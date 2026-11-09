 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
    [1]=>
    string(16) "Personal Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(29) "Business Accounting & Finance"
    [1]=>
    string(14) "Personal Taxes"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(16) "Personal Finance"
}

VIDCAST – Finance Views | Αντώνης Μουζάκης: Τα ψιλά γράμματα των 120 δόσεων και το επιτόκιο «φωτιά»

Σε αυτό το επεισόδιο του VIDCAST - Finance Views ο φοροτεχνικός Αντώνης Μουζάκης αναλύει τη ρύθμιση για τις 120 δόσεις - Εξηγεί ποια χρέη μπορούν να υπαχθούν καθώς πώς μπορεί να χαθεί η ρύθμιση

Finance Views 09.11.2026, 12:30
Σχολιάστε
Digital content & Editorial Production : Ελένη Στεργίου
Κάμερα: Δημήτρης Μιχαλάκης, Ρωμανός Λιούτας, Κώστας Βλαχόπουλος
Ηχοληψία: Χρήστος Παπανικολάου
Γραφικά: Νίκος Χατζηευθυμίου, Γιάννης Κανελλόπουλος
Παραγωγή : Μαρίνα Βερνίκου
Συνέντευξη Ανδρομάχη Παύλου

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ο Οικονομικός Ταχυδρόμος και το vidcast Finance Views δίνουν το λόγο στους ειδικούς και επιχειρούν να αναλύσουν και να φωτίσουν πτυχές γεγονότων που επηρεάζουν την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις καθημερινές συναλλαγές.

Σε αυτό το επεισόδιο, φιλοξενούμε τον φοροτεχνικό, Αντώνη Μουζάκη.

Ο Αντώνης Μουζάκης αναλύει το νέο πλαίσιο για την αποπληρωμή των χρεών σε εφορία και ασφαλιστικά έως 120 μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστη καταβολή 30 ευρώ.

Περιγράφει ποιες ληξιπρόθεσμες οφειλές μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση καθώς και ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούν οι οφειλέτες.

Ο Αντώνης Μουζάκης στο vidcast Finance Views: Οι προϋποθέσεις για υπαγωγή στις 120 δόσεις

Ο φοροτεχνικός επισημαίνει ότι βασική προϋπόθεση για την υπαγωγή στη ρύθμιση είναι τα χρέη να μην τελούσαν σε ρύθμιση στις 30 Σεπτεμβρίου 2026 και να μην έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης μέχρι την υποβολή της αίτησης.

Όσοι φορολογούμενοι έχουν υπαχθεί ήδη στη ρύθμιση των 72 δόσεων, με αίτησή τους θα μπορούν να μεταφέρουν το υπόλοιπο της οφειλής τους στις 120 δόσεις.

Ο Αντώνης Μουζάκης ξεκαθαρίζει ότι στην περίπτωση που ο οφειλέτης δεν καταβάλλει δύο συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις ή καθυστερήσει την πληρωμή των δύο τελευταίων δόσεων για διάστημα μεγαλύτερο των δύο μηνών τότε χάνεται η ρύθμιση.

«Όταν χάσεις την πρώτη σου δόση, για να μη μείνεις εκτός ρύθμισης θα πρέπει τον επόμενο μήνα με τη δόση του μήνα  να πληρώσεις και την προηγούμενη, αυτή που έχασες. Ναι, αλλά με τι; Με μία προσαύξηση, με ένα πέναλτι της τάξης του 15%» εξηγεί ο ίδιος.

Ερωτηθείς αν θα άλλαζε κάτι από τη ρύθμιση των 120 δόσεων αναφέρει ότι «θα άλλαζε την ημερομηνία 30 Σεπτεμβρίου 2026 καθώς και τη δυνατότητα να μπορούν να μεταπηδήσουν από τις 12 δόσεις στις 24  δόσεις και από τις 8 δόσεις να πάνε στις 120 δόσεις προκειμένου να ρυθμίσεις τις οφειλές τόσο νομικά πρόσωπα όσο και τα φυσικά.

