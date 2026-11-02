Εγκαίνια για το κέντρο STEM «Μιλτιάδης Μαρινάκης» στη Ναυτική Ακαδημία της Μασαχουσέτης

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Το νέο κτίριο STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) της Ναυτικής Ακαδημίας της Μασαχουσέτης στη Βοστώνη, μίας από τις παλαιότερες ναυτικές ακαδημίες των ΗΠΑ, φέρει πιά ένα ελληνικό όνομα.

Το νέο κέντρο STEM «Μιλτιάδης Μαρινάκης» της Ακαδημίας στο Μπάζαρντς Μπέι του Κέιπ Κοντ εγκαινιάστηκε πρόσφατα από τον πρόεδρο του ιδρύματος, υποναύαρχο Φράνσις ΜακΝτόναλντ, και τον Βαγγέλη Μαρινάκη, ιδρυτή και πρόεδρο της Capital Maritime & Trading Corp., ο οποίος υποστήριξε μέσω δωρεάς την κατασκευή του.

Υπερσύγχρονες Εργαστηριακές Εγκαταστάσεις 4.000 τ.μ.

Το κτίριο στεγάζει αίθουσες διδασκαλίας και εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς χώρους συνολικής έκτασης 4.000 τ.μ.: εργαστήριο κατασκευών, makerspace, εργαστήριο λειτουργίας και συστημάτων ελέγχου, εργαστήριο ηλεκτρονικής, καθώς και εργαστήρια βιολογίας, φυσικής και χημείας. Από τις αίθουσες αυτές θα περάσουν όλοι οι σπουδαστές της Ακαδημίας, ανεξαρτήτως ειδικότητας.

Η ξενάγηση στον Βαγγέλη Μαρινάκη και το πρόγραμμα σπουδών

Η ημέρα των εγκαινίων ξεκίνησε με ξενάγηση στο κτίριο, με τη συνοδεία του υποναυάρχου ΜακΝτόναλντ και στελεχών της Ακαδημίας. Στα εργαστήρια η καθημερινότητα είχε ήδη αρχίσει πριν από τα επίσημα εγκαίνια: καθηγητές και σπουδαστές είχαν εγκατασταθεί στους νέους χώρους και υποδέχθηκαν τον κ. Μαρινάκη και τους επισκέπτες στη δουλειά τους.

Η ξενάγηση έδωσε έτσι και μια εικόνα του πώς διαμορφώνεται το πρόγραμμα σπουδών. Στο εργαστήριο συστημάτων ελέγχου, ο καθηγητής Μαρκ Γουέιλεν, επικεφαλής των μηχανολογικών κατευθύνσεων της Ακαδημίας, εξήγησε ότι το εργαστήριο γεννήθηκε από τις συστάσεις του συμβουλίου εκπροσώπων της βιομηχανίας που συνεδριάζει δύο φορές τον χρόνο: «Πριν από μερικά χρόνια μάς είπαν ότι χρειαζόμαστε περισσότερα μαθήματα αυτοματισμών για τους φοιτητές μας, και αυτό το εργαστήριο είναι το αποτέλεσμα».

Η Ακαδημία αναπτύσσει τώρα κατεύθυνση αυτόματου ελέγχου με προγραμματισμό και ρομποτική, ενώ βρίσκεται στα πρώτα στάδια και μιας κατεύθυνσης πυρηνικής ενέργειας. «Οι φοιτητές έρχονται εδώ με σκοπό. Θέλουν να βγουν και να αρχίσουν να κάνουν μηχανική», είπε ο Γουέιλεν.

«Είναι μια σημαντική προσθήκη στην πανεπιστημιούπολη, που δεν θα είχαμε την ευκαιρία να εγκαταστήσουμε χωρίς αυτό το κτίριο», συμπλήρωσε ο υποναύαρχος ΜακΝτόναλντ. «Μιλά για τη σημασία της συνεργασίας και τη γενναιοδωρία του κ. Μαρινάκη, που πρόσθεσε κάτι ξεχωριστό για τους φοιτητές μας, κάτι που θα είναι εδώ για δεκαετίες».

