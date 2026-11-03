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Πειραιάς: Επιστρέφουν οι μεγάλες ναυτιλιακές συμμαχίες μέσω Σουέζ – Αύξηση 11,4% στην PCT

Οι νέες προοπτικές για το λιμάνι του Πειραιά - Η στρατηγική των μεγάλων εταιρειών

Λιμάνια 03.11.2026, 07:00
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Πειραιάς: Επιστρέφουν οι μεγάλες ναυτιλιακές συμμαχίες μέσω Σουέζ – Αύξηση 11,4% στην PCT
Ρεπορτάζ Λάμπρος Καραγεώργος

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Η σταδιακή επιστροφή των μεγάλων ναυτιλιακών συμμαχιών στη διαδρομή της Διώρυγας του Σουέζ δημιουργεί νέες προοπτικές για τον Πειραιά, ο οποίος αρχίζει να ανακτά τη θέση του στις απευθείας θαλάσσιες συνδέσεις Ασίας–Μεσογείου.

Την ίδια στιγμή, η διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων στις προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ, της ΣΕΠ (Piraeus Container Terminal – PCT) κατέγραψε αύξηση 11,4% το τρίτο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της COSCO SHIPPING Ports.

Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς το μεγαλύτερο ελληνικό λιμάνι είχε επηρεαστεί από την κρίση στην Ερυθρά Θάλασσα και την απόφαση των μεγάλων εταιρειών μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων να παρακάμπτουν τη Διώρυγα του Σουέζ, επιλέγοντας τον περίπλου της Αφρικής.

Σύμφωνα με πηγές από το λιμάνι που μίλησαν στον «ot.gr», οι τρεις μεγάλες ναυτιλιακές συμμαχίες έχουν ενημερώσει ότι επαναφέρουν τα σχέδια προσέγγισης των πλοίων τους στον Πειραιά. Πρόκειται για εξέλιξη που μπορεί να ενισχύσει τη διακίνηση φορτίων και να αποκαταστήσει μέρος των συνδέσεων που είχαν διαταραχθεί τα προηγούμενα χρόνια.

Αύξηση της διακίνησης στην PCT

Σύμφωνα με την ανακοίνωση αποτελεσμάτων της COSCO SHIPPING Ports, η PCT διακίνησε 1.090.284 TEU το τρίτο τρίμηνο του 2026, έναντι 978.711 TEU την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Η αύξηση κατά 11,4% αντιστοιχεί σε περίπου 111.600 επιπλέον εμπορευματοκιβώτια, με την κινεζική εταιρεία να αποδίδει τη βελτίωση στην αυξανόμενη ζήτηση στην περιοχή της Μεσογείου.

Παράλληλα, η COSCO SHIPPING Ports αναφέρει ότι σκοπεύει να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες από την ανάκαμψη της κίνησης μέσω Σουέζ, ενισχύοντας τη δυνατότητα εξυπηρέτησης πλοίων και προσέλκυσης φορτίων στα λιμάνια-κόμβους κατά μήκος της διαδρομής.

Στις στρατηγικές της προτεραιότητες περιλαμβάνεται ειδική αναφορά στον Πειραιά, με στόχο την ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της PCT, την προσέλκυση νέων τακτικών γραμμών και πρόσθετων προσεγγίσεων πλοίων, καθώς και την καλύτερη αξιοποίηση των συνεργειών με τον στόλο του ομίλου COSCO SHIPPING.

Η εταιρεία επισημαίνει, πάντως, ότι εξακολουθεί να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, διατηρώντας εναλλακτικά σχέδια για τις θαλάσσιες μεταφορές.

Τα πρώτα πλοία της Ocean Alliance

Η επιστροφή στη διαδρομή του Σουέζ αποτυπώνεται ήδη στις κινήσεις πλοίων της Ocean Alliance, στην οποία συμμετέχουν οι COSCO SHIPPING, OOCL, CMA CGM και Evergreen.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του COSCO SHIPPING ROSE, χωρητικότητας 13.800 TEU, το οποίο διήλθε από τη Διώρυγα του Σουέζ στις 14 Οκτωβρίου, προερχόμενο από τη Σιγκαπούρη, και έφθασε στον Πειραιά στις 16 Οκτωβρίου.