Ο Αντώνης Μουζάκης, φοροτεχνικός

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το επεισόδιο από το site του Οικονομικού Ταχυδρόμου ot.gr και το Spotify

To Vidcast είναι μία παραγωγή του Οικονομικού Ταχυδρόμου 

Ευχαριστούμε το ΕΒΕΑ για την ευγενή παραχώρηση αίθουσας του για το γύρισμα του επεισοδίου vidcast – Finance Views

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Επίδομα θέρμανσης: Ανοίγει η πλατφόρμα την Τρίτη 10 Νοεμβρίου – Τα ποσά
Economy

Επίδομα θέρμανσης: Ανοίγει η πλατφόρμα την Τρίτη 10 Νοεμβρίου – Τα ποσά
ΛΑΕ ΟΠΕΚΑ: Έως τις 16 Νοεμβρίου οι αιτήσεις για το πρόγραμμα χρηματικών βραβείων
Κοινωνία

ΛΑΕ ΟΠΕΚΑ: Έως τις 16 Νοεμβρίου οι αιτήσεις για το πρόγραμμα χρηματικών βραβείων
Nvidia: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για την υπόθεση κατασκοπείας
World

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για την υπόθεση κατασκοπείας της Nvidia
Καββαδάς: Πρωτοβουλίες για τη βιωσιμότητα της παράκτιας αλιείας
AGRO

Καββαδάς: Πρωτοβουλίες για τη βιωσιμότητα της παράκτιας αλιείας
Κλιματική αλλαγή: Επιβραδύνθηκε ο ρυθμός μείωσης των εκπομπών στην ΕΕ το 2025
Κλιματική αλλαγή

Επιβραδύνθηκε ο ρυθμός μείωσης των εκπομπών στην ΕΕ το 2025
ΑΔΜΗΕ: Ξεκινά το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κορίνθου-Κω
Ηλεκτρισμός

ΑΔΜΗΕ: Ξεκινά το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κορίνθου-Κω

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ακίνητα: Νέες ανατιμήσεις φοβούνται οι υποψήφιοι αγοραστές
Ακίνητα

Δυσκολεύει η αγορά ακινήτου - Φόβοι για νέες ανατιμήσεις

Τι συμβαίνει με τα ακίνητα; - Γιατί λαμβάνει μεγάλες διαστάσεις η στεγαστική κρίση στην Ελλάδα

Ανδρομάχη Παύλου
Xeneta: Πτώση 30% στους ναύλους spot των εμπορευματοκιβωτίων το 2027
Ποντοπόρος

Έρχεται βουτιά στους ναύλους των containers - Ο ρόλος του Σουέζ

Η Xeneta προβλέπει ότι η παγκόσμια ζήτηση για μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων θα αυξηθεί κατά 2,5% έως 4% το 2027

Λάμπρος Καραγεώργος
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Κωδικός «έρευνες σε ήρεμα νερά»
Ηλεκτρισμός

Κωδικός για GSI: «Έρευνες σε ήρεμα νερά»

Διπλωματικές διεργασίες για το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου - O απόπλους του ABEILLE MARENGO - Ο στόχος για τις έρευνες στα διεθνή ύδατα

Χρήστος Κολώνας
Συναγερμός για τις κυβερνοεπιθέσεις
Business

Συναγερμός για τις κυβερνοεπιθέσεις

Ο Νικήτας Κλαδάκης, γενικός διευθυντής της Adacom, περιγράφει στον ΟΤ ένα νέο τοπίο στις κυβερνοεπιθέσεις

Γιώργος Μανέττας
Κλάας Νοτ: «Δεν θα διστάσω» να παρέμβω σε νέα κρίση χρέους στην Ευρωζώνη
World

Ο Κλάας Νοτ δηλώνει έτοιμος να παρέμβει σε κρίση χρέους

Ο υποψήφιος για την προεδρία της ΕΚΤ, Κλάας Νοτ, δηλώνει έτοιμος να αξιοποιήσει τα υφιστάμενα εργαλεία ή ακόμη και να δημιουργήσει νέα, αν απειληθεί η χρηματοπιστωτική σταθερότητα

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Nvidia: Η κρίση με τον CEO και οι υποψίες κατασκοπείας στην αυτοκρατορία των 4 τρισ. δολαρίων
World

Κρίση στη Nvidia - Οι υποψίες κατασκοπείας με θύμα τον CEO

Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia ξεκινά έρευνα για το αν ο επικεφαλής της εταιρείας βρέθηκε στο στόχαστρο κινεζικής κατασκοπείας

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Υπερωρίες χωρίς αμοιβή για το 42% των εργαζομένων
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Υπερωρίες χωρίς αμοιβή για το 42% των εργαζομένων

