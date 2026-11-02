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Y/KNOT Invest: Νέα συμφωνία ναύλωσης του δεξαμενόπλοιου AMETHYST

Η συμφωνία προβλέπει ημερήσιο έσοδο 175.000 δολαρίων ΗΠΑ και διάρκεια από 1,5 έως 2,5 μήνες

Ναυτιλία 02.11.2026, 09:35
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Y/KNOT Invest: Νέα συμφωνία ναύλωσης του δεξαμενόπλοιου AMETHYST
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Τη σύναψη νέας συμφωνίας ναύλωσης του νεοαποκτηθέντος δεξαμενόπλοιου AMETHYST με έναν από τους κορυφαίους ομίλους εμπορίας πετρελαίου και πετρελαιοειδών παγκοσμίως ανακοίνωσε η Y/KNOT Invest.

Η συμφωνία προβλέπει ημερήσιο έσοδο 175.000 δολαρίων ΗΠΑ και διάρκεια από 1,5 έως 2,5 μήνες.

Η δεύτερη ναύλωση ξεκινά τις πρώτες ημέρες του Νοεμβρίου, σε άμεση συνέχεια της πρώτης, η οποία ολοκληρώθηκε στις 29 Οκτωβρίου, εξασφαλίζοντας τη συνέχεια της εμπορικής απασχόλησης του πλοίου.

Η νέα συμφωνία εξασφαλίζει σημαντικά αυξημένο ημερήσιο έσοδο, αξιοποιώντας την ισχυρή ναυλαγορά που τροφοδοτούν οι γεωπολιτικές αναταράξεις και οι μεγαλύτερες διαδρομές μεταφοράς φορτίων. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τα έσοδα του Ομίλου και αναδεικνύει την ικανότητα της Y/KNOT Invest να αναγνωρίζει και να αξιοποιεί τις ευκαιρίες της αγοράς.

Επιτυχής ολοκλήρωση της πρώτης ναύλωσης του AMETHYST με

Η πρώτη ναύλωση του AMETHYST, το οποίο εντάχθηκε στον στόλο της εταιρείας στα τέλη Ιουνίου, διήρκεσε 96 ημέρες και απέφερε συνολικά έσοδα 4,32 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ, με μέσο ημερήσιο έσοδο 45.000 δολαρίων.

Υπενθυμίζεται ότι η μετοχή της Y/KNOT Invest εντάχθηκε στον Γενικό Δείκτη Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη συνεδρίαση της 27ης Οκτωβρίου 2026, σηματοδοτώντας ένα ακόμη ορόσημο για την παρουσία της εταιρείας στην ελληνική κεφαλαιαγορά

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