VIDCAST – Finance Views | Αντώνης Μουζάκης: Τα ψιλά γράμματα των 120 δόσεων και το επιτόκιο «φωτιά»

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Ο Οικονομικός Ταχυδρόμος και το vidcast Finance Views δίνουν το λόγο στους ειδικούς και επιχειρούν να αναλύσουν και να φωτίσουν πτυχές γεγονότων που επηρεάζουν την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις καθημερινές συναλλαγές.

Σε αυτό το επεισόδιο, φιλοξενούμε τον φοροτεχνικό, Αντώνη Μουζάκη.

Ο Αντώνης Μουζάκης αναλύει το νέο πλαίσιο για την αποπληρωμή των χρεών σε εφορία και ασφαλιστικά έως 120 μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστη καταβολή 30 ευρώ.

Περιγράφει ποιες ληξιπρόθεσμες οφειλές μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση καθώς και ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούν οι οφειλέτες.

Ο Αντώνης Μουζάκης στο vidcast Finance Views: Οι προϋποθέσεις για υπαγωγή στις 120 δόσεις

Ο φοροτεχνικός επισημαίνει ότι βασική προϋπόθεση για την υπαγωγή στη ρύθμιση είναι τα χρέη να μην τελούσαν σε ρύθμιση στις 30 Σεπτεμβρίου 2026 και να μην έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης μέχρι την υποβολή της αίτησης.

Όσοι φορολογούμενοι έχουν υπαχθεί ήδη στη ρύθμιση των 72 δόσεων, με αίτησή τους θα μπορούν να μεταφέρουν το υπόλοιπο της οφειλής τους στις 120 δόσεις.

Ο Αντώνης Μουζάκης ξεκαθαρίζει ότι στην περίπτωση που ο οφειλέτης δεν καταβάλλει δύο συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις ή καθυστερήσει την πληρωμή των δύο τελευταίων δόσεων για διάστημα μεγαλύτερο των δύο μηνών τότε χάνεται η ρύθμιση.

«Όταν χάσεις την πρώτη σου δόση, για να μη μείνεις εκτός ρύθμισης θα πρέπει τον επόμενο μήνα με τη δόση του μήνα να πληρώσεις και την προηγούμενη, αυτή που έχασες. Ναι, αλλά με τι; Με μία προσαύξηση, με ένα πέναλτι της τάξης του 15%» εξηγεί ο ίδιος.

Ερωτηθείς αν θα άλλαζε κάτι από τη ρύθμιση των 120 δόσεων αναφέρει ότι «θα άλλαζε την ημερομηνία 30 Σεπτεμβρίου 2026 καθώς και τη δυνατότητα να μπορούν να μεταπηδήσουν από τις 12 δόσεις στις 24 δόσεις και από τις 8 δόσεις να πάνε στις 120 δόσεις προκειμένου να ρυθμίσεις τις οφειλές τόσο νομικά πρόσωπα όσο και τα φυσικά.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το επεισόδιο από το site του Οικονομικού Ταχυδρόμου ot.gr και το Spotify.

To Vidcast είναι μία παραγωγή του Οικονομικού Ταχυδρόμου

Ευχαριστούμε το ΕΒΕΑ για την ευγενή παραχώρηση αίθουσας του για το γύρισμα του επεισοδίου vidcast – Finance Views