Κρήτη: Εμβληματικές επενδύσεις αλλάζουν τον τουριστικό χάρτη του νησιού

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Ένα νέο κύμα μεγάλων επενδύσεων, εξαγορών και αναβαθμίσεων αλλάζει τον τουριστικό χάρτη της Κρήτης.

Από την Κίσσαμο και την Τριόπετρα έως την Ελούντα, τη Σητεία και το Ηράκλειο, διεθνή brands και ισχυροί επενδυτικοί όμιλοι στρέφουν το ενδιαφέρον τους στο νησί. Κοινός παρονομαστής είναι η ανάπτυξη πολυτελών resorts, τουριστικών κατοικιών, μαρίνων και υποδομών αναψυχής, με το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι να δημιουργεί προσδοκίες για ευκολότερη πρόσβαση και μεγαλύτερη διεθνή συνδεσιμότητα.

Η επενδυτική εικόνα περιλαμβάνει έργα σε διαφορετικά στάδια: από το ήδη υπό λειτουργία Ikos Kissamos έως σχέδια που παραμένουν σε αδειοδότηση, αλλά και εξαγορές υφιστάμενων ακινήτων.

Σύμφωνα εκτιμήσεις, έξι μεγάλα τουριστικά projects αθροίζουν σε προϋπολογισμό άνω των 2,5 δισ. ευρώ.

Από την Κίσσαμο έως την Ελούντα

Στην Κίσσαμο, το Ikos Kissamos άνοιξε την άνοιξη του 2026, έπειτα από επένδυση άνω των 220 εκατ. ευρώ. Η πρώτη φάση περιλαμβάνει περίπου 400 δωμάτια και βίλες, ενώ σχεδιάζεται δεύτερη φάση με 100 επιπλέον δωμάτια και σουίτες, με ορίζοντα λειτουργίας το 2028. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε ο όμιλος, η πρώτη σεζόν έκλεισε με πληρότητες άνω του 90%.

Στην Ελούντα, το Elounda Hills αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες σύνθετες τουριστικές και οικιστικές αναπτύξεις του νησιού. Η επένδυση εκτιμάται, ανάλογα με τις τελικές φάσεις και τις υποδομές, μεταξύ 600 και 800 εκατ. ευρώ.

Περιλαμβάνει ξενοδοχειακές υποδομές, branded κατοικίες και μαρίνα, ενώ η πρώτη φάση βρίσκεται σε εξέλιξη. Στην ίδια ευρύτερη περιοχή σχεδιάζεται και το Cape Tholos του Ομίλου Μεταξά, προϋπολογισμού 200 εκατ. ευρώ, με πεντάστερο σύνθετο κατάλυμα και συνολική δυναμικότητα 1.014 κλινών.

Στην ανατολική Κρήτη, το Sitia Bay Resort συνδέεται με έκταση περίπου 2.690 στρεμμάτων και επένδυση που εκτιμάται στα 300 εκατ. ευρώ. Η Ικτίνος έχει συμφωνήσει με τη CBE Capital, ενώ έχει υπογραφεί επιστολή πρόθεσης με την Auberge Resorts Collection για πιθανή μελλοντική διαχείριση και branding. Πρόκειται, συνεπώς, για σχέδιο με σημαντική επενδυτική κινητικότητα, αλλά όχι για ήδη ολοκληρωμένη τουριστική ανάπτυξη.

Στη νότια Κρήτη, η επένδυση Triopetra Bay Resort του Ομίλου Φωτιάδη, ύψους περίπου 500 εκατ. ευρώ, προβλέπει ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, κατοικίες και υποδομές αναψυχής. Στις 3 Νοεμβρίου 2026 εγκρίθηκαν περιβαλλοντικοί όροι για το οικιστικό σκέλος, σε έκταση περίπου 1.330 στρεμμάτων, με δυναμικότητα έως 5.646 ατόμων. Η εξέλιξη είναι σημαντικό αδειοδοτικό βήμα, αλλά απομένει η άδεια έναρξης κατασκευής.

Νέες εξαγορές στο Ηράκλειο

Η πιο πρόσφατη κίνηση είναι η διπλή επέκταση της Sani/Ikos στο Ηράκλειο. Ο όμιλος απέκτησε την έκταση των 346 στρεμμάτων στις Γούρνες, με τίμημα περίπου 72,5 εκατ. ευρώ, και το Out of the Blue Resort στην Αγία Πελαγία. Για τις Γούρνες σχεδιάζεται Ikos Resort περίπου 600 δωματίων, ενώ το συγκρότημα στην Αγία Πελαγία θα ανακαινιστεί και θα αναβαθμιστεί σε resort περίπου 500 δωματίων και σουιτών.

Το τίμημα της δεύτερης εξαγοράς δεν έχει δημοσιοποιηθεί. Ο όμιλος τοποθετεί την ολοκλήρωση των δύο νέων μονάδων στην περίοδο 2031–2032.

Παράλληλα, η Hotel Investment Partners (HIP) απέκτησε το Phāea Cretan Malia Park, ενώ η PHĀEA διατηρεί τη μακροχρόνια διαχείρισή του. Πρόκειται για μεταβίβαση υφιστάμενου ξενοδοχειακού ακινήτου, όχι για νέο resort.

Το Καστέλι και η νέα πρόσβαση

Το υπό κατασκευή αεροδρόμιο στο Καστέλι αναμένεται να λειτουργήσει το 2028 , υπο το επιχειρηματικό σχήμα Ελληνικό Δημόσιο (45,90%), ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (32,46%) και GMR Airports Ltd (21,64%), σχεδιάζεται να εξυπηρετεί έως 15 εκατ. επιβάτες ετησίως. Το 2025 το αεροδρόμιο Ηρακλείου ξεπέρασε τα 10 εκατ. επιβάτες, ενώ οι διεθνείς αφίξεις στην Κρήτη έφτασαν τα 4,99 εκατ.. Σε επίπεδο νησιού, τα τρία αεροδρόμια κατέγραψαν συνολικά περίπου 14,2 εκατ. κινήσεις επιβατών το 2025.

Η Τράπεζα της Ελλάδος κατέγραψε για την Κρήτη ταξιδιωτικές εισπράξεις 4,34 δισ. ευρώ το 2025, επιβεβαιώνοντας το οικονομικό βάρος του προορισμού. Το νέο αεροδρόμιο μπορεί να διευρύνει τη δυνατότητα υποδοχής πτήσεων και να στηρίξει την ανάπτυξη νέων αγορών και περιόδων ταξιδιού.