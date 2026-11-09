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Κολιός: Η νέα μονάδα των 85 εκατ. ευρώ, το «άλμα» στον τζίρο και οι διεκδικήσεις της ΑΓΝΟ

Οι ισχυρές επιδόσεις της γαλακτοβιομηχανίας Κολιός το 2025 και το επενδυτικό πλάνο για νέα, υπερσύγχρονη μονάδα παραγωγής γιαουρτιού

Business 09.11.2026, 07:00
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Κολιός: Η νέα μονάδα των 85 εκατ. ευρώ, το «άλμα» στον τζίρο και οι διεκδικήσεις της ΑΓΝΟ
Επιμέλεια Κωνσταντίνος Δημητρίου

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Επένδυση ύψους περίπου 85 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία νέας παραγωγικής μονάδας έχει στα σκαριά η γαλακτοβιομηχανία Κολιός ΑΕ, η οποία το 2025 πέτυχε άνοδο του τζίρου και της κερδοφορίας της, ενώ εξελίξεις σημειώθηκαν και στη δικαστική διαμάχη με κτηνοτρόφους της ΑΓΝΟ.

Η εν λόγω επένδυση θα υλοποιηθεί εντός του ιδιόκτητου γηπέδου της μονάδας στον Λιμνότοπο Πολυκάστρου, συνολικής έκτασης 216.596,88 τ.μ., με την εταιρεία να αιτείται την ένταξη του σχεδίου στην κατηγορία των «Εμβληματικών Επενδύσεων Εξαιρετικής Σημασίας».

Σύμφωνα με την Κολιός, το σχέδιο περιλαμβάνει την ανέγερση νέου βιομηχανικού κτιρίου, τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και την εγκατάσταση νέου παραγωγικού, συσκευαστικού, αποθηκευτικού και βοηθητικού εξοπλισμού.

Όπως αναφέρεται στο σχέδιο που κατατέθηκε προς διαβούλευση στο Υπουργείο Ανάπτυξης, η παραγωγική διαδικασία θα καλύπτει το σύνολο των σταδίων, από την παραλαβή και προετοιμασία της πρώτης ύλης έως την τυποποίηση, την παστερίωση, την ομογενοποίηση, τη ζύμωση, την ψύξη, την πλήρωση, τη συσκευασία, τον ποιοτικό έλεγχο, την παλετοποίηση και την αποθήκευση των τελικών προϊόντων.

Μάλιστα, η προτεινόμενη επένδυση, για την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό της μονάδας παραγωγής γιαουρτιού περιλαμβάνει την εγκατάσταση νέων γραμμών παραγωγής υψηλής δυναμικότητας, σε συνδυασμό με προηγμένα συστήματα αυτοματισμού, ρομποτικής και τεχνητής νοημοσύνης.

Επισημαίνεται ότι η διαβούλευση θα είναι ανοιχτή σε σχόλια ως τις 12 Νοεμβρίου.

Κολιός

Το «άλμα» κερδών και τζίρου

Για το 2025 η Κολιός κατέγραψε αύξηση πωλήσεων στα 167,96 εκατ. ευρώ έναντι 143,41 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση, ενώ το κόστος πωληθέντων ανήλθε στα 137,25 εκατ. ευρώ έναντι 116,89 εκατ. ευρώ το 2024. Οπότε το μικτό κέρδος ανέβηκε στα 30,70 εκατ. ευρώ έναντι 26,52 το 2024.

Έπειτα, τα κέρδη προ φόρων ανέβηκαν στα 10,28 εκατ. ευρώ έναντι 7.2ο εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους σκαρφάλωσαν στα 7,90 εκατ. ευρώ έναντι 5,65 εκατ. ευρώ το 2024.

Το σύνολο ιδίων κεφαλαίων του ομίλου ανήλθε στα 63,52 εκατ. ευρώ έναντι 55,64 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση, ενώ το σύνολο των υποχρεώσεων αυξήθηκε στα 79,33 εκατ. ευρώ έναντι 70,91 εκατ. ευρώ το 2024. Ο τραπεζικός δανεισμός του ομίλου έφτασαν τα 47,13 εκατ. ευρώ. το 2025.