Αποκαλυπτικές τρεις έρευνες για τις υπερωρίες που δηλώνουν οι επιχειρήσεις και τις παραβάσεις με την μη καταβολή των αμοιβών

Κώστας Παπαδής
Γουίλι Νέλσον: Η ημέρα που η εφορία του πήρε τα πάντα… εκτός απ’ την κιθάρα
Tέχνη και Ζωή

Νέλσον: Η ημέρα που η εφορία πήρε τα πάντα... εκτός απ' την κιθάρα

Η διάσημη, ταλαιπωρημένη κλασική κιθάρα του Νέλσον, «Trigger», μεταφέρθηκε κρυφά στη Χαβάη από την κόρη του, Λάνα, προτού προλάβουν να την κατασχέσουν οι ομοσπονδιακοί πράκτορες.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Περισσότερα από Finance Views
VIDCAST – Finance Views | Αντώνης Μουζάκης: Τα ψιλά γράμματα των 120 δόσεων και το επιτόκιο «φωτιά»
Finance Views

Τα ψιλά γράμματα των 120 δόσεων και το επιτόκιο «φωτιά»

Σε αυτό το επεισόδιο του VIDCAST - Finance Views ο φοροτεχνικός Αντώνης Μουζάκης αναλύει τη ρύθμιση για τις 120 δόσεις - Εξηγεί ποια χρέη μπορούν να υπαχθούν καθώς πώς μπορεί να χαθεί η ρύθμιση

Ανδρομάχη Παύλου
Latest News
Επίδομα θέρμανσης: Ανοίγει η πλατφόρμα την Τρίτη 10 Νοεμβρίου – Τα ποσά
Economy

Επίδομα θέρμανσης: Ανοίγει η πλατφόρμα την Τρίτη 10 Νοεμβρίου – Τα ποσά

Κριτήρια και δικαιούχοι για το φετινό επίδομα θέρμανσης - Πότε θα γίνει η πρώτη πληρωμή

ΛΑΕ ΟΠΕΚΑ: Έως τις 16 Νοεμβρίου οι αιτήσεις για το πρόγραμμα χρηματικών βραβείων
Κοινωνία

ΛΑΕ ΟΠΕΚΑ: Έως τις 16 Νοεμβρίου οι αιτήσεις για το πρόγραμμα χρηματικών βραβείων

Το πρόγραμμα του ΛΑΕ ΟΠΕΚΑ αφορά σε όσους και όσες επέτυχαν για πρώτη φορά στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2026

Nvidia: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για την υπόθεση κατασκοπείας
World

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για την υπόθεση κατασκοπείας της Nvidia

Η έρευνα της Nvidia, οι δηλώσεις της Κίνας και οι εικασίες για το μέλλον του Χουάνγκ

Τζούλη Καλημέρη
Καββαδάς: Πρωτοβουλίες για τη βιωσιμότητα της παράκτιας αλιείας
AGRO

Καββαδάς: Πρωτοβουλίες για τη βιωσιμότητα της παράκτιας αλιείας

Ευρεία συνάντηση εργασίας υπό τον Θ. Καββαδά, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της παράκτιας αλιείας από διάφορες περιοχές της χώρας

Κλιματική αλλαγή: Επιβραδύνθηκε ο ρυθμός μείωσης των εκπομπών στην ΕΕ το 2025
Κλιματική αλλαγή

Επιβραδύνθηκε ο ρυθμός μείωσης των εκπομπών στην ΕΕ το 2025

Ανάγκη εντατικοποίησης της εφαρμογής των μέτρων για την επίτευξη των στόχων του 2030 σε σχέση με την κλιματική αλλαγή προκύπτει από την έκθεση της Κομισιόν για τις εκπομπές

ΑΔΜΗΕ: Ξεκινά το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κορίνθου-Κω
Ηλεκτρισμός

ΑΔΜΗΕ: Ξεκινά το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κορίνθου-Κω

Σύμφωνα με τον επενδυτικό σχεδιασμό του ΑΔΜΗΕ, μέσω της Κω στη συνέχεια θα διασυνδεθούν απευθείας στην υψηλή τάση η Ρόδος και η Κάρπαθος

