Βιομηχανική παραγωγή: Οριακή αύξηση 0,6% τον Σεπτέμβριο

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Επιβράδυνση σημείωσε ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγή τον Σεπτέμβριο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2025. Αυξήθηκε κατά 0,6% έναντι αύξησης 8,2% έναν χρόνο πριν, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2025, παρουσίασε αύξηση 2,8%.

Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Σεπτεμβρίου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2026, παρουσίασε μείωση 0,3%.

Οι κλάδοι με τις μεγαλύτερες και τις μικρότερες μειώσεις

Ο δείκτης του κλάδου κατασκευής μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων, σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση, ενώ ο δείκτης του κλάδου κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων, σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση, κατά τον Σεπτέμβριο 2026 σε σχέση με τον Αύγουστο 2026.

Κατά τη σύγκριση των δεικτών του Σεπτεμβρίου 2026 με τους αντίστοιχους δείκτες του Σεπτεμβρίου 2025, η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση καταγράφηκε στους κλάδους εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη – άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου – υποστηρικτικών δραστηριοτήτων εξόρυξης, ενώ η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση καταγράφηκε στον κλάδο βιομηχανίας δέρματος και δερμάτινων ειδών.

Εξέλιξη Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής, μηνός Σεπτεμβρίου 2026

Ι. Σύγκριση Σεπτεμβρίου 2026 με Σεπτέμβριο 2025

Η αύξηση του διορθωμένου ως προς το πλήθος των εργάσιμων ημερών Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 0,6% τον μήνα Σεπτέμβριο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2025, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας: Από την αύξηση:

• Κατά 2,3% του Δείκτη Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος.

• Κατά 0,7% του Δείκτη Ορυχείων – Λατομείων. H αύξηση αυτή οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη – άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου – υποστηρικτικών δραστηριοτήτων εξόρυξης.

• Κατά 0,3% του Δείκτη Μεταποίησης. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: παραγωγής προϊόντων καπνού, κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων, άλλων μεταποιητικών δραστηριοτήτων, χαρτοποιίας και κατασκευής χάρτινων προϊόντων, κατασκευής μεταλλικών προϊόντων. Από τη μείωση:

• Κατά 3,1% του Δείκτη Παροχής Νερού.

ΙΙ. Σύγκριση μέσου δείκτη περιόδου Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2026 με τον αντίστοιχο της περιόδου Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2025 Η αύξηση του διορθωμένου ως προς το πλήθος των εργάσιμων ημερών μέσου Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2026 κατά 2,8% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2025, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας: Από την αύξηση:

• Κατά 5,9% του Δείκτη Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος

• Κατά 2,3% του Δείκτη Μεταποίησης. Από τη μείωση:

• Κατά 2,2% του Δείκτη Παροχής Νερού

• Κατά 6,9% του Δείκτη Ορυχείων – Λατομείων.

IΙΙ. Σύγκριση Σεπτεμβρίου 2026 με Αύγουστο 2026

Η μείωση του εποχικά διορθωμένου Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 0,3% τον μήνα Σεπτέμβριο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2026, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας: Από τη μείωση:

• Κατά 5,5% του Δείκτη Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος.

Από την αύξηση:

• Κατά 1,7% του Δείκτη Παροχής Νερού.

• Κατά 1,8% του Δείκτη Μεταποίησης.

• Κατά 2,9% του Δείκτη Ορυχείων – Λατομείων.