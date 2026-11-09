 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
    [1]=>
    string(18) "Academic Interests"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(7) "Economy"
    [1]=>
    string(38) "Environmental Science & Sustainability"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

Κλιματική αλλαγή: Επιβραδύνθηκε ο ρυθμός μείωσης των εκπομπών στην ΕΕ το 2025

Ανάγκη εντατικοποίησης της εφαρμογής των μέτρων για την επίτευξη των στόχων του 2030 σε σχέση με την κλιματική αλλαγή προκύπτει από την έκθεση της Κομισιόν για τις εκπομπές

Κλιματική αλλαγή 09.11.2026, 15:34
Σχολιάστε
Κλιματική αλλαγή: Επιβραδύνθηκε ο ρυθμός μείωσης των εκπομπών στην ΕΕ το 2025
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Χαμηλότερα κατά 39% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990 είναι σήμερα τα επίπεδα εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ το 2025, ωστόσο, ο βραδύτερος ρυθμός μείωσης των εκπομπών το 2025 σημαίνει ότι οι προσπάθειες θα πρέπει να επιταχυνθούν σε όλους τους τομείς της οικονομίας κατά το δεύτερο μισό της δεκαετίας.

Αυτό προκύπτει από την Έκθεση Προόδου για τη Δράση για το Κλίμα στην ΕΕ 2026 και την Έκθεση για την Αγορά Άνθρακα τις οποίες δημοσιοποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που καταδεικνύουν ότι οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ συνεχίζουν να μειώνονται, οι καθαρές τεχνολογίες επεκτείνονται και όλο και περισσότερα έσοδα από το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΣΕΔΕ) της ΕΕ είναι διαθέσιμα στα κράτη μέλη για επενδύσεις στην απανθρακοποίηση.

Οι εξελίξεις αυτές, όπως επισημαίνει η Κομισιόν, καταδεικνύουν ότι η μετάβαση σε μια καθαρή οικονομία εξακολουθεί να συμβάλλει στην επίτευξη των ευρύτερων στόχων της ΕΕ για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, τη βελτίωση της ενεργειακής ασφάλειας, τη μείωση των εξαρτήσεων και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή.

Η Έκθεση Προόδου για τη Δράση για το Κλίμα επιβεβαιώνει ότι οι καθαρές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ μειώθηκαν κατά 1,6% το 2025 σε σύγκριση με το 2024, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία. Οι εκπομπές που καλύπτονται από το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ) μειώθηκαν κατά περίπου 2% το 2025, ενώ οι εκπομπές στους τομείς που καλύπτονται από τον Κανονισμό για τον Επιμερισμό των Προσπαθειών (ESR) παρέμειναν σε γενικές γραμμές σταθερές. Παράλληλα, τα προσωρινά στοιχεία δείχνουν βελτίωση της απορρόφησης άνθρακα από τον τομέα της γης.

Οι εκπομπές βρίσκονται πλέον κατά 39% χαμηλότερα από τα επίπεδα του 1990, ενώ η οικονομία της ΕΕ έχει αναπτυχθεί κατά 74% την ίδια περίοδο. Έτσι, επιβεβαιώνεται για ακόμη μία χρονιά η αποσύνδεση της οικονομικής ανάπτυξης από τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, με περαιτέρω μείωση των εκπομπών.

Η φετινή Έκθεση για την Αγορά Άνθρακα διαπιστώνει επίσης ότι τα έσοδα από το ΣΕΔΕ της ΕΕ ανήλθαν σε 43,2 δισ. ευρώ το 2025, σημειώνοντας αύξηση κατά 11% σε σύγκριση με το 2024.

Η ΕΕ ενίσχυσε επίσης το μακροπρόθεσμο πλαίσιο πολιτικής της για το κλίμα κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους, θεσπίζοντας νομικά δεσμευτικό στόχο για τη μείωση των καθαρών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 90% έως το 2040, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990, με την έναρξη ισχύος της τροποποιημένης Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για το Κλίμα τον Απρίλιο του 2026.

Εντατικοποίηση της εφαρμογής των μέτρων για την επίτευξη των στόχων του 2030 σε ολόκληρη την ΕΕ

Παρότι η ΕΕ παραμένει πλήρως προσηλωμένη στη μείωση των καθαρών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55% έως το 2030, ο βραδύτερος ρυθμός μείωσης των εκπομπών το 2025 σημαίνει ότι οι προσπάθειες θα πρέπει να επιταχυνθούν σε όλους τους τομείς της οικονομίας κατά το δεύτερο μισό της δεκαετίας.

