευση των περιουσιακών στοιχείων τους στον τομέα της μεταποίησης, καθώς ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν μετέτρεψε τα διυλιστήρια από επιχειρήσεις που αντιμετώπιζαν δυσκολίες σε πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία, καθιστώντας δύσκολη την εκτίμηση της αξίας της συγχώνευσης σε μακροπρόθεσμη βάση.

Ο υπουργός Μανουέλ Κάστρο Αλμέιντα δήλωσε στο δημόσιο ραδιόφωνο Antena 1 και στην οικονομική εφημερίδα Negocios ότι η ματαίωση της συγχώνευσης ήταν «απόφαση που έλαβαν και οι δύο εταιρείες», τονίζοντας ότι «η κυβέρνηση σέβεται πλήρως την ιδιωτική επιχείρηση και την ιδιωτική ιδιοκτησία».

Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι η κυβέρνηση «εκπλήρωσε το καθήκον της» διασφαλίζοντας ότι οποιαδήποτε αλλαγή ιδιοκτησίας στο διυλιστήριο του Σίνες, το μοναδικό διυλιστήριο της Πορτογαλίας και στρατηγικό περιουσιακό στοιχείο, «δεν θα έθετε σε κίνδυνο την ενεργειακή ασφάλεια».

To κρατικό ποσοστό στην Galp

Ερωτηθείς αν το κράτος θα μπορούσε να αυξήσει το μερίδιό του κατά 8% στην Galp, ο Κάστρο Αλμέιντα δεν το απέκλεισε.

«Αν σας πω ότι αυτό είναι πιθανό, οι μετοχές της Galp θα ανέβουν αύριο. Αν σας πω ότι είναι εκτός συζήτησης, θα έλεγα ψέματα», είπε, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση «θα συνεχίσει να αξιολογεί» αυτή την επιλογή.

Οι δηλώσεις του εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, στο οποίο η Λισαβόνα επαναβεβαιώνει τον έλεγχό της επί στρατηγικών περιουσιακών στοιχείων.

Η κρατική εταιρεία συμμετοχών της Πορτογαλίας Parpublica αγόρασε μερίδιο 5,3% στον διαχειριστή δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου REN από την ασφαλιστική εταιρεία Fidelidade, η οποία ελέγχεται από την κινεζική Fosun, αυξάνοντας το μερίδιο της κυβέρνησης στη στρατηγική επιχείρηση κοινής ωφέλειας στο 19%.

Οι εταιρείες Galp και Moeve – οι οποίες ανήκουν στην Mubadala του Αμπού Ντάμπι και στην αμερικανική επενδυτική εταιρεία Carlyle – ανακοίνωσαν τον Ιανουάριο μια μη δεσμευτική συμφωνία ⁠για τη διερεύνηση της συγχώνευσης ορισμένων από τα ​περιουσιακά τους στοιχεία μέσω δύο κοινοπραξιών.

Η προτεινόμενη κοινοπραξία θα συνδύαζε το διυλιστήριο της Galp στο Σίνες με ​τα διυλιστήρια της Moeve στην Χουέλβα και την Αλγκέρικας.