Η φυσιογνωμία του ιδρύματος

Απαντώντας σε ερώτηση του κ. Μαρινάκη για τις σπουδές, ο ΜακΝτόναλντ περιέγραψε τη φυσιογνωμία του ιδρύματος: «Στο προπτυχιακό πρόγραμμα έχουμε περίπου 1.600 με 1.700 φοιτητές, που σπουδάζουν σε επτά μόνο ειδικότητες. Για τα πρώτα εκατό χρόνια, από το 1891 έως τις αρχές της δεκαετίας του 1990, ήταν μόνο δύο: ναυτιλιακές μεταφορές, για το δίπλωμα πλοιάρχου της Ακτοφυλακής, και ναυτική μηχανολογία, για το δίπλωμα μηχανικού. Τη δεκαετία του 1990 αρχίσαμε να επεκτεινόμαστε σε τομείς όπου ήδη εργάζονταν οι απόφοιτοί μας: ενεργειακά συστήματα, λειτουργία λιμένων, διαχείριση εκτάκτων αναγκών, θαλάσσιες επιστήμες».

Περίπου το 50% των φοιτητών βρίσκεται ακόμη στις δύο αρχικές ειδικότητες, ενώ οι μηχανικοί αποτελούν επίσης το μισό φοιτητικό σώμα. Η εκπαιδευτική φιλοσοφία, όπως είπε, στηρίζεται σε τρεις άξονες: τις ακαδημαϊκές σπουδές, «έξι μήνες εκπαίδευσης στον πραγματικό κόσμο», στο εκπαιδευτικό πλοίο και σε πρακτικές, και το σώμα των δοκίμων ως «εργαστήριο ηγεσίας». «Δεν είμαστε στρατιωτική σχολή, αν και το 10 με 15% των φοιτητών μας επιδιώκει στρατιωτική σταδιοδρομία. Επεκτείνουμε όμως αυτό το πειθαρχημένο περιβάλλον στο 100% των φοιτητών μας, για την ευκαιρία ηγεσίας που προσφέρει και η οποία μεταφράζεται σε απασχολησιμότητα μετά την αποφοίτηση».

Οι απόφοιτοι και οι θέσεις εργασίας

Τα αποτελέσματα φαίνονται στην απορρόφηση των αποφοίτων. «Δύο ημέρες το φθινόπωρο και δύο την άνοιξη, πάνω από 150 οργανισμοί γεμίζουν το γυμναστήριό μας, στημένοι όπως σε μια εμπορική έκθεση. Φέρνουν μαζί τους πάνω από 500 στελέχη προσλήψεων και πάνω από 1.000 θέσεις εργασίας, στη θάλασσα και στη στεριά, και κυνηγούν περίπου 350 τελειόφοιτους. Η απασχολησιμότητα αυτού του ιδρύματος δεν έχει όμοιά της», είπε ο ΜακΝτόναλντ.

«Μπορεί να μην κερδίζουμε τον τίτλο του καλύτερου πανεπιστημίου για πάρτι, γιατί οι φοιτητές δουλεύουν τόσο σκληρά, αλλά είμαστε χρόνο με τον χρόνο στην κορυφή της χώρας σε απόδοση της επένδυσης». Σε ερώτηση για τη συμμετοχή των γυναικών, απάντησε: «Την τελευταία δεκαετία τη διπλασιάσαμε, από μονοψήφια ποσοστά, γιατί έως το φθινόπωρο του 1977 οι γυναίκες αποκλείονταν από αυτά τα ιδρύματα. Σήμερα έχουμε περίπου 80 γυναίκες σε κάθε εισαγωγική τάξη 400 ατόμων, και τις βλέπουμε σε ηγετικές θέσεις. Η πρώτη μηχανικός του ολοκαίνουργιου εκπαιδευτικού μας πλοίου είναι απόφοιτος της Ακαδημίας και είναι γυναίκα». Η πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, πρόσθεσε, ανήκε στην πρώτη τάξη γυναικών του 1977, που μπήκε στη σχολή με δικαστική απόφαση: «Της βγάζω το καπέλο, γιατί είναι χαμηλών τόνων και σκληρή σαν ατσάλι».