Η έκθεση δείχνει ότι οι εκπομπές που καλύπτονται από τον Κανονισμό για τον Επιμερισμό των Προσπαθειών (συμπεριλαμβανομένων των εγχώριων μεταφορών, των κτιρίων, της γεωργίας και των αποβλήτων) αναμένεται επί του παρόντος να μειωθούν κατά περίπου 38,5% έως το 2030, σε σύγκριση με το 2005, ποσοστό ελαφρώς χαμηλότερο από τον στόχο της ΕΕ που ανέρχεται σε 40%.

Η αξιολόγηση δείχνει ότι εννέα κράτη μέλη της ΕΕ δεν σημειώνουν επαρκή πρόοδο ως προς την επίτευξη των εθνικών τους στόχων για το 2030 στο πλαίσιο του ESR. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ζητήσει από την Αυστρία, την Κροατία, την Κύπρο, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ιρλανδία, τη Λιθουανία, τη Μάλτα και τη Σουηδία να υποβάλουν, το καθένα ξεχωριστά, σχέδιο διορθωτικών δράσεων, προκειμένου να επιταχυνθεί η εφαρμογή και η ανάπτυξη μέτρων και επενδύσεων για τη μείωση των εκπομπών.

Τα προσωρινά στοιχεία δείχνουν ότι οι καθαρές απορροφήσεις άνθρακα από τον τομέα της γης αυξήθηκαν κατά περίπου 11% το 2025 σε σύγκριση με το 2024. Παρά τη βελτίωση αυτή, οι τρέχουσες προβλέψεις για τον τομέα της γης δείχνουν επίσης ότι υπάρχει έλλειμμα της τάξης των 40–55 εκατομμυρίων τόνων ισοδυνάμου CO₂ σε σχέση με τον στόχο της ΕΕ για το 2030 όσον αφορά τις χρήσεις γης.

Η καθαρή μετάβαση ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια και την ανταγωνιστικότητα

Η επιταχυνόμενη ανάπτυξη και εγκατάσταση καθαρών τεχνολογιών το 2025 εξακολουθεί να συμβάλλει στη μείωση της εξάρτησης της Ευρώπης από τις εισαγωγές ορυκτών καυσίμων και στον περιορισμό των επιπτώσεων της αστάθειας των τιμών των καυσίμων στους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Παρότι η παραγωγή καθαρών τεχνολογιών στην ΕΕ έχει επεκταθεί σημαντικά, η έκθεση επισημαίνει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν πρόσθετες οικονομικές ευκαιρίες για την ευρωπαϊκή βιομηχανία, οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν και να προσελκύσουν νέες επενδύσεις.

Οι ταξινομήσεις αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων με μπαταρία αυξήθηκαν σε 1,9 εκατομμύρια το 2025, αριθμός που αντιστοιχεί περίπου σε ένα στα έξι νέα αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν.

Η εγκατεστημένη ισχύς αιολικής και ηλιακής ενέργειας στην ΕΕ αυξήθηκε στα 611 GW, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 49% της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος ηλεκτροπαραγωγής.

Παράλληλα, επιταχύνθηκε η εγκατάσταση αντλιών θερμότητας, με εκτιμώμενη πρόσθετη εγκατεστημένη ισχύ 41 GW το 2025, έναντι 26 GW το 2024.

Η ενίσχυση της κλιματικής ανθεκτικότητας καθίσταται ολοένα και πιο επείγουσα

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή έχουν προκαλέσει εκτιμώμενες οικονομικές ζημίες ύψους 822 δισ. ευρώ στην ΕΕ από το 1980.

Για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή θα απαιτηθούν επενδύσεις περίπου 70 δισ. ευρώ ετησίως έως το 2050.

Οι εκθέσεις υπογραμμίζουν τις διαρκώς αυξανόμενες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, οι οποίες έχουν προκαλέσει σοβαρές συνέπειες και το 2026.

Το νέο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για την Κλιματική Ανθεκτικότητα, το οποίο παρουσιάστηκε τον Οκτώβριο του 2026, θα ενισχύσει την ικανότητα της Ευρώπης να προβλέπει, να προετοιμάζεται και να διαχειρίζεται τους κλιματικούς κινδύνους, μέσω μιας προτεινόμενης Νομοθεσίας για την Κλιματική Ανθεκτικότητα, η οποία θα βασίζεται σε μια κοινή πορεία αναφοράς για την παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας.

