ΗΠΑ: Ποιοι κλάδοι ετοιμάζουν… στροφή καθώς πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές

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Καθώς πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, ο αμερικανικός επιχειρηματικός κόσμος προετοιμάζεται για μια πιθανή αλλαγή στην ισορροπία δυνάμεων στην Ουάσινγκτον. Σε περίπτωση ισχυρής επίδοσης των Δημοκρατικών, αναλυτές και υπεύθυνοι χάραξης στρατηγικής εκτιμούν ότι οι μετοχές των τομέων της καθαρής ενέργειας, της στέγασης και της υγειονομικής περίθαλψης θα μπορούσαν να ωφεληθούν, ενώ οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, των κέντρων δεδομένων και του τομέα της άμυνας ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο εντατικότερης εξέτασης από τους νομοθέτες.

Μια Βουλή υπό τον έλεγχο των Δημοκρατικών θα ενίσχυε την πιθανότητα αύξησης των φόρων για τη χρηματοδότηση ενός δημοσιονομικού προγράμματος που περιλαμβάνει περισσότερες δαπάνες για την υγεία

Οι πιθανότητες για μια σαρωτική νίκη των Δημοκρατικών ανέρχονταν στο 72%, σύμφωνα με την Polymarket, τη μεγαλύτερη αγορά προβλέψεων στον κόσμο, ενώ οι πιθανότητες το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα να διατηρήσει τον έλεγχο της Γερουσίας και το Δημοκρατικό Κόμμα να κερδίσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ανέρχονταν στο 23%.

Οι πιθανότητες οι Ρεπουμπλικανοί να διατηρήσουν τη Γερουσία και τη Βουλή των Αντιπροσώπων είναι μόλις 6%, ενώ μια δημοσκόπηση Reuters/Ipsos έδειξε ότι τα ποσοστά αποδοχής του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ βρίσκονται στο χαμηλότερο σημείο της καριέρας του, εν μέσω ανησυχιών των ψηφοφόρων για το κόστος διαβίωσης και τον πόλεμο με το Ιράν.

Ακόμη και ένα διχασμένο Κογκρέσο θα έδινε στους Δημοκρατικούς μεγαλύτερο έλεγχο στις έρευνες και τη χρηματοδότηση, αλλά θα έπρεπε ακόμα να ξεπεράσει οποιοδήποτε βέτο από τον Τραμπ.

Οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τους ακόλουθους τομείς, όπως τους σταχυολογεί το Reuters, και με βάση την πορεία της «μπλε» παράταξης, δηλαδή των Δημοκρατικών, έναντι της «κόκκινης» παράταξης που χαρακτηρίζει του Ρεπουμπλικάνους.

Ποιοι πιθανώς θα επωφεληθούν από το «μπλε κύμα»

Καθαρή ενέργεια

Μια ισχυρή επίδοση των Δημοκρατικών θα μπορούσε να ενισχύσει τις προσδοκίες ότι η ομοσπονδιακή στήριξη για την ανάπτυξη της καθαρής ενέργειας θα παραμείνει σε ισχύ, σύμφωνα με αναλυτές, ωφελώντας εταιρείες όπως ο κατασκευαστής ηλιακών συστημάτων First Solar, η εταιρεία εγκατάστασης οικιακών ηλιακών συστημάτων Sunrun, ο κατασκευαστής μετατροπέων Enphase Energy και η εταιρεία ανάπτυξης καθαρής ενέργειας NextEra Energy.

Το Κογκρέσο, υπό τον έλεγχο των Δημοκρατικών, ψήφισε το 2022 τον Νόμο για τη Μείωση του Πληθωρισμού (Inflation Reduction Act), διαθέτοντας εκατοντάδες δισεκατομμύρια για μέτρα σχετικά με το κλίμα και την ενεργειακή ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένων διευρυμένων φορολογικών ελαφρύνσεων για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την πυρηνική ενέργεια και τα ηλεκτρικά οχήματα.

Σε περίπτωση διχασμένης κυβέρνησης, η χρηματιστηριακή εταιρεία UBS διαβλέπει περιθώρια για υπερκομματική νομοθεσία που θα επιταχύνει τις εγκρίσεις σε θέματα ενέργειας και υποδομών και αναμένει ότι η πυρηνική ενέργεια θα λάβει υποστήριξη και από τις δύο πλευρές.

Οι Δημοκρατικοί σχεδιάζουν να εξετάσουν λεπτομερώς τις προσπάθειες της κυβέρνησης Τραμπ να ⁠ανατρέψει τους κανόνες για τις εκπομπές και θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τον «Νόμο περί Κοινοβουλευτικής Αναθεώρησης» (Congressional Review Act) για να ακυρώσουν κανονισμούς που διευκολύνουν την πώληση φορτηγών και SUV με βενζινοκινητήρα.

