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Chevron: Αυξάνει τις δαπάνες για εξερεύνηση κατά 50%

Η Chevron επιστρέφει δυναμικά στον τομέα της εξερεύνησης πετρελαίου και φυσικού αερίου σε απομακρυσμένες περιοχές, με στόχο νέες ανακαλύψεις σε Αφρική, Ν. Αμερική και Ανατ. Μεσόγειο

Πετρέλαιο 01.11.2026, 20:53
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Chevron: Αυξάνει τις δαπάνες για εξερεύνηση κατά 50%
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Μετά από χρόνια κατά τα οποία επικεντρώθηκε στην επέκταση των δραστηριοτήτων εξερεύνησης και παραγωγής στον Κόλπο του Μεξικού των ΗΠΑ και στη λεκάνη σχιστολιθικού πετρελαίου Permian, η αμερικανική εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου Chevron επιστρέφει στην εξερεύνηση σε περιοχές με μεγάλο δυναμικό, επιδιώκοντας να ανανεώσει το χαρτοφυλάκιό της με ποικίλες ευκαιρίες σε παγκόσμιο επίπεδο, σύμφωνα με το oilprice.com.

Το πρόγραμμα της Chevron για το 2027 περιλαμβάνει τη διάτρηση 20 γεωτρήσεων εξερεύνησης και, ενδεχομένως, έως και έξι γεωτρήσεων αξιολόγησης

Η εξερεύνηση στη Νότια Αμερική, την Αφρική και την Ανατολική Μεσόγειο αποτελεί πλέον βασικό άξονα των δραστηριοτήτων της Chevron στον τομέα της εξόρυξης, τον οποίο η εταιρεία επιδιώκει να αναζωογονήσει μέσω της προσθήκης αποθεμάτων και ευκαιριών αύξησης της παραγωγής στη Γουιάνα, την Αγκόλα, τη Ναμίμπια, τη Νιγηρία, τη Γουινέα-Μπισάου, την Ισημερινή Γουινέα, την Αίγυπτο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Η Chevron αυξάνει τις δαπάνες εξερεύνησης

Ο αμερικανικός ενεργειακός κολοσσός αυξάνει τις δαπάνες εξερεύνησης στο ανανεωμένο πρόγραμμα εξερεύνησής του, υπό την ηγεσία του αντιπροέδρου εξερεύνησης, Kevin McLachlan, ο οποίος ανέλαβε την ηγεσία του τομέα εξερεύνησης πέρυσι. Η Chevron προσέλαβε τον McLachlan από τη γαλλική TotalEnergies, όπου νωρίτερα αυτή τη δεκαετία ο στέλεχος επέβλεπε τις εργασίες σε μία από τις μεγαλύτερες και πιο ελπιδοφόρες πρόσφατες ανακαλύψεις σε μια περιοχή-σύνορο — την ανακάλυψη «Venus» στην υπεράκτια λεκάνη Orange της Ναμίμπια.

Η Chevron έχει επεκτείνει δυναμικά τις εκτάσεις εξερεύνησης τα τελευταία δύο χρόνια. Αυτή η στρατηγική στροφής προς την εξερεύνηση σε περιοχές-σύνορα έχει δικαιωθεί από τις φετινές γεωπολιτικές αναταραχές και τις διαταραχές στην αγορά ενέργειας.

Ο πόλεμος στο Ιράν και η διακοπή της ροής πετρελαίου και φυσικού αερίου στα Στενά του Ορμούζ ανέδειξαν την ευπάθεια που συνεπάγεται η εξάρτηση από μία μόνο περιοχή για μεγάλες προμήθειες, ενώ η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου αναμένεται να αυξηθεί τα επόμενα χρόνια.

Οι «Big Oil» εταιρείες πρέπει να αυξήσουν τα αποθέματά τους για να αντισταθμίσουν τη μείωση των υφιστάμενων πόρων με την πάροδο του χρόνου. Ταυτόχρονα, «η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει αναδείξει τον κίνδυνο συγκέντρωσης που ενέχει η εστίαση σε γεωπολιτικά ασταθείς περιοχές», ανέφεραν αναλυτές της Wood Mackenzie νωρίτερα φέτος.