Το ΣΕΔΕ της ΕΕ εξακολουθεί να αποτελεί μια εύρυθμα λειτουργούσα αγορά άνθρακα

Η Έκθεση για την Αγορά Άνθρακα 2026 δείχνει ότι τα έσοδα από το ΣΕΔΕ της ΕΕ ανήλθαν σε 43,2 δισ. ευρώ το 2025.

Περισσότερα από τα μισά έσοδα του ποσού αυτού (23,9 δισ. ευρώ) διατέθηκαν απευθείας στα κράτη μέλη της ΕΕ για τη χρηματοδότηση μέτρων απανθρακοποίησης που αφορούν τα νοικοκυριά και τη βιομηχανία.

Η αύξηση του ποσοστού των εσόδων από το ΣΕΔΕ που επενδύονται στην απανθρακοποίηση, σε συνδυασμό με τη διατήρηση της ακεραιότητας του συστήματος, θα διασφαλίσει ότι το ΣΕΔΕ της ΕΕ θα επιτύχει τον στόχο του για το 2030, ο οποίος προβλέπει μείωση των εκπομπών κατά 62% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2005.

Οι εκπομπές από τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις μειώθηκαν κατά 3,3% σε σύγκριση με το 2024, κυρίως λόγω της μείωσης των εκπομπών στους τομείς του σιδήρου και του χάλυβα, του τσιμέντου και των χημικών προϊόντων.

Οι εκπομπές από τις θαλάσσιες μεταφορές μειώθηκαν κατά 4%, ενώ οι εκπομπές από τις αεροπορικές μεταφορές αυξήθηκαν κατά 0,2%, επιβεβαιώνοντας την επιτακτική ανάγκη απανθρακοποίησης του συγκεκριμένου τομέα.

Παρότι οι συνολικές εκπομπές στο πλαίσιο του ΣΕΔΕ παραμένουν κάτω από το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο, ο ρυθμός μείωσης των εκπομπών έχει επιβραδυνθεί σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη.

Τον Ιούλιο του 2026, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τη μεταρρύθμιση του ΣΕΔΕ της ΕΕ για την περίοδο 2030–2040.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Επίδομα θέρμανσης: Ανοίγει η πλατφόρμα την Τρίτη 10 Νοεμβρίου – Τα ποσά
Economy

Επίδομα θέρμανσης: Ανοίγει η πλατφόρμα την Τρίτη 10 Νοεμβρίου – Τα ποσά
ΛΑΕ ΟΠΕΚΑ: Έως τις 16 Νοεμβρίου οι αιτήσεις για το πρόγραμμα χρηματικών βραβείων
Κοινωνία

ΛΑΕ ΟΠΕΚΑ: Έως τις 16 Νοεμβρίου οι αιτήσεις για το πρόγραμμα χρηματικών βραβείων
Nvidia: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για την υπόθεση κατασκοπείας
World

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για την υπόθεση κατασκοπείας της Nvidia
Καββαδάς: Πρωτοβουλίες για τη βιωσιμότητα της παράκτιας αλιείας
AGRO

Καββαδάς: Πρωτοβουλίες για τη βιωσιμότητα της παράκτιας αλιείας
Κλιματική αλλαγή: Επιβραδύνθηκε ο ρυθμός μείωσης των εκπομπών στην ΕΕ το 2025
Κλιματική αλλαγή

Επιβραδύνθηκε ο ρυθμός μείωσης των εκπομπών στην ΕΕ το 2025
ΑΔΜΗΕ: Ξεκινά το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κορίνθου-Κω
Ηλεκτρισμός

ΑΔΜΗΕ: Ξεκινά το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κορίνθου-Κω

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ακίνητα: Νέες ανατιμήσεις φοβούνται οι υποψήφιοι αγοραστές
Ακίνητα

Δυσκολεύει η αγορά ακινήτου - Φόβοι για νέες ανατιμήσεις

Τι συμβαίνει με τα ακίνητα; - Γιατί λαμβάνει μεγάλες διαστάσεις η στεγαστική κρίση στην Ελλάδα

Ανδρομάχη Παύλου
Xeneta: Πτώση 30% στους ναύλους spot των εμπορευματοκιβωτίων το 2027
Ποντοπόρος

Έρχεται βουτιά στους ναύλους των containers - Ο ρόλος του Σουέζ

Η Xeneta προβλέπει ότι η παγκόσμια ζήτηση για μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων θα αυξηθεί κατά 2,5% έως 4% το 2027