Στη συνέχεια προσέγγισε τα τουρκικά λιμάνια Mersin, Ambarli και Derince, πριν προγραμματιστεί νέα προσέγγισή του στον Πειραιά στις 31 Οκτωβρίου.

Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και το COSCO SPAIN, χωρητικότητας 13.386 TEU, το οποίο αναχώρησε από τη Σιγκαπούρη στις 24 Οκτωβρίου με δηλωμένο προορισμό, σύμφωνα με το MarineTraffic, τη Διώρυγα του Σουέζ. Η εκτιμώμενη άφιξή του στη Διώρυγα ήταν στις 5–6 Νοεμβρίου, ενώ η προσέγγισή του στον Πειραιά είχε προγραμματιστεί για τις 9 Νοεμβρίου.

Οι συγκεκριμένες κινήσεις αποτελούν ενδείξεις της σταδιακής επαναφοράς του Πειραιά στα δρομολόγια που συνδέουν απευθείας την Ασία με την Ανατολική Μεσόγειο.

Alphaliner: Το 70% της χωρητικότητας Ασίας–Μεσογείου μέσω Ερυθράς Θάλασσας

Η αλλαγή των δρομολογίων επιβεβαιώνεται και από τα στοιχεία της Alphaliner.

Σύμφωνα με ανάλυση για το διάστημα 15 Σεπτεμβρίου–15 Οκτωβρίου 2026, πλοία των δέκα μεγαλύτερων εταιρειών τακτικών γραμμών χρησιμοποίησαν την Ερυθρά Θάλασσα σε 24 από τις 46 απευθείας γραμμές Άπω Ανατολής–Ευρώπης.

Η συνολική χωρητικότητα των συγκεκριμένων γραμμών ανέρχεται σε 8,7 εκατ. TEU, από τα οποία 5,5 εκατ. TEU, δηλαδή το 63%, αντιστοιχούν σε γραμμές που περιλαμβάνουν διελεύσεις από την Ερυθρά Θάλασσα.

Στις συνδέσεις Άπω Ανατολής–Μεσογείου, που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον Πειραιά, το ποσοστό φθάνει το 70%, έναντι 58% στις συνδέσεις Άπω Ανατολής–Βόρειας Ευρώπης.

Ωστόσο, τα στοιχεία αυτά δεν σημαίνουν ότι όλα τα πλοία πραγματοποιούν συστηματικά διελεύσεις από το Σουέζ και προς τις δύο κατευθύνσεις. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι ναυτιλιακές εταιρείες εξακολουθούν να επιλέγουν διαφορετικές διαδρομές για το ταξίδι επιστροφής.

Η στρατηγική των μεγάλων εταιρειών

Η CMA CGM, η οποία δεν διέκοψε ποτέ πλήρως τις διελεύσεις από την Ερυθρά Θάλασσα, χρησιμοποιούσε τη συγκεκριμένη διαδρομή σε οκτώ γραμμές συνολικής χωρητικότητας σχεδόν 1,3 εκατ. TEU.

Από αυτά, περίπου 910.000 TEU αντιστοιχούσαν σε τέσσερις βασικές γραμμές της Ocean Alliance.

Οι COSCO SHIPPING και OOCL είχαν επαναφέρει πλοία μέσω Σουέζ σε έξι γραμμές της ίδιας συμμαχίας, συνολικής χωρητικότητας 1,27 εκατ. TEU.

Η Maersk επέστρεψε στη διαδρομή τον Ιούλιο, στο πλαίσιο της Gemini Cooperation με τη Hapag-Lloyd, ενώ τον Αύγουστο ακολούθησε η MSC. Παράλληλα, η Premier Alliance είχε ανακοινώσει την επαναφορά δύο γραμμών Άπω Ανατολής–Βόρειας Ευρώπης μέσω Σουέζ.

Η συντόμευση του ταξιδιού έως και κατά δύο εβδομάδες, σε σύγκριση με τον περίπλου της Αφρικής, προσφέρει σημαντικά λειτουργικά πλεονεκτήματα στις εταιρείες, κυρίως μέσω της εξοικονόμησης καυσίμων και της καλύτερης αξιοποίησης των πλοίων.

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