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες Ford, General Motors και Stellantis, οι οποίες έχουν περιορίσει τα σχέδιά τους για ηλεκτρικά οχήματα και άσκησαν πιέσεις για χαλάρωση των κανόνων, ενδέχεται να δεχθούν πιέσεις.

Kατασκευαστικές εταιρείες κατοικιών

Η UBS ανέφερε ότι η κυβέρνηση Τραμπ θα συνεχίσει να εφαρμόζει τον νόμο «21st Century ROAD to Housing Act», τον οποίο ψήφισε το Κογκρέσο στα τέλη Ιουνίου, με στόχο την αύξηση της διαθεσιμότητας προσιτών κατοικιών.

Αν οι Δημοκρατικοί καταλάβουν και τα δύο σώματα, θα μπορούσαν να θεσπίσουν μέτρα για την προσιτότητα της στέγασης, ​συμπεριλαμβανομένων περιορισμών στους μεγάλους θεσμικούς ιδιοκτήτες ακινήτων, αν και αυτά θα αντιμετωπίσουν πιθανώς το βέτο του Τραμπ, ανέφερε η UBS.

Ο δείκτης PHLX Housing Index έχει υποχωρήσει σχεδόν 5% μέχρι στιγμής φέτος, καθώς η προοπτική υψηλότερων επιτοκίων και επιτοκίων στεγαστικών δανείων βαραίνει τον κλάδο.

Κλάδοι που θα βρεθούν σε κίνδυνο από το «μπλε κύμα»

Τεχνητή νοημοσύνη και Κέντρα δεδομένων

Οι αναλυτές αναμένουν ότι μια πλειοψηφία των Δημοκρατικών θα επιφέρει αυστηρότερο έλεγχο της τεχνητής νοημοσύνης, ασκώντας ενδεχομένως πίεση σε εταιρείες αποθήκευσης δεδομένων και μνήμης, όπως η Micron Technology, η Sandisk και η Seagate, οι οποίες έχουν σημειώσει άνοδο φέτος.

Μια επιβράδυνση των δαπανών για την τεχνητή νοημοσύνη και τα κέντρα δεδομένων θα μπορούσε επίσης να επηρεάσει αρνητικά τους κατασκευαστές εξοπλισμού ημιαγωγών, τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας και στους κατασκευαστές κέντρων δεδομένων.

Μια πλειοψηφία των Δημοκρατικών θα ήταν πιο πιθανό να χρησιμοποιήσει τις εξουσίες κλήτευσης για να υποχρεώσει στελέχη του τεχνολογικού κλάδου να καταθέσουν ένορκα ή να παραδώσουν αρχεία που σχετίζονται με επιβλαβή συμπεριφορά πράκτορων τεχνητής νοημοσύνης.

Επίσης, οι ψηφοφόροι σε τουλάχιστον 10 πολιτείες ενδέχεται να εξετάσουν δημοψηφίσματα που θα μπορούσαν να επιβάλουν νέους περιορισμούς, απαιτήσεις αδειοδότησης ή αναστολές στην ανάπτυξη κέντρων δεδομένων.

Ωστόσο, η Societe Generale ανέφερε ότι ο τομέας της τεχνητής νοημοσύνης (AI) πιθανότατα θα παραμείνει ανεπηρέαστος, καθώς οι Δημοκρατικοί δεν αναμένεται να εξασφαλίσουν πλειοψηφία αρκετά μεγάλη ώστε να παρακάμψουν το βέτο του Τραμπ, ενώ βασικές ομοσπονδιακές υπηρεσίες παραμένουν υπό τον έλεγχο των Ρεπουμπλικάνων.

Υγεία

Ο τομέας της υγείας αντιμετωπίζει ανάμεικτες προοπτικές σε περίπτωση σαρωτικής νίκης των Δημοκρατικών, καθώς η αυστηρότερη εποπτεία των προγραμμάτων Medicaid και Medicare Advantage ενδέχεται να επιβαρύνει τις ασφαλιστικές εταιρείες, αν και η TD Cowen εκτιμά ότι ο κίνδυνος σημαντικών αλλαγών στον κλάδο και ευρείας κλίμακας διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων είναι περιορισμένος.

Ο τομέας της υγειονομικής περίθαλψης του S&P 500 έχει σημειώσει άνοδο άνω του 19% φέτος, φτάνοντας σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, ακολουθώντας μόνο τις μετοχές του τομέα της ενέργειας, καθώς οι επενδυτές στράφηκαν προς αμυντικούς τομείς εν μέσω της αστάθειας της αγοράς.

Μια Βουλή υπό τον έλεγχο των Δημοκρατικών θα ενίσχυε την πιθανότητα αύξησης των φόρων για τη χρηματοδότηση ενός δημοσιονομικού προγράμματος που περιλαμβάνει περισσότερες δαπάνες για την υγεία.