Λάμπρος Καραγεώργος
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Κωδικός «έρευνες σε ήρεμα νερά»
Ηλεκτρισμός

Κωδικός για GSI: «Έρευνες σε ήρεμα νερά»

Διπλωματικές διεργασίες για το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου - O απόπλους του ABEILLE MARENGO - Ο στόχος για τις έρευνες στα διεθνή ύδατα

Χρήστος Κολώνας
Συναγερμός για τις κυβερνοεπιθέσεις
Business

Συναγερμός για τις κυβερνοεπιθέσεις

Ο Νικήτας Κλαδάκης, γενικός διευθυντής της Adacom, περιγράφει στον ΟΤ ένα νέο τοπίο στις κυβερνοεπιθέσεις

Γιώργος Μανέττας
Κλάας Νοτ: «Δεν θα διστάσω» να παρέμβω σε νέα κρίση χρέους στην Ευρωζώνη
World

Ο Κλάας Νοτ δηλώνει έτοιμος να παρέμβει σε κρίση χρέους

Ο υποψήφιος για την προεδρία της ΕΚΤ, Κλάας Νοτ, δηλώνει έτοιμος να αξιοποιήσει τα υφιστάμενα εργαλεία ή ακόμη και να δημιουργήσει νέα, αν απειληθεί η χρηματοπιστωτική σταθερότητα

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Nvidia: Η κρίση με τον CEO και οι υποψίες κατασκοπείας στην αυτοκρατορία των 4 τρισ. δολαρίων
World

Κρίση στη Nvidia - Οι υποψίες κατασκοπείας με θύμα τον CEO

Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia ξεκινά έρευνα για το αν ο επικεφαλής της εταιρείας βρέθηκε στο στόχαστρο κινεζικής κατασκοπείας

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Υπερωρίες χωρίς αμοιβή για το 42% των εργαζομένων
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Υπερωρίες χωρίς αμοιβή για το 42% των εργαζομένων

Αποκαλυπτικές τρεις έρευνες για τις υπερωρίες που δηλώνουν οι επιχειρήσεις και τις παραβάσεις με την μη καταβολή των αμοιβών

Κώστας Παπαδής
Γουίλι Νέλσον: Η ημέρα που η εφορία του πήρε τα πάντα… εκτός απ’ την κιθάρα
Tέχνη και Ζωή

Νέλσον: Η ημέρα που η εφορία πήρε τα πάντα... εκτός απ' την κιθάρα

Η διάσημη, ταλαιπωρημένη κλασική κιθάρα του Νέλσον, «Trigger», μεταφέρθηκε κρυφά στη Χαβάη από την κόρη του, Λάνα, προτού προλάβουν να την κατασχέσουν οι ομοσπονδιακοί πράκτορες.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Περισσότερα από Κλιματική αλλαγή
Κλιματική αλλαγή: Επιβραδύνθηκε ο ρυθμός μείωσης των εκπομπών στην ΕΕ το 2025
Κλιματική αλλαγή

Επιβραδύνθηκε ο ρυθμός μείωσης των εκπομπών στην ΕΕ το 2025

Ανάγκη εντατικοποίησης της εφαρμογής των μέτρων για την επίτευξη των στόχων του 2030 σε σχέση με την κλιματική αλλαγή προκύπτει από την έκθεση της Κομισιόν για τις εκπομπές

Νορβηγία: Το επενδυτικό ταμείο υποστηρίζει ότι οι επενδύσεις στις ΑΠΕ είναι υπερτιμημένες
World

Επενδυτικό Ταμείο Νορβηγίας: Υπερτιμημένες οι επενδύσεις στις ΑΠΕ

Οι μπαταρίες μπορούν να προσφέρουν ελκυστικές αποδόσεις, εκτιμούν στο επενδυτικό ταμείο της Νορβηγίας

Μα υπάρχουν ιδιωτικά δάση στην Ελλάδα;
Κοινωνία

Μα υπάρχουν ιδιωτικά δάση στην Ελλάδα;

Η ιστορία τους για το ελληνικό κράτος ξεκινάει από το 1836 όταν έπρεπε για πρώτη φορά να καθοριστεί τι σημαίνει ιδιωτικό και τι δημόσιο

Μιχάλης Γελασάκης
Κλιματική αλλαγή: Γιατί εκδηλώνονται έντονες χειμερινές κακοκαιρίες, ενώ το κλίμα θερμαίνεται
Green

Κλιματική αλλαγή: Γιατί εκδηλώνονται έντονες χειμερινές κακοκαιρίες, ενώ το κλίμα θερμαίνεται

Οι επιστήμονες του Meteo εξηγούν πώς γίνεται ο πλανήτης να θερμαίνεται, αλλά παρ’ όλα αυτά να εκδηλώνονται καιρικά συστήματα με εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες.