Το όραμα για το Miltiadis Marinakis Hall

Στη διάρκεια της ξενάγησης, ο ΜακΝτόναλντ κάλεσε και έναν από τους διεθνείς σπουδαστές της Ακαδημίας, τον Κύπριο δόκιμο Νίκο Παττίχη, να χαιρετίσει τους επισκέπτες. «Καλώς ήρθατε σε ένα εξαιρετικό ίδρυμα», είπε εκείνος. «Πιστεύω ότι, με το όραμα και την επένδυση του κ. Μαρινάκη, αυτή η σχολή μπορεί να γίνει η νούμερο ένα στον κόσμο».

Στον τέταρτο όροφο του Marinakis Hall ο πρόεδρος της Ακαδημίας παρουσίασε στη συνέχεια βίντεο με την κατασκευή του κτιρίου σε time-lapse και απένειμε στον κ. Μαρινάκη το Βραβείο Εξαίρετης Προσφοράς (Distinguished Service Award) της Ακαδημίας. Ακολούθησε γεύμα και το επίσημο πρόγραμμα ομιλιών, με ομιλητές τον υποναύαρχο ΜακΝτόναλντ, τον κ. Μαρινάκη, τον πολιτειακό βουλευτή Στίβεν Ξιάρχο και την Provost της Ακαδημίας, αντιπλοίαρχο Μπρίτζιντ Παβιλόνις, η οποία μίλησε για τη σημασία του κτιρίου για το διδακτικό προσωπικό και τους δοκίμους.

Ο υποναύαρχος ΜακΝτόναλντ υποδέχθηκε τον κ. Μαρινάκη με την παρατήρηση ότι δύσκολα θα μπορούσε να βρεθεί καταλληλότερη θέση για ένα κτίριο που φέρει το όνομα Μιλτιάδης Μαρινάκης. Από την ταράτσα του φαίνεται το εκπαιδευτικό πλοίο «Patriot State» και, λίγο πιο πέρα, τα γήπεδα της πανεπιστημιούπολης: η θάλασσα και το ποδόσφαιρο, δύο σταθερές στην ιστορία της οικογένειας. «Αυτός ο μεγάλος χώρος μάθησης βρίσκεται, κατά τη γνώμη μου, στην τέλεια θέση: στην ακαδημαϊκή καρδιά της πανεπιστημιούπολης, πάνω στον κεντρικό πεζόδρομο που είναι γνωστός ως Buccaneer Way», είπε. «Επιπλέον, η θέση του ταιριάζει απόλυτα στο όνομά του, καθώς είναι το μόνο κτίριο με πανοραμική θέα στο νέο εκπαιδευτικό μας πλοίο – τον σύνδεσμο των δοκίμων μας με τη ναυτιλιακή βιομηχανία – ενώ προσφέρει και ανοιχτή θέα στο γήπεδο ποδοσφαίρου, συνδεόμενο και πάλι με εκείνον του οποίου φέρει το όνομα».

«Αυτό το νέο κτήριο, αυτό το αξιοθαύμαστο ζωντανό εργαστήριο, σηματοδοτεί μια στιγμή μετασχηματισμού για το σημαντικό αυτό πανεπιστήμιο», συνέχισε. «Είναι εκατό τοις εκατό STEM, τίποτε άλλο παρά εργαστήρια πρακτικής εκπαίδευσης, χώροι επινόησης και πρακτικής μάθησης. Και σκεφτείτε το εξής: το εκατό τοις εκατό των δοκίμων μας, ανεξαρτήτως προγράμματος σπουδών, θα παρακολουθήσουν μαθήματα STEM σε αυτό το κτήριο για δεκαετίες».