«Μια σαρωτική νίκη των Δημοκρατικών θα μπορούσε να δώσει μεγαλύτερη δυναμική σε μέτρα που στοχεύουν στο κόστος της υγειονομικής περίθαλψης, στα τέλη που επιβαρύνουν τους καταναλωτές, στις τιμές των συνταγογραφούμενων φαρμάκων και σε τομείς που θεωρείται ότι συμβάλλουν σε ανησυχίες σχετικά με την οικονομική προσιτότητα», δήλωσε η Μαγκνταλένα Οκάμπο, στρατηγικός αναλυτής αγοράς στην Principal Asset Management.

Άμυνα

Οι μετοχές του τομέα της άμυνας σημείωσαν άνοδο τον Ιανουάριο, αφού ο Τραμπ ζήτησε στρατιωτικό προϋπολογισμό ύψους 1,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, υψηλότερο από τα εγκεκριμένα 901 δισεκατομμύρια δολάρια, ​αλλά έκτοτε έχουν χάσει το μεγαλύτερο μέρος αυτών των κερδών.

Είναι απίθανο να πραγματοποιηθεί ψηφοφορία για τον προϋπολογισμό πριν από το 2027. Ο έλεγχος της Βουλής από τους Δημοκρατικούς θα μπορούσε να θέσει εκ νέου υπό εξέταση τις στρατιωτικές δαπάνες, με τους αναλυτές να επισημαίνουν ότι το Κογκρέσο δεν έχει ακόμη εγκρίνει κονδύλια για τις συμβάσεις πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων που υπέγραψαν οι μεγάλοι αμυντικοί ανάδοχοι για την αναπλήρωση των αποθεμάτων.

Ωστόσο, καθώς η σύγκρουση με το Ιράν δεν δείχνει σημάδια τερματισμού, εταιρείες όπως η RTX και η Northrop Grumman, συνεχίζουν να σημειώνουν ισχυρή ζήτηση για όπλα, ωθώντας τα ανεκτέλεστα παραγγελία τους σε επίπεδα ρεκόρ.

Χρηματοοικονομικά

Αναλυτές της Morgan Stanley ανέφεραν ότι η επιπλέον εποπτεία που θα επιβληθεί σε περίπτωση νίκης των Δημοκρατικών θα μπορούσε να επιβραδύνει το ρυθμό της ρυθμιστικής χαλάρωσης, αλλά είναι απίθανο να την ανατρέψει.

Το Κογκρέσο υπό τη διοίκηση των Δημοκρατικών αναμόρφωσε για τελευταία φορά τους τραπεζικούς κανονισμούς με τον νόμο «Dodd-Frank» του 2010, ο οποίος ενίσχυσε τους κανόνες κεφαλαιακής επάρκειας, δημιούργησε μια αρχή προστασίας των καταναλωτών και επέβαλε νέους περιορισμούς στις συναλλαγές.

Μια ισχυρότερη θέση του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος θα υποστήριζε τη ρυθμιστική σαφήνεια και τη συνέχεια της πολιτικής. Η διατήρηση ευνοϊκών συνθηκών για συγχωνεύσεις και εξαγορές, καθώς και η διατήρηση της δραστηριότητας στις κεφαλαιαγορές, αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για τα κέρδη των μεγάλων τραπεζών, ανέφεραν αναλυτές της Barclays.

Τα τριμηνιαία αποτελέσματα της JPMorgan, της Citigroup, της Goldman Sachs και της Wells Fargo στις αρχές του μήνα υποδηλώνουν ότι η έκρηξη των συναλλαγών και των εμπορικών δραστηριοτήτων, η οποία οδήγησε σε ρεκόρ κερδών το πρώτο εξάμηνο, ενδέχεται να επιβραδύνεται.

Κρυπτονομίσματα

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι εκλογές δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίδραση στις τιμές των κρυπτονομισμάτων, αλλά πιθανότατα θα επηρεάσουν το ρυθμό με τον οποίο θα προχωρήσει η νομοθεσία για τα κρυπτονομίσματα στο Κογκρέσο.

Τον Σεπτέμβριο, η Γερουσία δεν κατάφερε να προωθήσει το «Clarity Act» λόγω της αντίστασης των Δημοκρατικών, και οι αναλυτές εκτιμούν ότι μια Γερουσία υπό τον έλεγχο των Δημοκρατικών θα δυσχεράνει την επανέναρξη της συζήτησης για το νομοσχέδιο περί κρυπτονομισμάτων το επόμενο έτος.

Το Reuters ανέφερε ότι οι Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο προετοιμάζουν έρευνες για εταιρείες κρυπτονομισμάτων που συνδέονται με τον Τραμπ και την οικογένειά του, υποστηρίζοντας ότι οι συναλλαγές αυτές ενέχουν πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων.

Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει αρνητική δημοσιότητα και νομικούς κινδύνους για ορισμένες εισηγμένες εταιρείες στους κλάδους των κρυπτονομισμάτων και του blockchain, όπως δήλωσαν νομικοί στο Reuters.