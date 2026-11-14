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Βόρεια Θάλασσα: Οι ογκόλιθοι της Greenpeace φρενάρουν αιολικά πάρκα αξίας 12 δισ. λιρών

Η παρέμβαση της Greenpeace στη Βόρεια Θάλασσα έγινε στο σημείο όπου βρίσκεται το αιολικό πάρκο που υποστηρίζει ο Μπέρναμ

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - ΑΠΕ 14.11.2026, 18:33
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Βόρεια Θάλασσα: Οι ογκόλιθοι της Greenpeace φρενάρουν αιολικά πάρκα αξίας 12 δισ. λιρών
Επιμέλεια Δημήτρης Σταμούλης

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Τα γιγαντιαία υπεράκτια αιολικά πάρκα, τα οποία υποστηρίζει ο Άντι Μπέρναμ, ενδέχεται να αντιμετωπίσουν απρόσμενα εμπόδια αυτή την εβδομάδα, αφού ακτιβιστές της Greenpeace έριξαν κατά λάθος περίπου 15 τόνους ογκόλιθων στην περιοχή, στο πλαίσιο μιας εκστρατείας κατά της αλιείας με τράτες στον βυθό της Βόρειας Θάλασσας.

Απρόσμενα προβλήματα για μια επένδυση που θεωρείται η μεγαλύτερη του είδους της στην ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου

Η Greenpeace δημιούργησε το «φράγμα από ογκόλιθους» για να προστατεύσει τις φώκιες στα ανοικτά των ακτών του Νόρφολκ, ρίχνοντας γιγαντιαίους ογκόλιθους, βάρους έως και 2 τόνων ο καθένας, στον βυθό της θάλασσας, προκειμένου να εμποδίσει μια μέθοδο αλιείας γνωστή ως αλιεία με τράτες βυθού.

Το φράγμα θα αποτελέσει μια επιπλέον πρόκληση για τους υπεύθυνους ανάπτυξης πράσινης ενέργειας, καθώς οι περισσότεροι από τους ογκόλιθους ρίχτηκαν στην περιοχή που έχει προοριστεί για ένα από τα μεγαλύτερα προγραμματισμένα αιολικά πάρκα του Ηνωμένου Βασιλείου, γνωστό ως έργο «Norfolk Vanguard».

Η Greenpeace άρχισε να ρίχνει ογκόλιθους στην περιοχή, χωρίς τη συγκατάθεση της ναυτιλιακής αρχής, λίγες ημέρες πριν ο πρωθυπουργός ανακοινώσει στη σύνοδο κορυφής COP31 ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα επενδύσει 1 δισ. λίρες από δημόσια κονδύλια στα αιολικά πάρκα Vanguard West και Vanguard East, σε μια επένδυση που θεωρείται η μεγαλύτερη του είδους της στην ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «The Guardian», η Greenpeace έλεγξε τον βυθό για τυχόν υπάρχοντα καλώδια, αγωγούς ή ναυάγια, αλλά δεν είχε γνώση των σχεδίων για την κατασκευή του αιολικού πάρκου «Vanguard East».

Η δημιουργία του υποβρύχιου φράγματος σε μία από τις «περιοχές με την πιο εντατική αλιεία με τράτα» της νότιας Βόρειας Θάλασσας είχε προγραμματιστεί ώστε να συμπέσει με την πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ «Blue Planet III» του BBC, με αφηγητή τον Σερ Ντέιβιντ Άτενμπορο.

Ορισμένοι ογκόλιθοι φέρουν τις υπογραφές διασημοτήτων, όπως ο Simon Pegg και ο Benedict Cumberbatch, οι οποίοι έχουν δανείσει τη φωνή τους σε ντοκιμαντέρ για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και συμφώνησαν να υποστηρίξουν την εκστρατεία της Greenpeace.

Ωστόσο, είναι πιθανό να αφαιρεθούν μέσα σε λίγους μήνες, αφού οι εταιρείες ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας συμφώνησαν για ένα έργο ύψους 12 δισ. λιρών μαζί με την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου για να ξεκινήσουν την κατασκευή του υπεράκτιου αιολικού πάρκου το επόμενο έτος. Οι βιομηχανικές αλιευτικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της αλιείας με τράτες βυθού, είναι επίσης πιθανό να μεταφερθούν αλλού για να αποφύγουν την περιοχή κατασκευής.

Επαφές RWE και Greenpeace για τις θέσεις των ογκόλιθων

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «The Guardian», ο υπεύθυνος για την ανάπτυξη του υπεράκτιου αιολικού πάρκου, η γερμανική εταιρεία κοινής ωφέλειας RWE, βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τη Greenpeace προκειμένου να επαληθεύσει την ακριβή θέση των ογκόλιθων, ώστε να μπορέσει να επικαιροποιήσει τις έρευνες του θαλάσσιου πυθμένα που ξεκίνησε το περασμένο καλοκαίρι. Η εταιρεία διερευνά επίσης τυχόν πιθανές επιπτώσεις στην κατασκευή του έργου ή στα υποβρύχια καλώδιά του.

Ένας εκπρόσωπος της RWE χαρακτήρισε την επικοινωνία της με τη Greenpeace ως «εποικοδομητική» και δήλωσε ότι η εταιρεία θα «συνεχίσει να διερευνά τις ακριβείς επιπτώσεις» για το έργο Norfolk Vanguard East.

Ο Will McCallum, συν-εκτελεστικός διευθυντής της Greenpeace Βρετανίας, δήλωσε ότι οποιαδήποτε υπόθεση ότι οι ογκόλιθοι θα αποτελούσαν πραγματικό εμπόδιο είναι «απολύτως παράλογη».

«Όποιος είναι εξοικειωμένος με την υπεράκτια αιολική ενέργεια στη Βόρεια Θάλασσα γνωρίζει ότι οι εταιρείες ενέργειας απομακρύνουν συστηματικά τους φυσικούς ογκόλιθους από τον βυθό πριν από την κατασκευή αιολικών πάρκων», ανέφερε.

«Μερικοί από αυτούς τους ογκόλιθους μπορεί να είναι 10 φορές βαρύτεροι από αυτούς που τοποθετήσαμε εμείς.

«Η Greenpeace υποστηρίζει εδώ και καιρό την υπεράκτια αιολική ενέργεια και θα συνεχίσει να το κάνει. Ενώ περιμένουμε να κατασκευαστεί αυτό το αιολικό πάρκο, οι ογκόλιθοί μας θα αποτελέσουν ένα ουσιαστικό εμπόδιο για τα καταστροφικά σκάφη με τράτες βυθού που αποδεκατίζουν τον βυθό σε αυτή την προστατευόμενη περιοχή.»

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