Μίλησε, επίσης, για την ευθύνη που αναλαμβάνει το ίδρυμα δίνοντας στο νέο του κτίριο το όνομα του πατέρα του Έλληνα πλοιοκτήτη. «Το να δοθεί σε ένα νέο κτίριο το όνομα ενός αγαπημένου μέλους μιας οικογένειας δεν είναι κάτι που μπορεί κανείς να αντιμετωπίσει επιπόλαια. Ο πήχης πρέπει να είναι πολύ ψηλά. Και για ένα οικογενειακό όνομα όπως το Μαρινάκης, ακόμη ψηλότερα. Γι’ αυτό, θέλω να ξέρετε πόσο ταπεινά αισθανόμαστε εμείς στην Ακαδημία. Και να ξέρετε ότι αναγνωρίζουμε πως αυτή η τιμή συνοδεύεται από ευθύνη».

Βαγγέλης Μαρινάκης: Ξεχωριστή ημέρα για εμένα και την οικογένειά μου

Για τον Βαγγέλη Μαρινάκη η ημέρα είχε έντονη προσωπική φόρτιση, καθώς η μνήμη του πατέρα του αποκτά θέση στην εκπαίδευση νέων ανθρώπων, σε μια εποχή κατά την οποία η ναυτιλία χρειάζεται διαφορετικές γνώσεις και περισσότερες τεχνικές δεξιότητες.

«Σήμερα είναι μια πολύ ξεχωριστή μέρα, όχι μόνο για τη Ναυτική Ακαδημία της Μασαχουσέτης, αλλά και για εμένα προσωπικά, καθώς και για την οικογένειά μου», είπε ο Έλληνας πλοιοκτήτης ξεκινώντας την ομιλία του. «Βρισκόμενος εδώ, σε αυτή την ιστορική Ακαδημία, έναν θεσμό που καθορίζει τη ναυτική αριστεία για σχεδόν ενάμιση αιώνα, νιώθω βαθιά ευγνωμοσύνη και τεράστια υπερηφάνεια. Καθώς ανοίγουμε τις πόρτες του Miltiadis Marinakis Hall, κάνουμε πολύ περισσότερα από το να εγκαινιάζουμε ένα νέο Κέντρο STEM. Είναι, κατά κάποιον τρόπο, η υλοποίηση του οράματος του πατέρα μου για τη ναυτιλία, των αρχών και των αξιών του και της αστείρευτης αγάπης του για τον κλάδο αυτό και τους ανθρώπους του».

«Ο Μιλτιάδης Μαρινάκης, αφιέρωσε τη ζωή του στη θάλασσα»

Η προσωπική αφετηρία αυτής της απόφασης βρισκόταν αρκετές δεκαετίες πίσω. «Ο πατέρας μου, Μιλτιάδης Μαρινάκης, αφιέρωσε τη ζωή του στη θάλασσα», συνέχισε. «Πίστευε ακράδαντα στη δύναμη της εκπαίδευσης και στις απεριόριστες δυνατότητες των νέων ανθρώπων. Η απώλειά του άφησε ένα μεγάλο κενό στις ζωές μας, αλλά η μνήμη του παραμένει ολοζώντανη. Ο πατέρας μου αποφοίτησε πριν από σχεδόν 75 χρόνια από μια παρόμοια ναυτική ακαδημία. Ήταν μηχανολόγος μηχανικός που ξεκίνησε την καριέρα του σε πλατφόρμες πετρελαίου, δεξαμενόπλοια και πλοία ξηρού φορτίου. Επομένως, η Ναυτική Ακαδημία της Μασαχουσέτης είναι το πλέον κατάλληλο μέρος για εμάς, για να δημιουργήσουμε το Κέντρο STEM στη μνήμη του. Και παρόλο που πολλά έχουν αλλάξει στη διάρκεια αυτών των σχεδόν 8 δεκαετιών, η ανάγκη για στήριξη της ανώτατης ναυτικής εκπαίδευσης παραμένει σταθερή και αμετάβλητη».

