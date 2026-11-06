Παγκόσμιο sell-off στις αγορές: Φόβοι ότι το «μπλε τσουνάμι» των Δημοκρατικών θα φρενάρει την έκρηξη της ΑΙ

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Ισχυρούς κραδασμούς στις διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές προκάλεσαν οι ανησυχίες ότι η σαρωτική εκλογική νίκη των Δημοκρατικών στις ΗΠΑ μπορεί να αλλάξει τις προοπτικές της έκρηξης επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ). Οι επενδυτές φοβούνται ότι η ενίσχυση της πολιτικής επιρροής του Δημοκρατικού Κόμματος θα οδηγήσει σε αυστηρότερους περιορισμούς στην κατασκευή κέντρων δεδομένων και, κατ’ επέκταση, σε επιβράδυνση των δαπανών που έχουν τροφοδοτήσει την άνοδο των τεχνολογικών μετοχών, σημειώνουν οι Financial Times.

Η αναταραχή αποτυπώθηκε αρχικά στη Wall Street, όπου οι αμερικανικές μετοχές έχασαν συνολικά περισσότερα από 3 τρισ. δολάρια σε χρηματιστηριακή αξία μέσα σε μία συνεδρίαση. Ο δείκτης Nasdaq 100 υποχώρησε κατά 6,4%, ενώ ο ευρύτερος S&P 500 σημείωσε πτώση 4,4%. Οι πιέσεις δεν περιορίστηκαν στις εταιρείες ημιαγωγών και στις επιχειρήσεις που συνδέονται άμεσα με την ΑΙ, αλλά επεκτάθηκαν και σε κλάδους με μικρότερη έκθεση στις συγκεκριμένες επενδύσεις.

Αρχικά, οι αγορές είχαν αντιδράσει θετικά στα εκλογικά αποτελέσματα της Τρίτης, καθώς η νίκη των Δημοκρατικών και στα δύο σώματα του Κογκρέσου θεωρήθηκε από ορισμένους επενδυτές παράγοντας πολιτικής σταθερότητας. Στη συνέχεια, ωστόσο, επικράτησε διαφορετική ανάγνωση. Πολλοί από τους Δημοκρατικούς υποψηφίους που επικράτησαν είχαν εντάξει στις προεκλογικές τους δεσμεύσεις την αντίθεση στην ανεξέλεγκτη επέκταση των κέντρων δεδομένων που στηρίζουν την έκρηξη της ΑΙ, τα οποία απαιτούν τεράστιες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας και νερού και προκαλούν αντιδράσεις στις τοπικές κοινωνίες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απέδωσε την Πέμπτη την τεράστια πτώση της χρηματιστηριακής αγοράς στα μεσοπρόθεσμα αποτελέσματα, «κουνώντας το δάχτυλο» στους Δημοκρατικούς, αναφέρει το Forbes,καθώς ο επερχόμενος έλεγχος της Βουλής και της Γερουσίας έχει εγείρει ανησυχίες στους επενδυτές για έρευνες για τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες και μια κανονιστική επιβράδυνση της ανάπτυξης της AI.

Το «μπλε κύμα» προκαλεί ανησυχίες για φρένο στην ΑΙ

«Με την μπλε σαρωτική νίκη, οι επενδυτές φοβούνται ότι η κορύφωση των κεφαλαιουχικών δαπανών για την τεχνητή νοημοσύνη βρίσκεται πλέον πίσω μας», δήλωσε στους FT ο Σαρλ-Ανρί Μονσό, επικεφαλής επενδύσεων της ελβετικής Syz Group. Η εκτίμηση αυτή αντανακλά την αβεβαιότητα για το κατά πόσο οι τεχνολογικοί κολοσσοί θα συνεχίσουν να επενδύουν με τον ίδιο ρυθμό σε υποδομές, εφόσον αντιμετωπίσουν αυστηρότερο ρυθμιστικό περιβάλλον.

Οι απώλειες επεκτάθηκαν με ιδιαίτερη ένταση στην Ασία. Στην Ιαπωνία, ο δείκτης Nikkei 225 υποχώρησε κατά περίπου 6%, ενώ στη Νότια Κορέα ο Kospi βρέθηκε να χάνει έως 8,5%, προκαλώντας προσωρινή διακοπή των συναλλαγών για 20 λεπτά. Σημαντικές απώλειες κατέγραψαν οι μετοχές των μεγάλων παραγωγών ημιαγωγών: η SK Hynix υποχώρησε κατά 8,6%, η Samsung Electronics κατά 5,6% και η ταϊβανέζικη TSMC κατά 4,7%. Η SoftBank, η οποία κατέχει περίπου το 13% της OpenAI, έχασε 11%.

Χτυπήθηκαν και τα ασιατικά χρηματιστήρια – Εξαίρεση η Ινδία

Η πτώση δεν περιορίστηκε στις εταιρείες που συνδέονται προφανώς με την τεχνητή νοημοσύνη. Στο Τόκιο, η Ajinomoto, γνωστή κυρίως ως παραγωγός γλουταμινικού μονονάτριου, υποχώρησε πάνω από 12%. Η εταιρεία είχε προσελκύσει επενδυτικό ενδιαφέρον επειδή παράγει ειδικό σύνθετο φιλμ που χρησιμοποιείται στην κατασκευή ημιαγωγών. Η μετοχή της, η οποία είχε φθάσει σε ιστορικό υψηλό τον Ιούνιο, έχει πλέον χάσει πάνω από 30% της αξίας της.

Η Ινδία κινήθηκε προς την αντίθετη κατεύθυνση. Ο δείκτης Nifty 50 ενισχύθηκε κατά 0,5%, καθώς επενδυτές αναζήτησαν αγορές με μικρότερη εξάρτηση από τον κύκλο της τεχνητής νοημοσύνης. Οι τράπεζες, η εγχώρια κατανάλωση και οι υποδομές προσφέρουν διαφορετικές πηγές ανάπτυξης σε σχέση με τις αγορές της Νότιας Κορέας και της Ταϊβάν, όπου οι ημιαγωγοί έχουν κεντρικό ρόλο.

Πιέσεις δέχθηκαν και άλλες ασιατικές αγορές. Στην Ινδονησία, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης υποχώρησε κατά 2%, διευρύνοντας τις απώλειες από την αρχή του έτους στο 43%. Στη Σιγκαπούρη η πτώση έφθασε το 2,5%, ενώ στη Μαλαισία, που έχει εξελιχθεί σε περιφερειακό κόμβο για κέντρα δεδομένων και παραγωγή τσιπ, οι μετοχές έχασαν πάνω από 1%.

Παρά την ένταση της πτώσης, τα προθεσμιακά συμβόλαια στις ΗΠΑ έδειχναν ενδείξεις αποκλιμάκωσης των πιέσεων. Τα futures του Nasdaq 100 ενισχύονταν κατά 0,8% και του S&P 500 κατά 0,1%. Ωστόσο, η αβεβαιότητα παραμένει, καθώς οι επενδυτές καλούνται να αξιολογήσουν αν η πολιτική αλλαγή στις ΗΠΑ θα περιορίσει πράγματι τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη ή αν η πρόσφατη αναταραχή αποτελεί κυρίως μια απότομη διόρθωση μετά την ισχυρή άνοδο των τεχνολογικών μετοχών.