Πότε σηκώνει άγκυρα το «Abeille Marengo» για τις έρευνες του GSI
Ηλεκτρισμός

Πότε σηκώνει άγκυρα το «Abeille Marengo» για τις έρευνες του GSI

Τελευταίες προετοιμασίες στο γαλλικό σκάφος πριν τον απόπλου για τις θαλάσσιες έρευνες του GSI - Οι εργασίες στα πρώτα ναυτικά μίλια - Η άφιξη στην Κάρπαθο

Χρήστος Κολώνας
Ευρώπη: Πόσο ασφαλή είναι τα συστήματα… ασφάλειας
Κόσμος

Από τα σούπερ μάρκετ μέχρι τα αεροπλάνα... η Ευρώπη δοκιμάζεται

Πόσο καλά είναι προετοιμασμένη η Ευρώπη να αμυνθεί απέναντι στις σύγχρονες απειλές ασφαλείας

Νορβηγία: Αναστέλλει τις ηλεκτροδοτήσεις σε νέα κέντρα δεδομένων
Τεχνολογία

Η Νορβηγία αναστέλλει τις ηλεκτροδοτήσεις νέων data center

H Νορβηγία εστιάζει σε κέντρα δεδομένων που θα προσφέρουν το μεγαλύτερο κοινωνικό όφελος

Cybertruck: Ο Μασκ δηλώνει ότι η Tesla θα επιστρέψει προκαταβολές σε «πολλούς ανθρώπους»
Τεχνολογία

Ο Μασκ θα επιστρέψει προκαταβολές για το Cybertruck

Ο Μασκ ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η Tesla θα σταματήσει την παραγωγή του Cybertruck στο εργοστάσιό της στο Τέξας

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τράπεζες και Coca Cola οδηγούν υψηλότερα τον δείκτη
Xρηματιστήριο Αθηνών

Τράπεζες και Coca Cola οδηγούν υψηλότερα το ΧΑ

Σταθερά σε ανοδική τροχιά κινείται το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον τραπεζικό κλάδο να εξακολουθεί να ξεχωρίζει, διατηρώντας το αγοραστικό ενδιαφέρον

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Σκλαβενίτης: Εξαγοράζει τη χονδρική της ΑΒ Βασιλόπουλος – Τι δήλωσε ο Νίκος Λαβίδας
Business
Upd: 14:32

Ο Σκλαβενίτης εξαγοράζει τη χονδρική της ΑΒ Βασιλόπουλος

Η εν λόγω συμφωνία τελεί υπό την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και η υλοποίηση της αναμένεται μετά τη σχετική απόφαση - Τι ανακοίνωσαν Σκλαβενίτης και ΑΒ Βασιλόπουλος

Ελ Νίνιο: Ο κόσμος θα αντιμετωπίσει εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες τους επόμενους μήνες
Κλιματική αλλαγή

Το Ελ Νίνιο θα ανεβάσει στα ύψη το θερμόμετρο τους επόμενους μήνες

Δυσοίωνες προβλέψεις για το φετινό Eλ Νίνιο από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Μετεωρολογίας WMO

Ακίνητα: 4 στους 10 δεν μπορούν να νοικιάσουν μόνοι τους σπίτι
Ακίνητα

MyRoomie: 4 στους 10 δεν μπορούν να νοικιάσουν μόνοι τους σπίτι

Σύμφωνα με τα ευρήματα έρευνας του MyRoomie , το 42% δηλώνει ότι δεν μπορεί να νοικιάσει μόνο του σπίτι αυτή τη στιγμή (38% μπορεί, 20% «ίσως»), ενώ το 73% αναφέρει τα ακριβά ενοίκια ως τη μεγαλύτερη δυσκολία στην αναζήτηση κατοικίας

Allwyn: Στα 9 ευρώ θέτει την τιμή-στόχο η JP Morgan
Business

JPMorgan για Allwyn: Τιμή στόχος στα 9 ευρώ

Οι αναλυτές της JP Morgan εκτιμούν ότι η σχέση κινδύνου και δυνητικής απόδοσης γίνεται ολοένα λιγότερο ελκυστική για την Allwyn

ΑΑΔΕ: Προσθήκη νέου κωδικού στη δήλωση ΦΠΑ για τον ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου
AGRO

Προσθήκη νέου κωδικού στη δήλωση ΦΠΑ για τον ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου

Η απόφαση της ΑΑΔΕ αφορά πράξεις που πραγματοποιούνται από 1η Νοεμβρίου 2026 και εφεξής

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies