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Wall Street: Η ώρα αλήθειας για τις μετοχές της τεχνητής νοημοσύνης

Οι περιορισμοί στα κέντρα δεδομένων απειλούν την επενδυτική έκρηξη της AI – Στο επίκεντρο τα αποτελέσματα της CoreWeave, ο πληθωρισμός και τα μηνύματα της Fed

Wall Street 08.11.2026, 23:00
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Wall Street: Η ώρα αλήθειας για τις μετοχές της τεχνητής νοημοσύνης
Newsroom

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Με ένα κρίσιμο ερώτημα εισέρχεται η Wall Street στην καινούρια χρηματιστηριακή εβδομάδα. Το ζήτημα είναι το πως θα κινηθούν οι μετοχές της τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες αποτέλεσαν την κινητήρια δύναμη κατά την προηγούμενη τετραετία.

Ύστερα από μια εβδομάδα ισχυρών πιέσεων, οι επενδυτές καλούνται να επανεκτιμήσουν τις προοπτικές του κλάδου, καθώς το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων αμερικανικών εκλογών ανέδειξε εμπόδια στην ανάπτυξη κέντρων δεδομένων. Ταυτόχρονα, οι ανακοινώσεις για τον πληθωρισμό και οι δημόσιες παρεμβάσεις στελεχών της Federal Reserve αναμένεται να επηρεάσουν τις προσδοκίες για τα επιτόκια.

Σύμφωνα με το CNBC, η αβεβαιότητα γύρω από την επέκταση των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης αποτελεί πλέον ουσιαστικό κίνδυνο για τα μελλοντικά κέρδη επιχειρήσεων που έχουν στηρίξει τις προοπτικές τους στη συγκεκριμένη επενδυτική έκρηξη.

Τα εκλογικά αποτελέσματα βάζουν εμπόδια

Η νίκη υποψηφίων κυβερνητών που υποστηρίζουν περιορισμούς στην ανάπτυξη κέντρων δεδομένων, σε πολιτείες όπως το Τέξας και το Οχάιο, επιβάρυνε το κλίμα για τις μετοχές της AI. Παράλληλα, ψηφοφόροι σε διάφορες περιοχές των ΗΠΑ ενέκριναν τοπικά μέτρα που θα μπορούσαν να επιβραδύνουν τις επενδύσεις και την κατασκευή σχετικών εγκαταστάσεων.

Οι επιπτώσεις ενδέχεται να επεκταθούν σε ολόκληρη την αλυσίδα προμηθευτών. Πιο συγκεκριμένα από τους κατασκευαστές ημιαγωγών έως τις εταιρείες ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και άλλες επιχειρήσεις με γεμάτα βιβλία παραγγελιών για την υποστήριξη των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Τζιμ Κρέιμερ υπογράμμισε στην ετήσια συνάντηση του επενδυτικού Club του CNBC την Παρασκευή ότι πρόκειται για πραγματικό κίνδυνο για τη μελλοντική κερδοφορία αυτών των εταιρειών. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζονται περαιτέρω προσαρμογές στο χαρτοφυλάκιο του Club, με στόχο τον περιορισμό της έκθεσης στην AI.

Η ανησυχία είχε ήδη αποτυπωθεί στις επενδυτικές του επιλογές, όπως η αποχώρηση από την Corning στις αρχές Σεπτεμβρίου και από την Broadcom στα τέλη Οκτωβρίου, αλλά και άνοιγμα θέσεων, πριν από δύο μήνες, στις Kimberly-Clark και Bank of New York, εκτός του τεχνολογικού κλάδου.

Η CoreWeave στο επίκεντρο

Το πρώτο μεγάλο τεστ για το επενδυτικό αφήγημα της τεχνητής νοημοσύνης έρχεται το βράδυ της Τρίτης, με την ανακοίνωση αποτελεσμάτων της CoreWeave, εταιρείας υποδομών υπολογιστικού νέφους για την AI.

