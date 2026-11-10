Τράπεζες: Πώς τόκοι και προμήθειες υπερκαλύπτουν την αναπόφευκτη αύξηση του κόστους

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Προς νέα υψηλά οδεύει εφέτος η καθαρή κερδοφορία των 4 συστημικών τραπεζικών ομίλων, καθώς η ενίσχυση των εσόδων από τόκους και προμήθειες υπερκαλύπτει την αύξηση του κόστους λειτουργίας.

Τράπεζες και δαπάνες λειτουργίας

Όπως επισημαίνουν αναλυτές, στο τρέχον πληθωριστικό περιβάλλον, με τους ονομαστικούς μισθούς σε συνεχή άνοδο και με τις μηχανές των τραπεζών στο φουλ για την ανάπτυξη των εργασιών τους, η διαμόρφωση των δαπανών λειτουργίας σε υψηλότερα επίπεδα είναι αναπόφευκτη.

Παρ΄ όλα αυτά το καθαρό αποτέλεσμα συνεχίζει να βελτιώνεται, χάρις στις οργανικές κυρίως επιδόσεις και κόντρα στην υποχώρηση των μη επαναλαμβανόμενων κερδών στα τελευταία τρίμηνα.

Τα συνολικά μεγέθη

Τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν τις προηγούμενες ημέρες για το εννεάμηνο του 2026 καταδεικνύουν του λόγου το αληθές.

Σύμφωνα με αυτά, τα καθαρά έσοδα από τόκους των 4 μεγάλων του κλάδου αυξήθηκαν σε ετήσια βάση την υπό εξέταση περίοδο κατά 7,8% ή 476,6 εκατ. ευρώ, στα 6,61 δισ. ευρώ.

Αντίστοιχα, τα καθαρά έσοδα από προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 23,8% ή 415,6 εκατ. ευρώ, στα 2,16 δισ. ευρώ.

Οι δύο αυτές πηγές απέφεραν συνολικά επιπλέον 892 εκατ. ευρώ εισοδήματος, επίπεδα σχεδόν τριπλάσια από την αύξηση των λειτουργικών εξόδων κατά 274,5 εκατ. ευρώ περίπου την ίδια περίοδο.

Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε ετήσια αύξηση των συνολικών δαπανών κατά 9,5%, με τη διαμόρφωσή τους στα 3,16 δισ. ευρώ.

Εξάλλου υποστηρικτικά στα κέρδη λειτούργησε η μείωση των προβλέψεων για τον πιστωτικό κίνδυνο, κατά 15 εκατ. ευρώ ή 2,4%, στα 611,5 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο.

Μένει να φανεί εάν οι τραπεζικές διοικήσεις θα αποφασίσουν να επιβαρύνουν τα αποτελέσματα στο δ΄ τρίμηνο του 2026 ενόψει πιθανών συναλλαγών για μη εξυπηρετούμενα δάνεια ή για να αυξήσουν τους δείκτες κάλυψής τους.

Γιατί ενισχύονται

Για τους επόμενους μήνες οι τάσεις δεν αναμένεται τα μεταβληθούν και οι λόγοι είναι οι εξής:

– Η πιστωτική επέκταση παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Η διεύρυνση του χαρτοφυλακίου αυξάνει τη βάση παραγωγής τόκων, ενώ οι εκταμιεύσεις προηγούμενων τριμήνων συνεισφέρουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

– Η νομισματική πολιτική στη ζώνη του ευρώ έχει εισέλθει σε νέα φάση αυστηροποίησης από τον περασμένο Ιούνιο.

Η ταχεία ανατιμολόγηση των χορηγήσεων στα υψηλότερα επιτόκια αναφοράς και οι τοποθετήσεις σε πιο ακριβούς ομολογιακούς τίτλους, ενισχύουν την απόδοση του ενεργητικού των τραπεζών.

Ταυτόχρονα, το σχετικά χαμηλό κόστος καταθέσεων περιορίζει την αντίστοιχη επιβάρυνση της χρηματοδότησης. Έτσι, οι τόκοι μπορούν να αυξάνονται ακόμη και όταν ο ανταγωνισμός συμπιέζει τα δανειακά spreads.

– Οι τομείς του bancassurance και του asset management συνεισφέρουν περισσότερα στα έσοδα από προμήθειες.

Πρόσθετη ώθηση στα μεγέθη δίνουν και οι εκταμιεύσεις δανείων, καθώς στην πλειονότητα των περιπτώσεων εφαρμόζονται χρεώσεις κατά την αρχική χορήγησή τους.

Τα μεγέθη ανά τράπεζα

Τα επιμέρους στοιχεία ανά τράπεζα για την περίοδο Ιανουάριος – Σεπτέμβριος 2026 έχουν ως εξής:

– Στη Eurobank τα καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν σε 2,07 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 8,7% ή 166 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση.

Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν κατά 72,6 εκατ. ευρώ ή 13%.

Η συνολική αύξησή τους κατά 239 εκατ. ευρώ περίπου, υπερκάλυψε την άνοδο κατά 65 εκατ. ευρώ ή 7% του λειτουργικού κόστους.

– Στην Εθνική Τράπεζα τα καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν σε 1,68 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 4,8% ή 77 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση.

Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν κατά 35 εκατ. ευρώ ή 10,4%, φθάνοντας τα 371 εκατ. ευρώ.

Η συνολική αύξηση των δύο βασικών πηγών εσόδων κατά 112 εκατ. ευρώ υπερκάλυψε την άνοδο κατά 56 εκατ. ευρώ ή 8,2% του λειτουργικού κόστους.

– Στην Alpha Bank, τα καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν σε 1,33 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 10,7% ή 128 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση.

Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν κατά 118 εκατ. ευρώ ή 32,3%, φθάνοντας τα 483 εκατ. ευρώ.

Η συνολική αύξηση των οργανικών εσόδων κατά 246 εκατ. ευρώ υπερκάλυψε την άνοδο κατά 79 εκατ. ευρώ ή 12,7% του λειτουργικού κόστους.

– Στην Πειραιώς τα καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν σε 1,53 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 7,4% ή 106 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση.

Τα έσοδα από υπηρεσίες αυξήθηκαν κατά 190 εκατ. ευρώ ή 38,9%, φθάνοντας τα 679 εκατ. ευρώ. Σημαντικό ρόλο για αυτήν την επίδοση έπαιξε η ενοποίηση της Εθνικής Ασφαλιστικής, η οποία συνεισέφερε 102 εκατ. ευρώ.

Η συνολική αύξηση των δύο βασικών πηγών εσόδων του ομίλου κατά 296 εκατ. ευρώ υπερκάλυψε την άνοδο κατά 75 εκατ. ευρώ ή 11,6% του λειτουργικού κόστους.