Μιλώντας για εκείνον, στάθηκε στη σκληρή δουλειά, στην ακεραιότητα και στον σεβασμό προς τον ναυτικό. «Ο Μιλτιάδης Μαρινάκης ήταν ένας άνθρωπος που ζούσε βάσει ενός άγραφου κώδικα ηθικών αξιών: σκληρή και αδιάκοπη εργασία, απόλυτη ακεραιότητα, ανθεκτικότητα ακόμη και στις πιο άγριες καταιγίδες, μόνιμος, βαθύς σεβασμός απέναντι στον ναυτικό. Για εκείνον, η ναυτιλία δεν ήταν ποτέ απλώς ένας κλάδος. Ήταν πάθος, παρακαταθήκη και τρόπος ζωής. Μου θύμιζε πάντα ότι, ενώ τα πλοία χτίζονται από ατσάλι, η πραγματική ψυχή της ναυτικής ισχύος βρίσκεται στο θάρρος, τη γνώση και τον χαρακτήρα των ανθρώπων».

Η θάλασσα, η ναυτιλία και ο Καζαντζάκης

«Για τρεις γενιές, η θάλασσα είναι το σπίτι μας», πρόσθεσε. «Η αγάπη και το πάθος για τη ναυτιλία που κληρονόμησα από τον πατέρα μου συνοδευόταν πάντα από ευθύνη. Την ατομική ευθύνη που αναλογεί στον καθένα μας να αφήσει πίσω του έναν κόσμο καλύτερο από αυτόν που παρέλαβε». Την αρχή αυτή τη συμπύκνωσε με τα λόγια του Νίκου Καζαντζάκη: «Ν’ αγαπάς την ευθύνη. Να λες: Εγώ, εγώ μονάχος έχω χρέος να σώσω τη γης. Αν δε σωθεί, εγώ θα φταίω». Και πρόσθεσε, απευθυνόμενος στους σπουδαστές: «Να αγαπάτε πάντα την ευθύνη και να την αναλαμβάνετε». Με αφορμή τον Καζαντζάκη, αναφέρθηκε και στη μεγάλη συναυλία «Nikos Kazantzakis: An Odyssey in Music», που πραγματοποιήθηκε την επόμενη ημέρα στο Carnegie Hall της Νέας Υόρκης με τη δική του θερμή υποστήριξη: «Το κοινό της Νέας Υόρκης θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει εμβληματικές μουσικές δημιουργίες που σημαδεύτηκαν ανεξίτηλα από τον ίδιο τον Καζαντζάκη μέσα από το έργο και την προσωπικότητά του».

Η ευθύνη, συνέχισε, «φέρει ακόμη μεγαλύτερο βάρος αν αναλογιστεί κανείς τη σημασία της ναυτιλίας για την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη και την ευημερία των εθνών. Η ναυτιλία κινεί τον κόσμο. Αυτή η δέσμευση για υπεύθυνη ηγεσία αντικατοπτρίζεται άμεσα σε αυτή τη νέα εγκατάσταση. Το Miltiadis Marinakis Hall είναι το κτίριο της Ακαδημίας με δυνατότητα για μηδενικό ισοζύγιο ενέργειας, μια πρωτοποριακή υποδομή που αντανακλά τον βιώσιμο τρόπο με τον οποίο επιλέγουμε να πλέουμε και να ηγούμαστε στη ναυτιλία σήμερα, δίνοντας προτεραιότητα στην περιβαλλοντική υπευθυνότητα, την καινοτομία και το χρέος μας απέναντι στις μελλοντικές γενιές».

Η ναυτιλία στο κατώφλι μιας νέας εποχής

Για τον κ. Μαρινάκη, η στήριξη της Ακαδημίας συνδέεται με τον μετασχηματισμό ενός κλάδου που γνωρίζει από την οικογενειακή του διαδρομή. «Η ναυτιλία βρίσκεται στο κατώφλι μιας νέας εποχής, αντιμέτωπη με πρωτοφανείς προκλήσεις», είπε. «Οι ναυτικοί του 21ου αιώνα πρέπει να είναι κάτι περισσότερο από ειδικευμένοι άνθρωποι της θάλασσας — πρέπει να είναι επιστήμονες, μηχανικοί, πρωτοπόροι και ηγέτες με όραμα. Η χορηγία μας για τη δημιουργία του Κέντρου STEM στην Ακαδημία αποσκοπεί στην αντιμετώπιση μιας ανάγκης ζωτικής σημασίας: τον μετασχηματισμό της ναυτιλίας. Και αυτός ο μετασχηματισμός επιτυγχάνεται μέσω της Ανώτατης Εκπαίδευσης, της προώθησης της καινοτομίας και της επιστημονικής και τεχνολογικής αριστείας. Είναι μια χορηγία που γίνεται στην Ακαδημία της Μασαχουσέτης, αλλά αφορά την παγκόσμια ναυτιλία».

