Euroxx: Συντηρητικό το επιχειρηματικό σχέδιο της Alpha Bank, υπάρχουν περιθώρια αναβάθμισης

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Συντηρητικό χαρακτηρίζει το νέο επιχειρηματικό σχέδιο της Alpha Bank η Euroxx Securities, σε ανάλυσή της μετά την παρουσίαση της διοίκησης στο Investor Day, εκτιμώντας ότι υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω βελτίωσης των οικονομικών επιδόσεων και αναβάθμισης των προβλέψεών της για την τράπεζα.

Όπως επισημαίνει η Euroxx, η Alpha Bank θέτει ως στόχο κέρδη ανά μετοχή άνω των 0,54 ευρώ το 2028, που αντιστοιχούν σε ετήσιο ρυθμό αύξησης 16% σε σχέση με το 2026, ενώ για το 2030 ο στόχος διαμορφώνεται περίπου στα 0,63 ευρώ ανά μετοχή, με ετήσια αύξηση 12%. Ο στόχος για το 2028 βρίσκεται περίπου 2% υψηλότερα από την εκτίμηση της Euroxx, η οποία ανέρχεται στα 0,54 ευρώ, ωστόσο οι αναλυτές θεωρούν ότι το συνολικό επιχειρηματικό σχέδιο κινείται σε συντηρητική βάση και αφήνει περιθώρια θετικών αποκλίσεων. Στο πλαίσιο αυτό, σημειώνουν ότι η μετοχή διαπραγματεύεται με δείκτη P/E περίπου 8,5 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη του 2028, παρά τη διψήφια αύξηση της κερδοφορίας, την ενίσχυση της αποδοτικότητας των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (ROTE) και τις σημαντικές διανομές προς τους μετόχους.

Σε επίπεδο ισολογισμού, η τράπεζα προβλέπει μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης των δανείων κατά 6% την περίοδο 2026-2030, με περισσότερο από το μισό της αύξησης να έχει επιτευχθεί έως το 2028. Βασικοί μοχλοί ανάπτυξης θα είναι η εταιρική τραπεζική και η σταδιακά αυξανόμενη συνεισφορά της λιανικής τραπεζικής. Παράλληλα, η διοίκηση εκτιμά ότι οι πιέσεις στα περιθώρια χορηγήσεων θα περιοριστούν σταδιακά, με συνολική επιβάρυνση περίπου 20 μονάδων βάσης στην τετραετία, ενώ αναμένει μικρή μόνο αύξηση του δείκτη beta των καταθέσεων. Ιδιαίτερα ισχυρή αναμένεται η πιστωτική επέκταση στην Κύπρο, με ετήσιο ρυθμό αύξησης 13%.

Οι στόχοι για κερδοφορία και αποδοτικότητα

Σε ό,τι αφορά τα βασικά μεγέθη της κατάστασης αποτελεσμάτων, η Alpha Bank προβλέπει αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους με ετήσιο ρυθμό 6% έως το 2030, ξεπερνώντας τα 2,3 δισ. ευρώ, με την παραδοχή ότι τα επιτόκια της ΕΚΤ θα παραμείνουν σταθερά στο 2,5%. Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες αναμένεται να αυξάνονται κατά 9% ετησίως, φθάνοντας τα 850 εκατ. ευρώ, ενώ η αύξηση των λειτουργικών εξόδων εκτιμάται ότι θα περιοριστεί σε 4% ετησίως.

Στο μέτωπο του πιστωτικού κινδύνου, το κόστος κινδύνου (Cost of Risk – CoR) αναμένεται να υποχωρήσει κάτω από τις 50 μονάδες βάσης έως το 2028 και περίπου στις 45 μονάδες βάσης το 2030, με τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) να περιορίζεται στο 2%. Οι παραπάνω επιδόσεις, σύμφωνα με τον σχεδιασμό της διοίκησης, θα επιτρέψουν στην τράπεζα να επιτύχει απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (ROTE) περίπου 16% το 2030, διατηρώντας παράλληλα ετήσιο ρυθμό αύξησης των κερδών ανά μετοχή 12%, χωρίς να συνυπολογίζεται οποιαδήποτε επίδραση από προγράμματα επαναγοράς μετοχών.

Διανομές άνω των 4 δισ. ευρώ στην τετραετία

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει η Euroxx και στην πολιτική διανομών της Alpha Bank. Σύμφωνα με τους στόχους της διοίκησης, ο δείκτης CET1 αναμένεται να διαμορφωθεί στο 13% στο τέλος της περιόδου, επιτρέποντας σωρευτικές διανομές κεφαλαίου άνω των 4 δισ. ευρώ κατά την περίοδο 2027-2030. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί περίπου στο 40% της σημερινής χρηματιστηριακής αξίας της τράπεζας.

Συνολικά, η Euroxx εκτιμά ότι το επιχειρηματικό σχέδιο είναι εφικτό και στηρίζεται σε συντηρητικές παραδοχές, τόσο ως προς την πιστωτική επέκταση όσο και ως προς την πορεία των επιτοκίων και των καθαρών εσόδων από τόκους. Ως εκ τούτου, αναμένει αναθεώρηση προς τα πάνω τόσο των δικών της εκτιμήσεων όσο και των εκτιμήσεων της αγοράς (consensus), διατηρώντας τη θετική της στάση απέναντι στη μετοχή της Alpha Bank.