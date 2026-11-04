Binance: Κλοπή-ρεκόρ 6,3 δισ. δολαρίων με ψεύτικες συνεντεύξεις εργασίας και παραβίαση εργαλείου AI

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Η κλοπή ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων αξίας 6,3 δισ. δολαρίων πραγματοποιήθηκε μέσω μιας πολυεπίπεδης επιχείρησης, στην οποία χρησιμοποιήθηκαν ψεύτικες συνεντεύξεις πρόσληψης, κακόβουλο λογισμικό και ένα παραβιασμένο εσωτερικό εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης ανακοίνωσε, πριν μερικές μέρες, η Binance.

Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα της εσωτερικής έρευνας, οι δράστες δεν επιχείρησαν απλώς να παρακάμψουν τα τεχνικά συστήματα ασφαλείας της εταιρείας. Στόχευσαν τους ίδιους τους μηχανικούς της, αξιοποιώντας τεχνικές κοινωνικής μηχανικής, δηλαδή μεθόδους εξαπάτησης που αποσκοπούν στο να πείσουν εργαζομένους να αποκαλύψουν ευαίσθητες πληροφορίες ή να εγκαταστήσουν κακόβουλο λογισμικό, αναφέρει το BBC.

Η πιο χαρακτηριστική περίπτωση αφορούσε έναν μηχανικό της Binance, τον οποίο προσέγγισαν μέσω μιας νόμιμης πλατφόρμας αναζήτησης εργασίας. Οι χάκερ εμφανίστηκαν ως εκπρόσωποι εταιρείας που ενδιαφερόταν να τον προσλάβει και τον κάλεσαν σε σειρά συνεντεύξεων. Για να ενισχύσουν την αξιοπιστία τους, χρησιμοποίησαν πιο εξελιγμένες μεθόδους εξαπάτησης, μεταξύ των οποίων λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με προσωπικές φωτογραφίες.

Κατά τη δεύτερη συνέντευξη, ο μηχανικός κλήθηκε να κατεβάσει ένα αρχείο που παρουσιαζόταν ως εργασία αξιολόγησης των επαγγελματικών του ικανοτήτων. Στην πραγματικότητα, επρόκειτο για κακόβουλο λογισμικό, το οποίο εγκατέστησε κώδικα με τεχνικές απόκρυψης, ώστε να αποφεύγει τον εντοπισμό από τα συστήματα ασφαλείας.

Η υπάρχουσα παραβίαση στην Binance

Μέσω του υπολογιστή του εργαζομένου που είχε πλέον παραβιαστεί, οι δράστες απέκτησαν πρόσβαση σε εργαλεία της εταιρείας. Τον Οκτώβριο αξιοποίησαν, σύμφωνα με την Binance, και ένα παραβιασμένο εσωτερικό εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης, προκειμένου να αποκτήσουν έλεγχο στους φορητούς υπολογιστές δύο ακόμη μηχανικών. Από εκεί προχώρησαν στα επόμενα στάδια της επίθεσης, αποκτώντας τη δυνατότητα να αφαιρέσουν κρυπτονομίσματα από τα ψηφιακά πορτοφόλια της πλατφόρμας.

Η Binance χαρακτήρισε το περιστατικό «σοβαρό και εξαιρετικά εξελιγμένο» και ζήτησε συγγνώμη από τους χρήστες της, αναγνωρίζοντας ότι «δεν θα έπρεπε να είχε συμβεί». Η επίθεση οδήγησε στην προσωρινή αναστολή των αναλήψεων σε παγκόσμιο επίπεδο, με αποτέλεσμα οι πελάτες να μην μπορούν να αποσύρουν τα κρυπτονομίσματά τους έως την αποκατάσταση της υπηρεσίας την Κυριακή. Μετά την επαναλειτουργία της, καταγράφηκαν αναλήψεις περιουσιακών στοιχείων αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται με τις διωκτικές αρχές για τον εντοπισμό και τη δέσμευση των κλεμμένων περιουσιακών στοιχείων. Παράλληλα, υποστήριξε ότι έχει δεσμεύσει κεφάλαια που υπερβαίνουν το 100% των ποσών που απαιτούνται για την κάλυψη της ζημιάς και ότι έως το Σάββατο είχε αναπληρώσει το 98% των επηρεαζόμενων περιουσιακών στοιχείων.

Οι υποψίες για τη Βόρεια Κορέα

Στην έρευνα συμμετέχουν αμερικανικές υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων το FBI και η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ, καθώς και ειδικοί στην κυβερνοασφάλεια. Οι ενδείξεις που έχουν συγκεντρωθεί παραπέμπουν, σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, σε επιχείρηση που συνδέεται με τη Βόρεια Κορέα.

Η ίδια η Binance ανέφερε ότι οι τελευταίες πληροφορίες του FBI αποδίδουν την ευθύνη στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας. Η Πιονγκγιάνγκ, ωστόσο, απορρίπτει τις κατηγορίες. Η Κιμ Γιο Τζονγκ, αδελφή του ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν και υψηλόβαθμο στέλεχος του καθεστώτος, χαρακτήρισε τις καταγγελίες προσπάθεια των ΗΠΑ να πλήξουν τη διεθνή εικόνα της χώρας.

Η Βόρεια Κορέα έχει κατηγορηθεί επανειλημμένα για μεγάλες επιθέσεις σε πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων. Η μονάδα TraderTraitor, γνωστή και ως Lazarus Group, είχε συνδεθεί με την κλοπή 1,5 δισ. δολαρίων από το ανταλλακτήριο Bybit το 2025, η οποία τότε θεωρήθηκε η μεγαλύτερη επίθεση στον κλάδο.

Μετά το περιστατικό, η Binance ανακοίνωσε ότι θα αυξήσει τις επενδύσεις της σε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για τον εντοπισμό απειλών, θα αναθέσει σε εξωτερικούς ειδικούς πλήρη έλεγχο ασφαλείας και θα δημιουργήσει ταμείο για την έρευνα στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Η υπόθεση αναδεικνύει, πάντως, μια κρίσιμη αντίφαση: όσο περισσότερο οι επιχειρήσεις ενσωματώνουν την τεχνητή νοημοσύνη και τα ψηφιακά εργαλεία στις λειτουργίες τους, τόσο περισσότερα πιθανά σημεία εισόδου δημιουργούνται για τους επιτιθέμενους.