Οι προκλήσεις για την παγκόσμια ναυτιλία

«Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η παγκόσμια ναυτιλία είναι τεράστιες και πρωτοφανείς», συνέχισε. «Οι ένοπλες συγκρούσεις στην Ερυθρά Θάλασσα, τον Αραβικό Κόλπο, τη Ρωσία και την Ουκρανία αλλάζουν τις θαλάσσιες διαδρομές, αναδεικνύοντας πιο ξεκάθαρα από ποτέ τον ζωτικό ρόλο που διαδραματίζει η ναυτιλία στο παγκόσμιο εμπόριο και στη διεθνή οικονομία. Η μεταφορά αγαθών και ενέργειας είναι σήμερα πιο κρίσιμη από ποτέ. Μια άλλη μεγάλη πρόκληση είναι η ενεργειακή αποδοτικότητα και η βιωσιμότητα στη ναυτιλία. Το μέλλον ολόκληρου του κλάδου θα διαμορφωθεί από νέες τεχνολογίες, λύσεις αιχμής που, από τη μια πλευρά, μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και, από την άλλη, ενισχύουν την αποδοτικότητα των πλοίων. Όλα αυτά αλλάζουν τη ναυτιλία όπως τη γνωρίζαμε. Για να ανταποκριθούμε σε αυτές τις συνθήκες, χρειαζόμαστε ανθρώπους που διαθέτουν όχι μόνο εμπειρία, αλλά νέες γνώσεις και νέες δεξιότητες».

Η ναυτιλία είναι πάνω απ’ όλα οι άνθρωποί της

Το ζήτημα των ανθρώπων είναι ιδιαίτερα επίκαιρο στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου η ενίσχυση του εμπορικού στόλου και των ναυπηγείων έχει επιστρέψει στις κυβερνητικές προτεραιότητες και το ερώτημα ποιοι θα στελεχώσουν αυτή την προσπάθεια γίνεται όλο και πιο πιεστικό. «Η ναυτιλία, εξάλλου, είναι πάνω απ’ όλα οι άνθρωποί της. Αυτό είναι το πιο πολύτιμο κεφάλαιό της», υπογράμμισε ο κ. Μαρινάκης. «Επενδύσεις στην ανώτατη ναυτική εκπαίδευση, όπως αυτή που πραγματοποιείται σήμερα στην Ακαδημία, είναι εξαιρετικά σημαντικές ακριβώς επειδή αποτελούν επενδύσεις στους ανθρώπους. Είναι επενδύσεις ικανές να αναζωογονήσουν την αμερικανική ναυτιλία. Πώς; Μέσω πλοίων με αμερικανική σημαία, κατασκευασμένων εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και εμείς επιθυμούμε να σταθούμε σταθεροί υποστηρικτές και να συμβάλουμε ενεργά σε αυτή την προσπάθεια. Θα ωφελήσει ολόκληρο τον κλάδο. Μια τόσο μεγάλη προσπάθεια απαιτεί φυσικά ναυπηγεία. Πάνω απ’ όλα, όμως, απαιτεί ανθρώπους — την ψυχή των πλοίων — εκπαιδευμένο προσωπικό υψηλού επιπέδου. Αυτό ακριβώς επιτυγχάνεται εδώ στη Ναυτική Ακαδημία της Μασαχουσέτης, μέσα από την εξαιρετική εκπαίδευση που παρέχει».

