Puig: Ολοταχώς για τα 8 δισ. σε πωλήσεις – Η στρατηγική μέχρι το 2032

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Τον οδικό χάρτη για 8 δισεκατομμύρια ευρώ σε πωλήσεις έως το 2032 παρουσίασε η Puig, μέσα από το στρατηγικό σχέδιο «Vision 2032», συνδυάζοντας την ανάπτυξη με υψηλότερη κερδοφορία, σύμφωνα με έγγραφο που κατέθεσε η εταιρεία στην Ισπανική Εθνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (CNMV).

Η πολυεθνική εταιρεία ομορφιάς έχει θέσει ως νέο στόχο ένα περιθώριο προσαρμοσμένου EBITDA άνω του 22,5% το 2032, το οποίο θα στηριχθεί «στη συνεχή εστίαση, στη μεγαλύτερη ενοποίηση και στις διαρκείς βελτιώσεις στην αποδοτικότητα του κόστους», όπως επισήμανε η εταιρεία.

Τι επιδιώκει η Puig

Ο ισπανικός κολοσσός αναμένει να καταταχθεί μεταξύ των τεσσάρων κορυφαίων εταιρειών καλλυντικών premium παγκοσμίως και μεταξύ των δύο κορυφαίων εταιρειών αρωμάτων έως το 2032.

Ο στόχος αυτός στηρίζεται στην προσδοκία ότι η εταιρεία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με ρυθμό ταχύτερο από αυτόν της αγοράς καλλυντικών premium, η οποία προβλέπεται να αυξάνεται κατά περίπου 4% έως 5% ετησίως έως το 2032.

Όσον αφορά τη διεθνή της παρουσία, στο πλαίσιο του νέου οδικού χάρτη, η Puig θα εργαστεί για την εδραίωση των ισχυρών θέσεών της στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική (EMEA) καθώς και στον τομέα του ταξιδιωτικού λιανικού εμπορίου, ενώ παράλληλα θα ενισχύσει τη θέση της στη Λατινική Αμερική μέσω της επέκτασης σε διαφορετικές κατηγορίες, θα εντείνει την εστίασή της στις Ηνωμένες Πολιτείες και θα οικοδομήσει μια σταθερή παρουσία στην περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού.

Για την περίοδο αυτή, η πολυεθνική εταιρεία επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή της για τη διανομή μερισμάτων στους μετόχους της, διατηρώντας ποσοστό διανομής 40% των καθαρών κερδών στο τέλος κάθε οικονομικού έτους.

Η οργανική ανάπτυξη

Ο διευθύνων σύμβουλος της Puig, José Manuel Albesa, δήλωσε ότι το «Vision 2032» είναι το σχέδιο της πολυεθνικής εταιρείας για να «επεκτείνει με κερδοφόρο τρόπο ό,τι αποδίδει». Συνέχισε λέγοντας: «Ο στόχος μας είναι να ξεπεράσουμε τα 8 δισεκατομμύρια ευρώ σε καθαρές πωλήσεις έως το 2032, να καταταχθούμε μεταξύ των τεσσάρων κορυφαίων εταιρειών καλλυντικών premium κατηγορίας και να γίνουμε μία από τις δύο κορυφαίες εταιρείες αρωμάτων παγκοσμίως».

«Αναμένουμε να επιτύχουμε αυτόν τον στόχο κυρίως μέσω οργανικής ανάπτυξης, ενισχύοντας το χαρτοφυλάκιό μας, προωθώντας τις στρατηγικές μας μάρκες και συγκεντρώνοντας τους πόρους μας σε εκείνες τις κατηγορίες, αγορές και κανάλια όπου διαβλέπουμε τις πιο σαφείς ευκαιρίες ανάπτυξης», τόνισε.

Από την πλευρά του, ο εκτελεστικός πρόεδρος της Puig, Marc Puig, τόνισε ότι η πολυεθνική εταιρεία εισέρχεται σε αυτή τη «νέα φάση από θέση ισχύος… Σήμερα είμαστε ισχυρότεροι από ποτέ στην ιστορία μας που ξεπερνά τα 110 χρόνια. Διαθέτουμε μια ξεχωριστή κουλτούρα και ένα μακροπρόθεσμο όραμα, ριζωμένα στην ιδιότητά μας ως οικογενειακής επιχείρησης, στην επαγγελματική μας διοίκηση και στον σκοπό μας ως “Home of creativity”», ανέφερε.

Στο +6,5%

Η μητρική της Apivita, Puig, έκλεισε το οικονομικό έτος 2025 με προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ύψους 587 εκατομμυρίων ευρώ, αυξημένα κατά 6,5% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ κατέγραψε σταθερή αύξηση των καθαρών εσόδων, τα οποία ανήλθαν σε 5.042 εκατομμύρια ευρώ, αντιπροσωπεύοντας ετήσια αύξηση 7,8% σε σταθερό πεδίο εφαρμογής και συναλλαγματικές ισοτιμίες και 5,3% σε αναφερόμενη βάση.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων και απομειώσεων (EBITDA) για το τελευταίο οικονομικό έτος ανήλθαν σε 1.045 εκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 7,8% σε σχέση με το 2024, ενώ το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA αυξήθηκε στο 20,7%, υπερβαίνοντας τις οικονομικές προβλέψεις για το έτος.