«Η ανάγκη για ανανέωση και διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου αυξάνει τη διάθεση των εταιρειών του τομέα της παραγωγής να αναλάβουν κινδύνους εξερεύνησης», πρόσθεσαν, επισημαίνοντας ότι οι εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου αναλαμβάνουν μεγαλύτερο κίνδυνο και προχωρούν νωρίτερα στην υλοποίηση των αντίστοιχων στόχων εξερεύνησής τους.

Οι προϋπολογισμοί για την εξερεύνηση έχουν περιθώρια αύξησης, ειδικά ενόψει των έκτακτων κερδών που αποκομίζουν οι εταιρείες φέτος, εν μέσω της απότομης ανόδου των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου μετά τον πόλεμο στο Ιράν.

Αύξηση προϋπολογισμού για έρευνα

Συγκεκριμένα, η Chevron αυξάνει τον προϋπολογισμό εξερεύνησης της φέτος κατά 50% σε σύγκριση με πέρυσι, όπως δήλωσε ο McLachlan στους Financial Times σε συνέντευξη τον Σεπτέμβριο.
Φέτος, οι δαπάνες της Chevron για εξερεύνηση ενδέχεται να ξεπεράσουν τα 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια, από λίγο κάτω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια το 2025.

«Χρειάστηκε να αυξήσουμε τις δαπάνες, επειδή απλά δεν είχαμε την απαραίτητη κάλυψη», δήλωσε ο McLachlan στη FT.

«Έτσι, αυξήσαμε τις δαπάνες μας για σεισμικά δεδομένα, τα οποία αποτελούν το βασικό στοιχείο για τη δημιουργία υποψήφιων κοιτασμάτων, χωρίς τα οποία δεν μπορείς να αναπτύξεις ιδέες».

Πριν από δύο χρόνια, η Chevron πραγματοποιούσε περίπου 10 γεωτρήσεις εξερεύνησης ετησίως. Το πρόγραμμά της για το 2027 περιλαμβάνει τη διάτρηση 20 γεωτρήσεων εξερεύνησης και, ενδεχομένως, έως και έξι γεωτρήσεων αξιολόγησης, ανέφερε ο διευθυντής.

Σε μια πιο πρόσφατη συνέντευξη που παραχώρησε στο The Wall Street Journal αυτό το μήνα, ο McLachlan ανέφερε ότι περίπου το 50% του προϋπολογισμού εξερεύνησης επενδύεται πλέον σε ανεξερεύνητες λεκάνες, σε σύγκριση με το 20% πριν από μερικά χρόνια.

Σε μόλις ένα έτος, η Chevron αύξησε σημαντικά την έκταση των περιοχών εξερεύνησης και ανακοίνωσε ανακαλύψεις στη Δυτική Αφρική.

Τον Αύγουστο του περασμένου έτους, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Chevron, Mike Wirth, δήλωσε στους αναλυτές κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης για τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου του 2025: «Δεν είμαι ικανοποιημένος με τα αποτελέσματα της εξερεύνησης τα τελευταία χρόνια, αλλά θέλω να αναγνωρίσω ότι η ομάδα εξερεύνησής μας λειτουργούσε σε ένα αρκετά περιορισμένο πλαίσιο».

Κατά τη φετινή τηλεδιάσκεψη για τα αποτελέσματα του 2ου τριμήνου, ο Wirth δήλωσε ότι η Chevron έχει πλέον δημιουργήσει «το μεγαλύτερο και υψηλότερης ποιότητας σύνολο ευκαιριών που είχαμε εδώ και χρόνια, πιθανώς από τότε που ανέλαβα αυτό το ρόλο».

Η Chevron αύξησε την έκταση των περιοχών εξερεύνησης κατά 35% κατά το τελευταίο έτος, ανέφερε ο Wirth, προσθέτοντας ότι «δεν είχαμε ποτέ τόσο πλούσιο απόθεμα ευκαιριών».

Η εταιρεία ανακοίνωσε τους τελευταίους μήνες ανακαλύψεις στη Νιγηρία και την Αγκόλα, ενώ σχεδιάζει να πραγματοποιήσει γεώτρηση στην ερευνητική γεώτρηση Nabba-1X στη Ναμίμπια έως το τέλος του έτους, στο πλαίσιο ενός προγράμματος εξερεύνησης υψηλής επίδρασης με πολλαπλές γεωτρήσεις σε ολόκληρη την περιοχή.

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