Η αναφορά έχει συγκεκριμένο υπόβαθρο, καθώς το ναυτιλιακό σχέδιο που δημοσίευσε ο Λευκός Οίκος τον Φεβρουάριο του 2026 αφιερώνει έναν από τους τέσσερις βασικούς πυλώνες του στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Σε αυτό το πλαίσιο, καταγράφει ελλείψεις προσωπικού και δεξιοτήτων στα ναυπηγεία και στο ναυτικό επάγγελμα και περιλαμβάνει ειδική ενότητα για τη στήριξη των έξι πολιτειακών ναυτικών ακαδημιών. Ανάμεσά τους βρίσκεται φυσικά και η Ακαδημία της Μασαχουσέτης. Η ίδια η Ακαδημία, όπως είχε αναφέρει νωρίτερα ο ΜακΝτόναλντ, διευρύνει φέτος τις πρακτικές των σπουδαστών της: «Χάρη στον κ. Μαρινάκη και την Capital, θα έχουμε αυτόν τον χειμώνα σπουδαστές σε πλοία LNG».

Ιδιαίτερη σημασία είχε και η αναφορά του κ. Μαρινάκη στην Ελλάδα. «Πιστεύουμε ακράδαντα στη σημασία και τον ρόλο της ανώτατης εκπαίδευσης στη ναυτιλία. Και επιτρέψτε μου να σας πω το εξής: αυτός είναι ο κύριος λόγος που υποστηρίξαμε αυτό που κάνετε εδώ. Στην Ελλάδα, παρόλο που η χώρα αποτελεί παγκόσμια ναυτιλιακή δύναμη, οι σπουδές στις αντίστοιχες ακαδημίες δεν είναι ενταγμένες στο σύστημα της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης».

Γέφυρα συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ το Miltiadis Marinakis Hall

Το κτήριο, όπως είπε, «δημιουργεί μια ισχυρή και συμβολική γέφυρα. Συνδέει τη ναυτική παράδοση αιώνων της Ελλάδας, μια πλούσια κληρονομιά ναυτοσύνης που σφυρηλατήθηκε στους ωκεανούς του κόσμου, με την παγκόσμιας κλάσης αμερικανική ακαδημαϊκή αριστεία και την τεχνολογική πρωτοπορία που αντιπροσωπεύει η Ναυτική Ακαδημία της Μασαχουσέτης. Η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες μοιράζονται έναν διαρκή, άρρηκτο δεσμό που βασίζεται στις αρχές της ελευθερίας, της Δημοκρατίας και στον βαθύ σεβασμό για τη θάλασσα». Και πρόσθεσε: «Εξοπλισμένο με επιστημονικές εγκαταστάσεις κορυφαίου επιπέδου, το Miltiadis Marinakis Hall θα δώσει στους σπουδαστές αυτής της Ακαδημίας την προηγμένη εκπαίδευση που χρειάζονται για να οδηγήσουν την παγκόσμια βιομηχανία στο αύριο».

Η παραίνεση στους σπουδαστές

Απευθυνόμενος στους σπουδαστές, ολοκλήρωσε με μια παραίνεση: «Είναι γι’ αυτούς, τους μελλοντικούς ηγέτες της θάλασσας, που υπάρχει αυτό το κτίριο. Η μεγαλύτερη ευχή μου είναι, μέσα σε αυτούς τους τοίχους, γενιές σπουδαστών να εμπνευστούν, να κάνουν μεγάλα όνειρα, να εργαστούν σκληρά και να διευρύνουν τα όρια του εφικτού. Ο ωκεανός θα δοκιμάζει πάντα τη δύναμή τους. Η γνώση και ο χαρακτήρας που θα σφυρηλατήσουν εδώ θα διασφαλίσουν ότι θα επικρατήσουν. Αλλά μέσα σε όλα, υπάρχει μια σταθερά που θα ήθελα να τονίσω. Στη ναυτιλία, ο λόγος μας είναι το μεγαλύτερο συμβόλαιο. Να μένετε πιστοί στον λόγο σας κάθε μέρα».

