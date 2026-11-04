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Επιτροπή Ανταγωνισμού: Δεν είδε καρτέλ στα καύσιμα, προτείνει τέσσερα μέτρα

Μετά από τρία χρόνια έρευνας η Επιτροπή Ανταγωνισμού γνωμοδοτεί παρεμβάσεις για τις τιμές, τις συμβάσεις και τα αποθέματα ασφαλείας στα καύσιμα

Πετρέλαιο 04.11.2026, 15:33
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Επιτροπή Ανταγωνισμού: Δεν είδε καρτέλ στα καύσιμα, προτείνει τέσσερα μέτρα
Επιμέλεια Χρήστος Κολώνας

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Μετά από τρία χρόνια έρευνας στην αγορά των καυσίμων με τη διαδικασία της κανονιστικής παρέμβασης, η Επιτροπή Ανταγωνισμού δεν διαπίστωσε καρτέλ στους κλάδους διύλισης, εμπορίας και λιανικής πώλησης βενζίνης και ντίζελ.

Μάλιστα η Επιτροπή Ανταγωνισμού, στο πλαίσιο της κανονιστικής παρέμβασης εξέτασε και το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της αγοράς, ενώ στην έρευνα που ξεκίνησε από τον Νοέμβριο του 2022 και ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2025 ζήτησε και έλαβε και τις θέσεις των ενεργειακών ομίλων και εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών καθώς και των πρατηριούχων.

Η απόφαση της ανεξάρτητης Αρχής αν και εκδόθηκε τον Δεκέμβριο του 2025 έλαβε ΦΕΚ σχεδόν ένα χρόνο μετά στις 2 Νοεμβρίου 2026 και για το περιεχόμενο της εξέδωσε σχετική ανακοίνωση.

Αυτή περιλαμβάνει δέσμη τεσσάρων μέτρων:

Ρήτρες αποκλειστικότητας στις συμβάσεις αποθήκευσης

Ουσιαστικά η Αρχή Ανταγωνισμού με την απόφαση της «επιβάλλει «την υποχρέωση στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον επίμαχο κλάδο να μη περιλαμβάνουν εφεξής ρήτρες αποκλειστικότητας ως προς την αποθήκευση των καυσίμων σε συμβάσεις αποθήκευσης/εξυπηρέτησης καυσίμων σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις τρίτων εταιρειών». Μάλιστα αποφάσισε «να τροποποιηθούν οι συμβάσεις αποθήκευσης/εξυπηρέτησης καυσίμων σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις τρίτων εταιρειών προκειμένου να μην περιλαμβάνουν εφεξής ρήτρες αποκλειστικότητας ως προς την αποθήκευση των καυσίμων». Πρόκειται για το πρώτο μέτρο που γνωμοδότησε η Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Ενίσχυση εισαγωγών και σύσταση Φορέα Διατήρησης Αποθεμάτων

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού «προκειμένου να ενισχυθεί η δυνατότητα εισαγωγών», γνωμοδοτεί ώστε «να συσταθεί ένας Ανεξάρτητος Κεντρικός Φορέας Διατήρησης Αποθεμάτων Ασφαλείας (ΚΦΔΑ), ο οποίος θα τελεί υπό την εποπτεία της ΡΑΑΕΥ και θα τηρεί τα αποθέματα ασφαλείας για λογαριασμό των υπόχρεων έναντι καθορισμένου τιμήματος, το οποίο θα καταβάλλεται από όλους τους υπόχρεους ανάλογα με τις συνολικές καταναλώσεις τους κατά το προηγούμενο έτος (και όχι ανάλογα με τις τυχόν εισαγωγές που πραγματοποίησαν)».

Πέραν αυτού, η ανεξάρτητη αρχή ζητά «να γίνει μία θεσμική καταγραφή, παρακολούθηση και εποπτεία των αποθηκευτικών χώρων για πετρελαιοειδή και τυχόν ελλείψεων ή αναξιοποίητων χώρων σε ένα ενιαίο μητρώο και να ορισθεί ο αρμόδιος φορέας που θα τηρεί το εν λόγω μητρώο».

Περί διαφάνειας και τιμών

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού κατά τη διάρκεια της έρευνας της είχε εντοπίσει τον «κίνδυνο σιωπηρής συμπαιγνίας στον κλάδο της διύλισης» μέσα από την υποχρεωτική δημοσιοποίηση των τιμών των καυσίμων από τις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών.

Έτσι γνωμοδοτεί: «Προκειμένου να μειωθεί η διαφάνεια τιμών και ο κίνδυνος σιωπηρής συμπαιγνίας στη διύλιση να τροποποιηθεί η οικ. 3006/18.4.2007 (ΦΕΚ Β΄ 554) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, η οποία προβλέπει την γνωστοποίηση με ηλεκτρονικό μέσο στις εταιρείες εμπορίας της τιμής πώλησης των πετρελαιοειδών που προορίζονται για την εγχώρια αγορά το αργότερο έως της 10:00 το πρωί της ημέρας παράδοσής των, και να προβλεφθεί ότι η γνωστοποίηση θα γίνεται με εξατομικευμένη επικοινωνία με τις εταιρείες εμπορίας χωρίς δημοσιοποίηση των τιμών αυτών, οι οποίες σήμερα αναρτώνται καθημερινά στην ιστοσελίδα της (πρώην) Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή».

Τιμές σε πραγματικό χρόνο

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού παρεμβαίνει επίσης και στον τομέα της λιανικής και συγκεκριμένα στο θέμα της δημοσιοποίησης των τιμών: «Προκειμένου να αυξηθεί η διαφάνεια τιμών στη λιανική να θεσπιστεί από το αρμόδιο Υπουργείο μία  ψηφιακή εφαρμογή (application) για την ενημέρωση των καταναλωτών ως προς τις τιμές σε πραγματικό χρόνο και με τρόπο φιλικό προς τον χρήστη, η οποία θα περιλαμβάνει τις τιμές των πρατηρίων ανά προϊόν, ανά πρατήριο και ανά γεωγραφική περιοχή σε πραγματικό χρόνο, και θα εμφανίζει στον χρήστη (με βάση την τρέχουσα τοποθεσία του) τα κοντινότερα σε αυτόν πρατήρια και τις τιμές σε αυτά, σε εξέλιξη και συμπλήρωση των βάσεων που υπάρχουν στο fuel.gr και το Παρατηρητήριο Τιμών», καταλήγει η ανεξάρτητη αρχή.

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