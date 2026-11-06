Τραμπ: Η πτώση στο χρηματιστήριο οφείλεται στο αποτέλεσμα των εκλογών

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Στην ευρεία εκλογική νίκη των δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές της Τρίτης απέδωσε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέδωσε τη μεγάλη πτώση των δεικτών του αμερικανικού χρηματιστηρίου χθες Πέμπτη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Truth Social ανέφερε, πως είναι λυπηρό να παρακολουθεί κανείς αυτή την εξέλιξη, καθώς, σύμφωνα με τον ίδιο, χρειάστηκε μεγάλη προσπάθεια για να φτάσει η χρηματιστηριακή αγορά σε επίπεδα που δεν είχε γνωρίσει ποτέ στο παρελθόν.

Αναφέρθηκε στις επιπτώσεις της χρηματιστηριακής πτώσης στα συνταξιοδοτικά αποταμιευτικά προγράμματα 401(k) των Αμερικανών, υποστηρίζοντας ότι η αξία τους έχει μειωθεί. Ο Τραμπ απέρριψε οποιαδήποτε ευθύνη των Ρεπουμπλικανών για την κατάσταση, καταλογίζοντας αποκλειστικά στους Δημοκρατικούς την ευθύνη για την αρνητική εξέλιξη. Μάλιστα, χρησιμοποίησε ειρωνικά την παραποιημένη γραφή «Dumocrats» αντί της κανονικής ονομασίας «Democrats».

Παρά την αρνητική εικόνα στις αγορές, ο πρόεδρος των ΗΠΑ επιχείρησε να εμφανιστεί καθησυχαστικός, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι η χώρα θα καταφέρει σύντομα, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, να γίνει «μεγαλύτερη και ισχυρότερη από ποτέ».

Ολοκληρώνοντας το μήνυμά του, επανέλαβε το γνωστό προεκλογικό σύνθημά του «Κάντε την Αμερική μεγάλη ξανά!»

Βουτιά στα χρηματιστήρια

Η Wall Street κατέρρευσε την Πέμπτη, εξαλείφοντας τα υψηλά κέρδη από την άνοδο που παρατηρήθηκε αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, καθώς οι επενδυτές επιτάχυναν την απομάκρυνσή τους από τις μετοχές του τεχνολογικού κλάδου λόγω φόβων για επιβράδυνση της επέκτασης των κέντρων δεδομένων.

Οι επενδυτές φοβούνται ότι η ολοκληρωτική νίκη των Δημοκρατικών και στα δύο νομοθετικά σώματα του Κογκρέσου, καθώς και οι νίκες σε κρίσιμες εκλογές για τη θέση του κυβερνήτη, θα μπορούσαν να επιβραδύνουν την επέκταση των κέντρων δεδομένων.

Για παράδειγμα, ο γερουσιαστής Μπέρνι Σάντερς από το Βερμόντ — ο οποίος συνεργάζεται με τους Δημοκρατικούς — έχει ζητήσει εθνική αναστολή της κατασκευής κέντρων δεδομένων. Σε μια ανάρτηση στο X το βράδυ της Τετάρτης, ο Σάντερς έγραψε ότι «οι Αμερικανοί δεν θέλουν οι ολιγάρχες των μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας να καταστρέφουν το περιβάλλον, να εξαλείφουν θέσεις εργασίας και να απειλούν το μέλλον της ανθρωπότητας».