Κολιός: Πώς εξελίχθηκαν οι δικαστικές διαμάχες με την ΑΓΝΟ

Όπως αναφέρει η διοίκηση, κατά της μητρικής εταιρείας είχαν ασκηθεί αγωγές από εργαζομένους και κτηνοτρόφους-παραγωγούς της θυγατρικής εταιρείας «ΑΓΝΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Ε» ως αποζημίωση για απαιτήσεις τους που αφορούσαν δεδουλευμένες αποδοχές και συναλλαγές τους με την ΑΓΝΟ Α.Ε., με τις οποίες διεκδικούσαν συνολικά το ποσό των 18,38 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την Κολιός, έχουν εκδοθεί αποφάσεις για τις παραπάνω αγωγές, που απέρριψαν τελεσίδικα (δηλ. και σε επίπεδο Εφετείου) αντίστοιχες αγωγές τους συνολικού ύψους 15,49 εκατ. ευρώ, για τις οποίες ασκήθηκαν δεκατρείς αναιρέσεις στον Άρειο Πάγο και έχουν ακόμη εκδοθεί ένδεκα αποφάσεις που απέρριψαν αμετάκλητα τις αγωγές των εργαζομένων της ΑΓΝΟ και ήδη αναμένονται άλλες δύο αποφάσεις που μετά βεβαιότητάς θα απορρίψουν τις αναιρέσεις αυτές λόγω και της ερημοδικίας των τελευταίων κατά την εκδίκασή τους, οπότε όλες οι απορριπτικές αποφάσεις θα καταστούν αμετάκλητες.

Μάλιστα, η εταιρεία θα επιδιώξει να ανακτήσει 480 χιλ. ευρώ που έχει ήδη καταβάλλει σε εργαζόμενους της ΑΓΝΟ από προσωρινές πρωτόδικες αποφάσεις μέσω αναγκαστικών διαδικασιών ή από το εκπλειστηρίασμα της «ΑΓΝΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Ε» που θα διανεμηθεί.

Ήδη έχουν εκδοθεί οριστικές αποφάσεις από τον Άρειο Πάγο για είσπραξη ποσού 89 χιλ. ευρώ και αναμένεται στο επόμενο διάστημα η έκδοση πρόσθετων
αποφάσεων για είσπραξη επιπλέον ποσού μέχρι Ευρώ 391, που θα αναγνωριστεί στα έσοδα όταν εισπραχθεί.

Σε σχέση με τις άνω απαιτήσεις των κτηνοτρόφων, εκκρεμούσε μία αγωγή κτηνοτρόφων ποσού 2,89 εκατ. ευρώ, επί της οποίας η έκδοση απόφασης τελούσε υπό την αίρεση της προηγούμενης τελεσιδίκου καταδικαστικής αποφάσεως επί της εκκρεμούς ποινικής δίκης σε βάρος του κ. Νικολάου Κολιού. Επ΄αυτής έχει ήδη εκδοθεί τελεσίδικη αθωωτική απόφαση για τον Νικόλαο Κολιό, αναφέρει η διοίκηση.

Ήδη, μεταγενέστερα, έχει υποβληθεί από τους κτηνοτρόφους της ΑΓΝΟ η με ΓΑΚ/ΕΑΚ/ΗΜΕΡΟΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ 9538/140/27-02-2026 Δήλωση Παραίτησης από το δικόγραφο της άνω αγωγής, η οποία (αγωγή) θεωρείται πλέον ως μη ασκηθείσα, αναφέρει η Κολιός.

Σημειώνεται ότι οι κτηνοτρόφοι αυτοί έχουν ήδη εισπράξει συνολικό ποσό 1,50 εκατ. ευρώ περίπου μέσω κατασχέσεων εις χείρας τρίτων, ενώ παράλληλα έχουν εκδοθεί οι υπ’ αριθμ. 1088/2021, 1089/2021, 1090/2021 και 1091/2021 αποφάσεις του ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ (Β2′ Πολιτικό Τμήμα), με τις οποίες απερρίφθησαν επί της ουσίας οι αιτήσεις αναιρέσεως των εργαζομένων της ΑΓΝΟ και έγινε δεκτή η αναίρεση της Εταιρείας, κρίνοντας ότι δεν στοιχειοθετείτε καταχρηστική επίκληση της νομικής αυτοτέλειας της ΑΓΝΟ Α.Ε. από την Εταιρεία μας αποφαινόμενες επί της ουσίας ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της άρσης της αυτοτέλειας των σχετιζόμενων νομικών προσώπων.

Κατόπιν αυτών οι ακολουθήσασες αποφάσεις του Εφετείου ευθυγραμμίστηκαν με την άνω κρίση του Αρείου Πάγου και με τα δεδομένα αυτά δεν υφίσταται πιθανότητα καταβολής πρόσθετων ποσών από αγωγές των εργαζομένων της ΑΓΝΟ σε βάρος της ΚΟΛΙΟΣ Α.Ε.

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