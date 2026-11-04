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Χρηματιστήριο Αθηνών: Σε άλμα άνω του 2% οδηγούν οι τράπεζες

Σε υψηλά ενός μήνα κινείται το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να υπερβαίνει τις 2.670 μονάδες

Xρηματιστήριο Αθηνών 04.11.2026, 14:49
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Χρηματιστήριο Αθηνών: Σε άλμα άνω του 2% οδηγούν οι τράπεζες
Ρεπορτάζ Αλεξάνδρα Τόμπρα

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Με ένα μίνι ράλι υποδέχεται το ελληνικό χρηματιστήριο το νέο τοπίο που διαμόρφωσαν οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, καθώς εκτιμάται πλέον ότι ο Αμερικανικός πρόεδρος θα γίνει λιγότερο απρόβλεπτος.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει άνοδο 2,26% στις 2.675,31 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 174,9 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 28,2 εκατ. τεμάχια. Κέρδη 2,44% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 6.861,26 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός άνοδο 4,07% στις 3.159,54 μονάδες.

Στο ίδιο κλίμα, ανοδικά κινούνται και οι ευρωπαϊκές αγορές. Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 καταγράφει άνοδο 1,38%, στις 654 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύεται κατά 1,24%, στις 10.769 μονάδες, ο γερμανικός DAX σημειώνει κέρδη 1,38%, στις 26.223 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κινείται υψηλότερα κατά 1,45%, στις 8.136 μονάδες.

Ισχυρό ράλι με οδηγό τις τράπεζες

Σε υψηλά ενός μήνα κινείται το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να υπερβαίνει τις 2.670 μονάδες, καθώς οι αγοραστές αναλαμβάνουν τον έλεγχο της αγοράς και οι τραπεζικές μετοχές ηγούνται της ανόδου.

Το θετικό κλίμα στην Αθήνα ακολουθεί την ευρύτερη ανάκαμψη των διεθνών αγορών, οι οποίες εμφανίζονται να αφήνουν πίσω τους την επιφυλακτικότητα των προηγούμενων ημερών ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ. Παρά τη μεγάλη ήττα του Ντόναλντ Τραμπ, η οποία αναμένεται να περιορίσει τα περιθώρια προώθησης της νομοθετικής ατζέντας του, οι επενδυτές φαίνεται να υποδέχονται θετικά το αποτέλεσμα της κάλπης.

Όπως μεταδίδουν τα διεθνή ειδησεογραφικά δίκτυα, η νίκη των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο ενισχύει τις προσδοκίες ότι θα υπάρξουν μεγαλύτεροι θεσμικοί περιορισμοί στις πρωτοβουλίες του Αμερικανού προέδρου, περιορίζοντας την αβεβαιότητα γύρω από την οικονομική και εμπορική πολιτική της Ουάσιγκτον. Η εξέλιξη αυτή βελτιώνει τη διάθεση για ανάληψη επενδυτικού κινδύνου, δίνοντας ώθηση στις μετοχικές αγορές.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, άνω του 4% είναι η άνοδος σε Alpha Bank, Εθνική και Πειραιώς, ενώ άνω του 3% σε Optima Bank και Eurobank. Τα κέρδη σε Allwyn, Cenergy, Aegean, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Credia Bank και Βιοχάλκο, και ανω του 1% σε ΕΛΧΑ, Coca Cola, Τιτάν, Κύπρου και ΔΕΗ.

Ήπια ανοδικά κινούνται οι Jumbo, ΕΥΔΑΠ, Helleniq Energy, Metlen και ΔΑΑ, ενώ ήπια πτωτικά οι Motor Oil, ΟΤΕ και Aktor. Η Λάμδα χάνει 1,88%.

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