Κλείνοντας, απέδωσε στον πρόεδρο της Ακαδημίας καθοριστικό ρόλο στην απόφασή του να στηρίξει το εγχείρημα. «Θα ήθελα να ευχαριστήσω προσωπικά τον Ναύαρχο. Ήταν το όραμά του και τα παθιασμένα λόγια του για το μέλλον της Ακαδημίας που με έπεισαν να υποστηρίξω αυτή την προσπάθεια», είπε χαρακτηριστικά, ευχαριστώντας επίσης τη διοίκηση, το Διοικητικό Συμβούλιο και το εκπαιδευτικό προσωπικό. «Σας ευχαριστώ που τιμάτε τη μνήμη του πατέρα μου, και που μας βοηθάτε να κρατήσουμε την παρακαταθήκη του ζωντανή».

Στην εκδήλωση μίλησε και ο ελληνοαμερικανός πολιτειακός βουλευτής Στίβεν Ξιάρχος, ο οποίος εκπροσωπεί την εκλογική περιφέρεια όπου βρίσκεται η Ακαδημία. Ο πρώην αστυνομικός, με σαράντα χρόνια υπηρεσίας, μίλησε ως πατέρας που έχασε τον γιο του στον πόλεμο. «Έστειλα τον γιο μου στον πόλεμο ως πεζοναύτη των Ηνωμένων Πολιτειών, και μου τον έφεραν πίσω μέσα σε ένα φέρετρο σκεπασμένο με τη σημαία». Σε μια Ακαδημία που εκπαιδεύει τους σπουδαστές της στην ευθύνη και στο καθήκον, η μαρτυρία του έδωσε σε αυτές τις έννοιες το βάρος μιας προσωπικής απώλειας.

Οι ναυτικοί συμβολισμοί

Από την τελετή της ονοματοδοσίας του Marinakis Hall, όπως το αποκαλούν οι φοιτητές στην Ακαδημία, δεν θα μπορούσαν να απουσιάζουν οι ναυτικοί συμβολισμοί. «Είθε το Marinakis Hall να στέκει για γενιές ως τόπος ανακάλυψης, καινοτομίας και ευκαιρίας. Είθε όλοι όσοι περνούν αυτές τις πόρτες να εμπνέονται να μαθαίνουν, να ηγούνται και να υπηρετούν. Με μεγάλη υπερηφάνεια, αφιερώνουμε το Marinakis Hall στο μέλλον της Ναυτικής Ακαδημίας της Μασαχουσέτης», είπε ο υποναύαρχος ΜακΝτόναλντ και κάλεσε τον κ. Μαρινάκη να εγκαινιάσει το κτήριο σπάζοντας ένα μπουκάλι σαμπάνιας, όπως συνηθίζεται στην τελετή ονοματοδοσίας ενός πλοίου. «Εγκαινιάζω αυτό το κτήριο, το Marinakis Hall, και εύχομαι κάθε καλό σε όλους όσοι θα σπουδάσουν και θα μάθουν εδώ», είπε εκείνος πριν σπάσει το μπουκάλι, ενώ ακούστηκαν η σειρήνα του εκπαιδευτικού πλοίου και κανονιοβολισμοί από την τιμητική φρουρά της Ακαδημίας. Η ημέρα ολοκληρώθηκε με πρόποση του κ. Μαρινάκη στη μνήμη του πατέρα του, Μιλτιάδη, στο φουαγιέ του κτιρίου.

Για τους σπουδαστές, το όνομα στην είσοδο έχει ήδη γίνει μέρος της καθημερινότητας. Ο Νίκος Παττίχης, που μίλησε στην τελετή εκ μέρους του σώματος των δοκίμων, περιέγραψε τις αξίες με τις οποίες εκπαιδεύεται: πειθαρχία, υπευθυνότητα, δουλειά και αφοσίωση. Σε ξεχωριστή δήλωσή του μετά την ολοκλήρωση της τελετής, έδωσε και μια πιο προσωπική εξήγηση για όσα σήμαινε η ημέρα για τον ίδιο: «Μαζί με την απόσταση μεγαλώνει και η νοσταλγία που έχουμε για την πατρίδα. Ήταν μεγάλη έκπληξη που είδα τον κ. Μαρινάκη και είμαι πολύ χαρούμενος που κάθε μέρα θα βλέπω εδώ, στο πανεπιστήμιο, ένα κτίριο με ελληνικό όνομα».