Γέμισαν τα φράγματα – Ανάσα στα αποθέματα νερού της Κρήτης
Green

Γέμισαν τα φράγματα – Ανάσα στα αποθέματα νερού της Κρήτης

Ανάσα από τις βροχοπτώσεις της πρόσφατης κακοκαιρίας του Οκτωβρίου

Κατερίνα Ροββά
Άζωτο: Τι προτείνει Ιάπωνας επιστήμονας
Green

Άζωτο: Η αόρατη απειλή για το κλίμα και την υγεία

Ο Κεντάρο Χαγιάσι, καθηγητής στο Ερευνητικό Ινστιτούτο για την Ανθρωπότητα και τη Φύση, ηγείται έρευνας σχετικά με τον κύκλο του αζώτου και τη βιώσιμη διαχείριση προϊόντων που περιέχουν άζωτο

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Σταύρος Παπασταύρου: «Η καθαρή μετάβαση να συμβαδίζει με την κοινωνική συνοχή και την ανταγωνιστικότητα»
Καθαρή ενέργεια

Παπασταύρου: Καθαρή μετάβαση με συνοχή και ανταγωνιστικότητα

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου υποδέχθηκε στην Αθήνα τον Ευρωπαίο Επίτροπο για το Κλίμα, το Μηδενικό Ισοζύγιο (Net Zero) και την Καθαρή Ανάπτυξη, κ. Wopke Hoekstra

Latest News
Επίδομα θέρμανσης: Ανοίγει η πλατφόρμα την Τρίτη 10 Νοεμβρίου – Τα ποσά
Economy

Επίδομα θέρμανσης: Ανοίγει η πλατφόρμα την Τρίτη 10 Νοεμβρίου – Τα ποσά

Κριτήρια και δικαιούχοι για το φετινό επίδομα θέρμανσης - Πότε θα γίνει η πρώτη πληρωμή

ΛΑΕ ΟΠΕΚΑ: Έως τις 16 Νοεμβρίου οι αιτήσεις για το πρόγραμμα χρηματικών βραβείων
Κοινωνία

ΛΑΕ ΟΠΕΚΑ: Έως τις 16 Νοεμβρίου οι αιτήσεις για το πρόγραμμα χρηματικών βραβείων

Το πρόγραμμα του ΛΑΕ ΟΠΕΚΑ αφορά σε όσους και όσες επέτυχαν για πρώτη φορά στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2026

Nvidia: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για την υπόθεση κατασκοπείας
World

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για την υπόθεση κατασκοπείας της Nvidia

Η έρευνα της Nvidia, οι δηλώσεις της Κίνας και οι εικασίες για το μέλλον του Χουάνγκ

Τζούλη Καλημέρη
Καββαδάς: Πρωτοβουλίες για τη βιωσιμότητα της παράκτιας αλιείας
AGRO

Καββαδάς: Πρωτοβουλίες για τη βιωσιμότητα της παράκτιας αλιείας

Ευρεία συνάντηση εργασίας υπό τον Θ. Καββαδά, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της παράκτιας αλιείας από διάφορες περιοχές της χώρας

Κλιματική αλλαγή: Επιβραδύνθηκε ο ρυθμός μείωσης των εκπομπών στην ΕΕ το 2025
Κλιματική αλλαγή

Επιβραδύνθηκε ο ρυθμός μείωσης των εκπομπών στην ΕΕ το 2025

Ανάγκη εντατικοποίησης της εφαρμογής των μέτρων για την επίτευξη των στόχων του 2030 σε σχέση με την κλιματική αλλαγή προκύπτει από την έκθεση της Κομισιόν για τις εκπομπές

ΑΔΜΗΕ: Ξεκινά το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κορίνθου-Κω
Ηλεκτρισμός

ΑΔΜΗΕ: Ξεκινά το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κορίνθου-Κω

Σύμφωνα με τον επενδυτικό σχεδιασμό του ΑΔΜΗΕ, μέσω της Κω στη συνέχεια θα διασυνδεθούν απευθείας στην υψηλή τάση η Ρόδος και η Κάρπαθος