Το CNBC παρακολουθεί τόσο τη μετοχή όσο και τα ομόλογά της ως ενδείξεις για τη διάθεση των επενδυτών απέναντι στον κλάδο. Η αντίδραση στα οικονομικά αποτελέσματα και στις τοποθετήσεις της διοίκησης θα μπορούσε, επομένως, να επηρεάσει ευρύτερα τις σχετικές μετοχές.

Ο Κρέιμερ έθεσε στο επίκεντρο την αξιοπιστία του διευθύνοντος συμβούλου Μάικλ Ιντράτορ και το κατά πόσο οι επενδυτές θα πειστούν από όσα παρουσιάσει. Μια θετική υποδοχή θα μπορούσε να αναζωπυρώσει το ενδιαφέρον για την AI, ενώ μια αρνητική αντίδραση θα κινδύνευε να εντείνει τις πιέσεις.

Την Πέμπτη το πρωί ακολουθούν τα αποτελέσματα της Nebius, η οποία δραστηριοποιείται επίσης στις υποδομές cloud για την τεχνητή νοημοσύνη. Το ίδιο βράδυ ανακοινώνουν τριμηνιαία μεγέθη η Cisco Systems και η Applied Materials, δύο ακόμη εταιρείες που συνδέονται με την ανάπτυξη του κλάδου.

Ο πληθωρισμός κρίνει τις προσδοκίες για τα επιτόκια

Παράλληλα με τις εταιρικές ανακοινώσεις, η αγορά στρέφεται στα στοιχεία για τις τιμές στις ΗΠΑ. Ο δείκτης τιμών καταναλωτή του Οκτωβρίου ανακοινώνεται την Τρίτη το πρωί και ο δείκτης τιμών παραγωγού την Παρασκευή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του εργαλείου CME FedWatch που παραθέτει το CNBC, σήμερα οι επενδυτές αποτιμούσαν σε 78% την πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση της Fed τον Δεκέμβριο.

Εάν οι ανακοινώσεις δείξουν επίμονες πληθωριστικές πιέσεις, η αγορά πιθανότατα θα ενισχύσει τις προσδοκίες της για πρόσθετη νομισματική σύσφιγξη. Στην ίδια κατεύθυνση λειτουργεί η έκθεση απασχόλησης του Οκτωβρίου, η οποία δημοσιεύθηκε την Παρασκευή και ανέδειξε την ανθεκτικότητα της αμερικανικής οικονομίας.

Το βάρος των δηλώσεων της Fed

Ιδιαίτερη σημασία αποκτούν και οι δημόσιες τοποθετήσεις στελεχών της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας, καθώς μπορούν να μεταβάλουν τις εκτιμήσεις για την πορεία των επιτοκίων.

Ενδεικτική είναι η παρέμβαση του προέδρου της Fed της Νέας Υόρκης, Τζον Ουίλιαμς, στις 29 Σεπτεμβρίου, όταν υποστήριξε ότι δεν υπήρχε ανάγκη επίσπευσης μιας ακόμη αύξησης. Έως τότε, η αγορά προεξοφλούσε αυξήσεις τόσο τον Οκτώβριο όσο και τον Δεκέμβριο. Μετά τις δηλώσεις του, οι προσδοκίες περιορίστηκαν σε μία επιπλέον αύξηση.

Αυτή την εβδομάδα, μεταξύ άλλων, αναμένονται οι παρεμβάσεις του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Fed, Κρίστοφερ Γουόλερ, την Τρίτη, και της προέδρου της Fed του Κλίβελαντ, Μπεθ Χάμακ, την Πέμπτη.

Για τη Wall Street, τα αποτελέσματα των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης και οι ενδείξεις για την επόμενη κίνηση της Fed αποτελούν τους δύο βασικούς παράγοντες που θα δοκιμάσουν το επενδυτικό κλίμα μετά την πρόσφατη αναταραχή.

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