Πότε σηκώνει άγκυρα το «Abeille Marengo» για τις έρευνες του GSI
Ηλεκτρισμός

Πότε σηκώνει άγκυρα το «Abeille Marengo» για τις έρευνες του GSI

Τελευταίες προετοιμασίες στο γαλλικό σκάφος πριν τον απόπλου για τις θαλάσσιες έρευνες του GSI - Οι εργασίες στα πρώτα ναυτικά μίλια - Η άφιξη στην Κάρπαθο

Χρήστος Κολώνας
Ευρώπη: Πόσο ασφαλή είναι τα συστήματα… ασφάλειας
Κόσμος

Από τα σούπερ μάρκετ μέχρι τα αεροπλάνα... η Ευρώπη δοκιμάζεται

Πόσο καλά είναι προετοιμασμένη η Ευρώπη να αμυνθεί απέναντι στις σύγχρονες απειλές ασφαλείας

Νορβηγία: Αναστέλλει τις ηλεκτροδοτήσεις σε νέα κέντρα δεδομένων
Τεχνολογία

Η Νορβηγία αναστέλλει τις ηλεκτροδοτήσεις νέων data center

H Νορβηγία εστιάζει σε κέντρα δεδομένων που θα προσφέρουν το μεγαλύτερο κοινωνικό όφελος

Cybertruck: Ο Μασκ δηλώνει ότι η Tesla θα επιστρέψει προκαταβολές σε «πολλούς ανθρώπους»
Τεχνολογία

Ο Μασκ θα επιστρέψει προκαταβολές για το Cybertruck

Ο Μασκ ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η Tesla θα σταματήσει την παραγωγή του Cybertruck στο εργοστάσιό της στο Τέξας

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τράπεζες και Coca Cola οδηγούν υψηλότερα τον δείκτη
Xρηματιστήριο Αθηνών

Τράπεζες και Coca Cola οδηγούν υψηλότερα το ΧΑ

Σταθερά σε ανοδική τροχιά κινείται το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον τραπεζικό κλάδο να εξακολουθεί να ξεχωρίζει, διατηρώντας το αγοραστικό ενδιαφέρον

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Σκλαβενίτης: Εξαγοράζει τη χονδρική της ΑΒ Βασιλόπουλος – Τι δήλωσε ο Νίκος Λαβίδας
Business
Upd: 14:32

Ο Σκλαβενίτης εξαγοράζει τη χονδρική της ΑΒ Βασιλόπουλος

Η εν λόγω συμφωνία τελεί υπό την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και η υλοποίηση της αναμένεται μετά τη σχετική απόφαση - Τι ανακοίνωσαν Σκλαβενίτης και ΑΒ Βασιλόπουλος

Ελ Νίνιο: Ο κόσμος θα αντιμετωπίσει εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες τους επόμενους μήνες
Κλιματική αλλαγή

Το Ελ Νίνιο θα ανεβάσει στα ύψη το θερμόμετρο τους επόμενους μήνες

Δυσοίωνες προβλέψεις για το φετινό Eλ Νίνιο από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Μετεωρολογίας WMO

Ακίνητα: 4 στους 10 δεν μπορούν να νοικιάσουν μόνοι τους σπίτι
Ακίνητα

MyRoomie: 4 στους 10 δεν μπορούν να νοικιάσουν μόνοι τους σπίτι

Σύμφωνα με τα ευρήματα έρευνας του MyRoomie , το 42% δηλώνει ότι δεν μπορεί να νοικιάσει μόνο του σπίτι αυτή τη στιγμή (38% μπορεί, 20% «ίσως»), ενώ το 73% αναφέρει τα ακριβά ενοίκια ως τη μεγαλύτερη δυσκολία στην αναζήτηση κατοικίας

Allwyn: Στα 9 ευρώ θέτει την τιμή-στόχο η JP Morgan
Business

JPMorgan για Allwyn: Τιμή στόχος στα 9 ευρώ

Οι αναλυτές της JP Morgan εκτιμούν ότι η σχέση κινδύνου και δυνητικής απόδοσης γίνεται ολοένα λιγότερο ελκυστική για την Allwyn

ΑΑΔΕ: Προσθήκη νέου κωδικού στη δήλωση ΦΠΑ για τον ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου
AGRO

Προσθήκη νέου κωδικού στη δήλωση ΦΠΑ για τον ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου

Η απόφαση της ΑΑΔΕ αφορά πράξεις που πραγματοποιούνται από 1η Νοεμβρίου 2026 και εφεξής

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies